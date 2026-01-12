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Começa agora o Jornal das 8, edição da jornalista Vanessa Cruz. Vanessa, começamos com João Cotrim Figueiredo, que nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai levar o caso à Justiça.

A notícia caiu que nem uma bomba numa ação de campanha esta tarde na Covilhã. Em causa está uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IL a acusar o na altura presidente do partido, com quem trabalhou, de assédio sexual. O candidato a Belém nega as acusações, garante que vai avançar para a Justiça. Cotrim Figueiredo diz mesmo que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres.

Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora. Só sobre esse assunto, não vou dizer absolutamente mais nada. É claro da minha parte que é completamente falsa essa alegação. Ficou claro?

Quem é que está por trás disto, na sua perspectiva?

Descubram vocês. Gostava muito. Descubram vocês. Olhem, era um bom trabalho.

O desafio colocado por João Cotrim Figueiredo aos jornalistas garante que não vai desistir da corrida a Belém. A IL, entretanto, também já reagiu. Diz que o candidato que apoia está a ser alvo de uma calúnia, garante que a antiga assessora da Iniciativa Liberal vai ser processada, independentemente das funções que exerce atualmente num dos gabinetes do governo.

E Marques Mendes foi desafiado várias vezes pelos jornalistas a comentar o caso em que Cotrim Figueiredo é visado.

Primeiro disse que não comentava e depois Miguel Viterbo Dias, agora em direto, insistiu nisso mesmo, mas apontou a mira ao adversário na mesma, só que por outros motivos.

Sim, já de manhã tinha falado sobre a declaração de João Cotrim Figueiredo sobre um eventual apoio a André Ventura numa segunda volta, que depois o candidato apoiado pela IL foi corrigindo ao longo do dia, mas ainda assim, o candidato apoiado pela AD claro que agarrou nessa matéria para este comício da noite. Sebastião Bugalho atirou logo a João Cotrim Figueiredo, disse que estas são eleições para o Palácio de Belém, não para o Palácio da Bazófia, e Luís Marques Mendes deu continuidade às críticas com uma declaração em que cola o candidato ao Chega.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. E isto aumenta a nossa responsabilidade porque é um problema sério. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia.

Luís Marques Mendes, num comício em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, que encerra este arranque da segunda semana de campanha, onde aproveitou também para insistir na mensagem de que a campanha não acaba daqui a cinco dias, mas sim daqui a três semanas, já a contar com uma presença na segunda volta.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias, com algumas críticas de Marques Mendes dirigidas a Cotrim Figueiredo, mas sem querer comentar essa acusação de que o adversário é alvo.

Também António José Seguro rejeita comentar a acusação de assédio contra João Cotrim Figueiredo.

O socialista diz que só comenta matérias de facto. A reação chegou ao início da noite, num comício em Vila Real e João Gama, agora aqui em direto. Não foi o único comentário que Seguro fez a declarações de hoje de João Cotrim Figueiredo, à semelhança de Marques Mendes. Aqui algum problema técnico com João Gama. António José Seguro rejeita comentar a acusação de assédio contra João Cotrim Figueiredo. O socialista diz que só comenta matérias de facto, como dizia. Em Vila Real, Seguro faz como Marques Mendes rejeita comentar.

Não, eu só falo sobre matérias de facto.

Aqui está uma curta declaração. Depois de, durante o discurso, ter alertado para os riscos do extremismo encapotado e ter acusado as candidaturas de direita de se ajudarem uma à outra para chegar à segunda volta, Seguro insistiu: não votaria em André Ventura numa eventual segunda volta.

Não, não admito e vou ser muito claro. Eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de ganhar estas eleições. E quando eu afirmo a moderação, quer dizer que eu rejeito radicalismos e rejeito os extremismos. Como presidente da República, eu venho para unir. Os extremismos e o radicalismo só vêm para semear ódio e vêm pôr portugueses uns contra os outros. Ora eu venho fazer o contrário.

António José Seguro, que poupou nas palavras depois de se saber que conquistou o voto de Augusto Santos Silva. A reação foi assim:

Augusto Santos Silva disse que ia votar em si com convicção.

Meu Deus, meu Deus. Muito obrigado. Está bem? Boa noite. Eu tenho que voltar pra tirar mais umas fotografias.

E mais não disse à pergunta colocada pelo jornalista do Observador, João Gama, sobre o antigo presidente da Assembleia da República, que já tinha dito que António José Seguro não cumpria os requisitos mínimos para ser candidato à Presidência da República.

E Augusto Santos Silva já votou ontem nas presidenciais, no voto antecipado por nulidade. Diz que Portugal merecia melhor, mas decidiu também por Seguro.

É, são essas as declarações que vamos escutar agora. Apesar de admitir que nada mudou na convicção que tem sobre António José Seguro não ser a pessoa ideal para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva diz também que entre os candidatos disponíveis, acaba por ser o que tem melhor perfil.

Eu continuo a achar que o país merecia uma paleta de candidatos mais qualificada do que aquela que acabou por apresentar-se. E dentro dessa paleta, a pessoa que me parece aproximar-se mais dos requisitos mínimos do exercício do cargo do Presidente da República é o António José Seguro e por isso votei nele.

Augusto Santos Silva destaca outras qualidades que vê em António José Seguro: a experiência política, o sentido de equilíbrio e o fato de não ter embarcado numa campanha negativa. Foi questionado no explicador da tarde política se ainda é possível haver convergências à esquerda a favor do candidato apoiado pelo PS. Augusto Santos Silva diz que sim, é um movimento em curso.

Também a escritora e conselheira de Estado, Lídia Jorge, anunciou o apoio precisamente a António José Seguro nas presidenciais do próximo domingo.

Diz que é o candidato do equilíbrio, da moderação e da coragem, da defesa da democracia, da Constituição e da separação inequívoca de poderes. À Agência Lusa, Lídia Jorge realça a particularidade das eleições presidenciais.

Por que eu voto? Voto simplesmente por isto, porque está em causa, sobretudo, personalidades. Mais personalidades do que propriamente as tendências partidárias. E observando os candidatos, parece-me que António José Seguro dá uma certa segurança.

Nomeadamente pela defesa de vários temas, como os direitos laborais, acrescenta Lídia Jorge, que apoia António José Seguro.

Quem também declarou hoje apoio a Seguro foi o ex-líder do PS, Pedro Nuno Santos. O candidato Henrique Gouveia e Melo considera que esse apoio é antinatura.

E só acontece por ligação partidária. O almirante volta a acusar o adversário socialista de não ter conseguido o pleno dentro do próprio partido.

O que está aqui em causa é uma união.

É o que diz Gouveia e Melo, que considera antinatura este apoio de Pedro Nuno Santos a António José Seguro. Uma declaração numa arruada em Coimbra. O almirante defende que tem o apoio de muitos socialistas e que o leque de apoiantes se estende a vários quadrantes políticos.

O eurodeputado comunista João Oliveira marcou presença na campanha de António Filipe e defende que, para evitar que os ovos vão todos parar ao mesmo cesto, não se pode votar nos candidatos do consenso neoliberal.

É a expressão que tem utilizado António Filipe durante esta campanha para criticar os adversários. Inclui os cinco candidatos que lideram as sondagens num discurso em Évora. João Oliveira apelou ao voto em António Filipe para garantir um novo rumo para o país.

A opção certa não é a de pôr todos os ovos no mesmo cesto. E aquele cesto onde não se podem pôr os ovos todos é o cesto do consenso neoliberal, que juntando os candidatos do consenso neoliberal, torna ainda mais importante, mais necessária e insubstituível a candidatura do António Filipe. Porque é preciso romper esse consenso neoliberal que nos tem arruinado a vida, que tem comprometido o futuro, que tem comprometido o desenvolvimento do país. E é com o voto na candidatura do António Filipe que nós recusamos que os ovos sejam todos postos no mesmo cesto.

Um voto urgente é o que considera João Oliveira, que sublinha que, ao contrário dos adversários, António Filipe não tem nada por explicar no que toca ao passado político.

Nesta candidatura do António Filipe, não há dificuldades nenhumas, nem há esqueletos no armário, porque a coerência de um percurso pessoal, de vida e de intervenção política fala de forma suficientemente clara para que não tenha que ser preciso encontrar justificações, porque não há incoerências, nem contradições naquilo que hoje se diz e naquilo que ontem se fez. E é por isso que esta candidatura é uma candidatura de confiança.

João Oliveira, único eurodeputado da CDU, apareceu hoje na campanha de António Filipe, na terra natal, em Évora.

E agora, com 10 minutos para lá das 08:00 da noite, que outras notícias marcam a atualidade?

Durão Barroso é o novo presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD. Assume funções a partir de quinta-feira. O Observador teve acesso ao despacho, que já foi assinado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. O antigo primeiro-ministro Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, vai substituir Nuno Morais Sarmento, que se demitiu por motivos de saúde. Maria Corina Machado deve encontrar-se com Donald Trump na quinta-feira. Ainda hoje, a líder da oposição venezuelana esteve no Vaticano, onde foi recebida pelo Papa Leão XIV, a quem pediu que intercedesse por uma transição pacífica e democrática na Venezuela. Entretanto, o presidente de Cuba garante que não há negociações em curso com os Estados Unidos e critica as ameaças de Donald Trump. Miguel Díaz-Canel explica que não há outros contactos a decorrer, a não ser os de caráter técnico no âmbito das migrações. Na rede social X, sublinha mesmo assim que Havana sempre teve à disposição de manter um contacto sério e responsável com os governos dos Estados Unidos, incluindo com o atual.

E a notícia de fecho do Jornal das 08:00, edição da jornalista Vanessa Cruz. A seguir, novo episódio de Convidado Extra.