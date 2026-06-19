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Nos Açores. Bom regresso a casa, boa viagem, bom fim de semana. Daqui a instantes vamos ter o Jornal das 7 com o jornalista Luís Soares. Quais são as notícias em destaque, Luís?

Prisão preventiva. A medida de coação mais gravosa foi aplicada à mulher suspeita de matar a enteada de oito anos. O OSCOT defende Luís Montenegro, devia ter sido informado da tentativa de ataque por parte de um grupo neonazi antes da divulgação feita à comunicação social. E nem só de Congresso o PSD se faz este fim de semana, também vem aí o Rock in Rio em Lisboa.

E depois deste Jornal das 7, vamos ter nova edição do Fora do Baralho, hoje com a Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. Hoje não contamos com o Nuno Garoupa. E claro, o chumbo do Código Laboral é o tema central em destaque. Quanto ao estado do tempo, vem aí calor e mais calor. Há vários distritos do interior sob aviso amarelo do IPMA, precisamente devido ao tempo quente e as temperaturas vão continuar a subir nos próximos dias. Jornal das 7 com Luís Soares. Vai ficar em prisão preventiva a mulher suspeita de matar a enteada de oito anos em Vale de Passos. A madrasta da criança foi ouvida no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.

A mulher foi detida ontem depois de durante a madrugada ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de oito anos, de acordo com o Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real. Ela está fortemente indiciada pelo crime de homicídio qualificado. A advogada de defesa da argúida, Mónica Teixeira, explica que já esperava esta medida de coação, mas ainda vai pedir uma perícia psiquiátrica.

Vamos tentar uma perícia psiquiátrica. Ela colaborou. Ela tentou, desde que caiu nela, ainda com os inspetores da PJ, colaborar, ajudar o máximo na investigação e na recolha de toda a prova material para o processo. Hoje, sim, também falou, esse é o primeiro interrogatório. Confessou muitos dos factos que estavam neste processo e, portanto, mostrou muito arrependimento.

Mónica Teixeira, advogada de defesa da mulher, que fica agora em prisão preventiva. Declarações aos jornalistas no final da audiência no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar. A saída da argúida ficou também marcada por momentos de tensão, com alguns populares a tentar agredir a mulher suspeita de matar a criança de oito anos.

O OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, defende que Luís Montenegro devia ter sido informado da tentativa de ataque do grupo Armilar Lusitano antes de ter sido feita a divulgação na comunicação social.

Essa foi uma queixa feita esta tarde pelo primeiro-ministro, que lamentou não ter sido informado pelas autoridades, e sim através da comunicação social, dessas tentativas de ataque num momento delicado para ele e para a família. À Rádio Observador, o presidente do OSCOT, o coronel Francisco Rodrigues, sai em defesa da posição de Luís Montenegro.

Sem pôr em dúvida exatamente a questão levantada, a dúvida ou a negação de ter conhecimento desta situação, a não ser pela comunicação social, acho que lhe devia ter sido comunicada anteriormente a situação, tanto mais que faria com que ele próprio também estivesse, de certa forma, atento a qualquer situação que poderia estar relacionada com a questão em si.

Ainda assim, Francisco Rodrigues defende que esta é uma prova de que as autoridades não são capazes de conter esse tipo de ataques. Foi apurado que a morada do primeiro-ministro foi conseguida através de um chefe da PSP, em documentos da Polícia Municipal. O presidente do OSCOT diz que esta é uma situação muito grave.

É evidente que é grave, mas eu estou perfeitamente convencido que a PSP também está atenta a esta situação e vai, naturalmente, tomar todas as diligências no sentido de perceber o porquê, se há outros envolvidos e com certeza dará resultados desses inquéritos internos, da investigação interna.

Espera-se agora o resultado do processo interno de inquérito da PSP. As declarações do coronel Francisco Rodrigues, presidente do OSCOT, em entrevista à Rádio Observador.

E depois do chumbo da reforma laboral, PS e PSD convergem nas críticas ao Chega. Dizem que o partido não é de confiança. Já o Chega passa culpas para o PSD.

Acusa o partido do governo de ter confundido acordo com rendição. Foram as palavras utilizadas pela deputada do Chega, Felicidade Vital, esta tarde no Explicador, para explicar o volte face de hoje na votação final das alterações ao Código do Trabalho. Felicidade Vital acusa ainda o PSD de ter encenado, no debate de ontem, uma suposta vitória política com o intuito de pressionar o Chega.

Parece que confundiu acordo com rendição. O PSD ontem precipitou-se, cantou vitória antes da negociação fechada e correu-lhe mal. Correu-lhe mal porque não sei se o fez com a tentativa de nos pressionar, mas se assim foi, não conseguiu.

As acusações da deputada do Chega, Felicidade Vital, aos sociais-democratas. Precisamente do lado do PSD, o deputado Paulo Lopes Marcelo diz que hoje o Chega mostrou que não é um parceiro fiável e que se inclina para a esquerda.

Este chumbo da reforma do Código de Trabalho mostra que o Chega não é um partido fiável, que muda de posição de uma forma, enfim, em 24 horas muda de posição e que prefere ganhos de popularidade a curto prazo do que pensar no país, do que pensar na sustentabilidade da Segurança Social, pensar numa economia mais desenvolvida. O Chega é um partido estatizante, é um partido, por vezes, de esquerda e hoje mostrou que, infelizmente, não está do lado da mudança, da reforma, mas está do lado das forças imobilistas de Portugal.

Com a leitura do deputado do PSD, Paulo Lopes Marcelo, à postura do Chega nestas últimas horas. Do lado do PS, o deputado Carlos Pereira recorda o "não é não" de Luís Montenegro, diz que o primeiro-ministro teve um delírio político ao abrir a porta ao Chega, que deixa agora o PSD em convulsão.

Não se consegue compreender que ao fim de dois anos havia uma grande expectativa da AD sobre a confiabilidade no Chega. Nós lembramos bem o "não é não" de Montenegro, achávamos que era mesmo para ser assim, mas depois deixou de ser e agora parece que vai voltar a ser, porque afinal não é confiável. É, de facto, um delírio político. Aliás, permita-me dizer ainda outra coisa. Se o PSD continua a ser um partido normal, da democracia, moderado, consistente, robusto, neste momento deve estar em convulsão interna completa.

As dúvidas do deputado do PS, Carlos Pereira, sobre a tentativa de negociação do PSD com o Chega no Explicador da tarde política. Entretanto, o líder do Chega continua nas redes sociais a reagir ao chumbo do pacote laboral. Numa mensagem já esta tarde na rede social X, André Ventura escreve que quem derrotou este pacote laboral foi o Chega e assume, diz, essa posição sem medos.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira.

O governo vai reduzir o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos na próxima semana, é o que se lê na portaria habitual das sextas-feiras, que foi publicada já esta tarde. Assim, contas feitas, os preços dos combustíveis em Portugal devem descer na próxima semana, mas menos do que inicialmente previsto. Vamos então a contas. O gasóleo deve baixar cerca de €0,11 por litro e o preço da gasolina deve recuar cerca de €0,05 por litro. Tudo isto por causa da descida do preço do petróleo, no seguimento do acordo alcançado entre Estados Unidos e Irão. O Irão garante que as passagens no estreito de Ormuz estão a decorrer com toda a normalidade. No Mundial de Futebol, Rúben Dias está totalmente recuperado e pronto para ajudar a seleção no próximo jogo. Ontem voltou aos treinos, hoje falou à imprensa para garantir também que os jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que têm ao representar a seleção.

"Eu acho que todos nós somos muito conscientes do que representamos para o país e para os fãs de futebol. Temos consciência de toda essa massa associativa que estamos a representar, porque também todos nós já fomos miúdos um dia e sabemos a influência e o poder que tem mandar a mensagem correta e viver a nossa vida da maneira correta."

Rúben Dias, no centro do treino desta tarde da seleção. Na terça-feira, Portugal joga a segunda jornada do grupo K do Mundial de Futebol, enfrenta a Uzbequistão em Houston. Em Gaza, quase 300 crianças foram mortas e mais de 400 ficaram feridas desde o cessar-fogo assinado em outubro entre Israel e o Hamas. São dados da UNICEF, que considera este número absurdo e devastador. Salienta que estas crianças foram baleadas, bombardeadas e atingidas por drones em mais de 90% dos casos pelas forças israelitas. Este fim de semana, Ricardo, muito se vai falar do Congresso do PSD, nomeadamente aqui na rádio.

Vamos acompanhar aqui.

Exatamente. Mas para quem está em Lisboa, este fim de semana arranca o Rock in Rio e a capital já está pronta para receber todos os festivaleiros, que têm que ir muito bem preparados para os concertos.

Tens um guia de preparação?

Qualquer coisa. O recinto abre as portas à 13h, fecha às 2h. E para toda esta afluência que é esperada, está reforçada a oferta do shuttle da Carris, do meio-dia até às 03h. Há também o prolongamento das linhas verde e vermelha do metro de Lisboa até às 2h30. Tudo isto para ver muitos concertos, espetáculos de aviões, quatro palcos. Há também um espaço dedicado para quem quiser ver os jogos do Mundial. Enfim, muito não vai faltar nestes dois fins de semana, já este de 20 e 21 e depois 27 e 28, no Rock in Rio, em Lisboa.

Exatamente, são dois fins de semana. Neste e no próximo. O Luís Soares vai regressar às 19h30.