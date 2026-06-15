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Rádio Observador. Começa agora o Jornal das Dez, edição de José Rafael Lopes. José, começamos com o Campeonato do Mundo, naturalmente. Bélgica empatou com o Egito a um golo.

Encontro que terminou há instantes e, Diogo Varela, o Egito até marcou dois gols, mas acaba por empatar este encontro.

Parece ingrato, mas sim, faz um gol e um autogol resulta num empate a uma bola entre Bélgica e Egito. E também é caso para dizer, José, que no dia de hoje, a seleção Europa contra a seleção África, dois jogos, dois empates. Recordando que, incrivelmente, Cabo Verde conseguiu esse empate histórico frente à campeã europeia Espanha, e agora este empate entre a Bélgica e o Egito. No jogo que decorreu em Seattle, nos Estados Unidos, no Estádio Lumen Field, a seleção do Egito começou melhor, com um gol ao minuto 20 por parte de Emam Ashour, só que depois, na segunda parte, acaba por haver essa infelicidade egípcia. Os faraós acabaram por introduzir a bola na própria baliza, Mohamed Hany, e acabou por dar essa divisão de pontos entre a Bélgica e o Egito. Portanto, desta forma, José, o grupo a abrir com um empate é o grupo G. Ainda falta jogar-se também o Irão-Nova Zelândia. Ao longo da noite, vamos acompanhar aqui também nos espaços informativos da Rádio Observador. É às duas da manhã. Antes, vamos ter Arábia Saudita contra Uruguai, já será com o João Lourenço.

O Diogo Varela, que esteve a acompanhar este encontro do Campeonato do Mundo, terminou com o empate entre o Egito e a Bélgica.

E antes, Cabo Verde surpreendeu, empatou com a Espanha a zero.

Momento para a história de Cabo Verde, estreante na fase finais de mundiais. A seleção africana impôs um surpreendente empate a zero frente à campeã europeia Espanha. É o primeiro ponto sempre no Mundial para Cabo Verde e logo frente a uma das seleções apontadas à conquista do Campeonato do Mundo.

E na política nacional, o PSD vai evitar o confronto direto com o presidente da República após o veto à lei das bandeiras ideológicas em edifícios públicos.

Os sociais-democratas pretendem encontrar soluções alternativas para responder às dúvidas levantadas por António José Seguro. A informação foi avançada ao Observador por fonte parlamentar do PSD. Quanto ao CDS, já demonstrou abertura para alterar o decreto original, mas o líder parlamentar, Paulo Núncio, avisa que o partido recusa abdicar do princípio do diploma. Assim sendo, o CDS vai confirmar as regras de utilização das bandeiras, mas aceita mudar questões residuais de natureza jurídica levantadas pelo presidente da República.

João Carlos Loureiro é o novo presidente do Tribunal Constitucional. A eleição decorreu esta tarde.

O plenário do Tribunal Constitucional elegeu João Carlos Loureiro como presidente e Rui Guerra da Fonseca vice-presidente, no dia em que tomaram posse os quatro novos juízes eleitos pela Assembleia da República para o Tribunal Constitucional. João Carlos Loureiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi designado juiz do Tribunal Constitucional em 2023 e já tinha sido eleito vice-presidente em 2025. Agora passa mesmo para a liderança, é o novo presidente do Tribunal Constitucional.

O presidente da República volta a saudar o acordo alcançado entre os Estados Unidos e Irão para o conflito no Médio Oriente e reforça que o único caminho para a resolução das guerras é o diálogo.

De manhã, António José Seguro já tinha transmitido, através de uma nota no site da Presidência da República, a esperança de que a implementação deste memorando de entendimento possa trazer paz, segurança e estabilidade. Agora, de viva voz, numa conferência organizada pelo Diário de Notícias, o chefe de Estado volta a frisar que o melhor caminho é o da via negocial.

Saúdo o acordo alcançado entre os Estados Unidos da América e o Irão, sublinhando a importância do diálogo e da diplomacia na resolução pacífica dos conflitos internacionais. Num momento marcado por elevadas tensões geopolíticas, este entendimento representa um sinal claro que a negociação, o compromisso e o respeito mútuo continuam a ser os caminhos mais eficazes para promover a estabilidade, a segurança e a paz entre os povos.

António José Seguro, numa intervenção em que abordou também a necessidade de Portugal e da União Europeia de atualizarem a legislação ao nível da inteligência artificial. Já o antigo professor catedrático de História na Academia Militar, António José Telle, fala no memorando entre os Estados Unidos e o Irão, que pode ser visto como uma vitória para ambos os lados. Contudo, destaca que é extremamente frágil.

É um memorando que tem muitas fragilidades, mas o fato dele entrar em vigor, em si, representa uma importante vitória para os Estados Unidos e uma importante vitória para os moderados do Irão, porque de fato o Irão está extremamente dividido. Há muitas facções lá dentro, há muitas capelas, mas de fato há uma divisão, no essencial, entre moderados e fundamentalistas.

António José Telle no gabinete de guerra a dar conta da fragilidade do memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos.

O líder do Chega, André Ventura, promete não desistir da redução da idade da reforma e quer um compromisso escrito com Luís Montenegro e confirma mais uma reunião com o primeiro-ministro.

Que vai acontecer amanhã. O líder do Chega chamou os jornalistas à sede nacional do partido para apresentar as propostas de alteração à reforma laboral, que vai levar amanhã essa reunião com Luís Montenegro. Diz André Ventura que a descida da idade da reforma continua a ser ponto central e não negociável para o partido.

O Chega não vai desistir e quer um compromisso escrito em relação à descida da idade da reforma para os 65 anos de idade ou 40 anos de descontos. Como estive a oportunidade de dizer, esta não é uma questão negociável e é uma questão que queremos mesmo garantir que é calendarizada, definida e aprovada. Não podemos, na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, continuar a ter um sistema em que as pessoas trabalham cada vez mais, ganham cada vez menos e têm que trabalhar cada vez mais horas, conforme todos os estudos demonstram, para depois terem reformas miseráveis.

Palavras de André Ventura a dizer que a descida da idade da reforma continua a ser um ponto central e não negociável para o partido.

Seguimos com as notícias. Que outras notícias estão a marcar a atualidade, José?

Volodymyr Zelensky diz que discutiu com Donald Trump a possibilidade de se encontrar com Vladimir Putin nos Estados Unidos da América, no discurso diário que faz nas redes sociais. O presidente ucraniano admite, no entanto, que não sabe o que é que sairia desse encontro. O presidente ucraniano também assinalou que ofereceu a Putin a possibilidade de haver um encontro perto da Cimeira do G7, mas que o líder russo recusou. A Lusa e a RTP vão assinar um memorando de entendimento que prevê o reforço da colaboração, que inclui a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional. A informação é do Conselho de Administração da Agência Noticiosa, que explica que ambas vão manter total autonomia editorial e excluem ainda qualquer cenário de fusão entre a Lusa e a RTP. E Rita, para terminar o jornal, vamos voltar a falar de Cabo Verde, que como falámos neste jornal, empatou com a poderosa Espanha.

Está a ser a sensação do dia, não é?

Exatamente. Teve em Vozinha a grande estrela, o guarda-redes que manteve a baliza cabo-verdiana a zeros, que fez também do jogador uma estrela, quer no relvado, quer nas redes sociais.

Conta-me por quê.

Porque no espaço de 90 minutos, a conta no Instagram do guarda-redes passou de uns simpáticos 50 mil seguidores para perto de dois milhões de seguidores. É um autêntico fenómeno, difícil de explicar, mas há uma possível explicação. Durante a transmissão do jogo Cabo Verde-Espanha, uma televisão no Brasil deixou rasgados elogios ao guarda-redes, que estava a fazer uma bela exibição. O comentador deixou também no ar a hipótese de começarem a seguir Vozinha, o guarda-redes, nas redes sociais e aparentemente, esse apelo funcionou. São quase dois milhões de seguidores em apenas 90 minutos.

Então, se calhar, a grande maioria são do Brasil, são fãs brasileiros. Que giro! É assim que terminamos o jornal das 10, edição do jornalista José Rafael Lopes. Está de regresso às 10h30. Já a seguir, "Brainstorming". Até já, José.

Até já.