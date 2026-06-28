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Na Rádio Observador. Edição das 16h, com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, o secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de prejudicar a economia portuguesa com acordos com partidos de extrema-direita.

São declarações na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS em Lisboa. O único ponto de trabalhos é a apreciação e votação das moções aceites no congresso do partido, que decorreu no final de março, em Viseu. A acompanhar o discurso de abertura de José Luís Carneiro no Hotel Altis esteve o repórter Miguel Pina Andrade, agora em directo neste jornal. Miguel, boa tarde. O secretário-geral do PS fez uma retrospectiva deste primeiro ano à frente do partido, mas também com críticas ao primeiro-ministro.

Boa tarde, Vasco. Sim, a começar pelas últimas duas reformas do governo, a reforma das leis laborais e a proposta da nova prestação social única. Ora, para José Luís Carneiro, o chumbo da lei laboral foi mais uma vitória do Partido Socialista, mas também das muitas milhões de famílias que vivem em dificuldade.

Fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, profundamente desumanas: a contrarreforma laboral e a prestação social única. Foi uma vitória do Partido Socialista.

José Luís Carneiro, que olhou para este ano à frente do PS com bons olhos. Nas palavras do secretário-geral, tem sido um compromisso que tem sabido honrar e que em causa estão as decisões que o PS faz e que, em primeiro lugar, coloca sempre os interesses do país. Por isso, para o líder socialista, a falta de crescimento econômico e as dificuldades dos portugueses só têm um culpado: o governo da AD.

Se a economia cresce hoje menos e perde competitividade, a culpa não é do Partido Socialista, é um falhanço do seu governo. Se Portugal registou um déficit superior a €30 mil milhões nas exportações de bens em 2025, a culpa não é do PS. A culpa, a responsabilidade, o falhanço, é do governo da AD.

O secretário-geral do PS quer reformar o país com o crescimento econômico e os direitos dos trabalhadores a caminhar lado a lado. O Partido Socialista exige ao governo uma atuação mais eficaz nas áreas mais desafiantes, como a saúde e a habitação. Ora, José Luís Carneiro considera que o governo não tem essa capacidade, devido à aproximação com partidos de extrema-direita.

O governo tem que ser capaz de dar resposta a estas prioridades, em vez de andar em manobras ideológicas com o partido da extrema-direita. A AD ganhou as eleições prometendo facilitar a vida das pessoas. Dois anos depois, o que é que nós encontramos? Mais dificuldades, mais espera, mais insegurança. Dois anos perdidos, dois anos a falhar. Senhor primeiro-ministro Luís Montenegro, tire a cabeça da areia.

O pedido de José Luís Carneiro no discurso de abertura da Comissão Nacional do Partido Socialista. Depois desta reunião, Vasco, o PS inicia em Sintra jornadas parlamentares sobre o aumento e o impacto do custo de vida. Decorrem até terça-feira, em 13 dos 18 conselhos da área metropolitana de Lisboa.

Reportagem do Miguel Pina Andrade, em direto do Hotel Altis, onde decorre a reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista.

Vasco, subiu para 51 o número de vítimas mortais entre portugueses e lusodescendentes na Venezuela.

Dados atualizados ao início da tarde pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, são mais três em relação ao balanço anterior. Entre os mortos, há sete crianças e continuam, nesta altura, Filipa, 84 pessoas desaparecidas.

No Vaticano, o Papa Leão XIV agradece pela assistência ao povo venezuelano depois dos sismos de quarta-feira.

Foi na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, em que o Papa falou em espanhol pra deixar uma palavra de alento a todos os que estão no terreno.

Desejo expressar o meu apoio aos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras vítimas e feridos, bem como extensos danos materiais. Ofereço a minha gratidão e o meu alento a todos aqueles que trabalham generosamente nos esforços de busca e socorro.

Mensagem do Papa Leão XIV no Angelus desta manhã na Praça de São Pedro.

E o Irão avisa os Estados Unidos que mantém controle absoluto sobre o estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações.

De acordo com a Europa Press, citada pela Agência Lusa, o aviso chega por parte do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, e alerta ainda que qualquer intervenção ou ação unilateral por parte das forças norte-americanas só vai piorar a situação e atrasar a reabertura do estreito de Ormuz. O governante iraniano exige também que Washington pressione Israel a retirar-se do Líbano, até porque essa é uma das cláusulas do memorando assinado entre os Estados Unidos e Irão. Prevê essa cláusula não só a suspensão dos bombardeamentos israelitas, mas também a obrigatoriedade das partes terem de encontrar uma solução para a retirada de Israel do país.

E a onda de calor na Europa causou a morte de 1300 pessoas só na última semana.

É o que mostram os dados da Organização Mundial de Saúde. Desde dia 21 de junho, o diretor da organização explica que estas mortes adicionais que foram registradas estão todas relacionadas com as ondas de calor que se fazem sentir na Europa. Diz também que o continente é o que registra o mais rápido aquecimento no planeta, duas vezes acima da média global, o que está a obrigar escolas a fechar e também a pôr redes elétricas à prova. Avisa o diretor da OMS que, neste momento, 150 milhões de pessoas vivem sob calor extremo, que este tipo de fenômeno ocorria antigamente uma vez a cada geração e acontece agora quase de ano para ano

Olhamos ainda para o Campeonato do Mundo de Futebol. Depois do empate com a Colômbia, segue-se a Croácia no caminho de Portugal.

É o adversário para os 16 avos de final. O segundo lugar no grupo K obriga a seleção nacional a deslocar-se até ao Canadá, para Toronto, onde vai decorrer essa partida na meia-noite de quinta para sexta-feira. Nesta altura, a seleção portuguesa já conhece o trajeto que tem pela frente se quiser seguir até à final do Mundial. Miguel Cordeiro, em caso de vitória frente à Croácia, vai sempre passar por um regresso aos jogos nos Estados Unidos.

Toronto, Dallas, Los Angeles, Dallas novamente e Nova Jersey. É este o percurso que Portugal tem pela frente até à final do Campeonato do Mundo. Por agora, a seleção vai ficar em Palm Beach até ao próximo dia 1 de julho. Vai fazer treino de recuperação e preparar o duelo frente à Croácia. Só na véspera dos 16 avos de final é que Portugal viaja para Toronto. Voo às 10h35 do dia 1 de julho, a partir de Miami. Em Toronto, a equipa portuguesa vai ficar hospedada no Hotel Delta, a cerca de 4 km do estádio. No dia antes do duelo com a Croácia, a seleção portuguesa vai também fazer um treino no Centennial Park, já em Toronto. Neste mesmo dia, Roberto Martínez vai falar aos jornalistas no estádio de Toronto. O plano da seleção nacional passa por fazer a despedida de Palm Beach na quarta-feira de manhã e depois, se tudo correr bem, ficar em Toronto até aos oitavos de final. Ou seja, se Portugal conseguir ultrapassar a Croácia, o objetivo é continuar no Canadá até o dia 5 de julho, a véspera do jogo em Dallas, a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nesse caso, será frente ao vencedor do duelo entre Espanha e Áustria.

Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial de Futebol, aqui a explicar o possível percurso de Portugal, que começa frente à Croácia. Percurso que esperamos vá até à final do torneio, sendo que a fase do mata-mata arranca já hoje. Depois do fim da fase de grupos, arranca com África do Sul x Canadá às 20h.

A fechar, Vasco, o Rock in Rio vai voltar ao Parque Tejo em 2028.

E já com datas confirmadas, o evento volta a realizar-se no Parque Papa Francisco nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho de 2028, ou seja, daqui a dois anos. O anúncio foi feito pela organização do festival, que descreve a edição deste ano, que ainda decorre, termina hoje. Descreve a organização desta edição como a maior edição de sempre do Rock in Rio. A organização estima que tenham passado cerca de 330 mil pessoas pelo recinto ao longo dos quatro dias.

Notícia de fecho do jornal das 16h.