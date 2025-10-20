Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vanessa Cruz, arrancamos este jornal das 19h com essas novidades sobre o Elevador da Glória.

O cabo não estava certificado para transporte de pessoas. O relatório preliminar ao acidente que aconteceu no início de setembro, no centro de Lisboa, aponta falhas acumuladas à Carris. O documento tem a assinatura do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. Está conosco em estúdio a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro. Ana, vamos começar pelo cabo. O relatório chega a várias conclusões.

Sim, é uma parte muito importante do relatório, que ainda não tem causas, na verdade, o acidente, mas percebe e identificou aqui uma mudança na instalação de um cabo, que foi feita em 2022, que era diferente dos cabos até então utilizados nos elevadores da Carris. E conclui que o cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis. Inclusive, que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com espessuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente e por quê? Porque este cabo, esta substituição foi feita pela primeira vez em 2022, e o cabo aguentou o tempo que era suposto aguentar, portanto, os tais 600 dias até ser substituído, nos dois elevadores em que estava a ser utilizado, que era o Elevador da Glória e o Elevador do Lavra, sem que tenha havido nenhum problema. E depois, este problema acontece. O acidente de 3 de setembro, ainda faltavam muitos dias para que o cabo fosse substituído. Portanto, pode não ser, por si só, a causa do acidente, mas obviamente que é indiciador da forma como as coisas funcionavam na Carris a este nível. Porque a compra foi feita, os cabos que vinham não eram as certificações corretas e aparentemente ninguém na Carris detectou essa situação. E isso, obviamente, que é uma das principais conclusões deste relatório.

O artigo que assinas no site do Observador tem esta expressão em destaque: "falhas acumuladas à Carris". Que outras falhas é que são imputadas?

Precisamente essa. Primeiro, deu a informação das certificações entre os departamentos dentro da empresa. Houve ali uma entropia, digamos, uma falha de comunicação. Depois das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas pela mesma razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos. E depois ninguém deu por isso, ninguém detectou dentro da empresa. Há aqui uma nota interessante que diz que até 2020, o departamento de engenharia da Carris acompanhava esses processos de recepção dos cabos, que era aquele departamento que teria, provavelmente, o conhecimento de que alguma coisa, olhando, não estaria correta, mas que isso deixou de acontecer a partir de 2020, sem que se saiba por quê. E os trabalhadores, quando foram instalar os cabos, perceberam que, de fato, eram diferentes, mas não tinham conhecimento suficiente para poder reconhecer que havia um problema do tipo de cabo que foi instalado.

Obrigada, Ana, pelas conclusões que detalhaste aqui. De resto, há um artigo extenso escrito pela Ana Suspiro no site do Observador. Este relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória, 3 de setembro, o cabo não estava certificado para transporte de pessoas. A investigação detecta falhas e falta de supervisão no que diz respeito à manutenção. Os ascenssores de Lisboa devem manter-se parados até ser feita uma reavaliação por uma entidade especializada. É essa a recomendação que fica também plasmada neste relatório. O final fica pronto só até setembro do próximo ano. Entretanto, de acordo com a Sic Notícias, já a reação da Carris não concorda, em parte, com este relatório.

Este é, obviamente, o assunto que vamos continuar a acompanhar, tanto na rádio como no site. Numa outra matéria, o presidente do PS Açores está disponível para participar na campanha para as presidenciais ao lado de António José Seguro.

Posição assumida em entrevista à Rádio Observador por Francisco César, um dia depois do Partido Socialista ter avançado com o apoio oficial ao antigo líder na corrida a Belém. Se for convidado, Francisco César vai estar ao lado de Seguro.

Se for essa a vontade de António José Seguro, estarei ao lado dele a fazer o apelo ao voto. Se por acaso esse convite não surgir, também estarei naquilo que é o meu empenhamento enquanto cidadão e enquanto responsável político a fazer campanha também em nome de António José Seguro. Aliás, nós já trocamos algumas mensagens sobre este assunto. Sei que ele conta comigo, mas sobretudo os portugueses é que precisam de contar com ele.

Francisco César destaca que o apoio a António José Seguro é unânime no seio do Partido Socialista, o que destaca também, é raro na história do PS.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 20 de outubro. Vanessa.

Os candidatos à presidência do Benfica foram desafiados pela Rádio Observador a responder o que vão fazer no primeiro dia quanto ao futebol, caso vençam as eleições. Foi o último debate no programa da Rádio Observador Decisão Benfica, depois de finanças, modalidades e estruturas, debateu-se mesmo futebol sem a candidatura de Rui Costa, que não se fez representar. Martim Meyer, também candidato, aposta num nome forte para diretor desportivo, Andreas Jonker, e promete que vai trabalhar em simultâneo com Mourinho.

Reunir com José Mourinho, com Mário Branco, comigo e Andreas Jonker e delinear, primeiro de tudo, como é que mantemos perfeitamente estável tudo aquilo que está a acontecer ao nível da equipa A e como é que criamos as dinâmicas e as alterações que estão previstas, desde já, criar na academia e no scouting para pôr estas áreas a funcionar em pleno para a equipa A.

Na resposta à mesma pergunta, João Diogo Mantegas, candidato à presidência do clube encarnado, diz que quer um modelo coeso entre formação e futebol sénior. Se vencer, no primeiro dia, promete sentar todos à mesma mesa. Pela lista de Luís Filipe Vieira, esteve na Rádio Observador, João Antunes, candidato a vice-presidente. O grande objetivo passa por recuperar o trabalho feito anteriormente.

A fazer no primeiro dia é dizer àquela gente ao que é que vai e o que é que nós queremos fazer com o clube. Essa hegemonia que nós queremos retomar, tem que ser trabalhada desde o primeiro dia que nós voltamos a estar na liderança do clube. E essa hegemonia só é conseguida se tenha uma estratégia muito clara, como teve anteriormente.

Pela lista de Cristóvão Carvalho, recebemos Luís Lopes, candidato a vice-presidente para a área financeira, promete reunir com a equipa técnica do Benfica no primeiro dia para pedir uma mentalidade vencedora, mas reconhece que, de certa forma, Rui Costa já ajudou.

A história está a vir ao nosso encontro. Quando nós avançamos o nosso perfil de treinador, Jürgen Klopp, chamaram-nos imediatamente de loucos, megalômanos. A verdade é que o Rui Costa fez-nos um favor, que foi contratar alguém com currículo superior a Jürgen Klopp e com um custo muito idêntico. Portanto, a história está a nos dar razão.

A representar a candidatura de Noronha Lopes, esteve neste debate Tomás Amaral, que será diretor desportivo caso a lista vença. Diz que a primeira coisa a fazer é criar sinergias em toda a estrutura do futebol. Decisão Benfica já está disponível em podcast. As eleições estão marcadas para o próximo sábado. O presidente de França anuncia uma nova reunião de países aliados da Ucrânia em Londres. A Coligação das Vontades, é assim que se chama, encontra-se na próxima sexta-feira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também vai participar.

E às 19h30 voltamos a atualizar as notícias.