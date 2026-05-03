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Nadine Soares. Nadine, muito boa tarde mais uma vez. Começamos com a notícia das cerimônias fúnebres de Cândido Motta, que decorrem a partir de amanhã em Lisboa.

É uma informação avançada pela família à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu hoje aos 82 anos, realiza-se amanhã e a cremação na terça-feira em Lisboa. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João, com a cremação a decorrer às 13h. O antigo locutor de rádio morreu esta madrugada no Hospital Santa Maria, onde estava internado.

E nas reações, António José Seguro descreve Cândido Motta como um radialista de voz inconfundível.

O presidente da República deixou uma nota de pesar na página da presidência. António José Seguro recorda Cândido Motta pela voz inconfundível, que diz ter acompanhado durante muitos anos. O chefe de Estado, que apresenta as condolências à família, escreve que o legado de Cândido Motta vai ficar para sempre na memória coletiva dos portugueses.

Sendo que, além da rádio, o locutor era também braço direito de Hermano José em vários formatos televisivos.

Trabalharam durante vários anos em conjunto em programas como a "Roda da Sorte" e "Com a Verdade Me Enganas". Hermano José relembra Cândido Costa como uma pessoa positiva.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que criaram ciúmes, algo que hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Declarações de Hermano José na Rádio Observador, a recordar as memórias de Cândido Motta.

E o Partido Socialista volta a defender, Nadine, a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada socialista, João Torres, insiste nessa redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, os portugueses pagaram mais €36 milhões de imposto sobre os produtos petrolíferos e que esse aumento corresponde ao dobro do aumento médio da receita fiscal. A descida do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, e o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares, são medidas que já aprovaram no passado. Nós já temos procurado manter um diálogo, mas vamos chamar à Assembleia da República as associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas para que também em sede parlamentar, possam partilhar aquela que é a sua visão e as suas preocupações sobre o momento que estamos a atravessar.

João Torres, num registo captado pela Antena Um. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro e a gasolina 95 fica €0,65 mais cara.

E a PSP, Nadine, deteve dois jovens na sequência do atropelamento de ontem durante os festejos do Futebol Clube do Porto, em São João da Madeira.

E estes dois jovens de 18 anos foram entretanto libertados e serão presentes a juiz amanhã. É o que escreve o Jornal de Notícias. Estão indiciados por condução perigosa da colisão entre duas viaturas, que acabou por projetar um desses carros para o passeio. Resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. Uma das vítimas teve de ser operada, outra aguarda cirurgia. A PSP tomou desde logo conta desta ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que aconteceu este acidente.

Tempo ainda para falar de desporto, mais concretamente de futebol. Depois de dois tropeções, Rui Borges quer estabilizar o Sporting, mas o Vitória de Guimarães garante que vai jogar de igual para igual.

E na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional número 31.

Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato. É merecedor, porque acabaram por ser a equipe mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.

Rui Borges, a arrancar a antevisão com os parabéns ao Futebol Clube do Porto. O treinador do Sporting diz que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer. Não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Declarações de Rui Borges. Já Gil Ameiras, o treinador do Vitória, diz que a equipa quer jogar de igual para igual.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que por vezes há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

O técnico do Vitória de Guimarães, que defronta o Sporting em Alvalade, amanhã, jogo marcado para às 20h15.

Com relato em direto aqui na Rádio Observador, emissão especial de esporte para acompanhar esta recepção do Sporting ao Vitória, jogo a contar para a 32ª jornada do campeonato, jornada que deu o Futebol Clube do Porto campeão. Na Premier League, o Manchester United venceu o Liverpool por 3 a 2.

O Manchester esteve a vencer por 2 a 0, mas no arranque da segunda parte deixou-se empatar, mas perto da reta final conseguiu selar o resultado final por 3 a 2. Pelo United valeram os gols de Matheus Cunha, Sesko e Mainoo. Pelo Liverpool, os marcadores foram Szoboszlai e Gakpo. Com este resultado, o Manchester United cimenta o terceiro lugar com 64 pontos, mais seis que o Liverpool. Antes desta partida, o antigo treinador Alex Ferguson sentiu-se mal e foi levado até ao hospital. No entanto, apesar dos cuidados, é esperado que o treinador possa recuperar em casa.

Ponto final nesta edição das 19h com a Nadine Soares, que está de regresso às 19h30 com as notícias sem formato. Sempre contamos contigo, Nadine. Até já.

Até já.