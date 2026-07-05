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Pedro. Boa tarde mais uma vez, Carlos. Começamos em Vouzela, onde a esta hora quase 1200 operacionais combatem o incêndio que dura há quatro dias. Estão apoiados por quase 400 viaturas e 14 meios aéreos.

À Lusa, os Bombeiros Voluntários de Vouzela falam no incêndio que está dominado. A Rádio Observador falou com o Comando Nacional da Proteção Civil, que desmente esta informação. Certo é que o fogo está ativo desde a madrugada de quinta-feira e já alastrou para outros três concelhos, dois do distrito de Viseu, mas também já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro. No local, estão mais de 1200 operacionais, 14 meios aéreos ajudam também no combate às chamas. Como dizíamos, este incêndio alastrou para outros três concelhos, um deles o de Tondela, no distrito de Viseu. O incêndio que chegou à localidade de Daires, na freguesia do Guardão, no Caramulo, já está em fase de rescaldo. É uma informação confirmada pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Prestes, Pedro Miguel. A Agência Lusa diz que o incêndio já deu tréguas e encontra-se agora sem qualquer frente ativa, mas no local vão continuar os meios para o combate a este incêndio.

Mais a norte, está de novo dominado o incêndio em Santo Tirso, no distrito do Porto.

Sim, e aqui o fogo chegou a ameaçar habitações. Começou a lavrar ontem à tarde. Chegou a estar dominado, mas voltou a reacender durante esta madrugada. Mais recentemente, a Proteção Civil confirma que o fogo está novamente dominado. A confirmação chegou a partir do comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, que avisa ainda assim que a situação pode voltar a piorar nas próximas horas.

A partir das 16h e até cerca das 20h, iremos ter alterações ao nível das condições meteorológicas, que poderão agravar alguma situação. As equipes vão se manter no terreno com o número já mais reduzido e poderão ter que ainda se prolongar durante o dia da noite.

O comandante dos Bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, à Sic Notícias. Não há populações em risco e no local permanecem mais de 80 bombeiros e quase 30 viaturas. Ainda sobre os incêndios, a dar conta de que um homem foi hoje detido por suspeitas de provocar um incêndio rural por negligência no Conselho de Alvaiázere, no distrito de Leiria. O incêndio acabou por ser extinto após consumir cerca de 250 metros quadrados de mato.

E entretanto, Carlos Pedro, por causa do calor, aumentou o número de distritos sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Passam agora a ser nove, porque Bragança e Guarda juntaram-se a esta lista, que é composta ainda pelos distritos de Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Portalegre. O aviso vermelho vai vigorar até às 11h da noite de segunda-feira.

E ainda a marcar a atualidade nacional, seis zonas do Conselho de Almada estão sem fornecimento de água devido a uma rutura de grandes dimensões.

Sim, falamos das zonas do Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica. De acordo com o aviso dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, as equipes estão no local para proceder já à reparação desta rutura, que aconteceu numa conduta adutora. Nos últimos dias, moradores de várias localidades do Conselho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada até uma petição que conta já com quase 4 mil assinaturas, na qual os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

E no desporto, Carlos, está marcado para esta hora o primeiro e último treino da Seleção Nacional antes do embate frente à Espanha, jogo a contar para os oitavos de final do Mundial.

É também o primeiro treino da equipe das Quinas na cidade norte-americana de Dallas, no estado do Texas. Acontece no Washburn Stadium e antes de Roberto Martinez e um jogador da equipe das Quinas falarem aos jornalistas mais logo à tarde. Mas sem mais demoras, rumamos a Dallas, nos Estados Unidos, ao encontro do enviado especial do Observador para este Campeonato do Mundo, Miguel Cordeiro. Miguel, boa tarde. Continua o ambiente de euforia à volta da equipe nacional?

Olá, Carlos. Olá, Vicente. Sim, continua, mas hoje já não é tanto por adeptos. Quer dizer, à porta deste estádio, vimos alguns adeptos, algumas dezenas, nada como vimos, por exemplo, em Toronto. Mas o que estamos a assistir agora é uma euforia a nível da imprensa. Fomos pedir números. São mais de 180 membros da comunicação social que estão neste treino aberto. Treino aberto há 15 minutos. Quinze minutos em que os jornalistas, fotógrafos, câmeras podem estar junto ao relevado para acompanhar o treino. E nesta altura, são mais de 180 jornalistas. Esses números são da FIFA, confirmados há minutos à Rádio Observador. E, portanto, há muito interesse neste jogo, muito interesse nesta partida de Portugal frente à Espanha. Muitos dos jornalistas são portugueses, naturalmente, os que têm estado com a seleção desde o início, mas há também vários meios de comunicação social espanhóis, também brasileiros, mexicanos. Há muito interesse neste jogo entre Portugal e Espanha, que se realiza já amanhã. Quanto à equipe, estão todos no relevado, não há nenhum jogador indisponível. Estão ainda a fazer um trabalho de aquecimento, já deram uma volta pelo relevado e cumprem agora esses exercícios de aquecimento. Para o dia de hoje, depois deste treino, há uma conferência de imprensa de um jogador e de Roberto Martinez. Nesta altura, ainda não sabemos que jogador vai falar à imprensa, mas essa conferência de imprensa acontece ao 12h45, aqui na hora do Texas será às 18h45 no horário de Portugal continental. Vamos acompanhar esse momento em direto na Rádio Observador. O treino acontece já com algum calor. Estão nesta altura 31 graus, aqui são 10h. Trinta e um graus é a temperatura em que se realiza este treino. Portugal tem tentado acertar as horas dos treinos na véspera do jogo ao horário De jogo, neste caso, mas aqui seria impossível. Portugal vai jogar às 14h, no horário do Texas, frente à Espanha, e a essa hora estão 38 graus. O que acontece é que no jogo o estádio é coberto e, portanto, essa temperatura não se faz sentir. Portugal treina esta hora, bem cedo pela manhã. Começou o treino às 10 da manhã. Os jornalistas têm acesso a estes 15 minutos. Daqui a pouco vamos estar também no treino da seleção espanhola, que se realiza daqui a uma hora.

Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Mundial, a partir de Dallas, onde hoje treina a seleção nacional e amanhã enfrenta a Espanha para os oitavos de final do Mundial, num duelo que tem gerado muito interesse, como nos contava o Miguel Cordeiro, que diz também que todos os jogadores estão disponíveis neste primeiro e único treino antes desse embate. Mais logo à tarde, Roberto Martínez e outro jogador da equipe portuguesa falam aos jornalistas. É para acompanhar aqui na Rádio Observador. Hoje acompanhamos também todas as incidências de outro jogo destes oitavos de final do Mundial entre Brasil e Noruega às 21h.

E amanhã contamos também com a emissão especial de desporto para acompanhar esse compromisso dos oitavos de final, Portugal x Espanha, para ouvir acompanhando com a voz do Ricardo Loureiro aqui na Rádio Observador. Para já, e já em casa, está a seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, Carlos, foram recebidos por uma enorme multidão num dia especial para os caboverdianos.

Exato. Os Tubarões Azuis aterraram no Aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, por volta do meio-dia. Os jogadores foram recebidos por milhares de caboverdianos eufóricos com a prestação da seleção do país no Mundial. Cabo Verde, recorde, foi eliminado pela Argentina no prolongamento dos 16 avos de final por 3 x 2. Despediu-se do Mundial com empates perante seleções como Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Uma das estrelas da equipe, o guarda-redes Vozinha, falou aos jornalistas na chegada. Diz-se orgulhoso da prestação da equipe, apesar de sentir que Cabo Verde podia ter ido mais longe.

Muito bom. Estamos todos felizes e orgulhosos pelo percurso.

E qual o saldo que fica de tudo isso, dessa participação histórica?

É positivo, mas queríamos mais.

Esse povo todo aqui te vendo, o que você acha? Esperando por você.

É gratificante receber as pessoas que nós sabemos da forma que estão aqui.

Vozinha, na chegada à Cidade da Praia. Na época passada, o quarentão representou o Desportivo de Chaves, da Segunda Liga Portuguesa. Agora, a imprensa brasileira avança que pode estar a caminho do Brasil para representar ou o Atlético Goianiense ou o Avaí da Série B. Este é, de resto, um dia muito especial, como dizias, Vicente, para os caboverdianos. Completam-se hoje precisamente 51 anos desde a independência do país. Já aconteceu a sessão solene comemorativa da data. Mais tarde, pelas 18h, hora de Lisboa, o presidente José Maria Neves recebe os atletas que estiveram presentes no Mundial.

Uma feliz combinação para o dia de hoje em Cabo Verde. Fica por aqui também a edição das 16h. O Carlos Pedro está de regresso à antena da Rádio Observador com informação resumida em formato síntese e atualizada também às 16h30. Contamos contigo. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já, Vicente.