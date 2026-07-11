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Do António José Soares. Boa noite, António. O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre.

Foi numa entrevista esta noite à SIC Notícias. Manuel Castro Almeida garante que o ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado. Houve aqui uma perturbação, um abanão, que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Nesta entrevista à SIC Notícias, o ministro da Economia e Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento econômico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Golfo e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia.

E o Bloco de Esquerda pede a demissão do ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito ao caso dos exames nacionais.

São declarações de José Manuel Pureza, depois da Mesa Nacional do partido, que decorreu em Lisboa. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o ministro não está em condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extras aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprimento da lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor de La Palisse: há trabalho, deve ser remunerado.

Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da Mesa Nacional do partido em Lisboa.

E seguimos com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que diz que a água da torneira em Almada pode apresentar alterações após os cortes no abastecimento.

A interrupção está programada a partir desta hora e deve a água voltar apenas às 6 am de domingo. O corte contempla as zonas de Pragal, Monte de Caparica, Caparica e Feijó. E segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, quando regressar às torneiras, poderá apresentar um aspecto esbranquiçado.

Ainda assim, o regulador deixa a ressalva: não está em causa a qualidade da água para consumo humano.

Isto porque a mudança temporária de cor deve-se à presença de ar nas condutas. Nos últimos dias têm sido relatadas, recordamos, várias falhas d'água em Almada, com especial incidência na Costa da Caparica. Foi ativado o plano de contingência dos serviços municipalizados de água e saneamento e também foi criado um gabinete de crise.

E também a marcar a atualidade nacional deste sábado, a Associação Nacional de Freguesias vai exigir uma resposta sobre as verbas destinadas aos danos provocados pela tempestade Kristen.

A ANAFRE quer saber por que é que o dinheiro ainda não chegou às freguesias e exige que as autarquias locais não sejam reféns dos municípios. A associação tem sido muito crítica na forma como o cálculo dos danos é feito, por entender que as freguesias deveriam poder falar diretamente com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O presidente Francisco Branco de Brito diz que já foi solicitado este pedido várias vezes, mas não conseguiram chegar a um valor total sobre quanto precisam as freguesias.

E António, a ANAFRE quer também que as freguesias beneficiem do IVA reduzido.

Assim é, Vicente. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Francisco Branco de Brito. Falava no final de uma reunião do Conselho Geral em Guimarães. Diz que não faz sentido muitas freguesias pagarem mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem do financiamento.

Há freguesias que pagam mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem de fundo de financiamento de freguesias. Não faz sentido que o Estado transfira para as freguesias, através do Fundo de Financiamento de Freguesias, dinheiro público e que depois as freguesias devolvam esse dinheiro em pagamento novamente ao Estado. Claro que não nos interessa perder financiamento, interessa-nos aqui mantendo o financiamento e, neste caso até concreto, aumentar financiamento, mas também garantir que existe um mecanismo de IVA reduzido para que nós possamos fazer a nossa atividade.

O presidente da ANAFRE no final de uma reunião do Conselho Geral em Guimarães. O ponto principal deste encontro era discutir a proposta sobre a revisão da Lei das Finanças que a associação vai apresentar ao governo.

E na atualidade internacional, subiu para 4333 o número de mortes por causa do tifus que atingiu a Venezuela.

Um balanço feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Há ainda mais de 300 corpos por identificar. Das mortes registradas, 110 são portugueses e lusodescendentes Mantêm-se os mais de 16 mil feridos e cerca de 17 mil desalojados. As autoridades prosseguem as operações de busca e preparam a entrega das primeiras 200 habitações às famílias afetadas na próxima semana.

E António, um jornal iraniano divulgou uma lista negra com líderes estrangeiros após a morte do antigo líder supremo do Irão.

O jornal ligado à Câmara Municipal de Teerão publicou fotografias de vários líderes internacionais que considera responsáveis pela morte de Ali Khamenei. No topo surgem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Mas também há outros nomes nesta lista, como por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz e o antigo primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

E no desporto, o treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada. Perdeu por duas bolas a uma frente ao Flamengo de Leonardo Jardim.

Um duelo de treinadores portugueses em jogo do Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público na nova versão 2026/27 do Benfica de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro por Samuel Lino perto do intervalo, mas ainda antes do apito de Fábio Veríssimo, o Pavlidis empatou de penalty. Na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol da vitória para o Flamengo. O Benfica vai ter agora novo jogo particular frente ao Villarreal de Espanha, na próxima sexta-feira, dia 17.

E também no futebol, Noruega e Inglaterra tentam a esta hora o acesso às meias-finais do Campeonato do Mundo.

É o terceiro jogo dos quartos de final da competição. França e Espanha já estão qualificadas. Faltam duas vagas. A acompanhar esta partida entre a Noruega e Inglaterra está aqui conosco em estúdio o jornalista Diogo Varela. Olá, Diogo. O que é que podemos esperar deste duelo, tendo em conta estes primeiros minutos?

Olá, António, boa noite. Desde já, Inglaterra com seis minutos, vai tendo mais bola. O resultado está em 0 x 0. Ainda não mexeu, mas é a seleção dos Três Leões que está efetivamente mais perto de poder chegar a esse golo. A formação nórdica, a seleção dos Vikings, ainda só defende, sendo que é uma seleção muito física, com jogadores de alta envergadura, muitos deles acima de 1,90 metro. Destaque para a titularidade do benfiquista Andreas Schjelderup. Está a realizar um belo Campeonato do Mundo. No banco de suplentes está o outro benfiquista. Está para já no banco Fredrik Aursnes. A seleção de Gareth Southgate, a seleção inglesa, vai tendo na frente de ataque Harry Kane, ele que do outro lado tem também Erling Haaland, aqui dois dos melhores marcadores deste Campeonato do Mundo. Uma lista que é liderada por Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com oito gols marcados. Haaland leva sete e Harry Kane tem seis gols apontados. Nota de destaque ainda, António, para o minuto de silêncio que se cumpriu no Hard Rock Stadium, em Miami, homenagem a Jayden Adams, o tal jogador da África do Sul que foi encontrado morto depois de ter também ele participado neste Campeonato do Mundo.

Obrigado, Diogo. O jornalista Diogo Varela, que está aqui em estúdio, vai estar a acompanhar e a atualizar as informações desta partida entre a Noruega e Inglaterra. O vencedor vai encontrar nas meias-finais ou a Argentina ou a Suíça, duas seleções que jogam às 02:00, uma partida que vai ter arbitragem portuguesa de João Pinheiro.

E que vai ser acompanhada aqui na Rádio Observador também pela voz do Diogo Varela. Fica por aqui a edição das 22:00. O António José Soares está de regresso às 22:30, com a informação resumida e atualizada. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.