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Observador. Jornal das 10 com o jornalista João Lourenço. João, a conquista do mundial não vai definir como jogador. Foi essa a ideia deixada por Cristiano Ronaldo na antevisão do jogo com Espanha.

O capitão português falou aos jornalistas no estádio de Dallas e tentou libertar a pressão para o duelo contra os espanhóis. Uma conferência de imprensa com sala cheia para escutar Ronaldo. O capitão da equipe portuguesa disse que acredita na vitória e, ainda assim, colocou o favoritismo na equipe espanhola.

Espanha é sempre candidata a ganhar o que seja, mundiais, Eurocopas, Liga das Confederações. Espanha, teoricamente, é favorita, porque já ganhou e tem mais títulos do que Portugal, mas é uma competição diferente, está muito equilibrado. Quem tiver os melhores detalhes no partido ganha. Espero que seja Portugal. Eu creio, com esse feeling, que vamos ganhar. Esperemos amanhã. Esperar para ver.

Cristiano Ronaldo falou também das críticas em torno da seleção e das exibições que tem tido no Campeonato do Mundo. Ronaldo diz que está habituado e até pediu mais.

Há 23 anos que vocês tentam me matar, mas já perceberam que não vale a pena. É waste of time. Não vale a pena. Tentam. Não vale a pena. E é uma questão que eu estou completamente acostumado. Por isso, até agradeço muitas das vezes, porque é de onde crescemos mais como pessoas e agradeço a vocês para continuarem a fazer isso, porque de certa forma, eu cresço cada vez mais e apareço cada vez mais.

Ronaldo em declarações aos jornalistas na véspera do jogo frente à Espanha.

E depois de Ronaldo, falou Roberto Martínez.

O selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. O selecionador português voltou também a destacar o processo de crescimento da equipe portuguesa e considera que todos os desafios que se levantaram nas últimas partidas foram fundamentais para preparar esta equipe para os oitavos de final.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida estamos agora mais preparados que quando chegamos.

E Roberto Martínez, sobre o fato de enfrentar a seleção do país em que nasceu, o selecionador nacional quis garantir que é em Portugal que se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, é um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

A esta hora ainda decorre a antevisão à partida por parte de Luis de la Fuente, selecionador da equipe espanhola. Nas notícias às 11:00 da noite, o Miguel Cordeiro vai trazer todos os detalhes das declarações do treinador desta equipe espanhola. Já a partida Portugal frente à Espanha, 20:00, tem arbitragem do britânico Anthony Taylor.

E continuamos a acompanhar as consequências do calor em Portugal. A Proteção Civil avisa que o nível de alerta pode baixar.

Nos próximos dias. Exatamente. É uma promessa deixada na conferência de imprensa de ponto de situação. O segundo comandante nacional, José Ribeiro, deixa ainda avisos acerca da intensidade do vento.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos têm trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro, em declarações captadas pela Agência Lusa, o segundo comandante nacional deixa ainda vários avisos acerca das trovoadas, neste caso, as trovoadas secas que se podem fazer notar em territórios interiores de Portugal continental.

E o maior incêndio ativo no país neste momento continua a ser em Vouzela.

As chamas lavram desde a madrugada de quinta-feira e já alastraram para outros três concelhos, dois no distrito de Viseu e um no distrito de Aveiro. Ainda no teatro de operações, continuam destacados 1100 operacionais apoiados por 300 viaturas. Este que é, até ao momento, o incêndio que mais hectares fez arder em Portugal continental neste ano de 2026.

E este combate ao fogo em Vouzela tem merecido a ajuda de militares espanhóis.

São mais de 100 elementos da Unidade Militar de Emergência que estiveram na região. Certo recordar que neste domingo, também dois canadairs italianos fizeram a sua atuação em Vouzela.

Ainda sobre o tempo quente, o calor e o risco de incêndio está a obrigar a CP a interromper, em alguns casos, a reter comboios de forma temporária.

É o que diz a Comboios de Portugal, que divulgou esta tarde um esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias. A empresa explica que as temperaturas estão a afetar componentes da infraestrutura ferroviária, como os sistemas de sinalização, a catenária, os aparelhos de mudança de via, entre outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios. Por este motivo, há circulações que têm sido interrompidas em determinados locais da rede ferroviária. A CP também já tinha dito que neste fim de semana seriam suprimidos seis comboios intercidades, também devido ao calor. A empresa acrescenta agora que tem bloqueado a venda de bilhetes em alguns lugares nas carruagens referentes a comboios de longo curso, de modo a reduzir e, neste caso, conseguir fazer esse controle da quantidade de passageiros em comboios.

Em Almada, já foi reparada a rutura numa conduta que cortou o fornecimento de água em seis zonas do concelho, mas João, a autarquia avisa que o restabelecimento integral da água será faseado.

Sim, isto porque a rutura de grandes dimensões cortou o fornecimento de água em zonas do Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale de Flores e também Costa da Caparica. De acordo com o aviso dos serviços municipalizados, esta água irá chegar à torneira dos munícipes em momentos diferentes. Nos últimos dias, os moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água. Também existem relatos nas redes sociais de falta de abastecimento ou perda de pressão em zonas como o Laranjeiro e a Feijó. Foi até lançada uma petição que conta já com quase 4000 assinaturas. Estas pessoas exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

Na atualidade internacional, Donald Trump vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky já na próxima quarta-feira.

É um encontro que se realiza à margem da cimeira da NATO, que se realiza em Ankara, na Turquia. O presidente norte-americano também vai encontrar-se com o homólogo da Síria, Ahmed al-Shara. O encontro com Zelensky, que já tinha sido anunciado neste sábado pelo líder ucraniano, procura fazer avançar as negociações para colocar fim à guerra na Ucrânia. Já a outra reunião, neste caso com Ahmed al-Shara, o líder da Síria, acontece num contexto de conflito no Médio Oriente. Trump já tinha sugerido em mais de uma ocasião que a Síria se deveria juntar a Israel na ofensiva contra o Hezbollah.

E agora vamos ao mundial, às atualizações, até porque a esta hora começou há pouco tempo a segunda parte do Brasil-Noruega.

Minuto 46, mais uns segundos. Diogo Varela, neste caso numa primeira parte, onde houve esse quase momentâneo sinal mais para a seleção do Brasil, mas se fôssemos contar as oportunidades claras de perigo, pertencem à seleção da Noruega.

Sim, a Noruega está por cima. De facto, o Brasil teve esse pênalti falhado por Bruno Guimarães ao minuto 13. Acabou por ser minuto do azar para a seleção da Canarinha. Uma boa defesa por parte de Nylund, sendo que a Noruega dispôs das melhores ocasiões. Tem também maior posse de bola. A seleção norueguesa nesta altura já leva 63% de posse de bola e teve também as maiores ocasiões. Vai valendo Alisson Becker na baliza brasileira. Para esta segunda parte, duas alterações do lado nórdico. O principal destaque é para Andreas Schjelderup. O extremo do Benfica foi lançado para o lugar de Antonio Nusa. Também com Schjelderup entrou Oscar Bob, antigo jogador do Manchester City, que agora milita no Fulham, também de Inglaterra. Foram as duas mudanças por parte da Noruega, a entrada de Bob com a saída de Sorloth e a entrada de Schjelderup para a saída de Nusa. Ou seja, o selecionador da Noruega, Solbakken, a mexer nos dois corredores atacantes da seleção dos Vikings.

Antonio Nusa, que marcou um dos gols da Noruega na última partida.

E que golo!

E que golo nos 16 avos de final.

E já agora, para os nossos ouvintes, a tua memória fotográfica estava 100% certa. Marquinhos a falhar o pênalti frente à Croácia no Catar 2022.

E acima de tudo, creio que todo o povo canarinho tem que agradecer a Portugal, porque a Croácia já não pode eliminar o Brasil neste campeonato do mundo. De nada.

Já passou esse fantasma.

Dizer isso e dizer também que pisamos agora o minuto 49. Neste momento é a Noruega no ataque. Brasil zero, Noruega também zero.

E é assim que terminamos o jornal das 10:00, edição do jornalista João Lourenço. Está de regresso às 10:30. Até já.

Até já.

E temos minuto 90 por volta das 10:50.