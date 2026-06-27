Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Das notícias. Jornal das três, com José Rafael Lopes. E começamos na Venezuela. Subiu para 36 o número de portugueses e lusodescendentes mortos depois de dois sismos que afetaram o país.

Número revisto em alta há minutos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo menos 36 portugueses e lusodescendentes morreram devido a esses sismos, 96 estão desaparecidos ou incontactáveis. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre estes 36 mortos estão três crianças e pelo menos 29 adultos, sendo que 25 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento. Dos 96 portugueses desaparecidos ou incontactáveis, 53 são homens, 43 são mulheres, avança ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O anterior balanço, divulgado por volta das 14h, dava conta de apenas 32 portugueses entre as vítimas mortais, número que foi revisto em alta nos últimos minutos.

E, entretanto, já aterraram os dois aviões portugueses enviados para a Venezuela.

O segundo avião aterrou há pouco. Antes, já tinha chegado o primeiro KC-390 da Força Aérea Portuguesa. É o que garante ao Observador o Estado-Maior das Forças Armadas. Estes dois aviões partiram ontem à noite para a Venezuela, saídos da base aérea de Beja. Seguiam carregados com ajuda humanitária e equipas que vão participar nas operações de resgate e salvamento na Venezuela. Três dias depois dos dois terremotos, a presidente interina, Delcy Rodríguez, diz que a prioridade do governo é resgatar as pessoas dos escombros. Na Rádio Observador, o vice-presidente da Asprocivil, Jorge Silva, explica que o dia de amanhã é o limite para salvar vidas.

Amanhã, domingo, será o chamado deadline para a gente conseguir ainda encontrar vida em sustentabilidade de se manter. É essa a questão que temos aqui, que é termos um espaço temporal já muito curto para encontrar vida com alguma sustentabilidade. Depois, a partir daí, começa a ser cada vez mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, mas começa a ser cada vez mais difícil. Depois, tudo depende dos fatores e da salubridade, água, alimentação e higiene.

Jorge Silva explica ainda como vão decorrer os trabalhos destas equipas portuguesas no terreno.

As equipas estão preparadas para trabalhar bastante tempo. Aqui tem a ver com toda a questão que a Venezuela tem preparada para acolher estas equipas. Caso tenham comunidade de alimentação, estadia, para poderem trabalhar o máximo possível, porque estas equipas normalmente trabalham 10, 12 horas de seguida e depois descansam outras 10, 12 horas e voltam a trabalhar outra vez 10, 12 horas. E se estiverem com comunidade suficiente, conseguem trabalhar 10, 15, 20 dias de trabalho. Mas, para já, o essencial é chegar o mais depressa possível.

Jorge Silva, vice-presidente da Asprocivil, à Rádio Observador. Nesta altura, estão confirmadas 920 vítimas mortais. O número foi atualizado ao fim da tarde de ontem. Há também 3300 feridos. Ontem, um grupo de moradores e familiares de pessoas presas nos escombros de um edifício em Caracas, atingidos pelos sismos, vaiou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. A Agência France-Presse diz que Delcy Rodríguez estava a visitar uma zona nobre da capital quando os moradores acusaram o governo de não fazer nada pelo povo da Venezuela.

O PS pediu ao ministro da Educação que não perca nem mais uma hora e venha ao público dar uma palavra de tranquilidade aos estudantes após as recentes polémicas sobre os exames nacionais.

Em declarações à Lusa, o deputado socialista Porfírio Silva sublinha que o país está num período de exames em que dezenas de milhares de famílias estão preocupadas com as notícias que têm vindo a público sobre incidentes no processo dos exames nacionais. Em causa está a polêmica de um item de desenvolvimento no exame nacional do ensino secundário de português, que era igual a um de um manual publicado pela Leia em agosto de 2025. Uma situação que levou vários professores a alertar para o perigo da situação favorecer os alunos que tiveram acesso a esse manual. No entanto, o jornal Público noticia hoje que esse parecer, disponibilizado pelo Ministério da Educação, foi feito à revelia dos conselheiros científicos. A somar a esta questão, a nova classificação digital dos exames tem registrado constrangimentos, com vários professores a relatarem atrasos na distribuição das credenciais de acesso às provas, o que levou o júri nacional de exames a ajustar o calendário para a correção dos exames. Nesse sentido, e perante todas estas questões, o PS diz que é tempo do governo vir transmitir alguma tranquilidade.

O senhor Ministro da Educação não pode perder nem mais uma hora para dar uma palavra de tranquilidade aos estudantes e às famílias sobre o processo dos exames de ensino secundário, que, como sabemos, implicam diretamente com o acesso ao ensino superior. Há dezenas de milhares de estudantes e de famílias preocupadas com esta sucessão de notícias. O senhor ministro tem que vir dar uma palavra de tranquilidade e de garantia. O senhor ministro tem de encontrar o tempo e as condições para vir a público tranquilizar as famílias e os estudantes.

As palavras de Porfírio Silva, deputado do PS, aqui um registo da Agência Lusa, a pedir uma palavra de tranquilidade ao ministro da Educação para milhares de estudantes que estão no período de exames nacionais.

No Campeonato do Mundo, Cabo Verde conseguiu um apronamento histórico. Está nos 16 avos de final depois de uma fase de grupos sem derrotas.

Três jogos, três empates para os Tubarões Azuis, que participam pela primeira vez num campeonato do mundo de futebol. Ontem à noite, o empate a zero com a Arábia Saudita serviu para qualificar a seleção de Cabo Verde no segundo lugar do grupo, atrás da Espanha, à frente do Uruguai. Na Rádio Observador, Miguel Fortes, o presidente da Associação Cabo-verdiana do Seixal, fala num sentimento de orgulho com esta qualificação, que não é só nesta associação cabo-verdiana, mas por toda a população cabo-verdiana.

Como o nosso ministro diz, fé e foco

Nós temos de ter até os últimos minutos. Mas também, quando dizemos que é um feito histórico, temos de ver a capacidade dos nossos jogadores e a capacidade dos jogadores adversários, que nós temos apanhado desde o primeiro jogo da Espanha. Quando ultrapassamos a barreira da Espanha, dissemos: "Bom, já vamos pensar em mais um empate com o Uruguai". Era um jogo muito complicado.

Pelo caminho, Cabo Verde vai agora encontrar a Argentina nos 16 avos de final. A Argentina, que é campeã mundial em título e uma das principais candidatas a vencer o torneio. Esse jogo, Cabo Verde-Argentina, está marcado para o dia 3 de julho.

E Portugal também já está apurado para os 16 avos de final.

Seja qual for o resultado do jogo de hoje com a Colômbia, Portugal sabe que está na fase a eliminar do Campeonato do Mundo. Ainda assim, o jogo desta noite, que começa à meia-noite e meia, vai definir quem fica em primeiro lugar do grupo. Portugal precisa de vencer a Colômbia para garantir esse primeiro posto no grupo K. Um empate ou uma derrota frente à seleção cafetera significa que a seleção nacional fica no segundo lugar. O apito inicial do Portugal-Colômbia está marcado para a meia-noite e meia. Há relato aqui na Rádio Observador.

José, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos em Oeiras. A praia de Santo Omar foi reaberta a banhos. Esteve interdita desde a semana passada devido a um foco de poluição na Ribeira da Laje. A interdição foi levantada pela delegada de saúde e a Agência Portuguesa do Ambiente diz que o incidente teve origem numa rutura numa conduta da empresa de tratamento de resíduos, que provocou uma descarga a 6 km da praia. Nas Caldas da Rainha, há um novo projeto conjunto da Unidade Local de Saúde do Oeste e da Associação Nacional de Farmácias, que foi distinguido. O projeto recebeu o prémio Impulso 2026 por parte do Ministério da Saúde. A iniciativa cria uma rede de farmácias comunitárias para monitorizar as infeções respiratórias em tempo real, através de dados clínicos e testes rápidos. O projeto ajuda também a melhorar a gestão dos serviços de saúde e a reduzir a pressão nas urgências. Em Estarreja, a Câmara Municipal entregou 49 bolsas de estudo do ensino superior. Trinta das bolsas são renovadas, as restantes são novas. Cada uma tem um valor mensal de até 125 € durante 10 meses. Em contrapartida, os bolseiros têm de realizar 80 horas anuais de serviço comunitário em projeto de autarquia. Em Sesimbra, o trânsito vai estar condicionado devido à realização do Night Trail, que acontece hoje entre as 19h30 e as 23h30. Várias ruas da vila de Sesimbra e da freguesia do Castelo vão estar cortadas. O evento, promovido pela Câmara Municipal, inclui provas de trail de 20 e de 10 km, com partida e chegada na Praça da Califórnia. Na Póvoa de Varzim, a Câmara Municipal impôs condicionamentos de trânsito para as festas de São Pedro, que decorrem até ao dia 5 de julho. Entre amanhã e depois de amanhã, há restrições em várias ruas centrais, bem como limitações na circulação e no estacionamento. Estas medidas aplicam-se também no próximo fim de semana. E em Rio Maior, começa hoje o Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub18. É o maior evento desportivo alguma vez realizado no concelho. A competição decorre na piscina olímpica e junta mais de 400 atletas de 20 seleções. A entrada é gratuita. A estreia de Portugal marcada para amanhã frente ao Canadá, pelas 19h30. A final está marcada para o dia 4 de julho.