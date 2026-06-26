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No bairro do Aleixo. Jornal das 11, com Ricardo Lopes e começamos com as recentes notícias da atualidade internacional. Os Estados Unidos atacaram esta noite alvos iranianos no estreito de Ormuz. Entretanto, o Irão já ameaçou retaliar.

Segundo Donald Trump, os ataques são de retaliação, isto depois do ataque atribuído ao Irão contra um navio comercial em Omã, que seguia no estreito de Ormuz no dia de ontem. Donald Trump ameaçou numa entrevista dada à CBS News e poucos minutos depois o ataque concretizou-se. A agência Reuters diz que foram ouvidas várias explosões no sul do Irão e pouco tempo depois do presidente dos Estados Unidos ter admitido este ataque contra o regime iraniano. Entretanto, os Estados Unidos confirmam, num comunicado emitido pelo comando central dos Estados Unidos, que atacaram armazéns de mísseis e drones iranianos, isto para responder a uma agressão que consideram injustificada. O Irão não demorou também a reagir. A Guarda Revolucionária do Irão garante que vai retaliar os ataques norte-americanos de forma rápida e decisiva.

Isto num dia em que o Líbano e Israel assinaram um acordo trilateral com os Estados Unidos. O documento prevê a retirada parcial das Forças de Defesa de Israel do sul do Líbano.

E Mark Rubio, o secretário de Estado norte-americano, classifica este acordo como o início do início. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos reconhece que, apesar do muito trabalho que tem pela frente, o acordo é o primeiro passo, que é às vezes o mais difícil. De acordo com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, a retirada centra-se em apenas duas áreas fora da chamada linha amarela. No entanto, as IDF vão continuar a operar nas restantes áreas do sul do Líbano. Benjamin Netanyahu garante isso mesmo e diz que este acordo de entendimento é um golpe para o Irão. Isto porque, segundo o primeiro-ministro israelita, Israel vai permanecer na zona de segurança enquanto o Hezbollah não se desarmar.

Na atualidade nacional, o IC1 está cortado devido a um acidente grave. Há sete feridos, dois deles em estado grave.

Exato. Quatro feridos ligeiros e um grave já foram retirados do local. Mantêm-se no local ainda dois feridos graves. Foram acionados 16 veículos de socorro, mais dois da GNR, bem como um meio aéreo, que entretanto já está estacionado no hospital de Santiago. Transportou alguns dos feridos. Aconteceu ao quilômetro 633, junto à Herdade das Fontainhas. O IC1 está cortado devido a este acidente. O trânsito está a ser desviado no sentido de Aljustrel. A Rádio Observador já falou com a GNR, que confirma o acidente grave e diz que está também já em fase de resolução. Aconteceu no sentido norte-sul, direção Alvalade. Acidente que aconteceu apenas com um veículo, uma carrinha de nove lugares. Lá dentro estavam os sete feridos que resultaram deste acidente. É uma notícia que vamos também continuar a desenvolver nos próximos noticiários. Tencionamos também trazer explicações por parte da GNR.

São já 920 as vítimas mortais confirmadas na sequência dos dois sismos na Venezuela. Entre as vítimas há 28 portugueses e lusodescendentes.

Sim, um número atualizado esta tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. A última atualização, ao início desta tarde, dava conta de 600 vítimas mortais. Foram confirmadas, entretanto, mais de 200. No total, são já 920. Há também a reportar mais de 3300 feridos. Entre os mortos estão 28 portugueses e lusodescendentes. O novo ponto de situação foi feito há cerca de duas horas pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Acabámos de receber essa informação dos nossos serviços na Venezuela de que o número de mortos, de portugueses e lusodescendentes, é de 28 neste momento e 85 que estão incontatáveis, desaparecidos.

Em vários locais da Venezuela?

Com certeza, há sítios mais críticos, mas são em vários locais onde o sismo foi mais forte.

Emídio Sousa, secretário de Estado, que falava aqui aos jornalistas na base aérea de Beja, de onde vão partir os dois aviões da Força Aérea Portuguesa, que transportam um total de 64 pessoas.

E cerca de 100 pessoas manifestaram-se hoje no Porto. Estão contra a transferência da sala de consumo assistido para o bairro do Aleixo.

E, portanto, exigem à Câmara Municipal políticas inclusivas e também a dispersão desta assistência pela cidade. Miguel Pinheiro Correia.

A sala de consumo assistido funciona desde 2022 no bairro da Pasteleira, mas o atual executivo da Câmara Municipal do Porto quer transferi-la para aumentar a capacidade de resposta. Ora, esta decisão não foi bem recebida pelos moradores da zona do antigo bairro, que criticam a falta de documentos para decidir ou para suportar esta transferência, como dá conta um dos líderes deste movimento.

Estamos a pedir à Câmara: "Então deem-nos a documentação que há, mas que suporte a transferência e que diga objetivamente que o Aleixo é o melhor local". Isso não existe. Portanto, a Câmara não nos deu. Se não deu, é porque não tem. E foi precisamente isso que nós pedimos ontem aos deputados. Foi que peçam à autarquia Mas são estudos públicos. Que tornem públicos, mas são estudos. E até hoje não há.

Alberto Baldac, um dos primeiros a subscrever uma petição contra esta transferência da sala de consumo e que entretanto já reuniu mais de 1600 assinaturas. Um dia depois de Alberto Baldac ter sido recebido pelos deputados na Assembleia da República, o líder do movimento apresentou hoje um documento ao presidente da Junta de Freguesia.

Da parte da Junta de Freguesia, nós vamos continuar a estar atentos ao que se passa. Vamos pedir reforço policial, vamos pedir aumento também da videovigilância. Percebemos as preocupações que as pessoas têm. Obviamente que tudo faremos para acionar os meios que são necessários para responder a estes novos desafios.

Pedro Jorge Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, que deu esta transferência da sala como adquirida, apesar dos apelos em sentido contrário dos moradores da zona do Aleixo.

A minha vida toda, desde que nasci até há seis anos atrás, foi com droga e com este flagelo, com este impacto todo. Não é justo que esta zona outra vez seja massacrada com isso e com mais um centro para o noite. É completamente injusto.

Ouvíamos a discussão de um morador com o presidente da Junta de Freguesia, naquele que foi o único momento mais conturbado desta manifestação, que reuniu dezenas de pessoas contra a transferência da sala de consumo assistido para o Aleixo.

Um trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia, que esteve a acompanhar este protesto organizado pelo movimento cívico Porto Cidade Responsável.

Tempo ainda para falarmos da seleção nacional. Nani diz que os portugueses estão mal-habituados com a qualidade da seleção portuguesa.

Declarações do antigo jogador da seleção em Miami, à entrada para o Portugal Football Summit. Nani foi questionado sobre a equipa portuguesa, diz que a seleção agora já mostra que está bem e considera que a crítica inicial já é algo que está no ADN dos portugueses.

A nossa seleção, se olharmos para trás, foi sempre assim, em todas as grandes competições. O nível de exigência dos adeptos e dos portugueses é sempre muito elevado e tem a sua razão, tem o seu porquê, porque nós nos habituamos sempre mal com grandes jogadores, grandes talentos, sempre favoritos em todo o mundo. A expectativa sempre é enorme e sabíamos que os inícios das competições não é sempre do melhor e sabemos que há sempre aquele nervosismo que não ajuda.

Declarações de Nani, o ex-internacional português, que foi também questionado sobre Cristiano Ronaldo, com quem jogou na seleção e no Manchester United, da Inglaterra. Nani diz que o capitão da seleção portuguesa joga sempre bem quando é criticado.

Vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

No Seixal, a Transtejo vai iniciar amanhã uma ligação fluvial entre o Seixal, Barreiro e o Cais do Sodré. Vai ser testado em regime experimental com seis carreiras aos sábados. O objetivo é reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo. Para já, mantêm-se válidos os títulos de transporte em vigor. Na Amadora, a administração da Unidade de Saúde Amadora Sintra vai avançar com um plano estratégico a 10 anos. O objetivo é melhorar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, reduzir os tempos de espera e aumentar a capacidade de resposta. São algumas das metas traçadas neste plano de transformação assistencial e estratégico. Em Santarém, a Câmara Municipal abriu hoje dois concursos para recrutar técnicos superiores de arquitetura e de engenharia civil. É possível submeter as candidaturas para estas vagas até ao dia 9 de julho. As candidaturas devem ser submetidas na plataforma de recrutamento do município de Santarém. Em Ovar, arranca hoje e dura até amanhã a venda solidária da delegação de Ovar da Cruz Vermelha Portuguesa. Há vários artigos à venda, entre roupas, brinquedos e livros. Todo o valor reverte diretamente para a delegação de Ovar da Cruz Vermelha. A organização explica que é um gesto de solidariedade que ajuda a transformar vidas. Seguimos para Vila do Conde, onde as piscinas interiores do município vão estar temporariamente encerradas ao público. Um anúncio feito hoje pela autarquia, que explica que entre o dia 16 de julho e previsivelmente até o final de setembro, vão ser realizadas um conjunto de obras de requalificação e modernização das infraestruturas. Vamos terminar em Leiria. Amanhã vai ser prestado um tributo ao maestro Vicente Narciso, maestro que dirigiu alguns dos corais históricos da cidade, como o da Filarmónica dos Posos e também da Sé Catedral. Amanhã este contributo do maestro Joaquim Vicente Narciso para a atividade artística na região vai ser reconhecido numa sessão agendada para amanhã, às 18h, na Biblioteca Afonso Lopes Vieira, em Leiria.

E é assim que fechamos este jornal das 11.