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As notícias com Maria Miguel Duarte.

Boa noite. Começamos com Pedro Nuno Santos, que admite falhas na legislação para a entrada de imigrantes feita durante o governo de António Costa. Vai propor uma solução legislativa que permita regularizar imigrantes que estão a trabalhar. Em entrevista ao semanário Expresso, o líder do Partido Socialista reconhece os efeitos negativos da legislação de portas abertas que vinha do anterior governo. Pedro Nuno Santos defende uma imigração regulada e humanista e rejeita voltar ao regime da manifestação de interesse.

Nós não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito a isso.

Nós não fizemos, é o PS que não fez.

Exatamente. A manifestação de interesse compreende-se num determinado quadro em que havia uma procura do mercado de trabalho muito intensa, uma necessidade premente de trabalhadores e uma resposta insuficiente por parte da nossa rede consular.

E acha que esse tempo já passou? Ou seja, que essa grande necessidade já não existe?

Esse instrumento tinha também efeitos negativos.

Pedro Nuno Santos, em entrevista ao semanário Expresso, o secretário-geral do PS propõe agora uma regularização de imigrantes através de vistos turísticos. Ainda na política nacional, depois de Santos Silva afirmar que António José Seguro não reúne requisitos para ser candidato a Belém, o antigo secretário-geral do PS fala em um golpe baixo. O ex-presidente da Assembleia da República disse que António José Seguro não cumpria os mínimos para ser candidato presidencial e que, por isso, não merecia o apoio do Partido Socialista. Esta quinta-feira, no habitual espaço de comentário na CNN, o antigo líder socialista recusa comentar estas declarações e afirma que Augusto Santos Silva não merece resposta.

Isso é tão baixo que não merece qualquer resposta da minha parte. O nosso dever, sobretudo as pessoas que têm acesso ao espaço público de uma forma mais frequente, é o de elevarmos o nível da qualidade desse debate. É essa a minha cultura política, que aprendi por onde passei. Se há outras pessoas que têm outra cultura política, lá com elas.

Questionado sobre se vai ou não continuar na corrida às presidenciais, caso António Vitorino venha a ser candidato, António José Seguro nega a ideia de depender de qualquer pessoa para tomar uma decisão.

Eu sou livre, não dependo de ninguém, não me fixam prazos, nem eu tenho prazos. É em função daquilo que eu entendo em cada momento e quando formar essa convicção, eu transmitirei aos portugueses aquilo que é a minha decisão.

As declarações do antigo secretário-geral do PS, no habitual espaço de comentário na CNN, António José Seguro continua a frisar que ainda não pretende falar sobre uma possível candidatura a Belém. No caso Mala Gate, a defesa de Miguel Arruda anuncia que vai ser apresentada uma queixa-crime por violação do segredo de justiça. Ao Observador, o advogado José Manuel Castro diz que a queixa deverá ser entregue durante a próxima semana. Vai ser dirigida a várias entidades. O advogado explica que a seleção das mesmas ainda está a ser feita. A defesa de Miguel Arruda afirma que são várias as violações neste caso. Miguel Arruda, que admite ter levado uma mala alheia do aeroporto e diz ser possível que as imagens dos alegados furtos sejam inteligência artificial. Em entrevista à TVI, o antigo deputado do Chega, agora não inscrito, esconde-se por detrás do segredo de justiça para não responder à maioria das questões. Miguel Arruda admite ter levado uma mala que não lhe pertencia do Aeroporto Lisboa, mas fala em um lapso.

Eu confirmo isto.

Você disse agora que por lapso se enganou e trouxe uma mala que não era sua.

Sim, disse. As novas tecnologias, ainda hoje fui abordado que acontecia isto, até podem aparecer imagens de inteligência artificial a demonstrarem isso.

Mas suas não seriam, seriam todas manipuladas, é isso?

Olhe, da maneira que o caso está a ser conduzido, eu já sou condenado na praça pública. Eu nunca sequer ter sido ouvido.

Questionado ainda sobre uma conta criada na plataforma Vinted, que vendia vários artigos de roupa, o deputado diz não saber da existência da mesma, mas admite já ter utilizado esse tipo de aplicações para venda de artigos.

Não fazer negócio, se fosse fazer negócio era de umas camisas minhas que eu tinha da Primark, que eu comprei, mas emagreci, como devem ter calculado nos últimos tempos. Novamente, declaro-me inocente. Estou inocente.

Tem o seu nome, Miguel Arruda 84. O senhor não se lembra de a ter criado?

Talvez, não sei. Tenho que ter tempo.

Há pouco, no Parlamento, ouvi-o dizer que talvez há uns anos tivesse tido esta conta, mas a Vinted não é algo que exista há sete anos.

Há alguns tempos. Disse alguns tempos, talvez alguns anos, mas alguns tempos.

Então, mas não tem memória de a ter criado?

Tenho memória de ter alguma conta com umas coisas que eu tinha lá em casa pra vender, não sei se cheguei a vender.

Declarações de Miguel Arruda em entrevista à TVI, o agora deputado não inscrito nega ainda a presença de uma juíza e de elementos do Ministério Público no aeroporto no momento em que foi apanhado em flagrante delito. E depois da reunião com Miguel Arruda, André Ventura abre a porta de saída do partido ao deputado, mas o mesmo decide continuar no Parlamento. No entanto, André Ventura não aceita as explicações de Miguel Arruda.

Na minha perspectiva, não são esclarecedoras.

Mas não acredita no seu deputado.

Não estou a dizer isso. A política não se faz do que eu acredito ou não, nem dos meus estados de alma. A política faz-se do que é, da realidade. E a realidade é que nós representamos 1.200.000 pessoas que exigem ao presidente do partido que seja duro, que seja implacável e que seja firme. E, portanto, o que transmiti foi, perante estas circunstâncias, eu, como presidente do partido, que é a mim que me cabe tomar essa decisão, não posso permitir que continues no grupo parlamentar nestas circunstâncias.

Declarações de André Ventura no final da reunião com Miguel Arruda O Ministro da Economia considera que este ano vai ser especial depois da mudança da administração norte-americana. Em entrevista à SIC, Pedro Reis afirma que Portugal tem uma postura competitiva e dá como exemplo a energia, que, de acordo com o ministro, pode ser um fator que atrai o financiamento. O Ministro da Economia acredita que 2025 vai ser um ano diferente, com a mudança da presidência dos Estados Unidos.

Diria que é um ano especial que vi nestes dias em Davos. É um ano em que converge uma agenda intensa e sensível, geopolítica e geoestratégica, com uma agenda económica à espera de ter o arranque para um novo ciclo. Eu talvez sumarizasse que, em relação aos Estados Unidos, há uma enorme expectativa. Em relação à Europa, senti uma grande mobilização.

Declarações do Ministro da Economia, Pedro Reis, que sublinha ainda a importância dos Estados Unidos para Portugal. E na atualidade internacional, a Ucrânia atacou com drones a região de Ryazan, perto de Moscovo. Nesta região situa-se uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. O presidente da Câmara de Moscovo afirmou na rede social Telegram que não existe qualquer registo de feridos e garante ainda que os ataques foram todos intercetados pelo sistema de defesa antiaéreo. Este ataque levou ao encerramento de três aeroportos em Moscovo. E a tempestade Eowyn, que está a afetar o Reino Unido, também vai chegar a Portugal continental a partir desta sexta-feira. Esta depressão já obrigou à entrada em vigor do aviso vermelho no norte do Reino Unido e na Irlanda. São esperados ventos de quase 200 km/h. O meteorologista do IPMA, Bruno Café, explica que este tipo de tempestades não são muito frequentes.

Estamos a falar em avisos que são normalmente emitidos uma, duas vezes por ano, se sequer, às vezes nessa frequência. E, portanto, todas as estruturas que possam ser sensíveis a ventos desta intensidade irão sofrer o impacto durante este período.

A tempestade Eowyn também vai afetar Portugal. Prevê-se chuva, vento e agitação marítima forte, em especial nas regiões do Minho e do Douro litoral. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga, a partir das 18h desta sexta-feira. E no desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu com os gregos do Olympiacos por uma bola a zero. A partida, a contar para a jornada sete da Liga Europa, decorreu no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto iguala assim a pior sequência de resultados da história do clube, algo que não acontecia há 60 anos. No final da partida, o presidente do Futebol Clube do Porto assume responsabilidade pelo mau momento que o clube está a atravessar.

É um momento complicado, difícil, difícil de compreender e de aceitar. E em primeiro lugar, pedir desculpa a essa massa associativa, que muito nos tem apoiado na tentativa de inverter esta tendência de resultados. É um tempo de reflexão, é um tempo de paciência, que é difícil ter, é um tempo de união. Esperamos consegui-la muito em breve. Normalmente, essa confiança vem com as vitórias, vem com os resultados. É isso que estamos à espera, é isso que esta equipa precisa.

André Villas-Boas, no final da derrota frente ao Olympiacos, confirma ainda o interesse em Martín Anselmi e as negociações para trazer o técnico argentino para o Futebol Clube do Porto. É assim que fechamos este jornal. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 03h30 da manhã. Até já!