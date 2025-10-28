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São agora 9h09. Notícias, Laura Figueiredo. A começar na política, o Parlamento discute e vota a esta hora a Lei da Nacionalidade. Será a votação definitiva, depois de ter sido aprovada na generalidade.

O Chega e o PSD chegaram a acordo para aprovar as alterações à Lei da Nacionalidade, perante a crítica do PS. A acompanhar este debate e votação, está o jornalista Miguel Viterbo Dias, agora em direto. Miguel, boa noite. Que argumentos trocam a poucos minutos da votação final global?

Decorreu até há bem pouco tempo uma minidiscussão ainda sobre alterações à Lei da Nacionalidade. Entretanto, já se vai votando. Esta lei foi novamente aprovada na generalidade. Agora votam-se ponto a ponto algumas propostas de alteração, mas no essencial, o acordo entre o PSD e o Chega cumpriu-se, com o Chega a abdicar da perda automática de nacionalidade e o PSD a possibilitar que a nacionalidade possa ser perdida para lá dos 10 anos depois de ter sido adquirida, desde que tenha sido obtida de forma fraudulenta. Cedências de parte a parte para garantir o acordo final. A votação final global deverá decorrer dentro de alguns minutos, mas na fase de debate, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou o discurso do PSD.

Para nós é inaceitável que continuem a utilizar uma linguagem das portas escancaradas. E quero, por isso, deixar ficar um convite ao senhor ministro, que já lhe fiz particularmente. É que nós, e eu estou muito disponível, para que com todas as forças e serviços de segurança, em que também podem e devem participar os líderes parlamentares, que pelo menos desde 2012 e 2013, acompanharam a avaliação Schengen nas fronteiras de Portugal, podermos discutir aberta, francamente e lealmente, como é que o país ficou mais ou menos seguro com a reforma da arquitetura dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.

José Luís Carneiro, na fase de debate com António Leitão Amaro, a considerar que sai daqui uma lei melhor do que a que entrou no Parlamento, elogiando o Chega e a Iniciativa Liberal pelos contributos. O Chega que canta vitória com este acordo e critica os portugueses criados por burocracia.

Hoje é um grande dia para Portugal e para os portugueses, mas para os portugueses que têm mesmo sangue português a correr nas veias. Não é os portugueses feitos na AIMA. São os portugueses que nasceram aqui, são os portugueses filhos de portugueses, netos de portugueses. São esses portugueses. Não são aqueles que foram feitos burocraticamente.

As críticas de Cristina Rodrigues ao regime que estava em vigor durante a governação do Partido Socialista. Resta-nos agora aguardar por essa votação final global, que terá que ser feita com maioria absoluta, portanto, com mais de 116 deputados, o que é garantido por este acordo entre o Governo, AD e o Chega.

Jornalista Miguel Viterbo Dias, que está na Assembleia da República a acompanhar a votação da Lei da Nacionalidade.

E Laura, está aprovado o Orçamento de Estado na generalidade.

Esta foi a primeira fase da maratona orçamental, que ainda tem a parte da especialidade, da votação final global a 27 de novembro. Para já, a primeira prova está superada e com a ajuda do Partido Socialista.

Aprovado, com os votos contra do Chega, IL, Livre, PCP e Bloco de Esquerda, a abstenção do Partido Socialista, do PAN e de JPP e a favor do CDS e PSD. Aprovado.

O anúncio feito pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Já sabia que o PS iria viabilizar o orçamento e o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, deixa um aviso ao executivo de Luís Montenegro.

Não será o PS que dará neste Orçamento a este governo uma desculpa para o seu falhanço.

É o aviso do PS, o governo não tem desculpas.

Entretanto, o Chega guardou, quase até ao último, o sentido de voto contra.

Com a acusação de que o Governo está a aumentar a receita fiscal em 3 mil milhões de euros, embora essas não sejam as contas plasmadas no Orçamento. O Chega tem como linha vermelha os combustíveis. O Executivo está à procura de uma solução para acabar com o desconto no ISP, por ordem da Comissão Europeia. Ora André Ventura diz que não encontra diferenças entre o PSD de Montenegro e o PS de António Costa. Ao mesmo tempo, não se compromete com o sentido de voto nas próximas fases do Orçamento.

Fazemos as coisas passo a passo. Em política não há nem cartões gerais, nem decisões sem atenção ao detalhe e à negociação. O Chega é um partido que leva a sério a negociação, que leva a sério o voto dos portugueses, que não vende, mas também não bloqueia. O Chega está a negociar as coisas seriamente, como aconteceu com a nacionalidade, como aconteceu com a lei dos estrangeiros, como aconteceu com o IRS. O Chega leva a sério isto. O governo entendeu que não devia ceder nestas matérias. Nós respeitamos isso, é uma decisão do governo, discordo profundamente dela. Votaremos contra. Vamos ver agora o que é que acontece na especialidade.

Na especialidade, logo se vê, é o que diz André Ventura.

Agora 9h14, foram detidos dois suspeitos de terem abalroado uma embarcação da GNR no Algarve e provocado a morte a um militar.

Porta-voz da GNR avança que os dois suspeitos foram localizados e identificados pelos militares da guarda na ponte internacional que atravessa o rio Guadiana, para onde depois se entregues à Polícia Judiciária. Esta tarde, o presidente da República classificava os acontecimentos como um ato criminoso grave. A Guarda Nacional Republicana suspeita que a lancha estivesse destinada ao tráfico de droga e que viesse do norte de África.

A Proteção Civil contabilizou mais de 780 ocorrências até às 19h, devido ao mau tempo.

A maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Vale do Tejo, de acordo com uma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O vento forte provocou, sobretudo, inundações, quedas de árvores e estruturas e obrigou também a limpezas de estradas. Uma mulher chegou a ficar ferida com gravidade na sequência das inundações na freguesia de Barcarena, que de acordo com o presidente da Câmara de Oeiras, é uma das zonas do concelho mais suscetíveis às intempéries. Amanhã, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à chuva forte, trovoadas e vento.

Vamos agora para a atualidade internacional. O furacão Melissa está a deixar um rasto de destruição nas Caraíbas. Já passou no Haiti e também na República Dominicana. Está agora na Jamaica, antes de seguir caminho para Bahamas e Cuba.

Mortos, casas destruídas, inundações e árvores caídas é o cenário atual no Haiti e na República Dominicana. Agora o fenômeno, que já é considerado como a tempestade mais forte do ano, está a afetar fortemente a Jamaica. Ao Observador, o climatologista Mário Marques esclarece que o aquecimento das águas do mar e a maior quantidade de vapor de água na atmosfera contribuíram para a intensificação do fenômeno.

Ganhou muita intensidade e neste momento é categoria cinco e vai atravessar a Jamaica como categoria cinco. E o principal fator de destruição que pode ocorrer é mesmo a capacidade de atravessar de uma forma muito lenta o território da Jamaica, o que faz dele um potencial ciclone, neste caso, furacão destruidor, porque ele vai atravessar quase a 10 km/h o território da Jamaica.

O climatologista Mário Marques, em entrevista à Rádio Observador. O governo jamaicano já decretou evacuações obrigatórias e abriu centenas de abrigos, apesar de muitos habitantes resistirem a sair de casa.

No desporto a esta hora, Sporting a vencer o Alverca 2x0, naquela que é a primeira partida dos quartos-final da Taça da Liga.

O primeiro gol foi marcado por Giovani Kenda aos 21 minutos, o segundo por Salvador Blopa, que se estreou na equipe principal do Sporting a marcar aos 30. O Sporting fez uma alteração total do plantel para este jogo, sem qualquer titular do último jogo convocado para esta partida. Na convocatória estão 11 jogadores da formação, com o banco de suplentes a contar com nove jogadores da equipe B dos Leões.

Vamos então à análise daqui a pouco, na segunda parte, também para acompanhar todo o relato aqui na Rádio Observador. Laura, agora 09h17 e para fechar, tempo de atualizar toda a informação de âmbito local.

O Cristo Rei, em Almada, vai estar iluminado de cor-de-rosa entre hoje e quinta-feira. É uma iniciativa que acontece no mês da prevenção do cancro da mama. O objetivo é lembrar a população da importância de se realizarem rastreios regularmente. E dentro do mesmo tema, a Câmara Municipal da Trofa voltou a juntar-se à campanha Outubro Rosa. O objetivo é sensibilizar igualmente para a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama. No último domingo, no Cartaxo e em Rio Maior, já aconteceram ações conjuntas da PSP, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Foram operações de fiscalização em duas reservas de caça associativas. Foi detetada uma infração por falta de documentação, uma por utilização de cães em número superior ao permitido e outra por abandono de cartuchos usados. Sintra vai receber uma etapa da Taça Intermunicipal três horas de Resistência BTT. O circuito vai passar pelos conselhos de Sintra, Oeiras, Amadora e Lisboa. A prova é aberta a todos e vai decorrer a 9 de novembro, às 09h. No âmbito do programa Compromisso Verde, a Câmara Municipal de Estarrejas está a promover a conferência Ruído Ambiente, o Poluente Esquecido. Nesta conferência vai ser debatido o impacto do ruído na saúde e na sustentabilidade. Os debates estão marcados para dia 7 de novembro de manhã, no Cine Teatro do Município. A ETAR do Alto Nabão, no Conselho de Ourém, vai ser remodelada. Trata-se de um investimento de cerca de € 4 milhões. De acordo com o diretor-geral da Tejo Ambiente, é a primeira grande intervenção desde a construção, há 22 anos. A obra deve durar três anos e prevê a modernização dos equipamentos através de tecnologia avançada.

Laura Figueiredo de volta quando terminar o Sportingu Alverca. Então até já.

Até já.

A seguir, análises de Luís Francisco e também do João Castro à primeira parte.