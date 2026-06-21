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Começa agora o Jornal das Três, edição do jornalista João Lourenço. E João, no encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro anunciou a criação de um fundo soberano para investir em empresas.

Foi uma das propostas que o primeiro-ministro apresentou no discurso de encerramento da reunião magna dos sociais-democratas. Luís Montenegro respondeu também ao chumbo da reforma laboral e à postura do Chega nas negociações. A acompanhar esta intervenção esteve o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, que considerações fez o primeiro-ministro sobre o principal partido de oposição?

Deu a resposta ao Chega durante todo o fim de semana e aproveitou também este discurso de encerramento para o fazer. Luís Montenegro diz que baixar a idade da reforma significa, na prática, cortar pensões e que isso é um assunto inegociável. E por isso, aproveitou para recordar e reforçar uma promessa que fez durante a campanha eleitoral. Não conseguimos agora esse som de Luís Montenegro, que disse em campanha eleitoral que se demitiria caso tivesse que cortar pensões e reafirmou que mantém essa posição. No dia em que tiver que cortar pensões, apresenta a demissão do governo e, por isso, não embarca nas negociações sobre a antecipação da idade da reforma. Já sobre este fundo soberano, foi o principal anúncio do discurso de encerramento. Diz que o objetivo é investir em empresas consideradas estratégicas. Há ainda muitos detalhes por conhecer, mas diz Luís Montenegro que, por exemplo, a aposta pode passar por empresas na área energética, na banca ou também nas concessões dos aeroportos portugueses. Um anúncio feito pelo primeiro-ministro, que deu também conta de que o governo vai testar na linha de comboios de Cascais, uma subconcessão ferroviária para aumentar a capacidade de oferta de comboios, nessa que é a linha suburbana mais utilizada e que no ano passado transportou 34 milhões de passageiros. Um discurso mais curto do que o habitual, a tirar as forças de bloqueio que impedem o governo de fazer reformas e com anúncios para tentar reconquistar a narrativa mediática.

Jornalista Miguel Viterbo Dias, com os destaques deste discurso de Luís Montenegro no encerramento do 43º Congresso do Partido Social Democrata. Vamos escutar alguns dos destaques desse discurso mais à frente, nesta tarde informativa da Rádio Observador. Vamos já ouvir, neste caso, as reações por parte dos partidos representados neste congresso. Começamos com o PS, pela voz do deputado Marcos Perestrello. Lamenta que o primeiro-ministro tenha as prioridades trocadas.

Eu julgo que o primeiro-ministro tem que se preocupar em governar o país e não tanto em fazer oposição à oposição. Estamos há dois anos com o governo em funções, em que aquilo que vimos aqui hoje foi o primeiro-ministro a falar. Tem falado muito nos últimos dois anos, mas infelizmente, tem feito muito pouco e a vida dos portugueses hoje não está melhor. O lema do congresso é Portugal Maior. Talvez seja Portugal Maior, porque não podem dizer Portugal Melhor.

Já a deputada do PS, Rita Matias, refere que o discurso do primeiro-ministro está desligado da realidade do país.

Parece-nos que foi um discurso para elites, muito desligado do Portugal real, porque o Portugal real hoje agradece ao Chega. Aliás, um parêntesis, foi a palavra mais citada no Congresso do Partido Social-Democrata, foi Chega. O país real está agradecido por termos chumbado o pacote laboral. E chumbamos o pacote laboral porque apresentamos as nossas bandeiras fundamentais, uma das quais a descida da idade da reforma.

Os destaques tanto do PS como do Chega na reação a este discurso do primeiro-ministro, com vários anúncios, não só nesse fundo soberano para investir em empresas e também nas reformas na Justiça. Vamos dar conta novamente destes principais destaques do discurso de Luís Montenegro mais à frente, nesta tarde informativa da Rádio Observador.

E viramos agora as atenções pra atualidade internacional. J. D. Vance diz que já houve um grande progresso nas negociações com o Irão.

O vice-presidente dos Estados Unidos está na Suíça, onde arrancam este domingo as conversações entre Washington e Teerão. As declarações aos jornalistas durante uma pausa no encontro, J. D. Vance afirmou que este é um momento histórico, uma vez que nunca antes as lideranças de ambos os países se tinham reunido a um nível tão alto. O governante norte-americano disse ainda que o objetivo é alcançar um futuro onde todos possam trabalhar juntos para promover a paz e a prosperidade. As negociações entre os Estados Unidos e o Irão estão a ser mediadas pelo Paquistão e pelo Catar. Entretanto, na Rádio Observador, o professor catedrático Luís Tomé antevê uma tentativa de boicote às negociações por parte de Israel. Diz que Benjamin Netanyahu é, até ver, o grande perdedor deste conflito.

Não acabou com o Hamas na Faixa de Gaza, não exterminou o Hezbollah no Líbano e agora, repentinamente, o seu aliado e protetor, Estados Unidos, tiram-lhe o tapete quando fecha um memorando de entendimento com o Irão, sem envolver nem informar devidamente Israel e a pressionar publicamente, não só a criticar, a pressionar publicamente o governo Netanyahu para parar as suas operações, desde logo no Líbano, até porque o primeiro ponto do memorando de entendimento prevê exatamente o fim do conflito em todas as frentes, incluindo o Líbano.

A visão do diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Lisboa, Luís Tomé, no gabinete de guerra da Rádio Observador, especialista em relações internacionais, não tem dúvidas de que o primeiro-ministro de Israel vai tentar minar este pacto rumo à paz.

E no Vaticano, Leão XIV pede aos líderes mundiais para acolherem as vítimas de perseguição.

Na Praça de São Pedro, em mais uma oração do Angelus, o sumo pontífice relembra as comemorações do Dia Mundial do Refugiado, que coincide com os 75 anos da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Leão XIV reforça que ninguém pode virar as costas aos que procuram proteção e segurança.

Espero que o espírito que animou a elaboração deste importante instrumento internacional continue a iluminar as consciências dos responsáveis das nações. Exorto ainda mais a todos a acolherem aqueles que são vítimas de perseguição, para que possam viver em paz, com dignidade e olhar pro futuro com esperança.

A mensagem do Leão XIV no fim de semana das comemorações do Dia Mundial do Refugiado e também em mais uma oração dos Angelus. O líder da Igreja Católica realça ainda que a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados foi criada para proteger aqueles que são perseguidos e forçados a deixar a terra, a casa e também a respectiva família.

E no desporto, a seleção portuguesa realiza novo treino com vista à partida frente ao Uzbequistão.

O trabalho da equipe das Quinas começa às 16h, hora neste caso em Portugal continental e na Madeira. Antes disso, há uma conferência de imprensa que vai poder seguir na íntegra aqui na antena da Rádio Observador. Entretanto, a FIFA já anunciou a equipe de arbitragem para o próximo desafio dos comandados de Roberto Martinez. É o árbitro marroquino Jalal Jayed que vai dirigir esta segunda jornada do grupo K. É um jogo que tem início às 18h da próxima terça-feira.

E André Villas-Boas afirma que Portugal teve uma prestação fraca na primeira partida no Mundial.

O líder azul e branco falou sobre a prestação da seleção portuguesa. Afirma mesmo que os atletas da equipe das Quinas devem ter menos praia e mais salas de reuniões. Villas-Boas reforça que a exibição portuguesa com o Congo não esteve à altura de uma geração de ouro.

A verdade é que aconteceu muito por conta do Futebol Clube do Porto ter escolhido o seu anterior adjunto como futuro treinador principal 24/25 e na cabeça do treinador Sérgio Conceição. Essas coisas que estão relacionadas do campo emocional com as lealdades e as traições, provavelmente o atraiçoou de uma forma que ele pensa que é desonesta, mas que é honesta em todos os sentidos e o Futebol Clube do Porto tinha que ser livre nas suas escolhas. Era o que mais faltava se não fosse.

Daqui ouvíamos o trecho da entrevista de André Villas-Boas, em declarações à TSF, JN e O Jogo, onde recordava o afastamento de Sérgio Conceição do comando técnico da equipe principal. Agora sim, a ouvir essas considerações por parte do líder dos azuis e brancos acerca de uma partida da seleção portuguesa que, segundo o presidente do Futebol Clube do Porto, teve uma prestação fraca neste jogo frente à equipe do Congo.

Seleções nacionais que são candidatas, que empataram e que tiveram dificuldades. Portanto, em primeiro lugar, enquadrar o ponto de vista, qualificação, panorama desportivo no seu devido lugar. Exibição fraca, não à altura do que é uma geração de ouro absoluta do futebol português. Isso parece-me evidente, que muito nos penaliza e que nos obriga a uma semana de críticas absurdas e de dúvidas relativamente à qualidade de cada um daqueles jogadores do ponto de vista individual e coletivo.

As considerações de André Villas-Boas em relação ao primeiro jogo, primeiro e até agora única partida da seleção portuguesa em solo norte-americano. Recordar que já a seguir a essa conferência de imprensa, novamente um jogador da equipe das Quinas vai passar pelas perguntas dos jornalistas com vista a essa partida frente ao Uzbequistão.

É isso mesmo. Vamos ter com o Miguel Cordeiro, que está em Palm Beach para acompanhar esta conferência de imprensa, para ouvir depois deste jornal. E agora, 11 minutos para lá das 15h, vamos ao noticiário local.

E as portas já abriram para o segundo dia do Rock in Rio Lisboa. A Cidade do Rock apresenta um novo dia, já com vários nomes no cartaz, com o destaque para o grupo Linkin Park, que são o cabeça de cartaz para este segundo dia. A Cidade do Rock situa-se no Parque Tejo, próximo da Ponte Vasco da Gama, por isso as autoridades recomendam o uso de transportes públicos e deslocações com antecedência. Está a decorrer a edição deste ano do Verão IN de Santarém. Durante mais de 90 dias de programação cultural, a cidade ribatejana recebe centenas de artistas e milhares de visitantes. As iniciativas vão ser espalhadas por diversas zonas da cidade e freguesias do Conselho. Termina a 20 de setembro. A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis promove este domingo, por volta das 18h, o projeto comunitário Cantares de Esperança, a decorrer no Coreto do Parque de La Salette e é uma atividade integrada no Entre Artes. O projeto celebra os afetos e a tradição oral, com especial atenção no território oliveirense. A Câmara Municipal do Barreiro informa que já esta segunda-feira vai ser interrompido o abastecimento de água. A interrupção vai acontecer entre as 9h e o meio-dia, com o objetivo as obras de ligação de novas condutas de água. Vão ser afetadas a Rua das Beiras e a Rua da Estremadura. O município da Póvoa de Varzim informa que amanhã vai haver um corte de água também a partir das 14h. Na intervenção, vai ter lugar no lado nascente da Rua Gomes de Amorim, no troço entre a Rua da Cidade de La Guardia e a Rua Agostinho Landome. Estima-se que esta interrupção da circulação da água vai ter uma duração de três horas. No Conselho da Marinha Grande, o trânsito vai estar condicionado entre segunda e terça-feira. Vai ser nas ruas de Repouso e na Cravos de Abril. Deve-se à empreitada Medidas de Acalmia de Tráfego no Conselho da Marinha Grande.

E é o ponto final no jornal das 15h, edição do jornalista João Lourenço. Daqui a pouco, daqui a dois minutos, vamos em direto até Palm Beach ter com o nosso enviado especial aos Estados Unidos, Miguel Cordeiro, para acompanhar a conferência de imprensa da seleção.