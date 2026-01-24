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Dar a informação. Notícias das duas com José Rafael Lopes. José, ao lado de António José Seguro, Pedro Duarte afirma que Portugal vai ficar em boas mãos se o candidato apoiado pelo PS for eleito presidente da República.

O presidente da Câmara Municipal do Porto e ex-ministro do governo da AD, foi dos primeiros a manifestar apoio a António José Seguro depois de conhecidos os resultados da primeira volta. Hoje, juntou-se ao candidato apoiado pelo PS numa ação de pré-campanha no Porto. Estiveram a visitar o regimento dos Bombeiros Sapadores e Pedro Duarte justifica esse apoio público a António José Seguro.

Continuo a ter as mesmas convicções, a minha posição é conhecida e é muito convicta, se me permitem. Não tenho qualquer hesitação a esse respeito. Acho que nós temos de ter, e se quer a vida pública, a vida política portuguesa precisa disso, todos termos a tranquilidade, a serenidade de olhar para o interesse nacional, independentemente de posicionamentos mais ideológicos, por vezes mais partidários, mais segmentados. Para mim, não há qualquer dúvida. Não tenho qualquer momento de hesitação e acho que Portugal ficará certamente em muito boas mãos se tiver o doutor António José Seguro como presidente da República.

Perante estes elogios, António José Seguro agradece.

Tem um peso muito especial. Conheço o doutor Pedro Duarte há muitos anos. Tenho uma estima e um apreço muito grande por ele, em termos pessoais e em termos políticos. A sua opção é uma opção que decorreu sempre de convicções. Primeiro apoiando, naturalmente, o candidato que eu considerava que estava em melhores condições, mas também prova que as pessoas inteligentes não se deixam dividir por questões secundárias e estão convergentes no essencial.

Confrontado com a sondagem ontem conhecida, que atribui 70% das intenções de voto a António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS avisa que nada está ganho. Amanhã, António José Seguro vai estar na região de Leiria, em pré-campanha. Já André Ventura tem ação esta tarde em Santarém.

E José Luís Carneiro reforça a importância das eleições presidenciais para o Partido Socialista.

Declarações do secretário-geral do PS no arranque da Comissão Nacional do Partido, que está reunida em Lisboa. À boleia da vitória de António José Seguro na primeira volta das eleições presidenciais, José Luís Carneiro reforça a importância deste ato eleitoral para o futuro do partido.

É uma eleição particularmente importante para o Partido Socialista, que contribuiu na clandestinidade, na democracia, nas conquistas europeias, para a consolidação desses valores constitucionais.

Declarações de José Luís Carneiro. A Comissão Nacional do PS está reunida para definir o calendário do Congresso Nacional e das eleições diretas para a liderança do partido.

Mudamos de tema. Cinco dos 37 arguidos ligados ao grupo 1143, detidos esta semana, vão ficar em prisão preventiva.

Os restantes 32 detidos foram libertados, sendo que 29 ficaram obrigados a apresentar-se semanalmente à polícia, três ficaram com termo de identidade e residência. As medidas de coação foram conhecidas hoje, divulgadas em comunicado pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Os 37 arguidos estão indiciados da prática de crimes de discriminação, incitamento ao ódio e à violência. Enfrentam também acusações de ameaça e coação agravada, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida. Foram detidos esta semana pela Polícia Judiciária numa operação para desmantelar o grupo 1143, liderado pelo neonazi Mário Machado, alegadamente a partir da prisão.

Noutros temas, uma pessoa morreu esta madrugada depois da viatura que conduzia ter sido arrastada pela água no Cadaval, distrito de Lisboa.

A vítima é um homem de 31 anos cuja viatura terá sido arrastada pela água em Pêro Muniz, Cadaval, no distrito de Lisboa. O comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval explica à Agência Lusa que o veículo terá tentado atravessar uma linha de água num caminho de fazenda. O comandante destaca que as linhas de água estão todas a transbordar. A Proteção Civil adianta que o alerta foi dado pouco antes das 04:00. No local estiveram elementos dos bombeiros e também da GNR.

José, a Proteção Civil registou 79 ocorrências relacionadas com a depressão Ingrid durante a madrugada.

É o que indica o mais recente balanço da Proteção Civil. Destaque para Peniche, onde 14 pessoas ficaram desalojadas devido a uma inundação ontem à noite, foram levadas pelas autoridades para um pavilhão municipal. Antes, já havia registro de pessoas deslocadas em Alcobaça, Cartaxo e Cascais, pelas mesmas razões. São os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, com registro de chuva, neve e agitação marítima. Só esta madrugada foram registradas 79 ocorrências e o número deve continuar a aumentar nas próximas horas. O balanço é feito pelo comandante José Rodrigues na Rádio Observador.

Desde as 00h do dia 24 até às 07h30 de hoje, um total de 79 ocorrências. Estas 79 ocorrências tiveram empenhamento de 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres. Essencialmente, estamos a falar de quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estrutura. As zonas de Portugal onde estas ocorrências tiveram mais incidência são na zona de Viseu, Dão Lafões, no Douro e Alto Tâmega e Barroso.

O comandante José Rodrigues com o mais recente ponto de situação. Ontem o mau tempo levou ao encerramento de escolas e a cortes de estrada um pouco por todo o país.

Na atualidade internacional, Donald Trump criou o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. Ainda não é certo se Portugal vai participar e o PSD diz que ainda é cedo para se avaliar esta organização.

É o que diz Hugo Patrício Oliveira, deputado do PSD. Sublinha que as questões constitucionais neste Conselho de Paz têm de ser avaliadas antes de Portugal aceitar fazer parte da organização. No Explicador, esta manhã aqui na Rádio Observador, Hugo Patrício Oliveira ressalva ainda que este Conselho de Paz foi apenas criado para resolver o conflito na Faixa de Gaza.

Temos que ter as reservas necessárias para avaliar todo este processo. Portugal não é alheio a um convite que é feito, mas tem que ter as reservas e, como disse, tem aqui duas Duas questões importantes. Uma é o posicionamento da Itália, que é claro sobre esta questão constitucional e a matéria europeia e a forma como o presidente do Conselho Europeu claramente, na sua comunicação, disse à Europa que nós temos que ter esta disponibilidade para trabalhar em conjunto com os Estados Unidos.

Já Nuno Simões Melo, deputado da comissão parlamentar do Chega, considera que as relações entre os estados são baseadas no poder e destaca a inoperância da ONU nos últimos anos como justificação para este projeto Donald Trump.

Trump é o presidente da maior ou pelo menos uma das maiores potências mundiais. Voltamos às relações de poder. Se é inoperante a ONU, Trump, a América, que tem como objetivo garantir os objetivos vitais, principais, secundários da América, tenta arranjar uma forma de os garantir. Por isso, o Conselho de Paz de Trump, podemos entendê-lo como algo que pode ser complementar aos nossos próprios objetivos.

Hugo Oliveira, deputado do PS, acredita que Portugal deve ouvir os países da União Europeia e tomar uma posição em conjunto com os parceiros, tendo em conta que se trata de um conselho de paz chefiado por Donald Trump.

Aquilo que nós estamos a falar é de um conselho de paz, da criação de um conselho de paz chefiado, mandado apenas por Donald Trump. Um clube, sejamos claros, aquilo será um clube de Donald Trump, onde ele será o CEO e que não pretende apenas olhar para Gaza. Pretende, evidentemente, que este conselho de paz possa vir a ter interferência noutras partes e noutras regiões do mundo. Perante esta proposta, Portugal deve ter um cuidado acrescido.

As declarações no explicador do deputado do PS, Hugo Oliveira, que considera que a parceria não deve ser descartada. No entanto, Portugal deve manter-se junto dos habituais parceiros, uma vez que o Conselho de Paz vai ter interferências noutras regiões do mundo.

No desporto, o Benfica joga amanhã com o Estrela da Amadora e José Mourinho admite que estão a faltar resultados ao Clube da Luz.

O jogo entre o Benfica e o Estrela da Amadora está marcado para às 18h. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa antes do jogo. Falou apenas à BTV para salientar que a equipa está a jogar bem, mas faltam os resultados.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está a faltar resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela, não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

José Mourinho, antes do jogo com o Estrela da Amadora, marcado para amanhã, para o campeonato, no Seixal. Amanhã ficou marcada pela entrada de mais de uma centena de adeptos no centro de treinos do Benfica. O grupo esteve cerca de meia hora dentro das instalações encarnadas. Segundo a CMTV e a CNN Portugal, terão mesmo falado com alguns dos jogadores do plantel encarnado e terão manifestado, alegadamente, insatisfação com o rendimento da equipa. A Rádio Observador está a tentar, junto do Benfica e da PSP, obter mais esclarecimentos sobre esta entrada de adeptos no Seixal. O que é certo é que, para já, esse grupo de mais de uma centena de pessoas já abandonou as instalações, fê-lo de forma ordeira.

É assim que fechamos o Jornal das Duas.