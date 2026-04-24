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Adalberto Campos Fernandes é o nome escolhido pelo presidente da República para coordenar a elaboração de um pacto estratégico para a saúde, Miguel.

Sim, António José Seguro tinha prometido, durante a campanha para as presidenciais, que este tema da saúde seria prioritário caso fosse eleito. Na nota publicada esta tarde, o presidente sublinha que é preciso ter uma visão clara e de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo, que assegure não apenas a resposta aos desafios do presente, mas também a preparação do futuro. A escolha para coordenação do pacto recai no antigo ministro da Saúde entre 2015 e 2018. Adalberto Campos Fernandes já reagiu, foi à margem de um almoço debate sobre a reforma do Estado, momento acompanhado pelo jornalista Miguel Gato. Miguel, como acolhe Adalberto Campos Fernandes este desafio?

Acolhe, Miguel, muito bem. Diz-se muito honrado por esta escolha do Presidente da República para ser o coordenador do novo pacto para a saúde. Esta que foi uma promessa de António José Seguro na campanha eleitoral, e Adalberto Campos Fernandes recorda isso mesmo ao reagir a esta nomeação vinda do Palácio de Belém.

O senhor Presidente da República, enquanto candidato, manifestou a sua intenção de dedicar o primeiro ano da presidência a ajudar o país a fazer melhor pela saúde, a ajudar o governo, a ajudar o Parlamento, a ajudar todos os intervenientes, para que nós possamos ir resolvendo, em consenso, os constrangimentos que vão existindo. É esse o nosso trabalho, é um trabalho de colaboração, se quiser, de entreajuda. Eu fico muito honrado e muito sensibilizado pela escolha que ele fez ter recaído sobre mim.

Adalberto Campos Fernandes diz-se honrado com esta escolha do presidente e fala na necessidade de ajudar todos os intervenientes a entrarem em consenso sobre como melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Sem entrar em muitos detalhes, o antigo ministro da Saúde deixa em aberto o diálogo com os grupos parlamentares e sem excluir ninguém.

O país precisa muito mais de consenso do que de rupturas, e nós estamos muito fixados nessa ideia.

Entre as três maiores forças ou vai priorizar o diálogo entre o PS e o PSD?

O país é um país inteiro. Todos representam alguém. Não há partidos de primeira, não há partidos de segunda, todos representam alguém.

Olhos postos no diálogo parlamentar, mas Adalberto de Campos Fernandes dita também aquele que poderá ser um dos objetivos deste pacto para a saúde e já com um recado do antigo ministro socialista ao governo da AD.

Eu acredito que o atual governo tem essa consciência. Todos os governos passados sabem que nós temos que lutar incessantemente contra a ineficiência e o desperdício. Para quê? Para poder dar acesso a melhores medicamentos, a melhores unidades de saúde, mas teremos muito tempo de falar daqui para a frente.

É o que diz Adalberto Campos Fernandes à margem de um almoço debate organizado pela International Club of Portugal. Foi o principal orador num evento onde estiveram presentes várias caras conhecidas da política portuguesa. Destaque para a presença do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que não quis prestar declarações à comunicação social. Foi uma conferência, como disseste, Miguel, sobre a reforma do Estado e durante o discurso, Adalberto Campos Fernandes deixou outro recado ao governo: as reformas não se anunciam, fazem-se. E a saúde pode bem ser a área onde o antigo ministro da Saúde pode incentivar a uma reforma, agora que foi nomeado coordenador do pacto para a saúde criado pelo Presidente da República.

E reagiu a esse convite aceite pelo presidente António José Seguro. A reação escutada pelo jornalista do Observador, Miguel Gato.

Na próxima semana, o gasóleo vai descer €0,04, a gasolina sobe €0,025.

É pelo menos essa a previsão da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a ANAREC. Estes valores já incluem o IVA. Com base nos valores atuais da Direção Geral de Energia e Geologia e tendo em conta as previsões de valores da abertura do mercado a partir de segunda-feira e contas feitas, o preço médio do gasóleo simples e da gasolina simples 95 deverá rondar o mesmo valor: €1,92 por litro. O preço do barril de Brent, de referência para a Europa, estava hoje a subir 0,89%, na casa dos $106, pressionado pelo bloqueio do Estreito de Hormuz.

O secretário da Guerra norte-americano garante que o bloqueio dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz vai durar o tempo que Donald Trump quiser.

O presidente norte-americano já havia afirmado isso mesmo ontem. Washington não tem pressa em chegar a um acordo. Hoje, Pete Hegseth reafirmou a mensagem.

Irã sabe que ainda tem uma oportunidade para fazer uma escolha sensata. Como dissemos anteriormente, é preciso fazer uma escolha sensata na mesa das negociações. Tudo o que têm de fazer é abandonar as armas nucleares de forma significativa e verificável. Ou, em alternativa, podem assistir ao colapso da frágil situação económica do seu regime sob a pressão implacável do poder americano. Um bloqueio pelo tempo que for necessário, seja qual for a decisão do presidente Trump.

O secretário de Guerra norte-americano fez ainda uma referência à Europa. Diz que os países europeus precisam de menos conferências e mais ação para reabrir o Estreito de Hormuz.

Não estamos a contar com a Europa, mas eles precisam do Estreito de Hormuz muito mais do que nós. E talvez devessem começar a falar menos e organizar menos conferências pomposas na Europa e embarcar num barco. Esta é muito mais uma luta deles do que nossa.

É isso que diz Pete Hegseth numa conferência de imprensa esta tarde no Pentágono.

O especialista em direito desportivo, Diogo Soares Loureiro, diz que a UEFA aplicou uma pena parcial a Prestianni.

O jogador do Benfica foi castigado com seis jogos, sendo que já cumpriu um e três ficam em suspenso, e este castigo aplica-se apenas aos jogos europeus ou da seleção argentina. Em causa, a acusação de linguagem discriminatória do jogador do Benfica, que teve como alvo Vinicius Júnior, num jogo da Liga dos Campeões em fevereiro. O regulamento prevê 10 jogos para casos do gênero, mas o especialista em direito desportivo, Diogo Soares Loureiro, diz que a UEFA teve em conta uma série de fatores para reduzir a pena aplicada ao jogador do Benfica.

O comitê disciplinar pode graduar ligeiramente a pena, dependendo um bocadinho do que for a gravidade

Concreta do caso, a prova produzida, também tendo em conta o grau de reincidência, o contexto do jogo, o reconhecimento ou a negação no momento da acusação dos factos, a colaboração processual que foi existindo e a UEFA pode acabar por aplicar aqui só uma suspensão efetiva parcial ou uma parte que tenha apenas uma pena suspensa, como também é o caso.

Diogo Soares Loureiro, foi entrevistado ao "Mora" aqui na antena do Observador, o especialista em Direito do Desporto explica ainda que o Benfica e Preciado podem recorrer da decisão, mas têm menos de uma semana para interpor esse mesmo recurso.

Ainda o Benfica, José Mourinho não está chateado com o presidente.

Foi isso que esclareceu durante a conferência de antevisão ao jogo de amanhã no Estádio da Luz, frente ao Murirense. A conferência foi dominada pelas notícias que indicam que José Mourinho está chateado com Rui Costa. Mourinho garante que não.

Notícias que saíram hoje que eu estava chateado com o presidente. Não há problema absolutamente nenhum. Toda a gente sabe qual é a situação. Quando a época acabar, teremos 10 dias para continuar ou para separar. Há documentos meus nas mãos do presidente e do diretor e temos reunido com alguma frequência na tentativa de melhorar aquilo que é o meu plantel, que este plantel é o meu e no caso de eu continuar na próxima época, este plantel continuará a ser o meu.

O futuro a Mourinho e à direção do Benfica pertence, sendo certo que, segundo o atual técnico encarnado, não há qualquer desentendimento com o presidente Rui Costa.

E o Torriense está na final da Taça de Portugal.

Sim, mais um motivo de alegria para os simpatizantes e adeptos da equipa de Torres Vedras, a fazer uma boa época na Liga 2. O Torriense conseguiu ontem bater o Fafe em casa por 2 x 0 e garantir, dessa forma, a presença na final do Jamor. O jornalista Miguel Pina Andrada esteve esta manhã em Torres Vedras e tomou o pulso à cidade, que vê o clube mais emblemático regressar ao Jamor sete décadas depois.

Torres Vedras acordou com um sentimento que não vivia há décadas. Rebeca Esteves, uma adepta do Torriense que trabalha num café no centro da cidade, fala numa algazarra total. Dentro do Estádio Manuel Marques não cabia mais ninguém.

Muito cheio, a abarrotar. Nunca vi aquilo uma coisa assim, era só cabeças.

No estádio, a manhã foi de limpezas da festa da noite passada e também houve quem tenha entregado os documentos para se tornar sócio. É o caso de Alexandre Carvalho, que antes do resultado do jogo de ontem, começou o processo, oficializado esta manhã.

Venho tratar disso. Fiz-me sócio ontem, antes do jogo, eu e minha esposa e meus dois filhos, e agora venho fazer o número sócio. Está aí provisório, vim pedir o definitivo agora.

Alexandre Carvalho, um dos mais recentes sócios do Torriense, um dos mais antigos. Pode mesmo ser José Rosário, conhecido em Torres Vedras como Zé das Baguetes. Não foi ao estádio ver o jogo, mas os nervos, esses estiveram à flor da pele.

Eu não fui ao estádio, mas eu estava muito nervoso. Agora sinto alividíssimo. Tranquilíssimo. E agora vamos ao Jamor ganhar ao Sporting.

Vai tentar ir ao Jamor?

Olhe, vou tentar ir com este amigo que está aqui.

Mas eu sou Leão.

Ele é Leão.

O amigo é o sportinguista Rui Marujo, que apesar da cor do clube, ontem torceu pelo Torriense e se tudo correr bem, vai ao Jamor com o amigo Zé das Baguetes para a festa da taça. Apesar de tudo, e como diz José Rosário, o futebol é também fair play e amizade.

O futebol, os clubes servem é para unir as pessoas e não dividir.

Os relatos dos adeptos do Torriense depois de uma noite de festa, 70 anos depois, o Torriense vai ao Jamor jogar a final da prova rainha do futebol português.

Sporting, Torriense, final da Taça no Jamor daqui a exatamente um mês, dia 24 de maio. Escutámos um trabalho do jornalista Miguel Pina Andrada.

Muitos motivos de festa, até porque devido ao comboio de tempestades, Torres Vedras não teve carnaval na data normal. Vai acontecer nesta zona entre 26 de abril e 3 de maio. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Miguel.

O músico Miguel Guedes foi indicado pela Área Metropolitana do Porto para continuar a presidir ao Coliseu do Porto. Não foi aprovado por unanimidade pelos autarcas dos 17 municípios que integram a associação. Pedro Duarte, presidente da Autarquia do Porto e também da Área Metropolitana, diz que houve consenso muito grande, para além de elogios ao trabalho que Miguel Guedes tem desenvolvido à frente do Coliseu. O funicular da Graça vai reabrir na quinta-feira, depois de mais de sete meses encerrado, depois do acidente com o elevador da Glória. O anúncio foi feito pela Carris. Em comunicado, a empresa municipal diz que estão a ser finalizadas todas as diligências para que a operação no funicular da Graça retome a 30 de abril. O funicular foi inaugurado há cerca de dois anos, 15 anos depois de ter começado a ser construído, tendo levado o orçamento inicial a uma derrapagem de € 7 milhões. O governo aumentou os limites de subscrição dos certificados de aforro até às 250 mil unidades. O aumento diz respeito à série F, a única atualmente em comercialização. Quem tenha certificados de série E, comercializada anteriormente, passa a poder acumular até 500 mil unidades, contra as 350 mil que tinham sido estabelecidas em outubro de 2024. O governo justifica a decisão com o facto dos limites de subscrição da série F permanecerem inferiores aos que têm sido tradicionalmente os limites de subscrição das séries anteriores de certificados de aforro.