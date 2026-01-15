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Boa. Miguel Vieira, começamos este jornal das 16h com as presidenciais. Estamos já em contagem decrescente para o fim da campanha. Gouveia e Melo procura mobilizar o eleitorado dos adversários mais bem posicionados nas sondagens.

André Ventura e António José Seguro. O almirante diz que André Ventura não quer ser presidente e sobre Seguro acusa o adversário de não ter defendido os idosos no tempo da Troika. Da visita à feira de Gondomar, Gouveia e Melo procurou, Nadine Soares, entre críticas a estes adversários, convencer os eleitores mais velhos.

Na feira de Gondomar, a chuva não deu tréguas.

Há mais aqui uma pessoa que precisa de um chapéu.

Ainda assim, o almirante mostra-se confortável.

A chuva é água e para o marinheiro a água é sempre positiva.

E não deixa de insistir com os comerciantes e clientes para explicar onde devem colocar a cruz no domingo.

Votem no sítio certo, não se esqueçam, a última linha.

O almirante volta a defender que os adversários são todos iguais.

Depois de eu passar à segunda volta, é-me indiferente o adversário político, são todos iguais. Eles é que fazem parte do sistema, incluindo o André Ventura.

E numa crítica direta a André Ventura, fala até de um processo baralhado.

Votar no doutor André Ventura é meter um único adversário para a segunda volta, que é aquele que passar. O que está a fazer é baralhar um conjunto de hipóteses, sabendo que não será presidente e mais do que isso. O que ele desejava era ser primeiro-ministro.

A António José Seguro chegam acusações de falta de preocupação com os mais idosos.

Comigo nunca mais haverá cortes de pensões. Não podemos trair o povo que nos elege.

Volta a apontar baterias à campanha de Marques Mendes, que contou com a presença do primeiro-ministro e deixa até sugestões de convidados.

Dou-lhe uma sugestão: que meta também na campanha a ministra da Saúde, que o acompanhe nas deslocações do senhor primeiro-ministro para a campanha do doutor Luís Marques Mendes. E assim poderá também dentro da campanha começar já a dar resposta.

Na reta final de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer os indecisos e angariar votos do eleitorado dos adversários que aparecem favorecidos nas sondagens.

Visita à feira molhada.

Nadine Soares a acompanhar esta iniciativa de campanha do almirante Henrique Gouveia e Melo, que esteve esta quinta-feira na feira de Gondomar.

Escutamos aqui as críticas de Gouveia e Melo a André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega ainda não se fez ouvir neste penúltimo dia de campanha.

Sim, já vai longo o almoço que reúne vários apoiantes em Ponte de Lima, uma iniciativa a coincidir com o aniversário de André Ventura. Junta-se a este jornal o jornalista do Observador, Miguel Cordeiro. Miguel, embalado pelas sondagens, dispensa André Ventura fazer campanha esta quinta-feira?

Quase que podemos dizer isso. Quem está aqui na Quinta de São Bento, até há três minutos, só poderia suspeitar que se trata de uma ação de campanha por ver bandeiras e brindes de um partido e também uma dezena de câmaras de televisão. O que temos desde a 13h é um almoço numa quinta de casamentos e agora está a chegar a hora do café, para alguns também do digestivo e do cigarro, e começaram há cerca de 30 minutos os discursos. Tinoco de Faria, o mandatário desta candidatura, está agora a discursar, um discurso que começou, como dizia, há três minutos. Até aqui, tudo se assemelhava a uma celebração formal. Podemos dizer que é uma celebração. De facto, hoje é dia de aniversário de André Ventura. Faz hoje, 15 de janeiro, 43 anos. Estamos na Quinta de São Bento, em Ponte de Lima, 320 lugares sentados, sala cheia de apoiantes desta candidatura. Foi servida vitela estufada, salgadinhos, presunto, chouriço e broa. Na mesa de Ventura estão Dina, a esposa, vários membros da Direção Nacional e Duarte Teixeira, deputado do Chega eleito por Vieira do Castelo, que foi a única pessoa que discursou à chegada de André Ventura para dar as boas-vindas e para apontar a vitória de André Ventura no domingo. Pode ler-se também no bolo de aniversário, que daqui a pouco vai ser cortado: "Parabéns presidente, o Alto Minho vota André Ventura". A deputada do Chega de Viana do Castelo está consigo. Depois dos discursos, o bolo vai ser cortado, vão-se cantar os parabéns e depois o bolo vai ser cortado em 300 fatias. Por agora começam os discursos. Aguardamos as declarações de André Ventura.

Ainda não chegamos à sobremesa. Reportagem de Miguel Cordeiro, está em Ponte de Lima nesta primeira iniciativa de campanha do dia de André Ventura.

João Cotrim de Figueiredo volta a negar as acusações de assédio sexual.

Sim, isto depois de Inês Bichão, a antiga assessora parlamentar da Iniciativa Liberal, revelar em comunicado que denunciou o caso internamente, uma acusação já desmentida pelo partido, em comunicado, e ele nega ter recebido qualquer queixa ou reporte formal ou informal. João Cotrim de Figueiredo, que esta manhã lamentou que o tema continue a marcar a campanha eleitoral para as presidenciais. João Cotrim de Figueiredo, que está a esta hora em Santo Tirso e a falar aos jornalistas e a dizer o quê, Miguel Gato?

João Cotrim de Figueiredo. Justificou as declarações sobre André Ventura.

João Cotrim de Figueiredo que está aqui a tecer críticas à comunicação social.

Fazer disto um caso de campanha. Não faz sentido. Qual é a sustentação desta acusação? Qual é?

Comunicado hoje que diz que a queixa foi feita ao partido em 2023. A questão é que hoje há um novo comunicado da pessoa em causa que diz que o partido sabia desta situação.

Falei com a Mariana Lentão há pouco, não há qualquer denúncia, alegação ou queixa em relação a mim, nenhuma. Nunca houve.

Para ficar claro, a culpa é da comunicação social ou de outras campanhas, por exemplo, que estão a tentar prejudicar a sua candidatura?

Eu só falo o que vejo, e o que vejo é perguntas constantes sobre esse tema sem o menor esforço de tentar fazer uma cobertura equilibrada e sã. Se há uma acusação tão grave, acho que o mínimo era explorarem um pouco o que está por trás.

O problema é continuarmos a perguntar hoje, é termos perguntado logo na segunda-feira? O problema é estarmos a perguntar hoje, termos perguntado logo na segunda-feira, estarmos a questionar de todo sobre este assunto?

Senhora jornalista, quando publica uma história, quando publica uma notícia, ouve duas versões, os dois lados, certo?

Certo.

Certo. Tentam ouvir

Fizemo-lo imediatamente na segunda-feira, foi a primeira coisa que fizemos.

De forma que eu já não podia sequer ter qualquer hipótese contraditória, não tinha.

Mas a imagem circulava nas redes sociais.

Mas precisava dessa preparação? Porque já firmou várias vezes que está de consciência tranquila e que isto não aconteceu. Precisava dessa preparação assim?

Precisava de ter sido feito o trabalho jornalístico de saber exatamente como é que estas queixas aparecem.

Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Há pouco disse que esta história já circulava há alguns anos em alguns órgãos de comunicação social. Então, afinal, os rumores existiam e sabia deles?

Pelos vistos, foi o que vocês tinham.

Mas sabia deles? Para estar a dizer isso, quer dizer que também sabia que os rumores circulavam.

Vamos ter de voltar atrás.

Não, estou a fazer a pergunta para esclarecer, precisamente.

Esclareça, não perturbe as minhas palavras. Descobri agora que parece que isto era conhecido em várias redações.

E nunca tinha ouvido que circulava pelas redações?

Não.

Aquela publicação não é de agora. Se as sondagens revelassem outros números, acredita que aquela publicação não vinha para fora? Foi publicado, foi um story para amigos chegados.

Não consigo dizer. Não faço processo de intenções, não consigo dizer. Agora é uma coincidência demasiado grande para excluir essa hipótese, mas não lhe posso dizer.

Não acho que é um reduto também de quase nervosismo virar-se contra a comunicação social.

Vocês têm ideia do que é que fizeram à minha vida? Não? Então quem foi?

Nós tivemos acesso a uma suspeita e eu acho que mais uma vez, como já de manhã fiz questão de frisar isto, se isto fosse noutra campanha, os jornalistas

Eu insurgi-me no primeiro dia, insurgi-me no segundo, porque são quatro dias, já tiveram tempo de ver exatamente a natureza da queixa.

Devido a um comunicado de Inês Bichão.

Que era precisamente um dos pontos que dizia que deviam ter sido

Estou a dizer que não fizeram o trabalho jornalístico como deve ser.

Gostaria que me esclarecesse. Inicialmente apontou para uma campanha suja, até apontar eventualmente para uma eventual responsabilidade, não apontou o dedo, mas uma eventual responsabilidade do Governo quando disse que trabalhava para o Governo, estava nesse comunicado.

O que eu disse é que sei que a pessoa mentiu, isso sei porque as alegações não são verdadeiras, e acho que qualquer entidade patronal deve saber que tem um funcionário que mente.

Além de falar sobre este tema, poderíamos estar a falar de outros. João Cotrim de Figueiredo está a escolher.

Sim, porque já percebi hoje de manhã que vocês não se interessam por absolutamente mais nada. Interessaram-se pelo que se está a passar, por exemplo, nesta empresa que eu estou a visitar hoje? Zero. Estão a passar-se aqui coisas absolutamente extraordinárias. Então pronto, a declaração está feita. Perguntem-me o que quiserem sobre a empresa onde estou.

A indústria têxtil está há vários anos a passar por

Aqui João Cotrim de Figueiredo a tecer várias críticas à comunicação social pela cobertura, na opinião do liberal, injusta que está a ser feita deste caso da acusação de assédio sexual por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. Já o tinha feito num post nas redes sociais, que posso citar a dizer: "Vejam a enorme vergonha que o jornalismo está a fazer com a minha candidatura", a dizer que está a ser vítima de um brutal assassinato de caráter com motivações políticas. Primeiramente tinha criticado as outras candidaturas ao dizer que poderiam estar por detrás desta cabala, nas palavras, obviamente, de João Cotrim de Figueiredo, e agora vem com estas críticas à comunicação social a dizer que não fizemos o nosso trabalho jornalístico.

Miguel Gato, jornalista do Observador, a acompanhar esta declaração de João Cotrim de Figueiredo, que já esta manhã tinha lamentado que o tema continua a dominar a campanha, diz que a imprensa está a ser instrumentalizada e negou as acusações de assédio sexual depois de Inês Bichão, a antiga assessora parlamentar da Iniciativa Liberal, ter revelado em comunicado que denunciou o caso internamente em 2023. Uma acusação, como aqui ouvimos também pela voz de João Cotrim de Figueiredo, que foi desmentida pelo partido. Em comunicado, a IL nega ter recebido qualquer queixa ou reporte formal ou informal, condena ainda aquilo que define como uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova.

4:10. Temos ainda outras notícias em destaque a esta hora.

O Bloco de Esquerda quer ouvir a ministra da Administração Interna no Parlamento a reboque da acusação do Ministério Público a dois agentes da PSP detidos em julho. São acusados de crimes de tortura e violação. As vítimas, de acordo com a acusação do Ministério Público, eram sobretudo toxicodependentes, pessoas em situação de sem-abrigo e estrangeiros. Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda, falou com o Observador e explica que o partido quer que Maria Lúcia Amaral explique que planos de prevenção existem para este tipo de comportamentos por parte dos agentes de autoridade. Classifica ainda este caso como extremamente preocupante, que cria alarme social. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira registaram em 2024 um crescimento económico positivo, mas a um ritmo mais baixo do que em anos anteriores. Informação revelada pelo Conselho das Finanças Públicas. Nos Açores, o PIB aumentou 2,3%. Na Madeira, o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 1,5% menor do que no conjunto do país. Os Estados Unidos anunciam sanções a 11 iranianos e 12 entidades que consideram ser responsáveis pela repressão dos manifestantes. Num vídeo publicado no site do Departamento de Tesouro, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos anuncia que as sanções visam 18 indivíduos e entidades que o regime usa para escapar às sanções sobre o petróleo iraniano e para desviar os lucros das vendas de energia. Entre os alvos das sanções está Ali Larijani, chefe da Segurança Nacional Iraniana.

Há mais notícias com o Miguel Vider às 16:30.