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Duas horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. 2h da manhã, tempo de atualizar a informação. Um sismo de magnitude 8,7 na escala de Richter foi registrado ao largo da cidade russa de Kamchatka, na Rússia. Foi emitido um alerta de tsunami para a região e também para algumas zonas costeiras do Japão. O epicentro deste terremoto foi registrado no mar, a cerca de 180 km de Kamchatka, uma região oriental da Rússia, e a uma profundidade de 18,2 km. Inicialmente, as autoridades davam conta de uma magnitude de apenas oito, tendo, entretanto, sido revista para os 8,7. O governador da região já pediu à população para se manter afastada das zonas costeiras e afirmou que este foi o sismo mais forte em décadas na zona. Até o momento, não há ainda informação sobre vítimas. Para além do alerta de tsunami na Rússia e no Japão, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica aumentou o nível de alerta para o Havaí e também para o Alasca. O primeiro-ministro vai reunir-se esta quarta-feira com o secretário-geral do PS. É uma notícia Observador. Os dois líderes já se reuniram a pedido de Luís Montenegro, no início de junho, sobre os investimentos na defesa, mas José Luís Carneiro tinha dito antes disso que iria pedir uma audiência com o primeiro-ministro. Na altura, a intenção de Carneiro era poder iniciar o diálogo institucional em áreas da soberania, como política externa e europeia, a defesa, a segurança, a justiça e também a organização do Estado. No caso da defesa, Montenegro acabou por chamar o PS e o Chega, em meio de junho, no âmbito da preparação da participação de Portugal na Cimeira da NATO. Dias antes, Carneiro tinha desafiado a AD para um acordo estratégico nesta área, pedindo mesmo uma audiência formal ao primeiro-ministro, que não concedeu apenas ao PS, mas também ao partido liderado por André Ventura. Nas últimas semanas, o clima entre AD e PS tem estado mais tenso, sobretudo depois da viabilização de leis relativas à imigração ao lado do Chega. Esta quarta-feira, então, novo encontro entre o primeiro-ministro Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. A esta hora, há pelo menos cinco incêndios a deflagrar com grande intensidade em Portugal. Vamos ao ponto de situação. De acordo com as informações mais recentes do site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, já se encontra em fase de resolução. Há ainda uma frente ativa e a esta hora estão no terreno mais de 350 operacionais, apoiados por 120 viaturas. A situação mais grave é em Arouca. Há, neste momento, 769 bombeiros no terreno a tentar combater as chamas. À Rádio Observador, o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, sítio para onde já avançaram as chamas, revela que os meios no terreno continuam a ser insuficientes, apesar do reforço recebido durante a tarde desta terça-feira.

O fogo, neste momento, ainda não se encontra controlado. Tivemos um reforço de três equipas, agora durante a tarde de hoje, que vieram reforçar os nossos meios, apesar de ainda serem insuficientes, porque como o incêndio está alocado ao município de Arouca, a maior parte, ou quase a totalidade dos meios, estão alocados ao município de Arouca e Castelo de Paiva continua com pouquíssimos meios, sejam homens, sejam viaturas.

O autarca de Castelo de Paiva explica ainda que várias localidades foram atingidas e alerta para o risco de incêndio em habitações.

O fogo, neste momento, ainda não se encontra controlado. Continuamos com uma longa faixa de incêndio. Há a possibilidade de o incêndio de Cinfaes, em Esposende, voltar a entrar e passar o rio Paiva e passar para o nosso concelho, ali na zona de Vilar de Andorigo. Já temos equipas também no Carvoeiro a lutar contra reincêndios. No Gilinho também tenho a população a ligar que já há o fogo a aproximar-se das habitações e também acuar no Gilde. Ou seja, para já, continua tudo muito disperso e continuamos a tentar conseguir controlar o incêndio.

É o testemunho do presidente de Castelo de Paiva, José Rocha, à Rádio Observador. Em Santarém, há também uma frente ativa que está a gerar bastante preocupação. Em declarações à Sic Notícias, Rodrigo Bertelo, o segundo comandante regional da Alsíria do Tejo, fez o balanço da situação. O triângulo entre Alcanede, Casais da Espinheira e Aldeia da Ribeira está mais tranquilo. Ainda assim, há uma frente mais preocupante.

Neste momento, estes três locais estão mais tranquilos. Não temos reporte de incêndio ativo com muita intensidade. Temos focos pontuais de incêndio a serem debelados pelos bombeiros no local. Temos, sim, uma frente ativa a caminhar para Casal da Josefa e Casais da Charneca. Esta, sim, causa-nos alguma preocupação. Estamos a colocar meios no terreno. Contamos, na próxima hora, hora e meia, ter a situação mais calma também nessa zona. De qualquer das formas, as condições meteorológicas que se fazem sentir, a baixa umidade relativa no local, o vento forte e a orografia, têm complicado a ação dos operacionais no terreno.

Fruto destas complicações, foram também registados cinco feridos neste incêndio, entre civis e agentes da Proteção Civil. Foi também afetada uma habitação e um anexo e também uma criação pecuária com cerca de 350 animais. Ainda assim, a expectativa, segundo Rodrigo Bertelo, é de que a situação possa ficar controlada nestas próximas horas.

As condições irão se manter nas próximas horas. Não havendo alteração das mesmas, contamos que a operação corra favoravelmente durante esta noite. No caso de haver alguma alteração, cá estaremos para tentar reagrupar e realocar os meios no terreno.

Para já, a GNR informa que está cortada a Estrada Nacional 362, entre a aldeia da Ribeira e o cruzamento do acesso aos casais da Charneca, bem como outros caminhos municipais e rurais das zonas próximas. Há ainda outros dois grandes focos de incêndio no país. Em Ponte da Barca, a esta hora, combatem as chamas mais de 380 bombeiros. Em Niza, a combater o incêndio que começou ao meio do dia, estão 314 operacionais, apoiados por cerca de 100 viaturas. E perante este cenário, em Portugal, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil admite a possibilidade de o país ter de vir a ativar o mecanismo europeu de proteção civil. No briefing feito ao final da tarde desta terça-feira, na sede da Proteção Civil em Carnaxide, o comandante Mário Silvestre explica que a ajuda dos parceiros europeus pode vir a ser necessária caso os pontos de fogo se intensifiquem.

Se por acaso, no fim da análise estratégica que estamos a fazer, e vai depender muito da maneira como o resto da tarde, o resto da noite evoluírem do ponto de vista destes incêndios, iremos fazer a ativação do mecanismo, como eu ontem disse.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil revela ainda que desde o início do ano, esta terça-feira foi o dia com mais ocorrências registradas no país.

Hoje é o dia, já a esta hora, com mais ocorrências que já registamos durante o ano de 2025. Registamos até o momento 132 ocorrências. Ontem tivemos 124 e, num total, nos dois dias, de 256 ocorrências.

Quanto ao cenário para os próximos dias, Mário Silvestre alerta que vão ser dias de muito trabalho. E com as temperaturas a manterem-se elevadas nos próximos dias, quase todos os distritos do país continuam sob risco de incêndio e apenas Faro fica de fora dos territórios em alerta amarelo. É o que explica o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em declarações à Rádio Observador.

Amanhã está o território todo em avisos. O único distrito que não terá aviso amanhã será o distrito de Faro. Todos os outros têm aviso amarelo, tempo quente. E em termos de perigo de incêndio rural, continua muito elevado a máximo em grande parte do território. Na verdade, ele está no nível máximo da escala, em praticamente todos os conselhos das regiões Norte e Centro, do Alto Alentejo e também do Algarve. E nas outras regiões está sempre em nível elevado a muito elevado.

Quanto às temperaturas, o IPMA não prevê alterações muito significativas face a esta terça-feira.

Dia bastante quente e com tempo muito seco, um pouco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve, na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver entre o Alentejo e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa, a temperatura máxima poderá descer um pouco, mas nas outras regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 graus.

Temperaturas que só vão baixar sexta e sábado. A partir de domingo, uma nova massa de ar quente vinda do Norte da África vai atingir Portugal. Estão novamente previstas máximas acima dos 40 graus no Alentejo e Vale do Tejo e muito perto disso nas zonas de Viseu, Braga e Lisboa. Além disso, voltam também as noites tropicais acima de 20 graus ou com mais de 25 graus, o que adensa então o perigo de fogos. O terreno nunca chega a arrefecer e torna mais fácil a propagação ou os reacendimentos. Vamos também a uma notícia de última hora. Vários tiros estão a ser escutados na Amadora, no Casal da Mira, no mesmo local onde, há pouco, oito pessoas ficaram feridas no incêndio num prédio que mobilizou mais de 30 operacionais. A notícia foi avançada pela CMTV. No local estão vários membros da autoridade que já se viram obrigados a disparar balas de borracha face à violência no local. É uma situação que vamos continuar a acompanhar. Ainda antes, no incêndio, no prédio, no Casal da Mira, dali resultaram oito vítimas, uma das quais em estado grave, transportada para o Hospital Santa Maria. Foi o que adentou à luz a fonte do Comando da Proteção Civil da Área Metropolitana de Lisboa. Houve ainda outros dois feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa, e ainda outras cinco vítimas foram assistidas no local. A informação fica por aqui. Regressa às 14h30 com a síntese.