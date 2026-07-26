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As notícias.

Começa agora o Jornal das 7, edição de Beatriz Félix. Beatriz, o suspeito do ataque na marcha LGBT em Berlim ontem à noite foi abatido pela polícia alemã.

É uma notícia que está a ser avançada pela emissora pública alemã RBB. Abdul Balout, de 21 anos, foi abatido pelas forças de segurança na zona de Spandau, nos subúrbios da capital da Alemanha. Foi durante uma operação numa horta comunitária. De acordo com a polícia, que já se pronunciou, Abdul Balout avançou sobre os agentes com uma arma branca e, por isso, os elementos da unidade especial tiveram de recorrer a armas de fogo. Apesar das manobras de reanimação iniciadas de imediato pelos bombeiros de Berlim, o suspeito acabou por morrer no local. Estava a ser procurado desde ontem à noite, não só em Berlim, mas também nas fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias do país. Segundo o último balanço do governo alemão, este ataque provocou um morto e pelo menos 29 pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento no Parque de Tiergarten. O ministro do Interior alemão diz que, ao que tudo indica, este ataque na marcha LGBT em Berlim foi um atentado terrorista islâmico.

E em França, o incêndio na região de Gironda está cada vez mais difícil de combater.

Informação que é avançada pelo porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França, que diz que é impossível combater o fogo que está às portas de Bordéus. Numa entrevista à AFP, afirma que a frente está em constante mudança de posição, a situação no terreno é mais defensiva do que ofensiva. E o porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França comparou também o combate ao incêndio a uma estratégia de guerra. Neste momento, há já 75 bombeiros feridos.

E em Espanha, mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios no país.

São informações de um balanço do governo regional, citado pelo "El País". O combate ao fogo ainda está a decorrer, com milhares de operacionais no terreno. Ainda assim, a evolução é positiva. O fogo ainda não está totalmente controlado, mas há uma pequena evolução de ontem para hoje e disso mesmo deu conta também esta manhã o presidente do governo espanhol. Mas Pedro Sánchez alerta também, no entanto, que as próximas horas ainda vão ser duras.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje, mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

O presidente do governo espanhol agradece ainda a ajuda que Portugal forneceu no combate a este incêndio. Uma força conjunta de mais de 120 homens e mulheres que estão a ajudar no combate a este grande incêndio em Espanha.

E em Coimbra, 200 operacionais e 12 meios aéreos combatem a esta hora um incêndio em Sobral.

E à Rádio Observador, a Proteção Civil de Coimbra garante que não há, para já, feridos a registar. O incêndio na zona de Samuel está a solar apenas uma área florestal. É também disso que dá conta a Agência Lusa. O alerta para este incêndio foi dado há cerca de hora e meia e, para já, não há também quaisquer habitações em risco, sendo que neste momento combatem o fogo 200 operacionais, apoiados por quase 50 viaturas e ainda 12 meios aéreos.

Na atualidade internacional, o Papa pede que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

O apelo de Leão XIV foi feito este domingo durante a oração do Angelus, no Vaticano. O líder da Igreja Católica pede a todas as partes envolvidas no conflito para que ponham fim às operações militares.

Renovo o meu apelo em relação à situação em todo o Médio Oriente, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando em grave risco a vida de inúmeros civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a cessarem os ataques e a reabrirem com urgência vias para o diálogo e a diplomacia.

Foi um apelo feito este domingo pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.

E por cá, o INEM recusa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica e a retirada de 100 ambulâncias de serviço.

É a reação depois da denúncia feita pela Comissão de Trabalhadores do INEM, que em comunicado disse que estava a ser preparada a saída de 100 ambulâncias do serviço. A comissão defende que a atribuição dos veículos às ULS significa que as ambulâncias ficam de fora de serviço e sem responder às necessidades dos utentes. Agora, o INEM desmente e assegura que não está em causa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica. Já a eventual mudança das atuais ambulâncias de suporte de vida para viaturas ligeiras é, segundo o INEM, uma necessidade para ajustar o meio à missão das equipas e que as alterações não vão prejudicar os utentes.

E na política, o secretário-geral do PS acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

A partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo volta a subir, ultrapassa os €2 por litro. Em declarações esta manhã em Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PS não quis voltar a comentar o caso do ministro da Administração Interna, quis antes criticar o governo. José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.

Nós avançámos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA temporariamente sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e de todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

São declarações do líder do Partido Socialista esta manhã a criticar o governo pelo aumento do preço dos combustíveis. Para amanhã, o preço do gasóleo e da gasolina volta a subir, vai ultrapassar os €2 por litro.

E no desporto, Lando Norris venceu hoje o Grande Prêmio da Hungria de Formola 1.

É o primeiro triunfo da temporada para o piloto da McLaren. Norris partiu da pole position e venceu o Grande Prêmio húngaro. Verstappen foi o segundo, Kimi Antonelli surge em terceiro a fechar o pódio. Com estes resultados, Kimi Antonelli cimentou a liderança do Mundial de Pilotos. Aproveitou também o sétimo lugar do britânico George Russell.

E assim fechamos o Jornal das 7, edição da jornalista Beatriz Félix. Às 07h30 temos cinta informativa. Até já.

Até já.