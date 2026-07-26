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Boa tarde. Atualizamos toda a informação neste jornal das 17h da Rádio Observador, com o jornalista José Rafael Lopes. Começamos em França. O incêndio na região de Gironda está cada vez mais difícil de combater.

Informação avançada pelo porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros da França, que diz que é impossível combater o fogo que está às portas de Bordéus. Em entrevista à AFP, diz que esta frente está em constante mudança de posição e que a situação do terreno é mais defensiva do que ofensiva. O porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França comparou o combate a este incêndio a uma estratégia de guerra, sendo que há já 75 bombeiros que ficaram feridos.

Este incêndio está perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvoras e centro de pesquisa nuclear, José.

O Ministério da Defesa francês já enviou para a região especialistas e recursos para garantir a segurança destas instalações industriais sensíveis. Os residentes dos municípios afetados pelo incêndio não têm de trabalhar amanhã. É um anúncio também que chega hoje por parte da governante regional, em conferência de imprensa. Esta governante, Sophie Broca, disse que a subida das temperaturas a partir de terça-feira pode vir a agravar ainda mais a situação no terreno e informou que a população retirada de casas não deve regressar enquanto o incêndio não for controlado. Há mais de 200 mil pessoas em situação de risco.

De França para Espanha. Mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios no país.

Informações de um balanço do governo regional, citado pelo "El País", o combate ao fogo ainda está a decorrer, com milhares de operacionais no terreno. Ainda assim, a evolução é positiva, embora o fogo não esteja totalmente controlado, há uma evolução positiva em relação ao dia de ontem. Isso mesmo deu conta o presidente do governo espanhol, mas Pedro Sanchez alerta para o perigo das próximas horas.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje, mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

O presidente do governo espanhol agradece ainda a ajuda que Portugal forneceu no combate a este incêndio, uma força conjunta de mais de 120 homens e mulheres que estão a ajudar no combate a este incêndio.

E o rei já elogiou o trabalho exemplar da Proteção Civil.

Felipe VI destacou que há sinais positivos na evolução do incêndio e do trabalho de todos os efetivos que estão mobilizados. O rei de Espanha esteve de visita a uma zona junto a Madrid, onde estão abrigadas as pessoas que tiveram de ser retiradas das várias povoações evacuadas. Em declarações citadas pelo jornal "El País", Felipe VI diz que quis manifestar carinho, apoio e compreensão à população e garante o rei que a prioridade continua a ser preservar a vida humana e garantir a segurança das pessoas.

O chanceler alemão apela para que a população evite divisões após o atropelamento em massa à marcha LGBT de Berlim de ontem à noite.

Sendo que o último balanço do governo alemão aponta para, pelo menos, 29 feridos e uma pessoa que morreu. Ontem à noite, um homem numa carrinha branca atropelou pessoas reunidas num parque na capital alemã, onde estava a decorrer um desfile de orgulho LGBT. O suspeito, um homem de 21 anos, ainda não foi encontrado, pode estar armado. É o que diz a polícia alemã, que tem neste momento uma operação de caça ao homem, não só em Berlim, mas também nas fronteiras, nos aeroportos e nas estações ferroviárias do país. O ministro do Interior da Alemanha diz que tudo indica que este ataque à marcha LGBT em Berlim tenha sido um atentado terrorista islâmico.

Ainda na atualidade internacional, o Papa pede que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

O apelo de Leão XIV, feito este domingo durante a oração do Ângelus, no Vaticano. O líder da Igreja Católica pede a todas as partes envolvidas no conflito no Médio Oriente que ponham fim às operações militares.

Renovo o meu apelo em relação à situação em todo o Médio Oriente, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando em grave risco a vida de inúmeros civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a cessarem os ataques e a reabrirem com urgência vias para o diálogo e a diplomacia.

O apelo do Papa Leão XIV, no Vaticano, a pedir que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

Na atualidade nacional, o secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

A partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo vai voltar a subir, ultrapassa os €2 por litro. O secretário-geral do PS, em Vila Nova de Gaia, não quis voltar a comentar o caso do ministro da Administração Interna e as polémicas em torno de Luís Neves, preferiu antes criticar o governo. José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.

Nós avançamos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA temporariamente sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

O líder do Partido Socialista a criticar o governo pelo aumento do preço dos combustíveis. Amanhã o preço do gasóleo e da gasolina vão ultrapassar os €2 por litro.

A Comissão de Trabalhadores do INEM denunciou hoje a retirada de 100 ambulâncias do dispositivo operacional do INEM.

Considera esta comissão de trabalhadores que tal vai aumentar a pressão sobre os bombeiros e a Cruz Vermelha e há um risco acrescido para todos os utentes. Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores do INEM nega o cenário de um reforço de meios. A posição surge depois do presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, ter dito numa entrevista à RTP que as transferências das ambulâncias de emergência médica do INEM para as unidades locais de saúde vai mesmo avançar, bem como a transformação das atuais ambulâncias de suporte imediato de vida em viaturas ligeiras.

Ainda na saúde, os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram mais de 360 mil horas extra no ano passado. O sindicato que representa a classe alerta para a falta de profissionais.

A notícia é do jornal Público, que diz que mais de um quarto dos trabalhos dos técnicos do INEM foi feito em horas extraordinárias no ano passado. Na Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, mostra-se pouco surpreendido com os números e deixa um alerta: os profissionais de saúde com tantas horas extra podem tornar-se um risco para os utentes.

Desde logo para os próprios profissionais, que com menos tempo de descanso estarão sempre mais suscetíveis a terem lesões de trabalho ou, como alguns colegas já estão a entrar em estado de burnout, devido à pressão da missão em si associada ao número de trabalho extraordinário que fazem. E naturalmente que este risco pode também dispersar-se pelos cidadãos à medida que os trabalhadores vão ficando cada vez mais cansados e mais exaustos com o trabalho.

E perante este cenário, o presidente do sindicato diz que é urgente começar a olhar para o país como um todo.

Garantir mais resposta, mais eficiente, com mais educação e mais competências e a todo o país. Não podemos tomar medidas com base no que acontece no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Temos de olhar para o país como um todo, garantir uma equidade nos serviços. Para isso precisamos de mais técnicos, precisamos que as competências destes técnicos sejam alargadas a todas as ambulâncias do sistema, incluído bombeiros e Cruz Vermelha, pois são estes, sobretudo em todo o país, sempre os primeiros a chegar às ocorrências mais graves e é aqui que tem que estar uma resposta rápida, segura e eficaz.

Rui Lázaro, em declarações na Rádio Observador, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, a dar conta do aumento do risco para os utentes relacionado com a falta de profissionais de saúde.

E fechamos com desporto. Lando Norris venceu hoje o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1.

É o primeiro triunfo da temporada para o piloto britânico da McLaren, atual campeão em título. Lando Norris partiu da pole position no Hungaroring e venceu o Grande Prêmio da Hungria. Max Verstappen, da Red Bull, foi segundo. Kimi Antonelli, da Mercedes, fechou o pódio na corrida húngara. Com este resultado, Kimi Antonelli cimenta a liderança do Campeonato do Mundo de Pilotos. Aproveitou da melhor forma o sétimo lugar do britânico George Russell, também da Mercedes e colega de equipa de Kimi Antonelli.

Fiquei a perceber um pouquinho melhor de Fórmula 1 depois disto. Eu é mais bolos. Até já, José. Obrigada.