Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias. Jornal das três com o Miguel Vilela. Miguel, o Bloco de Esquerda quer ouvir a Ministra da Administração Interna no Parlamento.

Sim, a reboque da acusação do Ministério Público a dois agentes da PSP detidos em julho, são acusados de crimes de tortura e violação. As vítimas eram, de acordo com a acusação do Ministério Público, sobretudo toxicodependentes, pessoas em situação de sem abrigo e estrangeiros. Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda, explica à Rádio Observador que pretende ouvir Maria Lúcia Amaral sobre os planos de prevenção para este tipo de comportamentos por parte de agentes da autoridade.

Nós esperamos, antes de mais, que o requerimento seja aprovado na comissão por todos os partidos, que seja dada a oportunidade à ministra de dialogar com os deputados na comissão competente para o efeito, que é a primeira comissão dos assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, e que explique que medidas é que têm sido postas a funcionar no terreno, no recrutamento, na formação e na fiscalização, porque o que nos interessa, sobretudo, é ter garantias da tutela.

O deputado do Bloco de Esquerda classifica este caso como extremamente preocupante e que cria alarme social.

Este caso, que acontece no centro de Lisboa, provoca incômodo, alarme e o governo tem a obrigação de tranquilizar o país, garantindo todos os planos que estão desenhados, alguns deles até elogiados pela Comissão Europeia, estão no terreno e que se tornarão eficazes.

Fabian Figueiredo, em declarações à Rádio Observador, a pretexto deste pedido do Bloco de Esquerda para que Maria Lúcia Amaral, a ministra da Administração Interna, vá ao Parlamento dar explicações sobre este caso. Há dois agentes de 21 e 24 anos acusados, estão em prisão preventiva desde julho do ano passado no estabelecimento prisional de Évora.

Nas presidenciais, João Cotrim de Figueiredo voltou a negar as acusações de assédio sexual.

Depois de Inês Bichão, antiga assessora parlamentar da Iniciativa Liberal, revelar em comunicado que denunciou o caso internamente no ano de 2023. Uma acusação já desmentida pelo partido, em comunicado a IL nega ter recebido qualquer queixa ou reporte formal ou informal. Considera ainda que estamos na presença de uma campanha suja, que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova. João Cotrim Figueiredo também comentou este comunicado hoje conhecido. Para lamentar que o tema continua a dominar a campanha, diz que a imprensa está a ser instrumentalizada.

Não me podem obrigar a falar deste tema durante os próximos dois dias, quando são os últimos seis dias de campanha. Nesta altura, compreendam que eu tenho outras prioridades. Foram vocês próprios que me disseram que receberam a informação todo ao mesmo tempo. Verdade ou mentira? Vão desmentir agora em conferência de imprensa? Não receberam a informação todo ao mesmo tempo, na mesma noite? Isto é por acaso. Eu não estou a dizer que foi a pessoa em si, alguém fez disto e está a conseguir. Vocês estão a ser completamente instrumentalizados para usar este caso para dinamitar a minha campanha nos últimos dois dias. Não faz sentido. Não faz sentido continuar com este tema, lamento.

O candidato à presidencial adianta que vai formalizar ainda hoje a queixa contra Inês Bichão por difamação e reitera que não tinha conhecimento do caso.

Não tive qualquer conhecimento da matéria e em relação ao caso, devo dizer que a queixa-crime está pronta hoje à hora do almoço e será entregue ainda hoje. E em relação a isso, aliás, como diz a própria nota emitida pela senhora Bichão, será apurado em tribunal a veracidade dos factos. O fato de ter sido difundido sem consentimento é menos um pouco. O dano está causado e, portanto, as responsabilidades têm que ser apuradas.

A reação de Cotrim Figueiredo ao comunicado hoje divulgado pela antiga assessora, que acusa o candidato à presidencial de assédio.

E os novos desenvolvimentos deste caso mereceram aqui um comentário de Jorge Pinto, o candidato presidencial apoiado pelo Livre pede que não se retirem conclusões precipitadas.

Num sentido ou noutro.

Não confundamos nunca, neste caso ou noutros, uma assunção de inocência com uma assunção de culpabilidade do outro lado, e também um alerta a todos os partidos políticos de que levem a sério estas denúncias e tomem medidas, porque se a denúncia foi feita e não houve medidas tomadas, não houve investigação, também não sei dos conheços, mas é também um falhanço que estamos a fazer a essa mulher e a outras.

O comentário de Jorge Pinto em relação a este caso, que vai acabar em tribunal. O candidato disse também que será uma derrota pessoal se ficar abaixo dos 4% e descarta uma candidatura à liderança do Livre.

A carta que Cotrim de Figueiredo enviou a Luís Montenegro é, na opinião de Marques Mendes, uma brincadeira.

O candidato apoiado pela AD recusa que a presença de Luís Montenegro na campanha seja uma resposta à missiva do candidato liberal, que enviou uma carta ao presidente do PSD, Luís Montenegro, a pedir o apoio dos social-democratas nesta corrida a Belém. Ora, Marques Mendes diz que esta carta existe com um propósito: desviar atenções.

Já estava prevista há 10 dias, portanto, não foi resposta a coisa nenhuma. E acho que com toda a franqueza, não levem a mal. O número da carta não vai ter resposta nenhuma, seguramente, não é preciso perguntar ao primeiro-ministro, isso é um número político. É exibicionismo, é uma brincadeira. É uma brincadeira para desviar as atenções dos problemas em que está envolvido.

Luís Marques Mendes, numa arruada à chuva, como julgo que deu para perceber, em Amarante, o candidato admite ainda contar com mais figuras do PSD. Diz, no entanto, que está satisfeito com a campanha feita até agora.

Estamos a menos de 48 horas do fim desta campanha eleitoral e Catarina Martins questiona a origem dos fundos que suportam a campanha dos diferentes candidatos.

Quem paga? É a pergunta feita pela candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

Temos candidatos com campanhas milionárias. Quem paga? A minha campanha, vocês estão a vê-la, é uma campanha quase sem orçamento, feita com a vontade das pessoas que se juntam. Por quê? Eu não respondo a nenhum grande interesse, eu respondo a quem vive do seu salário.

Catarina Martins esta quinta-feira a questionar a origem dos fundos que suportam as campanhas eleitorais dos diferentes candidatos à Presidência da República.

Amanhã há futebol de Primeira Liga, com a emissão especial de desporto na Rádio Observador para acompanhar o Sporting-Casa Pia. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Rui Borges considerou a equipa adversária intensa.

Sim, o técnico do Sporting elogiou o Casa Pia, que mudou de treinador recentemente. Será o primeiro jogo de Álvaro Pacheco no banco do Casa Pia.

Percebi que é uma equipa muito competitiva, muito intensa, muito forte em duelos, com bons jogadores naquilo que é contra-ataque, ataque rápido, uma equipa muito competente no processo defensivo, por ser intensa e por ser competitiva. Vai nos criar esse problema e nós vamos ter que resolver.

A atenção dos jogadores do Sporting, alerta de Rui Borges, que revelou que Diomande regressou lesionado da CAN, da Taça das Nações Africanas. Indisponíveis para o encontro estão também Yoannis e Pedro Gonçalves, bem como Nuno Santos. Por outro lado, Debast, Ricardo Mangas e Daniel Bragança já podem marcar presença na ficha de jogo. O treinador do Sporting considera também que a equipa está a fazer uma boa época, mas não chega.

A segunda volta temos que fazer obrigatoriamente mais para conseguirmos, porque não chegou para estarmos em primeiro. Temos mais um e menos um, que é a dois anos. Não chega. E isso nós temos que estar bem cientes. Está cada vez mais exigente o campeonato, as equipas estão cada vez mais competitivas e o nosso objetivo será fazer melhor. E temos que o fazer para conseguirmos alcançar aquilo que é o nosso objetivo.

Ser campeão nacional, o objetivo traçado pelo técnico do Sporting durante a antevisão desse Sporting-Casa Pia. É amanhã, 20h15, Estádio José Alvalade. É a partida que abre a jornada 18 da Primeira Liga e nós vamos acompanhar tudo, não é, Nelson?

Eu vou, que vou estar cá a conduzir essa emissão especial de desporto amanhã do Sporting-Casa Pia. Vamos agora às notícias de âmbito local, Miguel.

E começamos pela Margem Sul. A Fundação Amélia de Mello quer colocar o Barreiro no topo dos resultados escolares. O projeto Barreiro Ensino e Educação engloba várias iniciativas educativas e culturais dirigidas a escolas e professores, mas principalmente aos alunos. Prevê, por exemplo, a atribuição de bolsas de estudo. No dia de hoje é lançado o site do projeto e apresentada a primeira de 10 iniciativas. A Câmara Municipal da Amadora exige medidas urgentes no Hospital Amadora-Sintra. Segundo a autarquia, a situação atual do hospital coloca em risco a saúde dos utentes e a segurança dos profissionais. A autarquia exige ao governo um reforço de recursos humanos e a reorganização dos serviços de urgência e internamento. A proposta da autarquia foi aprovada com voto a favor de PS, CDU e CHEGA. PSD votou contra. A Câmara de Santarém está a negociar a instalação de um hotel no centro histórico. O presidente da autarquia, João Teixeira Leite, admite que a construção de um hotel no antigo presídio tem impacto direto na economia e na valorização do património. O autarca salienta ainda que estão a ser criadas as condições necessárias para que a curto prazo sejam anunciadas soluções concretas, tendo em vista o avanço deste empreendimento hoteleiro. Em Pombal, arrancou ontem o programa de preparação para a reforma. Destina-se a colaboradores municipais recentemente reformados ou pré-reformados. Os participantes realizam atividades de reflexão sobre os desafios da reforma e recebem orientação para reorganizar a rotina pessoal e familiar. No mesmo encontro, foram também discutidas estratégias para manter uma vida social ativa e hábitos de vida saudáveis. A iniciativa visa tornar esta transição para a reforma mais positiva, consciente e acompanhada, bem como promover o bem-estar e envelhecimento ativo. Em Filho do Conde, arranca este sábado a segunda edição de Vox Cordis Itinerários, uma iniciativa composta por um ciclo de concertos promovido pela Santa Casa da Misericórdia, com o apoio da Câmara Municipal. Os espetáculos percorrem várias igrejas do concelho, propõem uma experiência musical única e juntam público, património e criação artística. A pista de atletismo da Universidade de Aveiro recebe este sábado a Dual, um evento que mistura corrida, exercícios de força e música. As inscrições já esgotaram. A iniciativa promete muita animação. Há duplas a alternar voltas à pista e estações de treino num formato tão competitivo que pretende valorizar a cooperação e para animar ainda mais o DJ Madel garante música ao vivo, tornando o Dual um verdadeiro encontro de desporto, amizade e festa.