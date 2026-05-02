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Jornal das 7:00 na Rádio Observador, hoje um pouco antecipado, porque estamos no tempo de intervalo do jogo entre o Benfica e o Famalicão. O Benfica está a vencer no Minho por duas bolas a zero, Nadine.

Jogo a contar para a jornada 32. Valeram os gols de Schjelderup, de grande penalidade aos 13 minutos, e Richard Rios a alargar a vantagem dos encarnados aos 19 minutos de jogo. É, por isso, tempo de intervalo em Famalicão, mas é importante fazer contas. Se o resultado virar e o Benfica não acabar este encontro vitorioso, o Futebol Clube do Porto pode sagrar-se já hoje campeão nacional.

E Nadine, importa saber o que já está a ser preparado se o cenário de festa se confirmar.

Em caso de festa, será feita nas imediações do Estádio do Dragão. Isto porque a entrega da taça e a tradicional festa na Avenida dos Aliados só acontece no fim de semana de 17 de maio. João Gama.

Tal como aconteceu em 2018 e em 2022, o Futebol Clube do Porto só sobe à varanda da Câmara Municipal do Porto, na Avenida dos Aliados, depois da última jornada, que está marcada para o fim de semana de 17 de maio, em que os Dragões recebem o Santa Clara. Para hoje, a confirmar-se a conquista do título, que pode acontecer no fim do jogo do Benfica ou depois do encontro entre o Porto e o Alverca, a festa vai fazer-se nas imediações do Estádio do Dragão. A Câmara Municipal do Porto deu conta, em comunicado, que será montado um dispositivo de segurança para separar a possível festa do título de um outro evento esta noite na cidade do Porto, que é a monumental serenata que abre a Queima das Fitas. Assim, os Aliados vão estar cortados ao trânsito a partir das 19:30 para evitar a festa do título e nos arredores do Estádio do Dragão, várias estradas vão estar cortadas entre as 19:30 e a meia-noite. Se o Futebol Clube do Porto confirmar hoje a conquista do campeonato nacional, a festa faz-se a dois tempos. Esta noite no Estádio do Dragão e daqui a 15 dias na tradicional Avenida dos Aliados.

O jornalista João Gama, com os preparativos da segurança para a festa azul e branca na cidade invicta, que, volto a repetir, só acontece se o resultado virar e o Benfica ainda perder este encontro.

Mas em Lisboa também pode haver festa, caso o Futebol Clube do Porto consiga o título de campeão.

E um dos pontos dessa festa dos azuis e brancos em Lisboa é precisamente a casa do Futebol Clube do Porto. É lá que está o Diogo Varela. Apesar desta vantagem do Benfica na primeira parte, como está o ambiente por aí?

Olá, Nadine, boa tarde. O ambiente para já não sei se será muito audível, mas tem havido, de facto, muita festa por aqui. Já praticamente cheia esta casa do Futebol Clube do Porto, em Lisboa, na Avenida da República. E eu tenho comigo o presidente aqui da casa, o David Martins. David, boa tarde. Eu pergunto-lhe desde logo qual é a expectativa para já daqui a pouco, para esse Porto Alverca.

Boa tarde. A expectativa é a melhor. Queremos ganhar o Alverca, conquistar os três pontos e fechar o título de campeão nacional.

A nível de números, o que é que a casa aqui do Futebol Clube do Porto, em Lisboa, vai receber esta noite? Tem noção? Consegue nos dizer?

Não consigo vos dar uma ideia, mas se o público aderir e se os portistas na área metropolitana de Lisboa se juntarem a nós, como nós pretendemos, depois do jogo, aqui na Avenida da República, festejaremos todos em segurança, se assim acontecer a vitória.

Se assim acontecer, exatamente. E ao nível da comida, da bebida, o menu preparado para a festa também, o que nos pode contar?

Muita cerveja, muitas bifanas e muita alegria, muita música. Como vê, está tudo em festa e é uma alegria enorme.

Muito bem. Pergunto-lhe só em relação ao Futebol Clube do Porto Alverca, tem um resultado que nos consiga dizer quanto é que acha que vai ficar?

Três a zero.

Três a zero. Muita confiança. Obrigado, David Martins, o presidente, Nadine, aqui da Casa do Futebol Clube do Porto, em Lisboa, na Avenida da República, como escutámos. Muita cerveja, muita expectativa de festa, com enchente aqui também numa das artérias da capital portuguesa em Lisboa. Para já, em tempo de intervalo, como tu dizias, o ambiente ainda não é de grande festa, porque a equipe do Benfica está a bater o Famalicão, portanto é um resultado que não dá alegrias aos portistas, mas a equipe azul e branca continua a depender unicamente de si para se sagrar já esta noite campeã nacional de futebol.

O jornalista Diogo Varela, com o ambiente na Casa do Futebol Clube do Porto, em Lisboa. Mas, para já, atenções concentradas no jogo do Benfica frente ao Famalicão. É uma segunda parte que vamos continuar a acompanhar já a seguir.

Mas para já, ainda nesta edição das 7:00, olhamos ainda para outros temas, a começar por António José Seguro, que diz compreender as dificuldades dos agricultores com as consequências da guerra no Médio Oriente.

O presidente da República defende até que o Estreito de Ormuz nunca devia ter fechado. De visita à feira agropecuária Ovibeja, o chefe de Estado mostrou-se solidário com as dificuldades dos agricultores numa altura em que os preços estão cada vez mais altos. O presidente da República, que diz ter compreensão pelas dificuldades do setor da agricultura e fala em empresários com duplo risco.

E já a partir de segunda-feira, Nadine, arranca a operação da GNR por causa das peregrinações do 13 de maio.

A operação decorre de 4 a 13 de maio, com o objetivo de garantir segurança rodoviária, com especial atenção nas zonas de tráfego intenso ou com bermas estreitas. A GNR vai também trabalhar com a plataforma Waze para a criação de mensagens e alertas personalizados sobre os pontos que merecem maior atenção. Até dia 11 de maio, a operação é mais focada nos peregrinos em trânsito. A partir daí, a atenção maior será mesmo nas celebrações no Santuário de Fátima e nas zonas envolventes. Este ano, as celebrações do 13 de maio vão ser presididas pelo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. No ano passado, estas cerimônias acolheram mais de 450 mil peregrinos.

E a marcar a atualidade internacional deste sábado, o Irão, que garante estar, Nadine, preparado para todos os caminhos e diz que cabe aos Estados Unidos escolher entre a diplomaciaE entre o confronto?

É uma declaração do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iranianos, citado pelos media do Irão. Ali Babadi defende que o Irão já cumpriu o papel ao apresentar uma nova proposta de paz ao Paquistão, isto com o objetivo de terminar a guerra. O lado iraniano avisa agora que cabe aos Estados Unidos escolher o caminho, das duas uma: ou da diplomacia ou continuar com essa retórica de ameaça e confronto.

E falamos ainda de Maria Corina Machado, que convocou uma manifestação para amanhã em mais de 120 cidades de todo o mundo.

A líder da oposição venezuelana está a organizar uma concentração de apoio aos presos políticos e pessoas perseguidas na Venezuela. A também Nobel da Paz quer dar voz, lutar pela liberdade e justiça para o povo venezuelano e também para o resto do mundo. É o que Maria Corina Machado diz num vídeo partilhado nas redes sociais. Estão planeadas manifestações em várias cidades de vários países, como por exemplo Espanha, Bélgica, França e Portugal está também incluído nesta lista de participantes de concentração.

Tempo ainda nesta edição para atualizar, Nadine, a informação de âmbito local.

Em Rio Maior, sete pessoas ficaram feridas numa colisão no IC2, junto ao nó da Seiceira Sul, incluindo uma criança de dois anos. O alerta foi dado pouco depois das 17h. No teatro de operações estiveram 30 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, apoiados por 14 viaturas. O município de Aveiro entregou 12 novas habitações sociais para famílias da região. Este investimento destina-se a proporcionar melhores condições de vida e maior estabilidade, é o que se pode ler na nota da autarquia. Segundo a Câmara Municipal, a iniciativa reforça o compromisso local com as políticas públicas de habitação e inclusão social. A extensão do Metro do Porto à Trofa poderá custar 105 milhões de euros. É o que consta de um estudo do impacto ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, que estima esse investimento entre os 101 milhões e os 105. Apesar dos valores agora divulgados, é um custo total do projeto que deverá ser superior, uma vez que não estão incluídas despesas como material circulando, expropriações ou sistemas de apoio à exploração. A nova ligação prevê um total de nove estações. Em Leiria, a única prisão do país só para jovens tem agora um projeto mais para ajudar os reclusos a serem melhores pais. A iniciativa tem como objetivo reduzir o impacto da reclusão dos pais na vida das crianças e reforçar laços familiares. As visitas são feitas numa sala própria, pensada precisamente para receber crianças. Sesimbra prepara-se para transformar o porto com foco no turismo marítimo. O plano de ampliação e reorganização deverá estar concluído em 2027. O foco na atividade turística tem como objetivo impulsionar a economia local, reflete uma estratégia que visa criar novos empregos e trazer mais dinamismo à vila piscatória. A fechar em Sintra, o estacionamento vai ser pago junto às praias grandes e das Maçãs entre 1 de junho e 30 de setembro. Esta decisão avança independentemente das petições e da moção contra apresentada pela freguesia de Colares. Em março, a Câmara Municipal de Sintra aprovou, com os votos contra do Partido Socialista, uma proposta do presidente da autarquia para criar precisamente estas zonas com parqueímetros nas praias Grande, das Maçãs e ainda futuramente no Cabo da Roca.

Ficam por aqui as notícias edição das 19h, um pouco antecipada, com a Nadine Soares, isto porque estamos a acompanhar o para já Famalicão zero, Benfica dois, jogo da 32ª jornada. Temos também a partir das 20h30 aqui um Futebol Clube do Porto-Alverca para escutar. Jogo que pode valer título de campeão no Estádio do Dragão, com grande festa. Temos uma grande equipa de reportagem montada para a noite de hoje. Nadine, está no regresso no intervalo desse jogo de Futebol Clube do Porto para atualizar as notícias. Contamos contigo, Nadine. Até já.

Até já.