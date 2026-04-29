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Rádio Observador. Jornal das 9, com edição da jornalista Diana Rosa. Boa noite, Diana.

Olá, boa noite, João.

Donald Trump não sabe qual das guerras vai durar mais, se a do Irão ou da Ucrânia.

Foi o que admitiu o próprio chefe de Estado norte-americano nesta noite, em declarações na Casa Branca. Questionado sobre o prazo que estabelece para que terminem os conflitos, Trump diz que simplesmente não sabe qual vai durar mais.

Que guerra é que terminaria primeiro? Bem, eu não sei, talvez tenham prazos parecidos. Agora o Irão tem de se render, só têm de dizer: "Nós desistimos, nós desistimos". A economia deles está mesmo em apuros, é uma economia morta.

O presidente norte-americano volta a insistir que o Irão está militarmente derrotado e que a economia iraniana está em queda. Nestas declarações, Trump enaltece ainda o bloqueio do estreito de Ormuz.

Bem, o bloqueio é de génio. O bloqueio tem sido 100% infalível, mostra como a nossa Marinha é boa. Garanto-vos, ninguém vai andar aqui com brincadeiras.

Sobre uma nova ronda de negociações com o Irão, Trump considera que é uma perda de tempo ir ao Paquistão para ver um pedaço de papel de que não gosta.

Vladimir Putin está disponível para um novo cessar-fogo na Ucrânia durar, aliás, apenas um dia, Diana. 9 de maio, quando a Rússia celebra a vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial.

E por isso quer cessar as hostilidades, até porque quer participar no tradicional desfile em Moscovo. O presidente russo falou hoje ao telefone com Donald Trump durante uma hora e meia e foi aí que fez essa sugestão. Trump confirma que foi uma boa conversa entre os dois.

E pela primeira vez em Portugal, a Casa Civil da Presidência da República vai ser liderada por uma mulher.

António José Seguro nomeou hoje oficialmente Cláudia Ribeiro, que já assumia funções de forma interina. O chefe de Estado regista com particular satisfação que pela primeira vez na história da presidência, uma mulher fica à frente da Casa Civil. Sublinha que este passo reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada das mais altas responsabilidades públicas. Cláudia Ribeiro já tinha sido consultora para os assuntos políticos de Marcelo Rebelo de Sousa há cinco anos, deixando, entanto, a outra função que tinha também, a de secretária do Conselho de Estado, para esse lugar foi nomeada Cristina Correia.

O governador do Banco de Portugal explica já o facto de ter comprado ações da Galp, da Jerónimo Martins e de outras empresas que estão a lucrar com o aumento do custo de vida por causa da guerra no Irão, Diana.

Álvaro Santos Pereira admite que foi informado das regras, mas decidiu investir na mesma poucos meses depois de ter assumido as funções de governador. Explica agora que pensava que só não podia comprar ações diretamente da banca, mas estava errado. Agora, as mais-valias que recebeu dos investimentos na Galp e nas outras empresas cotadas vão ser doadas a uma instituição de solidariedade social. De todas as empresas em que investiu, contas aproximadas feitas pelo Observador apontam para que a carteira de ações do governador do Banco de Portugal teria hoje um valor global de cerca de €34.000.

E este caso a envolver o atual governador Álvaro Santos Pereira faz parte de um artigo que está em destaque a esta hora em observador.pt. O governo deu mais um ano para que as empresas afetadas pelas tempestades paguem os créditos.

A medida vai ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros e é elogiada pela Associação Empresarial do Conselho de Pombal, um dos municípios afetados durante o mau tempo no início do ano. Horácio Mota explica que o fim da moratória de três meses já estava a criar stress aos empresários da região, por isso saúda esta extensão.

O empurrar, eu penso que isso é uma medida excelente. Alivia, claro que fica mais caro, porque há pagamentos de juros que vão decorrer e o empréstimo vai acabar, no fundo, um ano mais tarde. Mas o que estava a acontecer neste momento, ou o que aconteceu ontem, digamos assim, é que aqueles três meses que as empresas não pagaram, agora pagaram, apareceu a conta toda. Isto estava aqui a criar algum stress ou muito stress junto das empresas. Se empurrarmos, digamos assim, fazendo a terminologia, o empréstimo mais para a frente, não há este problema das prestações aumentarem de valor. Por isso é que eu considero que é uma medida excelente.

Horácio Mota, ouvido no Explicador aqui na Rádio Observador, vaticina, no entanto, que há empresas que não vão resistir e culpa a banca e as seguradoras por dificultarem o processo.

As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul podem ter perturbações amanhã à tarde.

Em causa, um plenário de trabalhadores da Transtejo, é o que faz a empresa saber em comunicado. Os trabalhadores vão estar reunidos entre as 14h30 e as 17h30.

É ter atenção.São 9h11, Diana. É tempo agora de atualizarmos as notícias de âmbito local.

Começamos ali perto da tua terra, João, em Espinho. A PSP deteve ontem um homem de 55 anos pela suspeita da prática do crime de furto de metais não preciosos, provenientes de uma casa que se encontra a ser alvo de obras de remodelação. Em comunicado, a PSP esclarece que o suspeito foi detido em flagrante delito. O Instituto Politécnico de Leiria vai iniciar no próximo ano letivo dois novos programas de doutoramento, um em atividade física e bem-estar, outro em mediação intercultural e intervenção social. De acordo com o que avança o Politécnico, estes são os primeiros doutoramentos a funcionar na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Em Matosinhos, o compostor elétrico instalado no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo no ano passado permitiu valorizar mais de 60 toneladas de biorresíduos. Os dados são da Associação Intermunicipal LIPOR, que em comunicado explica que os resíduos alimentares produzidos no estabelecimento transformam-se em composto de qualidade aplicado na horta comunitária e nos espaços verdes da unidade. Em Oeiras, o município vai acolher a edição 39 de Triatlo, uma iniciativa organizada pela Federação de Triatlo de Portugal e que vai acontecer no dia 10 de maio, entre as 9h e as 16h. A prova vai obrigar ao corte da Avenida Marginal entre a Praia da Torre e Algés. No Seixal, a Feira do Vinil está de volta para uma terceira edição. Este ano, o evento divide-se em duas datas e locais distintos. A primeira acontece no dia 2 de maio, no Parque do Fanqueiro, na Amora, a segunda no dia 17, no Jardim da Quinta do Mirante, na aldeia de Paio Pires. O evento decorre entre as 11h e as 19h. Porto de Mós vai receber entre o dia 8 e 10 de maio o Gaming Fest, um evento que é dedicado ao universo dos videogames e dos esportes eletrônicos, no Parque Almirante Vítor Trigueiros Crespo, na sede do Conselho. O evento vai ser de entrada livre. O objetivo é atrair participantes e público de todas as idades. E a fechar, Sporting de Tondela, para a jornada 26 do campeonato, os Leões recebem os Beirões no jogo em atraso, sem margem de erro, se ainda quiserem correr atrás do segundo lugar, onde está atualmente o Sport Lisboa e Benfica, ao intervalo zero a zero. Estavas a dizer há pouco que é um jogo que não está a ser propriamente animado. Vamos ver como é que vai correr a segunda parte. Certo é que eu vou-me embora agora e tu continuas com a emissão especial de desporte.

Exatamente, mas ainda regressas depois para as notícias logo depois deste encontro. Dar conta também que a esta hora está a ser jogada a meia-final entre Atlético de Madrid e Arsenal. 53 minutos.

Isso é para a Champions.

Também para a Champions, primeira mão. Um velho conhecido do Sporting, Jokeres, dá vantagem neste momento ao Arsenal. Golo de grande penalidade já perto do intervalo, ao minuto 44. Atlético de Madrid zero, Arsenal um, meia-final, primeira mão. É um jogo também importante e vamos continuar a dar destaque aqui.

Nacional e internacionalmente.

Tem de ser. Fica por aqui também a edição das 9 com a Diana Rosa.