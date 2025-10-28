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Muito boa noite, Jornal das 11, Laura Figueiredo. Depois da Lei da Nacionalidade ter sido aprovada pelo Parlamento, Luís Montenegro acredita que o diploma vai ter luz verde do Presidente da República. O Primeiro-Ministro fala numa lei equilibrada e assegura que o objetivo do governo é unir os portugueses.

Numa conferência de imprensa no Palácio de São Bento, minutos depois da Lei da Nacionalidade ter sido votada no Parlamento, Luís Montenegro lembra que a lei foi aprovada por 70% dos deputados e acredita que Marcelo Rebelo de Sousa vai concordar com a avaliação feita pelo governo.

Como é nossa convicção, merecerão também essa apreciação, desde logo, por parte do senhor Presidente da República. Mas o nosso sistema político tem regras de funcionamento e nós não mandamos, nem muito menos intervimos, no processo de reflexão e leitura política e jurídica de Sua Excelência, o senhor Presidente da República. Respeitamos, como sempre, aquilo que será a sua apreciação e respeitaremos aquela que for a sua decisão, embora a minha e a nossa convicção é que há todas as razões para se proceder à promulgação do decreto que sairá da Assembleia da República, à sua publicação e à sua entrada em vigor.

Luís Montenegro questionado sobre um possível veto presidencial, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter remetido a Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional.

Agora 11:02 e o Primeiro-Ministro lembra que a Lei da Nacionalidade foi aprovada por uma larga maioria, por toda a direita parlamentar.

Lamenta a ausência do Partido Socialista e não se mostra desconfortável por ter tido o apoio do Chega, partido que inaugurou cartazes onde se pode ler que Portugal não é o Bangladesh. Luís Montenegro revela ainda que a Lei da Nacionalidade não é o último diploma que está a ser desenhado pelo governo. O Executivo está a preparar uma lei para fazer regressar aos países de origem os imigrantes que não cumprem as regras.

Em breve, apresentaremos também a Lei de Retorno para podermos ter um mecanismo de repatriamento que ofereça simultaneamente dignidade, eficácia e melhor cooperação com os países de origem de imigrantes que não respeitem as regras que estão estabelecidas.

Uma conferência de imprensa onde a aprovação, na generalidade, do Orçamento do Estado também foi tema. O Primeiro-Ministro deixou avisos à oposição, nomeadamente ao Chega e ao PS.

Mas estes, em particular, têm a responsabilidade de não desvirtuar o orçamento, nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas. Reitero, como já tive a ocasião de dizer ontem na Assembleia da República, que a margem para alterações orçamentais é, nesta circunstância, com todos os desafios que temos pela frente, do ponto de vista político e financeiro no próximo ano, muito curta.

Luís Montenegro no Palácio de São Bento, no final de um dia marcado pela aprovação do Orçamento do Estado, na generalidade, e pela aprovação da nova Lei da Nacionalidade.

E, Laura, a Lei da Nacionalidade foi aprovada com os votos da AD e também do Chega.

O acordo cumpriu-se. PSD, CDS, Chega e a Iniciativa Liberal votaram a favor da Lei da Nacionalidade. O PSD cedeu na perda da cidadania para lá dos 10 anos, caso tenha sido obtida de forma fraudulenta. Já o Chega cedeu na perda automática de nacionalidade, que assim só é possível por decisão judicial. A lei foi aprovada com 157 votos a favor e 64 votos contra, do PS e da restante esquerda. No debate ao início da noite, na Assembleia da República, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou o discurso utilizado pelo governo.

Para nós é inaceitável que continue a utilizar uma linguagem das portas escancaradas. E quero, por isso, deixar ficar um convite ao senhor ministro, que já lhe fiz particularmente. É que nós, e eu estou muito disponível, para que com todas as forças e serviços de segurança, em que também podem e devem participar os líderes parlamentares, que pelo menos desde 2012 e 2013 acompanharam a avaliação Schengen nas fronteiras de Portugal, podermos discutir aberta, francamente e lealmente, como é que o país ficou mais ou menos seguro com a reforma da arquitetura dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras.

José Luís Carneiro pediu ainda a António Leitão Amaro que se retratasse por ter acusado o Partido Socialista de querer fazer uma reengenharia demográfica com a imigração. Já o Chega, pela deputada Cristina Rodrigues, cantou vitória com a aprovação deste texto, criticando os portugueses criados pela burocracia.

Hoje é um grande dia para Portugal e para os portugueses, mas para os portugueses que têm mesmo sangue português a correr nas veias. Não é os portugueses feitos na AIMA, são os portugueses que nasceram aqui, são os portugueses filhos de portugueses, netos de portugueses. São esses portugueses, não são aqueles que foram feitos burocraticamente.

Cristina Rodrigues no debate que aprovou a Lei da Nacionalidade de forma definitiva. O diploma segue agora para as mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E dia marcado também pela aprovação do Orçamento do Estado. Foi aprovado com o PS a dizer que não quer ser a desculpa para o falhanço do governo.

Os socialistas abstiveram-se e com isso o Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado. Tal como o PS, também o PAN e o JPP se abstiveram. Já o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Livre e o Bloco de Esquerda votaram contra. No encerramento do debate, o governo vincou a necessidade de estabilidade política depois de um ciclo de várias eleições. Miguel Viterbo Dias.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, puxou dos galões e lembrou que o país decidiu continuar com este governo. Isto para vincar a necessidade de manter a estabilidade e fazer um balanço positivo do mandato de Luís Montenegro.

Este orçamento é mais um passo seguro numa estratégia que tem dado resultados, porque há algo que é hoje inegável

Portugal está hoje melhor do que estava há um ano e meio.

O Governo viabilizou este orçamento com a abstenção do PS, que não quis ser o álibi do primeiro-ministro.

Não será o PS que dará, neste orçamento, a este governo, uma desculpa para o seu falhanço.

Quem pôde assim votar contra, sem pôr em causa a aprovação, foi o Chega, com André Ventura a colar este documento ao Partido Socialista.

Este é um mau orçamento para Portugal. É um mau orçamento porque continua a fazer o mesmo que o Partido Socialista fez: tirar a uns e dar aos outros.

Mas também à direita surgem críticas de um orçamento comparado a um fruto.

Não a este orçamento toranja, laranja por fora, rosa por dentro.

Mariana Morais Lopes, da Iniciativa Liberal, com o Livre, a rejeitar o esvaziamento político do orçamento e a anunciar os cavaleiros do bem.

Já a partir de amanhã apresentaremos vários cavaleiros orçamentais, cavaleiros do bem, porque são propostas que ajudam, por exemplo, os pais das crianças com câncer ou doença crônica a estarem mais tempo com as suas famílias, para que o IVA seja reduzido.

Isabel Mendes Lopes, do Livre, num debate em que o PCP apela à mobilização da população em manifestações e em que Mariana Mortágua, do Bloco, criticou o PS por assinar esta política, que diz que é definida pelo Chega.

Jornalista Miguel Viteiro Dias, com os destaques do debate do Orçamento do Estado, que segue agora para a discussão na especialidade, que é definitivamente votado no final de novembro.

E no desporto, o Sporting venceu o Alverca 5-1, no Estádio José Alvalade, num jogo a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Os jovens de 18 anos, Geovany Quenda e Salvador Belopa, avisaram na partida. Fantas Leonandis fez o quinto e último do Sporting. O Alverca acabou por marcar, por Sandro Lima, que fez o gol de honra para os ribatejanos. Para além dos cinco gols, a exibição do Sporting ficou marcada pela estreia de cinco jovens da formação. Salvador Belopa, Flávio Gonçalves, Cris Grombai, Ryan Lucas e João Muniz fizeram o primeiro jogo oficial pela equipe principal. No final da partida, o técnico dos Leões, Rui Borges, elogiou a exibição dos jovens e agradeceu o trabalho do treinador da equipe B.

A malta que é da equipe principal deu uma resposta fantástica nesse sentido. Todos muito ligados, todos muito disponíveis. Vê-se bem que a energia é coletiva. Os miúdos, é mérito deles. E deixar aqui também um agradecimento e enaltecer o trabalho do Mister João naquilo que é o trabalho da equipe B também. Na segunda liga, estão cada vez mais maduros, mais competitivos. É mérito deles, é mérito do trabalho deles, naquilo que é o seu dia a dia, no seu habitat, que é a equipe B, à espera de uma oportunidade para a equipe principal e todos eles corresponderam da melhor forma.

Com esta vitória, o Sporting carimba o passaporte para a final four da Taça da Liga, que vai ser jogada em Leiria, a 6 e 7 de janeiro. Os Leões podem ter como adversário, na meia final, o Futebol Clube do Porto ou o Vitória do Guimarães.

Ponto final no jornal desta edição das 11. Laura Figueiredo volta quando for 11h30. Entretanto, a seguir vamos ter "Decisão Benfica", com o Miguel Cordeiro, que foi viajar pelas casas do Benfica fora do país, para sentir realmente como é que viram também este resultado eleitoral na primeira volta das eleições para a presidência do Benfica.