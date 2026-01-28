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Começa agora o Jornal das Quatro, edição do jornalista João Gama. João, a Proteção Civil e a Câmara Municipal de Leiria têm números diferentes quanto às mortes causadas pela depressão Christine. As autoridades falam de quatro, a autarquia de cinco.

Uma das vítimas morreu em Vila Franca de Xira ainda esta madrugada, depois da queda de uma árvore sobre um veículo ligeiro. Já as restantes mortes registaram-se no distrito de Leiria. Uma pessoa morreu em Carvida ao ser atingida por uma chapa metálica. Também em Carvida há registro de uma vítima que ficou presa na estrutura de uma habitação e não resistiu aos ferimentos. Há ainda registro de uma terceira morte em Fonte de Oleiro, no distrito de Leiria, onde uma pessoa foi encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra. Horas antes, Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, tinha confirmado quatro mortes apenas no Conselho de Leiria. Quando a Proteção Civil só confirma três, o autarca fala de um dos dias mais negros da história do conselho.

Temos a lamentar quatro mortes, duas provocadas diretamente pela ocorrência do fenômeno que registámos, que teve uma dimensão ainda difícil de calcular, mas que seguramente será um dos dias mais negros do Conselho de Leiria e que coloca a nossa cidade e o nosso conselho num estado de alerta e deixava um apelo a toda a população: nos próximos dois dias, nas próximas 48 horas, evitem sair de casa.

Gonçalo Lopes, em conferência de imprensa, o autarca pede à população que racione o consumo de água e bens alimentares. E ao governo, o autarca pede que seja decretado estado de calamidade.

Temos a lamentar quatro mortes e por isso o primeiro apelo que fazia era que o próprio governo equacionasse de imediato o estado de calamidade, para podermos acudir a todos os prejuízos e recolher na nossa região os meios necessários para recuperar a vida normal do nosso conselho.

Os apelos de Gonçalo Lopes mostra-se preocupado com os dias que se avizinham. Apela ainda às empresas que tenham geradores de eletricidade disponíveis, que cedam às populações mais necessitadas. Vamos já para Leiria, em direto neste Jornal das Quatro, ao encontro do repórter Luís Soares, que está no posto de bombeiros sapadores de Leiria. Luís, boa tarde. Já andaste pela cidade e viste um verdadeiro rasto de destruição.

É um grande rasto de destruição. Antes de mais, João, só a sublinhar que estamos aqui com a rede Wi-Fi dos sapadores municipais. Portanto, é possível que haja aqui alguns cortes de rede, porque não há rede em toda a cidade, não há eletricidade também, não há semáforos, há um caos controlado ao longo de toda a cidade. Nós percorremos já a Nacional 109 desde o início da Nacional até ao estádio e é todo um cenário de total destruição, com árvores tombadas, com postes tombados, com placas tombadas ao longo de toda a Nacional e sobretudo o próprio estádio, que acaba por ser o símbolo da grande destruição, porque parece que foi feito de papel e está todo completamente destruído. Para terem uma ideia, parece que está tudo torto na cidade. É a sensação que dá. As árvores estão tortas, os postes estão tortos, é um pouquinho essa sensação que dá, porque de facto a destruição é grande, as árvores caídas, mesmo ao longo da autoestrada A8 no percurso até aqui, eram muitos eucaliptos, outras árvores totalmente partidas pela base, totalmente tombadas, algumas delas ainda para a própria autoestrada, mas notava-se já alguns trabalhos de limpeza. Vimos também na Nacional 109 um caminhão totalmente tombado de lado com a força do vento, assim como, e é inevitável, muitos telhados, destelhados, telhas levantadas, telhas partidas na estrada, muitos telhados ao longo de todo o percurso que vimos estão completamente sem telhas. Há árvores tombadas, há postes, aqueles postes grandes de alta tensão, vimos um deles que está totalmente destruído. É quase um entrar numa outra dimensão a partir do momento em que se sai da A8 e se começa a entrar na cidade de Leiria, com esse símbolo quase maior, o estádio de Leiria, com as paredes totalmente despidas. De resto, é uma cidade que está totalmente fechada, está tudo fechado. Há muito poucos, alguns supermercados ainda abertos, mas outros já estão fechados, restaurantes fechados, serviços fechados, está tudo fechado e no que diz respeito à informação, tudo conflui para aqui, para os bombeiros sapadores municipais, onde está montado um posto de comando e onde daqui a pouco haverá também um novo briefing para fazer um ponto de situação relativamente àquilo que é a destruição de uma cidade que nesta altura está praticamente isolada, sem rede telemóvel, sem eletricidade e com muito trabalho de limpeza ainda pela frente.

Dias difíceis, reportagem em direto do Luís Soares a partir do coração da cidade de Leiria.

E a qualquer instante, João Gama, acontece o novo briefing da Proteção Civil. Até ao meio-dia foram registadas 3300 ocorrências.

Mas este é um número que deve subir. Daniela Fraga, adjunta de operações do Comando Nacional da Proteção Civil, falou de um número dinâmico. As zonas mais afetadas são Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal e também a zona Oeste. Ora, José Manuel Moura, presidente da Proteção Civil, diz que são trabalhos que podem ainda demorar.

Algumas situações podem demorar mais do que um dia. Esperemos, tudo está a ser feito para que assim não aconteça. A reposição da normalidade vai ser paulatina, vamos ter que fazer o caminho, temos que ir percorrendo até chegar a essa situação. Há situações que são mais fáceis de resolver do que outras, umas têm uma complexidade completamente diferente, sendo certo que a maior parte da tipologia das ocorrências são quedas de árvores e essas são de fácil resolução.

As declarações de José Moura, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que estendeu o estado de prontidão nível quatro até às 23h59 de hoje. É esperado que o número atual de ocorrências, 3300, venha ainda a subir.

E mudamos temporariamente de tema. António José Seguro começou a campanha oficial com um ponto único de agenda, um almoço com figuras da cultura, e mostra sinais de querer preservar a relação com André Ventura enquanto líder partidário.

Vencendo a segunda volta, Seguro vai ter de receber várias vezes o presidente do CHEGA enquanto líder da oposição, como segundo partido mais votado na Assembleia da República, e por isso começa já a trabalhar nessa relação, sem deixar de frisar as diferenças entre os dois candidatos nesta campanha. Vasco Maldonado Correia.

Ainda no rescaldo do debate com André Ventura, António José Seguro dedicou o primeiro dia de campanha oficial da segunda volta a um almoço com figuras da cultura. O prato principal até foi empadão, mas desta vez Seguro mostrou cautela com o adversário, já a pensar no dia a seguir às eleições.

Devo manter intactas as relações institucionais com os atores políticos. E o partido liderado pelo doutor André Ventura é um partido que tem muitos deputados no Parlamento português.

De qualquer forma, o candidato continua a frisar as diferenças para Ventura.

Ficou claro ontem no debate, mais uma vez, que há um candidato a presidente da República, que sou eu, e há um líder partidário.

E acredita que o eleitorado sabe o que está em jogo.

Acho que o país percebeu as nossas diferenças. Os portugueses não são extremistas, os portugueses não são divisionistas.

Seguro quer ser um presidente agregador e promete que se for eleito, não vai alienar quem votar em André Ventura.

Para mim, não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Todos os votos democráticos devem ser tidos em consideração.

No almoço desta tarde, Seguro contou com a companhia de um antigo candidato socialista a Belém, Manuel Alegre, mas continua a desvalorizar os apoios que vai recebendo na praça pública.

Pelo amor de Deus. Nós vivemos num país livre, onde as pessoas expressam os seus apoios em total liberdade. E eu fico muito feliz com os apoios que tenho tido.

António José Seguro, depois de um almoço no hub criativo do Beato, em que estiveram figuras da cultura como Luís Represas, Gir, João Gil ou Milhanas. Um almoço que o candidato quer repetir se chegar a presidente da República.

Os próximos dois fins de semana me reservam os próximos fins de semana. Vai ser assim.

Vasco Maldonado Correia a acompanhar o primeiro dia de campanha oficial desta segunda volta de António José Seguro, numa altura em que continua a somar apoios à direita. O presidente da distrital de Leiria do PSD, Hugo Oliveira, anunciou hoje mesmo o voto no socialista na segunda volta.

E assim fechamos o Jornal das Quatro, edição do jornalista João Gama. Até já.

Até já.