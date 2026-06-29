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Começa agora o Jornal das 11, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, o Estado foi condenado a pagar uma indenização de €15 mil a José Sócrates, por violação do segredo de justiça.

O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa concluiu que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação. Segundo o acórdão a que o Observador teve acesso, o montante visa compensar o antigo chefe de governo pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado durante a fase de inquérito. Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no Aeroporto de Lisboa, como acabaria por acontecer, e também dos atos de que era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público. Ora, José Sócrates, que intentou a ação em 2017, exigia ser indenizado em €205 mil. Acrescentava também queixas sobre a duração excessiva do inquérito. A indenização é assim atribuída parcialmente, uma vez que o tribunal conclui que não houve qualquer atuação ilícita do Estado, aponta para o elevado grau de complexidade associado a esta investigação.

Laura, vamos agora ao mais recente balanço das vítimas mortais portuguesas na Venezuela. São agora 60.

Destas 60 vítimas mortais fazem parte 10 crianças. Já quanto ao número de portugueses ilos ou descendentes desaparecidos, vai agora em 87. São números divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também o número total de vítimas dos sismos na Venezuela subiu. São já contabilizados 1719 mortos, número revelado ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Jorge Rodríguez dá também conta de uma subida do número de feridos, que já passa dos cinco mil.

E o Ministro dos Negócios Estrangeiros reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela.

Em entrevista à SIC, Paulo Rangel anunciou a abertura de uma conta para que as pessoas possam contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer. E por isso eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgadas contas oficiais, que é para não haver aqui enganos.

Nem burlas.

Nem burlas. O ministério já pôs €400 mil para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno. Portanto, as associações da comunidade portuguesa. Temos já €257 mil e vamos reforçar isso.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, expressou ainda a especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Estamos a falar de famílias que muitas delas, obviamente, que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à SIC Notícias.

O Livre admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo fora da liderança.

O partido não exclui que o ainda co-portavoz seja candidato a chefe de Governo nas próximas legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo no congresso que acontece já em meados de julho. A concretizar-se, seria uma reedição do que aconteceu já em 2022. Nas eleições desse ano, Rui Tavares foi o candidato a primeiro-ministro do Livre, sem que fosse membro da direção, nem porta-voz do partido. Fontes da ala majoritária do Livre, ouvidas pelo Observador, separam de forma clara a liderança da candidatura à chefia do Executivo.

Este é um artigo assinado pelo jornalista Miguel Pereira Santos, que está em destaque a esta hora no site do Observador. E Laura, André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração.

Posição defendida pelo presidente do Chega esta tarde, em conferência de imprensa na sede do partido, onde André Ventura pegou nos dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam para um elevado crescimento da imigração nos últimos anos. Ora, o líder do Chega diz que tanto o PS como o PSD são responsáveis por isto e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o pacto de migrações e asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este pacto de migrações e asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano, só em pedidos de asilo. E mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar €20 mil por cada imigrante que recusam receber.

O presidente do partido considera ainda que a prova de nove vai acontecer na sexta-feira, na votação da confirmação do decreto sobre perda de nacionalidade, um decreto que o tribunal considerou inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Na sexta-feira teremos mais uma vez essa prova de fogo. Vai ou não o Parlamento reconfirmar que quem comete crimes em Portugal deve perder a nacionalidade portuguesa? Aquilo que parece ser inaceitável, que alguém obtenha a nacionalidade portuguesa, cometa crimes e se mantenha português. PS e PSD permitiram e na sexta-feira provavelmente vão permitir que isto continue em Portugal.

Nesta mesma conferência de imprensa, André Ventura rejeitou também a ideia, hoje transmitida pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, de que haja uma relação de beijos e amuos entre o Governo e o Chega

E o secretário-geral do PCP diz que a derrota do pacote laboral abre condições para um novo caminho no país.

Posição defendida por Paulo Raimundo numa marcha de protesto no Porto. O líder comunista considera que a força da mensagem de luta contra o pacote laboral pode estender-se a outros setores.

O significado é muito maior do que aquilo que travou. Travou o pacote laboral e abre todas as condições para abrir um novo caminho. E este novo caminho não pode ser um caminho de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Esse caminho não pode ser um caminho de aumento brutal dos preços do custo de vida. Nós estamos perante esta coisa extraordinária, que nós já vivemos este filme noutras alturas, que é: os preços dos combustíveis sobem no mercado internacional, fazemos o lucky lucky na subida dos combustíveis nos nossos bolsos. As coisas, pelos vistos, tendem a baixar no plano internacional e custa a vir essa baixa nos nossos bolsos. Isto não pode continuar assim, não pode continuar esta política de habitação ao serviço da banca e da especulação. As casas sempre a subir aqui na cidade do Porto e não só, as rendas sempre a subir. É preciso inverter este caminho, é preciso romper com este caminho e abrir um novo caminho.

Paulo Raimundo, numa marcha de luta entre a Praça da Batalha e a Rua de Santa Catarina, no Porto. Um protesto que reuniu mais de 300 pessoas que assinalaram o chumbo da revisão do pacote laboral.

E agora, Laura, vamos ao Mundial de Futebol. Já vai a meio da segunda parte o jogo entre Alemanha e Paraguai.

Seleção paraguaia marcou primeiro, os alemães conseguiram entretanto empatar um jogo relativo aos 16 avos de final deste Mundial de Futebol. O jornalista Diogo Varela está aqui conosco em estúdio a acompanhar este jogo. Diogo, boa noite. A surpresa resfriou momentaneamente.

Com esse gol da Alemanha, o Paraguai, como tu disseste, adiantou-se ainda na primeira parte, Rodolfo Enciso, minuto 42. Nesta segunda parte, Kai Havertz a restabelecer a igualdade aos 54. Estamos agora com 75 no tempo total. A Alemanha continua com mais bola, também como era de esperar, vai tendo muita posse de bola, mais iniciativa de ataque, muitos pontapés de canto também, só que a nível de remates à baliza, a seleção alemã tem apenas um. Marcou no único remate que fez à baliza do Paraguai, sendo que a seleção sul-americana até já conseguiu fazer quatro remates. A baliza de Manuel Neuer está muito forte no contra-ataque, foi dessa forma que fez, na altura, o primeiro gol deste jogo e vai tentando causar surpresa. Se no primeiro jogo da tarde o Japão ainda esteve frente a frente com o Brasil, praticamente até à última, a Alemanha aqui também está a encontrar muitas dificuldades frente a um Paraguai que não quer dizer já adeus ao Campeonato do Mundo.

Diogo Perela com os detalhes deste jogo entre Alemanha e Paraguai.

E antes o Brasil conseguiu a qualificação para os oitavos de final depois de vencer o Japão por 2 x 1.

Os brasileiros começaram a perder. O gol da reviravolta só surgiu aos 90 minutos, mais seis, foi marcado por Martinelli. No final da partida, o jogador mostrou-se bastante emocionado.

Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração agora de ver todo o povo brasileiro aí feliz com a classificação, minha família aí, minha esposa, minha mãe, meu pai, amigos. Não tenho nem como explicar o que eu estou sentindo agora. Acho que a ficha só vai cair daqui a um tempo. Estava falando com a minha família no outro dia, acertei uma bola na trave. Eu sabia que eu ia ter outra oportunidade, graças a Deus, hoje, consegui fazer o gol da classificação.

Martinelli, o autor do gol da vitória da seleção brasileira. Também o selecionador do Brasil, Carlo Ancelotti, mostrou-se satisfeito com o resultado, mas admite que o Japão foi um adversário difícil.

Japão não é uma equipe fácil. Equipe bem organizada, muito intensa. O feito que merecemos ganhar é muito importante. Estava esperando o Neymar na prorroga. Falei com ele, se não vamos empatar o jogo, entrava minuto 60, minuto 65.

O selecionador do Brasil a falar também sobre Neymar, que acabou por ficar no banco de suplentes. O adversário da seleção brasileira para a próxima fase sai do jogo de amanhã entre Costa do Marfim e Noruega.

E Laura, tempo agora para atualizar o noticiário local.

O município de Vila Nova de Famalicão formalizou a constituição das primeiras quatro unidades locais de proteção civil. Esta medida pretende reforçar o dispositivo municipal de vigilância florestal e também aumentar a capacidade de prevenção e resposta a situações de emergência no território. No Barreiro, o abastecimento de água vai ser interrompido durante o dia de amanhã. A Câmara Municipal dá conta de que a intervenção vai ser feita entre as 9:00 da manhã e as 18:00 da tarde, no âmbito das obras de ligação de novas condutas de água. O corte pode condicionar também a qualidade do abastecimento nas zonas envolventes. As ruas afetadas são a da Estremadura e também a Rua do Bouro. O município da Batalha dá conta que vão ser feitos trabalhos de requalificação do arruamento de acesso ao novo Centro de Saúde da Batalha. Assim, o trânsito proveniente da Estrada Nacional 356 vai ser desviado. Esta intervenção acontece até dia 3 de julho. A Amadora vai ser palco da partida inaugural da sexta edição da Volta a Portugal Feminina, que acontece a 1 de julho, junto à Praça São Silvestre. No âmbito do evento, estão previstos condicionamentos temporários de trânsito e também no estacionamento na zona da estação Amadora Este. O município de Cadaval promove no dia 3 de julho uma sessão dedicada ao Startup Voucher Innovate, uma iniciativa promovida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e também à inovação que apoia jovens na criação do próprio emprego. Este programa prevê uma bolsa mensal de 900 € durante nove meses. O Festival da Cerveja Artesanal de Santa Maria da Feira está de volta entre 3 e 5 de julho. Apresenta a primeira cerveja artesanal produzida apenas com ingredientes portugueses. Este evento reúne dezenas de produtores, mais de 90 referências de cerveja, propostas gastronômicas nacionais e internacionais e ainda uma programação musical.

E é o ponto final no Jornal das 11, edição da jornalista Laura Figueiredo. Daqui a pouco temos Minuto 90 pra acompanhar os últimos minutos da Alemanha, Paraguai, com Diogo Perela. Até já, Laura.

Até já.