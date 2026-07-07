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Jornal das seis, na Rádio Observador, com Vasco Maldonado Correia.

A ULS do Amadora-Sintra confirma que já recebeu alguns dos feridos na sequência do acidente com o autocarro esta manhã em Agualva-Cacém. São sete feridos não críticos, sendo que três foram classificados com prioridade amarela, ou seja, urgente, os outros quatro com a pulseira verde. Em comunicado, o Conselho de Administração da ULS do Amadora-Sintra lamenta profundamente as vítimas mortais, foram duas, também os feridos resultantes do acidente. A Rádio Observador falou com uma das pessoas que aguardava na estação pelo autocarro, que acabou por se despistar à chegada do terminal. Fátima Sanches faz o relato do que assistiu esta manhã.

Ouvi um estrondo e toda a gente a gritar. Quando eu me viro, vejo que o autocarro veio de direção para mim e eu só tive coiso foi de entrar na estação, senão eu ia à frente. E nisto quando eu vejo, depois olho para a porta, vejo já pessoas no chão, vejo já duas que já não tinham vida, que eu ainda fui ver e tudo já não respiravam. E vejo outra entalada entre o autocarro e um poste. Não, é sério, que eu fiquei sem reação.

Relato de Fátima Sanches, que é feito ao jornalista Miguel Pina Andrade. Realça que os bombeiros chegaram ao local muito rapidamente. O autocarro envolvido no acidente já foi removido do terminal por um caminhão-reboca.

E há um novo episódio na novela dos exames. A plataforma eletrónica em que é feita a correção dos exames nacionais vai estar novamente suspensa durante o dia de amanhã.

Informação avançada pela Missão Escola Pública. Cristina Mota, uma das professoras que faz parte deste movimento, alerta que assim vai-se tornando impossível cumprir com os prazos deixados pelo governo.

Sim, aos classificadores informa-se que a plataforma vai estar suspensa durante o dia oito. Portanto, não há qualquer justificação, nem motivo. Amanhã não vamos poder classificar. Nesta fase, tendo esta informação do dia de amanhã, já vai comprometer o cumprimento dos prazos. Lembramos que já não temos os 10 dias e não tendo sequer metade dos itens totais que cada um certamente terá de classificar, vai ser impossível cumprir estes prazos, porque lembramos que os professores têm fim de semana e têm um horário laboral que tem de ser respeitado.

É o que diz Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Na segunda-feira, os professores já tinham ficado sem acesso à plataforma de classificação, que esteve em manutenção durante algumas horas, na altura devido a uma fragilidade detetada na segurança do sistema.

PSD e CDS estiveram juntos nas jornadas parlamentares da AD e garantem que os dois maiores partidos da oposição estão a impedir o governo de cumprir e apresentar melhores resultados.

Acusação feita na sessão de encerramento das jornadas parlamentares da AD, que decorreram entre ontem e hoje em Cascais, como nos conta o Ricardo Lopes.

Coube aos líderes das bancadas do PSD e CDS encerrar estas jornadas parlamentares da Aliança Democrática. Começou por usar a palavra Paulo Núncio. O deputado do CDS auxiliou-se do mote destas jornadas, governar com resultados, para distanciar a AD dos restantes partidos.

E estas três palavras distinguem-nos de todas as forças políticas que existem em Portugal. Nos nove governos que a AD governou, o país mudou sempre para melhor.

O líder da bancada do CDS diz que o país está bem melhor com a governação da AD. Se podia estar melhor, Paulo Núncio diz que sim, mas a oposição não permite.

Perguntam-nos: "E esta governação não podia ter ainda mais resultados?" E eu respondo: "Sim, se algumas das reformas que o governo propôs não tivessem sido chumbadas pela oposição."

Paulo Núncio dá o exemplo da reforma laboral, que foi chumbada por uma nova geringonça.

O Chega aliou-se à esquerda e à extrema-esquerda para chumbar a reforma do Código de Trabalho. A geringonça voltou.

Depois subiu a palco Hugo Soares. O líder da bancada social-democrata fez um balanço à antever o debate do Estado da Nação, marcado para dia 16, e diz que o PSD chega a esse momento orgulhoso daquilo que conseguiu alcançar até agora e garante que a transformação do país ainda mal começou.

Foram só dois anos, com interrupção, mas nunca é demais relembrar que nós ainda estamos no início. Este é só o princípio da transformação que nós queremos fazer em Portugal.

À semelhança de Paulo Núncio, depois do balanço vêm os ataques à oposição e, para tal, Hugo Soares usa uma velha conhecida expressão portuguesa para dizer que o PSD está no meio e é aí que se quer manter.

Entre o oito e o 80, e seja o oito o Chega, o 80 o Partido Socialista, ou se quiserem ao contrário, é no meio que está na virtude e nós somos mesmo essa virtude.

Foi com promessas para o futuro e aviso à oposição que terminaram estas jornadas parlamentares da AD, que aconteceram ontem e hoje em Cascais.

Ricardo Lopes a acompanhar o encerramento dessas jornadas parlamentares da AD.

Olhamos também a esta hora para os fogos florestais. Está a ser mais um dia de combate a incêndios no terreno. Há 12 meios aéreos a esta hora a ajudar no combate a um incêndio no Sabugal.

No terreno estão também cerca de 250 bombeiros. O incêndio está perto da vila de Gonçalo, fica junto ao Parque Natural da Serra da Estrela. Entretanto, continua ativo também o incêndio em Montalegre, distrito de Vila Real. A esta hora no terreno estão cinco helicópteros, para além de cerca de 100 bombeiros. O incêndio começou já ontem à noite, sendo que esta manhã as autoridades se queixavam da presença de vários turistas nesta zona, zona das Sete Lagoas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde os bombeiros continuam a combater as chamas.

E no Mundial de Futebol, a comitiva portuguesa já fez as malas e daqui a uma hora vai embora.

Mas não todos. Há, no mínimo, nove jogadores que já partiram pelos próprios meios. O enviado especial do Observador a este Campeonato do Mundo, Miguel Cordeiro, está junto ao hotel onde a Seleção Nacional tem estado hospedada, o Hotel Adolphus, em Dallas, estado do Texas. Miguel, há muita gente por aí à espera de ver a saída dos jogadores da Seleção Nacional?

Sim, diria centena e meia de adeptos aguardam, uns à sombra, outros ao sol. Não dá para todos ficarem na fila da frente, mas vão aguardando pela saída dos jogadores, dos que sobram, na verdade, porque um terço da equipa já partiu. Nove jogadores já deixaram a seleção. Dos convocados, João Neves, Gonçalo Ramos, Gonçalo Inácio, Rafael Leão, Rúben Dias, José Sá, João Félix, Diogo Dalot e Matheus Nunes saíram, uns ainda ontem à noite, outros já durante o dia de hoje, foram deixando. Grande parte deixou o hotel acompanhado pelas famílias e agora nas traseiras deste Hotel Adolphus, no centro de Dallas, já está aqui também o autocarro que vai transportar a Seleção Nacional. Estão essa centena e meia de adeptos e muitas viaturas da polícia. Eu conto 14 viaturas da polícia que aqui estão, portanto, muito controle policial. A seleção vai sair nos próximos minutos.

Obrigado Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador a este Campeonato do Mundo, à espera também da saída dos jogadores da Seleção Nacional em direção ao aeroporto.

Alguns cortes neste direto a partir do Texas, mas o essencial está dito. A equipe portuguesa vai iniciar o regresso a Portugal. A chegada da equipa está marcada para amanhã, quarta-feira, às 6h, em Lisboa. Entretanto, há um jogo a decorrer. Está quase a começar a segunda parte do Argentina-Egito.

E a Argentina está a perder por um gol a zero. A equipa de Lionel Messi tem menos de 45 minutos para dar a volta ao resultado frente ao Egito de outra estrela mundial, Mohamed Salah. O João Lourenço tem estado a acompanhar esta partida. João, eu pergunto se desde o gol sofrido, quem é que tem estado por cima, sendo que até agora há uma figura maior nesta partida, que é o guarda-redes do Egito.

Seu nome é Mostafa Saber, o guarda-redes de 26 anos, não só negou esse pontapé de pênalti a Leo Messi, como também já fez duas grandes intervenções. A primeira, numa resposta a um cabeceamento de Alexis Mac Allister e mais à frente numa grande defesa de um arremate do avançado do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, já dentro da pequena área. Neste momento, os atletas regressam dos balneários para o segundo tempo. Há uma alteração na equipa do Egito, uma alteração no meio-campo. Vamos ver o que nos reserva estes 45 minutos, visto que se a Argentina cair, és mesmo o último jogo de Leo Messi em Campeonatos do Mundo nesta equipa da Argentina.

E João Lourenço vai continuar aqui conosco em estúdio de meia em meia hora para atualizar agora esta segunda parte do Argentina-Egito. Vai estar também daqui a pouco no Minuto 90 da Rádio Observador.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira.

E começamos no Reino Unido, onde o líder do Reform UK, Nigel Farage, anunciou a demissão do Parlamento, na sequência de um escândalo financeiro, vai agora avançar para novas eleições. Farage renunciou ao lugar no Parlamento pelo círculo de Clacton-on-Sea, mas no anúncio da demissão confirmou também essa recandidatura e garante que se vai tratar de uma luta do povo contra o sistema. A Rússia vai poder participar nos Jogos Olímpicos em 2028. O Comitê Olímpico Internacional levantou as restrições aos atletas russos relativas à competição em eventos mundiais. Justifica, diz que a Rússia já não conta com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas. A decisão surge exatamente dois meses depois de terem sido levantadas as restrições aos atletas da Bielorrússia. Fica, no entanto, proibido que os desportistas russos compitam sob o hino russo e a bandeira do país. Fechamos com um edifício de 38 andares em Nova York que está em risco de colapso depois de duas colunas terem cedido. É o que escreve o Wall Street Journal. As autoridades ordenaram a evacuação do prédio, que durante anos foi sede da farmacêutica Pfizer. Está nesta altura a ser convertido em apartamentos de luxo. Há vários edifícios nas imediações que foram também evacuados por precaução. Nesta altura, não há registro de feridos, mas a operação já provocou muitas perturbações no trânsito em Manhattan.

O Vasco Mendonça de Correia regressa às 18h30 para atualizar as notícias.