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Miguel, começamos este jornal com a notícia de um português entre as vítimas mortais dos terremotos na Venezuela, uma informação já confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

É um homem, foi retirado com vida dos escombros, mas acabou por morrer a caminho do hospital. Não são adiantados mais pormenores. Não se sabe também se esta vítima faz parte dos cinco cidadãos portugueses desaparecidos a que fazia referência o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em entrevista à TVI ao início da tarde.

Começa-se a identificar concretamente uma família desaparecida em La Guaira. Seriam quatro, mas nós neste momento não temos nenhuma confirmação de nada. Há o caso também de uma outra pessoa, de uma portuguesa, aliás até familiar de pessoas que trabalham nos serviços consulares, que também poderá estar debaixo dos escombros. Esta será mais na zona de Caracas, a outra em La Guaira. Temos que estar preparados para números mais severos. Poderemos chegar aos milhares de mortos. E nesse caso, temos que ser realistas, é provável que haja portugueses também.

O alerta de Paulo Rangel, agora confirmado com esta notícia da morte de um cidadão português, um homem que foi resgatado por entre os escombros, mas acabou por chegar já sem vida ao hospital.

Há uma hora, aqui na Rádio Observador, um outro cidadão nacional, Helder Teixeira, dava conta de vários desaparecidos entre a comunidade portuguesa.

Com o receio de que alguns destes desaparecidos possam vir a integrar a lista de vítimas mortais desta catástrofe.

Parece que ainda há alguns que estão desaparecidos, alguns que lamentavelmente não tinham informação como tal disso, mas aparentemente há alguns falecidos da nossa comunidade, mas aquilo está por ser comprovado ainda.

Helder Teixeira, este lusodescendente que vive em Caracas, conta que estava em casa com a família quando foi avisado por um alerta da Google no telemóvel para o que se havia de seguir.

Começa a dar o alerta e eu digo: "Olha, um alerta no telefone que vai tremer, que vai haver um sismo". E então a minha mulher nesse momento começa a dizer: "Vamos correr todos que vai tremer". E começamos a sair da casa e aquilo começou a abanar tudo. E depois, já dirigindo-nos às escadas do prédio, começou aquilo a tremer com bastante força.

O relato dos dois terremotos de 7.2 e 7.5 na escala de Richter que, de acordo com o último balanço apresentado por Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela, provocou, pelo menos, balanço provisório, 164 mortos.

Um grupo de tripulantes da TAP estava em Caracas na altura destes dois terremotos. O hotel teve mesmo de ser evacuado.

Sendo que a tripulação está bem, tal como as restantes equipas da empresa naquele país. É uma informação avançada à Rádio Observador por fonte da transportadora aérea. Os tripulantes da TAP estavam, como referias, no hotel, que ficou danificado na sequência dos terremotos. Foram transferidos para outra unidade hoteleira e encontram-se em segurança. A transportadora está em contato com as autoridades nacionais e venezuelanas, mas para já não é possível prever quando é que a tripulação da TAP pode regressar a Portugal, tendo em conta os trabalhos, as operações de resgate e as condições logísticas que se vivem neste momento na Venezuela. Por exemplo, o aeroporto de Caracas está parcialmente danificado, resultado destes dois terremotos.

Portugal vai enviar para a Venezuela 50 elementos da Proteção Civil.

Uma ajuda desmobilizada via telefone por Luís Montenegro à presidente venezuelana interina. Delcy Rodríguez aceitou. Disse mesmo dar conta ao primeiro-ministro numa publicação na rede social EX. Antes, em entrevista à TVI, já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, havia dado conta da intenção de Portugal enviar uma equipa com 53 elementos ao abrigo do mecanismo europeu de proteção civil.

Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, em que também estão seis pessoas do INEM, dois médicos, dois enfermeiros, dois tripulantes de ambulâncias. Temos a unidade de emergência e socorro da GNR, temos pessoas da Proteção Civil. Todos estão já em estado de prontidão, portanto, esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo. A Venezuela estava, disse o meu ministro, a ativar o mecanismo europeu de proteção civil, o que obviamente nos permite, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente.

Não se sabe quando é que esta ajuda vai chegar à Venezuela, mas está confirmado que Portugal também vai enviar elementos da Proteção Civil, mas não só, médicos e militares da Guarda Nacional Republicana, como aqui ouvimos explicar Paulo Rangel, para ajudar nas operações de socorro, resgate e prestação de ajuda humanitária a quem foi afetado por estes terremotos.

Vamos ao mundial de futebol. Terminou há instantes a conferência de imprensa da Seleção Nacional. Foi Pedro Neto que esteve hoje à conversa com os jornalistas.

E assume que o jogo com a Colômbia vai ser um teste complicado para a seleção portuguesa. O avançado fala num adversário difícil e sobre um ambiente no estádio como mais um fator a favor da equipe sul-americana. Miami tem uma enorme comunidade colombiana e será um ponto a favor dos adversários de Portugal na terceira jornada do mundial. A seleção já treina a esta hora. Em Palm Beach está o enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro. Boa tarde, Miguel. Está todo o plantel disponível para esse encontro decisivo para as contas finais do grupo frente à Colômbia?

Sim, todos no relvado nesta altura, mas ainda não se treina propriamente. Os jogadores só agora é que começaram a correr. Começaram primeiro por fazer uma pequena caminhada. Agora há uns que começam a corrida, principalmente os que não jogaram a titulares. Os restantes, os que jogaram frente ao Uzbequistão, estão agora debaixo de uma tenda, estão a fazer alguns exercícios, alguns alongamentos, portanto, um treino ainda mais leve para esses jogadores ainda de recuperação. Quanto ao que disse Pedro Neto na conferência de imprensa, vamos logo pelas primeiras palavras, até porque é o assunto que marca o dia. Pedro Neto, no início da conferência de imprensa, quis deixar uma palavra para o povo venezuelano e para os portugueses que vivem na Venezuela.

Primeiro de tudo, queria deixar uma palavra de solidariedade ao povo da Venezuela devido ao que aconteceu, às suas famílias e às vítimas, até porque temos lá uma grande quantidade de portugueses e era a primeira palavra que eu queria deixar.

Essas palavras de Pedro Neto na conferência de imprensa, que depois seguiu para a análise ao jogo que Portugal vai ter frente à Colômbia e reconheceu que será diferente. Portugal jogou até agora em Houston, num estádio climatizado, com 22 graus de temperatura, sem grandes preocupações nesse aspecto. Jogou também praticamente em casa, com o estádio quase a 80% a apoiar Portugal. Ora, em Miami vai ser diferente. O estádio é aberto, muito mais calor, mesmo sendo ao final da tarde, e 20% da população de Miami é colombiana ou descendente de colombianos. E, portanto, Pedro Neto reconhece as dificuldades deste terceiro jogo.

Sem dúvida que vai ser um desafio, devido ao calor e, tal como disse, devido à atmosfera de haver muitos colombianos lá. Mas acho que, acima de tudo, nós o que temos feito é estar focados no nosso trabalho, estar focados na nossa maneira de jogar. E é isso que nós vamos fazer no próximo jogo, é estar focados na nossa essência, na nossa identidade e tentar passar o grupo em primeiro lugar.

Depois, acontece em todas as conferências de imprensa, o jogador da seleção nacional foi questionado sobre Cristiano Ronaldo e disse que a presença de Ronaldo é uma motivação extra.

Acho que acaba por ser uma motivação extra, acaba por deixar um sabor ainda melhor, no sentido em querermos ajudá-lo a conseguir esse objetivo. É uma coisa que a ele lhe falta e que ele quer muito, tanto como nós queremos. Por isso, é isso. Acho que é mais uma motivação de nós conseguirmos dar esse último gosto àquilo que ele também nos deu muito a nós.

Também em destaque nesta conferência de imprensa de Pedro Neto, o momento insólito do dia. Ora, Pedro Neto foi questionado sobre uma sondagem que surgiu nas redes sociais em que o jogador português foi votado o mais bonito da seleção e um dos mais bonitos do mundial. Confrontado com isso, Pedro Neto foi questionado se discutiram esse assunto no balneário, como é que foi a reação dos jogadores. Respondeu assim:

Acho que não é nada de admiração, uma coisa completamente normal. E acho que nem foi tema no balneário, porque o grupo estava todo com uma opinião unânime sobre o mais bonito.

Animação no treino da seleção, na conferência de imprensa nota-se também esse tom diferente do que percebemos ao longo da semana passada. Agora com a vitória, os sorrisos tornam-se mais comuns. A seleção está a treinar para preparar esse jogo frente à Colômbia.

A ganhar é mais fácil. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador a este Campeonato do Mundo, com Pedro Neto, o extremo da seleção nacional portuguesa, hoje à conversa com os jornalistas a antecipar esse último jogo da fase de grupos frente à Colômbia.

Vamos às notícias de âmbito local, Miguel.

A associação ambientalista Zero alerta que o aumento do terminal de granéis líquidos do Barreiro, que arrancou na semana passada, é incompatível com os objetivos climáticos nacionais e europeus. O projeto de expansão prevê mais novos tanques de armazenagem, principalmente gasolina e gasóleo. A associação Zero fala num projeto de expansão inaceitável, defende que o país deve optar por outras soluções energéticas. O vereador do PSD, Francisco Duarte, é o novo vice-presidente da Câmara de Sintra. Vai exercer esta função durante os próximos seis meses. O presidente da autarquia justifica a decisão de substituir a até agora vice-presidente da autarquia, Andreia Bernardo, com o vasto âmbito de competências delegadas e subdelegadas à deputada municipal social-democrata. A PSP está a intensificar as ações de fiscalização a espetáculos pirotécnicos no distrito de Santarém, numa altura de festividades de verão que envolvem fogo de artifício. As forças de segurança recordam que o lançamento de fogo de artifício está sujeito a regras que incluem, por exemplo, uma autorização prévia. Arrancou há instantes o terceiro encontro das agendas mobilizadoras em Santa Maria da Feira. O Aeroparque é o palco deste encontro para a transição energética, que conta com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, do Ministro da Economia e do Secretário de Estado da Economia. Com o mote "A inovação move o país", o evento apresenta os principais desenvolvimentos e resultados alcançados no âmbito das agendas mobilizadoras. A Câmara da Póvoa de Varzim instalou 16 corrimões nos acessos ao areal entre a entrada do porto de pesca até ao Parque Lúdico e Desportivo Bruno Alves. A autarquia frisou em comunicado que a colocação de corrimões em passadiços e rampas de acesso às praias é indispensável para garantir a segurança e a acessibilidade a idosos ou famílias com carrinhos de bebê.