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A Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 11, edição do jornalista José Rafael Lopes. E começamos com o Campeonato do Mundo. Portugal já está em Houston, pronto para a estreia frente ao Congo.

Chegaram há instantes ao local onde vão pernoitar antes da estreia no Campeonato do Mundo frente à República Democrática do Congo, jogo marcado para amanhã. Momento acompanhado pelo Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador ao Campeonato do Mundo. Miguel, Portugal teve um forte contingente de apoio, mais de 500 pessoas à espera da equipa portuguesa.

A Seleção Nacional já chegou ao Intercontinental, em Houston. Chegou por volta das 16h30, hora local. É adicionar seis horas para dar a hora de Portugal continental. A Seleção Nacional chegou num autocarro azul com a bandeira, um autocarro designado pela FIFA. Tem também os patrocinadores desta competição. E chegou a seleção portuguesa sob forte apoio, eu diria cerca de 400, 500 pessoas junto a este hotel. Estão instaladas baias de segurança para impedir que estes adeptos se aproximassem dos jogadores, mas foi possível passar muito apoio, muito carinho à seleção portuguesa. Há muitos estrangeiros, muitos norte-americanos, adeptos de outros países que estão aqui para ver os jogadores da seleção portuguesa. E há também, naturalmente, portugueses que estão nos Estados Unidos também para esse jogo frente ao Congo, que se joga esta quarta-feira. Tenho comigo Francisco Vilarinho. Francisco, estava a gritar muito pela seleção portuguesa.

Estava, sim. Não há nada como o nosso país. Vim para aqui sem segundas intenções, sem bilhetes, vim para aqui para apoiar o nosso país, apoiar a nossa portugalidade. Não há nada como isto. E apoiar estes, porque eles são guerreiros, é isto e espero que eles levem a taça para casa, porque eles merecem, o Cristiano merece. Nós estamos aqui para apoiá-los incondicionalmente, apoiá-los através de todos os jogos. Vou segui-los para todas as cidades. Acho que essa experiência só vou ter uma vez na vida, tinha mesmo de ser agora.

Então é uma experiência em que há confiança de que vai ser até o fim?

Eu tenho plena confiança que vamos acabar em New Jersey na final. Não há sequer uma dúvida na minha cabeça que isso vai acontecer.

Francisco, contava-me antes de falarmos aqui em direto que veio para Houston porque tem nos Estados Unidos da América uma amiga a trabalhar cá. Veio sem bilhete, mas a situação para este jogo frente ao Congo já mudou.

Nem sei como explicar, fiquei um bocado boquiaberto, sem palavras, porque estava aqui a gritar e vieram ter comigo, perguntaram-me se eu era português, porque estava aqui a gritar de forma muito efusiva e não sei como, acabaram de me oferecer um bilhete para o jogo amanhã. Tenho que agradecer ao Miguel pela amabilidade e pela gentileza dele. Fez-me, sem dúvida, o dia, a semana, não tenho palavras sequer para agradecer.

É um bilhete conquistado pela voz.

É um bilhete conquistado pela voz, sem dúvida alguma.

Muito obrigado, Francisco. Corra bem. Boa sorte também para o jogo de amanhã. Um adepto da seleção portuguesa que está precisamente em frente ao Hotel Intercontinental e que foi gritando o nome de todos os jogadores à medida que iam saindo do autocarro. E assim que entraram todos os jogadores, recebeu a notícia de que tinha um bilhete para o jogo desta quarta-feira frente ao Congo. E assim foi, já tem um bilhete na mão para esta primeira jornada da seleção portuguesa no Mundial de Futebol.

O Miguel Cordeiro, que encontrou um adepto que conquistou um bilhete à porta do hotel com a voz, vai acompanhar esse adepto no jogo a partir do estádio, essa estreia de Portugal frente à República Democrática do Congo.

Quem tem boca vai a Roma, mas também pode ir a Houston. Quem não teve essa sorte pode acompanhar na Rádio Observador a emissão especial com o relato amanhã a partir das 17h30. 17h15 começa a nossa emissão especial. E José, continuamos a falar do Mundial. Vamos ao indicativo?

Até porque neste momento já arrancou o duelo entre Iraque e Noruega. Diogo Varela, um encontro que começou há poucos instantes, para já ainda sem gols, sem grandes oportunidades, pelo que me parece, mas há pelo menos um jogador bem conhecido do futebol português em campo.

Sim, falamos de Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, está em campo pela Noruega, titular na equipe orientada por Ståle Solbakken, o selecionador norueguês. Do outro lado, temos Graham Arnold, australiano, a orientar esta seleção do Iraque. Para já com três minutos e meio, há 0 x 0 no marcador. Um ligeiro sinal mais para a seleção nórdica. A Noruega com um bocadinho mais de iniciativa de ataque. Este jogo que acontece em Massachusetts. Acertei.

Eu adoro dizer Massachusetts.

É difícil esta palavra.

Acertaste em cheio, Diogo Varela, com o acompanhamento deste Iraque-Noruega, jogo que começou há menos de cinco minutos. Há mais dois jogos ainda do Campeonato do Mundo marcados para esta noite. Às duas da manhã, a Argentina joga com a Argélia. A Áustria mede forças com a Jordânia às cinco da manhã. Há pouco, a França venceu o Senegal por 3 x 1. Entrada com o pé direito da seleção gaulesa. Mbappé marcou dois gols, ultrapassou Pelé na lista de melhores marcadores em fases finais de campeonatos do mundo. Barcolá fez o outro gol para a equipe francesa. Mbaye fez o gol para o Senegal.

Seguimos com as notícias agora na política nacional. Governo e Chega ainda não chegaram a acordo sobre a reforma laboral. É o resultado de hora e meia de reunião entre André Ventura e Luís Montenegro.

Mas as conversas continuam. O líder do Chega falou aos jornalistas após ter estado reunido com o primeiro-ministro em São Bento. Não fecha a porta a um entendimento, mas sublinha André Ventura que ainda há muitas questões por resolver.

Até ao momento, não foi possível chegar a um entendimento sobre estas matérias. Da parte do Chega, ficou de forma mais detalhada e mais pormenorizada a garantia dos pontos, a identificação dos pontos que são para nós necessários do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista dos objetivos

Da parte do Governo e da parte do Primeiro-Ministro, ficou claro também as suas posições referentes a alguns destes pontos, onde há convergência e onde não há convergência. É evidente e é compreensível, penso que o país compreende isso, que na questão das reformas continua uma substantiva divergência entre as posições dos partidos.

André Ventura, em declarações aos jornalistas depois ter estado reunido com Luís Montenegro, líder do Chega, diz que a eventual viabilização da proposta de lei do Governo sobre a reforma laboral está dependente de haver um princípio de entendimento. A reforma das leis laborais é debatida no Parlamento na quinta-feira.

A televisão saudita divulgou mais detalhes do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

A versão apresentada pelo órgão de comunicação social saudita assenta em 14 pontos, prevê a restauração do tráfego de navios iranianos no prazo de 30 dias, a nível proporcional ao volume de tráfego pré-guerra. Está ainda incluída a liberdade de navegação no Golfo Pérsico e no Mar de Omã, também no prazo de 30 dias. O acordo final, a implementar no prazo de 60 dias, só começa a contar a partir da entrada em vigor do memorando, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso, ao que tudo indica, vai acontecer na sexta-feira. Antes, também o canal israelita Channel 12 tinha avançado com o memorando de entendimento de 12 pontos sobre este potencial acordo de paz que está a ser tratado entre o Irão e os Estados Unidos da América.

O major-general João Vieira Borges diz que o Irão conseguiu uma vitória importante face aos Estados Unidos.

Apesar da morte e da destruição, o major-general diz que o regime de Teerão tem motivos para celebrar este memorando de entendimento. Fala, o major-general João Vieira Borges, num Irão fortalecido no Médio Oriente.

Houve, sobretudo, o atingir de um objetivo fundamental, que era a resistência. Resistir à maior potência mundial, aliada ao maior inimigo do Irão. Essa resistência, inevitavelmente, provoca uma maior união em torno de um objetivo que é fundamental para o Irão, a tal sobrevivência, e certamente que fortalece a componente militar do regime, designadamente a Guarda Revolucionária Islâmica, em torno de um líder que é um líder ferido, que é um mártir.

A análise do major-general João Vieira Borges no gabinete de guerra sublinha ainda que Israel e os ataques que tem feito ao Líbano podem provocar estragos no memorando de entendimento.

São agora 11h09, vamos ao noticiário local.

Começamos em Loures. Um homem na casa dos 30 anos foi encontrado baleado na manhã do dia de hoje. Segundo o comunicado dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, a vítima foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em estado ligeiro. A Polícia Judiciária foi acionada para apurar as circunstâncias do incidente, uma vez que pode estar em causa uma tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo. O preço das casas mais do que triplicaram na última década em alguns concelhos da Península de Setúbal, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal estão entre os municípios portugueses onde o valor mediano por metro quadrado mais subiu, com aumentos superiores a 200%. Os dados são do Banco de Portugal, refletem uma tendência que tem vindo a mudar o mercado habitacional da região, que durante muitos anos se apresentava como uma opção mais econômica para quem queria viver perto de Lisboa. Em Vila do Conde vai avançar a nova ponte sobre o Rio Ave, vai fazer a ligação à Azurara. O investimento estimado é de cerca de 20 milhões de euros. O primeiro passo foi dado hoje com a assinatura do protocolo de colaboração entre a autarquia e a Infraestruturas de Portugal. Em Santa Maria da Feira, a autarquia vai reforçar a oferta habitacional com quase 120 novas habitações. De acordo com o Jornal da Feira, mais de 60 destas casas fazem parte do regime de habitação acessível. A autarquia prevê ainda lançar concursos para a atribuição de cerca de 60 habitações municipais. Em Leiria, as quatro propostas apresentadas ao concurso para criar uma unidade de saúde familiar de gestão privada foram excluídas. O preço base começava em 1 milhão e 800 mil euros. Numa nota enviada à Agência Luz, a Unidade Local de Saúde da Região de Leiria explica que uma das propostas foi excluída por apresentar valor superior ao preço base definido para o procedimento. As outras três não cumpriam os termos e condições previstos. Em Porto de Mós vai ser reforçado o programa de teleassistência de apoio aos mais idosos. O programa pretende aproximar e ajudar a população mais idosa em situação de isolamento, através de equipamentos adaptados às redes móvel e fixa. Porto de Mós é uma das localidades com maior número de equipamentos instalados, vai reforçar esta capacidade de resposta com o aumento do material disponível.

E assim fechamos o Jornal das Onze, edição do jornalista José Rafael Lopes. Já a seguir temos Aprender a Comer. Até já, José.

Até já