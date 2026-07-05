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Jornalista Carlos Pedro. Carlos, boa tarde mais uma vez. Começamos esta edição das 15h. Por Vouzela, onde quase 1200 operacionais combatem o incêndio que dura há quatro dias, estão apoiados por quase 400 viaturas e 14 meios aéreos.

À Lusa, os Bombeiros Voluntários de Vouzela falam no incêndio que está dominado. A Rádio Observador falou com o Comando Nacional da Proteção Civil, que desmente a informação. Certo é que o fogo está ativo desde a madrugada de quinta-feira e já alastrou para outros três concelhos, dois do distrito de Viseu, mas também já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro. No local estão mais de 1200 operacionais, 14 meios aéreos ajudam também no combate às chamas. Como dizíamos, este incêndio alastrou para três outros concelhos, um deles o de Tondela, no distrito de Viseu. Este incêndio chegou à localidade de Aires, na freguesia de Guardão, no Caramulo, e já está em fase de rescaldo. É uma informação confirmada à Lusa pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Pesteiros. Pedro Miguel diz que o incêndio já deu tréguas e encontra-se agora sem qualquer frente ativa em Tondela. Ainda assim, confirma que nenhum meio será desmobilizado até o rescaldo ficar consolidado.

E mais a norte, o incêndio em Santo Tirso, no distrito do Porto, está, Carlos Pedro, de novo dominado.

Sim, aqui o fogo chegou a ameaçar habitações. Começou a lavrar ontem à tarde, chegou a estar dominado, mas voltou a reacender durante a última madrugada. Mais recentemente, a Proteção Civil confirma que o fogo está de novo dominado. Em declarações à SIC Notícias, o comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, avisa que a situação pode ainda assim piorar nas próximas horas.

A partir das 16h e até às cerca das 20h, iremos ter alterações ao nível das condições meteorológicas, que poderão agravar aqui alguma situação. As equipas vão se manter cá no terreno, com número já mais reduzido, e poderão ter que ainda se prolongar durante o dia da noite.

Pedro Santos, comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, em declarações à SIC Notícias. Não há populações em risco e no local permanecem mais de 80 bombeiros e quase 30 viaturas. Ainda sobre os fogos no país, dar conta de que um homem foi hoje detido por suspeitas de provocar um incêndio rural por negligência no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. A informação é da GNR de Leiria, que apurou que o incêndio teve origem na má prática de um trabalho agrícola. Acabou por ser extinto após consumir cerca de 250 metros quadrados de mato.

A situação dos fogos tem vindo a agravar por causa da onda de calor e, entretanto, Carlos Pedro, aumentou o número de distritos sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa, precisamente, da onda de calor.

Passam agora a ser nove, antes eram sete. Bragança e Guarda juntam-se à lista, dá conta uma atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso vermelho vigora até às 23h de segunda-feira. Amanhã, além de Bragança e Guarda, já estavam sob aviso vermelho os distritos de Évora, Beja, Santarém, Lisboa e Setúbal, Castelo Branco e também Portalegre.

E mudamos de tema nesta edição das 15h, para falar da atualidade internacional, começando pela Venezuela. Subiu para 95 o número de portugueses e lusodescendentes que morreram nos sismos da última semana.

O mais recente balanço é feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e foi divulgado às redações durante a última hora. Entre as vítimas estão 17 crianças. Assinala-se hoje, em Portugal, e por decreto do governo, um dia de luto nacional em memória das vítimas destes sismos. A jornalista Maria Miguel Marques falou com portugueses na Venezuela, que dão conta do impacto destes sismos na comunidade lusa em Caracas.

A origem desta comunidade remonta ao século XX, como explica ao Observador o historiador distinguido entre a comunidade portuguesa na Venezuela, Daniel Bastos.

A Venezuela foi uma das grandes rotas extra-europeias da imigração portuguesa. E um período em que a Venezuela atravessava um grande crescimento econômico, graças, sobretudo, ao boom petrolífero, contrastado, naturalmente, com a realidade portuguesa, marcada ainda pela ditadura salazarista.

Hélder Teixeira é filho de imigrantes madeirenses que fugiram da guerra colonial e acabou por nascer na Venezuela. Quando a situação política venezuelana piorou há cerca de 10 anos, os pais voltaram para a Madeira, mas Hélder Teixeira ficou. Agora com família estabelecida em Caracas, está a passar um momento difícil e por isso mesmo não quer ir embora.

Este é o momento onde nós, tanto como cultura portuguesa e tanto também como venezuelano, é o momento de prestar muito mais apoio.

Resiliência é a palavra que o historiador Daniel Bastos usa para descrever a comunidade portuguesa na Venezuela.

Esta é mais uma dura batalha, dura dificuldade que a comunidade portuguesa na Venezuela está a atravessar e que eu estou convencido com o seu espírito de resiliência, de sacrifício e de luta que lhe é tão característica, irá consolidar a volta por cima.

O historiador Daniel Bastos acrescenta ainda que, apesar dos portugueses na Venezuela constituírem uma das maiores comunidades de diáspora, nos próximos tempos serão muitos menos os portugueses que vão escolher a Venezuela como nova casa.

Um trabalho da jornalista Maria Miguel Marques. A ONU estima que 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. No total, há 2954 mortos e quase 17 mil feridos.

E no desporto, Carlos Pedro, a seleção de Cabo Verde já chegou ao país depois da histórica participação no Mundial 2026.

Os Tubarões Azuis aterrara no Aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, por volta do meio-dia e foram recebidos por milhares de cabo-verdianos eufóricos com a prestação da seleção do país no Campeonato do Mundo. Cabo Verde foi eliminado pela Argentina no prolongamento dos 16 avos de final do Mundial. Perdeu por 3 x 2, despediu-se da competição com empates perante outras campeões do mundo, a Espanha e também a seleção do Uruguai. Há ainda um empate a registar contra a Arábia Saudita. Este é, de resto, um dia muito especial para os cabo-verdianos, porque o país completa hoje precisamente 51 anos desde a independência. Já aconteceu a sessão solene comemorativa da data. Mais tarde, pelas 18h, hora de Lisboa, o presidente cabo-verdiano José Maria Neves recebe os atletas que estiveram presentes no último mundial.

E a seleção nacional realiza hoje o último treinamento do jogo com a Espanha, jogo a contar para os oitavos de final do Mundial.

Roberto Martinez e o jogador fazem mais logo a antevisão desta partida, na qual Portugal vai tentar seguir em frente no Mundial. A equipa chegou já de madrugada a Dallas, no Texas, e foi recebida no hotel por centenas de adeptos num clima de festa. O jogo com a Espanha está marcado para amanhã, às 20h, é para ouvir aqui na Rádio Observador, tal como a conferência de imprensa de hoje, marcada para quando faltarem 15 minutos para as 19h. Hoje há Brasil-Noruega às 21h. Carlo Ancelotti, o técnico do Brasil, já sabe que não vai poder contar com o médio Lucas Paquetá, que é baixa devido a lesão. É uma partida também para ser acompanhada aqui na Rádio Observador. E o Brasil nunca venceu a Noruega em quatro jogos, dois empates e duas derrotas. As duas seleções não se defrontam há quase 20 anos.

E da relva do futebol para a relva no ténis. Em Wimbledon, más notícias para o português Francisco Cabral, foi eliminado do torneio de pares.

O tenista português foi eliminado nos oitavos de final em Wimbledon, juntamente com o austríaco Lucas Miedler. A dupla não conseguiu levar a melhor na prova diante de dois tenistas alemães e acabou por ser eliminada da prova. Francisco Cabral regressa ainda hoje ao corte para atuar ao lado da tenista australiana Ellen Perez, na vertente de pares mistos.

Oito minutos para as 15h, tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local que Carlos Pedro está a marcar este domingo.

O festival EVIL Live vai acontecer hoje no MEO Arena, em Lisboa. Esta edição do festival é concentrada num só dia, com atuações de artistas como Marilyn Manson, Mastodon e Megadeth. A organização do evento afirmou que o EVIL Live regressa desta forma ao formato que moldou a identidade do evento. O festival arranca às 16h e vai a prolongar-se pela noite. Em Sesimbra vai realizar-se um rastreio gratuito ao cancro da mama para mulheres entre os 45 e os 74 anos. O rastreio vai ter início no dia 14 deste mês e só vai terminar no dia 17 de agosto. Destina-se especialmente a mulheres que nunca tenham feito o rastreio da doença e que não tenham quaisquer sintomas. Em Leiria, o município da Nazaré assegura € 144 mil para financiar obras nos serviços municipalizados. As obras têm como objetivo duas intervenções: a reabilitação das redes de abastecimento de água na zona norte da vila e a construção de uma estação elevatória de abastecimento da zona da Paliteira. As candidaturas para as obras devem ser submetidas até o final do mês. Em Oliveira de Azeméis, vai ser feita uma reparação viária por todo o concelho. O município adjudicou uma empreitada no investimento de quase € 3 milhões para a repavimentação das vias no concelho. A segurança das vias vai também ser reforçada com uma nova sinalização horizontal. A Câmara de Matosinhos vai construir um parque no Monte Castelo, em Guifões. O projeto está a ser desenvolvido nos terrenos dos Monte e pretende ser um espaço de visita para a população. A autarquia refere que a obra vai permitir tornar o local numa referência do património arqueológico da região do Porto. A fechar, em Santarém, foi aprovada a cedência do espaço público para o arranque dos trabalhos da instalação de fibra ótica no concelho do Sertual. O objetivo é garantir fibra ótica em todo o município até ao próximo ano. A aprovação surge na sequência de problemas de telecomunicações em algumas zonas do concelho.

Notícias de regresso na tarde da Rádio Observador, às 15h30 em formato síntese, também com edição do Carlos Pedro. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já.