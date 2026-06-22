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Lopes. E começamos este jornal com José Luís Carneiro, que acusou o governo de fazer anúncios sem consequências práticas para o país.

E o secretário-geral do PS lamenta a falta de medidas para áreas importantes em Portugal. São críticas feitas depois do Congresso do PSD, que aconteceu este fim de semana. O líder socialista, José Luís Carneiro, analisou dois anos de governação da AD para dizer que foram apresentados 25 pacotes de medidas que não apresentam resultados.

O governo tornou-se especialista no anúncio de pacotes. Já vai no 25°. Já anunciou, nestes últimos dois anos, 25 pacotes de medidas. Vocês conhecem os resultados dessas medidas que foram anunciadas? Agora apresentou mais oito. Neste caso, um fundo soberano e depois mais um fundo para a recuperação das intempéries e das crises que se abatem sobre o país. Vamos lá ver uma coisa: se governar fosse fazer anúncios, nós tínhamos um dos melhores governos, certamente, do mundo.

José Luís Carneiro acusa também Luís Montenegro de, durante o Congresso do PSD, ter fugido aos temas que importam aos portugueses.

Lamento que no Congresso do PSD não tenhamos ouvido o primeiro-ministro do país a falar daquilo que diz respeito à vida das pessoas, da habitação, da saúde, dos salários, da economia e, dentro da economia, particularmente de áreas como esta tão importante, a economia do mar, onde estão empresas exemplares no mundo, como aquela que estamos hoje a visitar.

Declarações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, em Matosinhos, a acusar o governo de fazer anúncios sem consequências para o país.

O procurador-geral da República garante que está a ser feito um esforço para evitar mortes em contexto de violência doméstica.

Ainda assim, Amadeu Guerra avisa que há situações inevitáveis, apesar de tudo o que possa ser feito.

São situações que acontecem de um momento para outro e que ninguém espera. São situações evitáveis. Uma briga, um problema, uma indisposição, uma discussão pode gerar todas essas circunstâncias.

O procurador-geral da República, que considera que o Ministério Público tem feito um trabalho de destaque no combate à violência doméstica. Amadeu Guerra sublinha o trabalho que tem sido feito, quer a nível de prevenção, quer a nível da formação especializada de magistrados.

A Iniciativa Liberal quer uma auditoria urgente à RTP e espera que o governo comece a estudar modelos para a privatização integral da rádio e televisão públicas.

Esses são apenas dois dos pontos defendidos pela bancada liberal no projeto de resolução do partido, que deu hoje entrada na Assembleia da República. Ao todo, são 17 as recomendações da Iniciativa Liberal ao Executivo sobre a RTP, que vão desde a avaliação dos ativos da empresa à criação de um plano de reestruturação e passa também pela eliminação progressiva da contribuição audiovisual. O partido liderado por Mariana Leitão entende que existem na RTP fragilidades estruturais evidentes, como a baixa rentabilidade, mas também um desfasamento entre os recursos que a RTP consome e os resultados que alcança, sobretudo, diz a Iniciativa Liberal, em termos de audiências.

A Autarquia de Bragança está a reforçar todos os meios de combate aos incêndios devido aos alertas do IPMA para as altas temperaturas, mais altas do que o normal para esta época do ano.

Bragança é um dos distritos onde o calor mais se vai sentir durante os próximos dias. Nesse sentido, e para o verão, a autarquia fez um reforço de todos os meios de combate aos incêndios. A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, fala no investimento de mais de € 1 milhão na Rádio Observador. A autarca diz que Bragança está ainda a tentar articular as várias juntas de freguesia para evitar problemas de maior.

Fizemos um reforço de todo o nosso equipamento. Investimos mais de € 1,3 milhão em máquinas também de prevenção de incêndios, máquinas de rasto, os destroçadores. E estamos a trabalhar em grande parceria com os presidentes de junta de freguesia, a ANEPC, o ICNF e a GNR, precisamente para apresentar estes dispositivos de prevenção e combate aos incêndios.

Explicações de Isabel Ferreira, que explica que o calor dos próximos dias é uma preocupação, sobretudo para os mais idosos, sendo que Bragança é o terceiro distrito de Portugal com mais idosos.

O vice-presidente dos Estados Unidos anuncia que foram feitos progressos significativos nas negociações de paz com o Irão.

As conversações que tiveram início durante o dia de ontem estenderam-se até à 01h desta segunda-feira. Apesar dos avanços, Jay Evans admite que ainda há muito por fazer. Aos jornalistas, o responsável norte-americano diz que o Irão concordou em deixar entrar no país a Agência Internacional de Energia Atómica. Durante as conversações, foram ainda discutidos pontos como o fim do bloqueio aos ativos iranianos e a desminagem do Estreito de Ormuz. Esta manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suíça, onde decorrem estas negociações entre Estados Unidos e Irão, avançou que Washington e Teerão já estão numa fase de discussão de questões mais técnicas.

Ora, na análise, a especialista em Relações Internacionais, Liliana Reis, entende que um acordo estratégico é, para já, improvável.

Mas Liliana Reis defende a manutenção do entendimento parcial entre Teerão e Washington para salvaguardar a possibilidade de um acordo final daqui a cerca de dois meses.

Eu não prevejo que haja um grande acordo estratégico, mas pelo menos que o tal acordo parcial não seja comprometido nos próximos 60 dias e não leve a um colapso das negociações. É necessário que as duas partes compreendam dia a dia, até pela dimensão técnica, que eu sugeria no início, que é provável que agora seja o roadmap, não inviabilize efetivamente a possibilidade de um acordo final daqui a 60 dias.

A análise da especialista em Relações Internacionais, Liliana Reis, aos mais recentes desenvolvimentos nas negociações entre Estados Unidos e o Irão, que discutem agora questões mais técnicas.

José, que outras notícias estão a marcar esta tarde?

A Ordem dos Médicos manifestou preocupação com o aumento de clínicas e centros que utilizam designações potencialmente enganadoras para os doentes. A organização revela ainda que está a preparar uma série de propostas para tentar reforçar a legislação sobre publicidade em saúde e o licenciamento de estabelecimentos. As medidas visam reforçar a proteção das pessoas e a transparência no setor da saúde. A Ordem dos Médicos diz ainda que vai pedir reuniões com o Ministério da Saúde e com a Entidade Reguladora da Saúde. A CP, Comboios de Portugal, está a realizar testes com a Starlink de Elon Musk para tentar melhorar a internet nos comboios Alfa Pendular. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação. A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite, em complemento com o atual sistema de comunicações a bordo, sistema esse que é suportado pelas redes móveis nacionais. E em Espanha, o ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, foi condenado a 24 anos e três meses de prisão por corrupção em contratos públicos para a compra de máscaras durante a pandemia de Covid-19. Além de Ábalos, que faz parte dos governos de Pedro Sánchez, foram também julgados e condenados o antigo assessor do ex-ministro e o empresário Víctor Aldama. O Ministério Público espanhol tinha pedido 24 anos de prisão para José Luis Ábalos. Sentença que acabou por se verificar. O antigo braço direito de Pedro Sánchez e ex-ministro foi também dirigente do Partido Socialista Espanhol.