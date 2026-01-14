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Três horas. As notícias com o João Lourenço.

Muito boa noite. Vamos recuperar mais um dia de campanha dos vários candidatos a Belém. Começamos com André Ventura a avisar Cotrim de Figueiredo de que o país não pode ser liderado por quem não está bem da cabeça. Um ataque depois do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ter dito que não sabe o que lhe passou pela cabeça para admitir apoiar André Ventura na segunda volta. Em Guimarães, o candidato apoiado pelo Chega discursou para apontar problemas no país, pedir mobilização para dia 18 e fazer mira ao candidato apoiado pela IL. Um discurso acompanhado pelo jornalista Migão Cordeiro em frente ao castelo.

Nada melhor do que começar em Guimarães os últimos dias para a grande vitória eleitoral do próximo domingo. Vamos vencer a primeira volta.

Confiante na vitória, André Ventura diz que vai vencer, mas avisa que ainda não ganhou.

Tal como vos dizia no passado, não se deixem condicionar por más sondagens, agora não se deixem condicionar pelas boas. Nada está ganho até ganharmos.

Perante cerca de uma centena de apoiantes que agitaram bandeiras entre chuva miudinha, Ventura falou de vários problemas. O SNS à cabeça.

A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos.

Os que saíram também estão na lista.

O meu mandato não vai estar completo. Enquanto eu não for buscar todos os que tiveram que sair deste país, porque este país lhes virou as costas.

E ainda há espaço para símbolos.

Ninguém manda abaixo estas muralhas, elas são a nossa nacionalidade, elas são a força de um país inteiro.

Perante os problemas, sem apresentar soluções concretas, Ventura pergunta.

Onde é que estamos a ser radicais? Não estamos. O país é que precisa que alguém com radicalismo de convicções venha estar à frente dele.

O candidato apoiado pelo Chega quer os problemas na campanha e por isso repete que não quer atacar os adversários, mas ataca.

João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça.

Entre risos na plateia, também ataca os discursos da campanha de Seguro.

Não se trata de romper com a Constituição, embora em muita parte merecesse. Isto é romper com a corrupção, que é uma coisa diferente.

Ataque moderado de André Ventura, num discurso de 15 minutos, que culminou, mais uma vez, na vontade de abanar o país.

Porque este país precisa de uma mudança e de um abanão, o maior desde o 25 de abril de 74.

Jornalista Migão Cordeiro a acompanhar a campanha de André Ventura, que esteve por Guimarães. Amanhã, o candidato apoiado pelo Chega vai estar em Vila do Conde e mais à tarde na cidade do Porto. E António José Seguro faz das eleições presidenciais uma batalha com André Ventura. O candidato quer vencer os extremismos e diz pela primeira vez que quer ser o mais votado na primeira volta. Uma ideia sublinhada no dia em que a sondagem da Católica para a RTP Antena 1 e para o jornal Público coloca António José Seguro apenas a um ponto percentual atrás de André Ventura. O candidato a Belém, apoiado pelo PS, tem ensaiado vários apelos ao voto durante a campanha, mas agora, pela primeira vez, diz que quer ultrapassar André Ventura e ficar em primeiro lugar na primeira volta. João Gama.

Diz que os astros parecem que se estão a alinhar, não é? Mas é isso. Corpos não são matéria, desmente o que nos faz viver.

Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr português contra português, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita, mas em nome da democracia.

Este é um dever não apenas de um campo político da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos, onde construímos o país que queremos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única. E lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia, quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. Trabalho do jornalista João Gama, que acompanhou a candidatura de António José Seguro no Barreiro. Já amanhã, o candidato apoiado pelo PS vai estar em Vila Franca de Xira, na Amadora e mais tarde num jantar em Lourenho. João Cotrim de Figueiredo considera que Marques Mendes já está fora da segunda volta e apela ao voto útil dos eleitores da AD para evitar que Seguro e Ventura fiquem nos dois primeiros lugares no próximo dia 18 de janeiro. O candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, fez esta noite um jantar-comício em Coimbra, onde lançou farpas aos adversários, em destaque Marques Mendes, e utilizando um lema bem conhecido da direita portuguesa. Miguel Gato.

Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim de Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida

E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Coutinho apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta, porque não tem a hipótese de chegar à segunda volta. Um voto em André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso, é útil porque traz mudança, é útil porque incomoda os interesses instalados. É útil porque coloca Portugal à frente.

"Portugal à frente" tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo, coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015. Mas coincidência dizem que há poucas e com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa num cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta.

Trabalho do jornalista Miguel Ghiatto, a partir de Coimbra. Já esta quarta-feira, João Cotrim de Figueiredo mantém-se na zona do rio Mondego, primeiro, de manhã, em Montemor-o-Velho e mais à tarde na Figueira da Foz. E com a nova sondagem que o coloca fora da segunda volta, a candidatura de Marques Mendes insiste em Cotrim de Figueiredo e no apelo ao voto útil. Em Ansião, Marques Mendes continua a criticar o candidato liberal e avisa que se o querem ver em Belém, não podem desperdiçar o voto na primeira volta. Pouco antes de ser conhecida uma nova sondagem, a candidatura atirou aos estudos de opinião e pede concentração de votos. Miguel Vitor Dias.

O guião está definido e vai tendo apenas ligeiras alterações. O ataque é a Cotrim de Figueiredo e aos votos que podem voltar ao bolso de Marques Mendes.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

E, por isso, aproveita um dos poucos dados positivos das sondagens.

Não pode haver aqueles que dizem: "Não, eu quero o Marques Mendes na segunda volta, mas na primeira vou fazer aqui uma experiência." Não.

Marques Mendes a avisar os que o colocam como futuro presidente que o voto útil tem que existir logo na primeira volta. E a poucas horas de ser conhecido um novo estudo de opinião em que Marques Mendes continua em quinto lugar, o dirigente do PSD, Luís Campos Ferreira, deixa um aviso.

Quem desceu duas décimas, quem subiu dois pontos, é a novela das sondagens. Mas é assim que nós queremos eleger um presidente da República?

E sugerindo que a divulgação de sondagens durante a campanha deve ser proibida, contra-ataca.

Não faz uma campanha a mostrar a sua destreza física, não faz uma campanha a mostrar os seus dotes de beleza, porque nós não estamos numa campanha para Mister Mundo, para os Jogos Olímpicos.

Num final de tarde em Ansião, em que também esteve o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, novo toque de rebate aos que deram vitórias recentes à AD.

Aquele eleitorado moderado, não socialista, aquele eleitorado que está no centro-direita de alguns, perdoem-me a expressão, cantos de sereia. Mas isso tem um risco enorme.

Joaquim Miranda Sarmento, o sexto ministro a discursar em comícios de Luís Marques Mendes.

Miguel Vitor Dias, com os destaques do comício em Ansião, no distrito de Leiria. Já amanhã, Luís Marques Mendes vai estar em Arcos de Valdevez, Braga, em Fafe, terra natal, e também em Vila Nova de Famalicão. E Gouveia e Melo define-se como um social-democrata à antiga, que recusa o neoliberalismo. Um discurso na Terrruga, no concelho de Sintra, o almirante defende que é preciso um novo contrato social para o país. Gouveia e Melo defende que é preciso investir no país para melhorar as condições de vida.

Eu não vou falar dos meus adversários. Eu vou falar do meu sonho de Portugal. O meu sonho de Portugal é de um Portugal com um novo contrato social. E por isso, eu naturalmente acredito na social-democracia antiga, a que foi praticada no norte da Europa e que desenvolveu no norte da Europa uma economia competitiva, altamente tecnológica, mas também um povo com elevada coesão social, em que ninguém fica para trás.

O almirante utiliza ainda a experiência da Marinha para se mostrar contra a doutrina liberal.

Eu não vou falar dos meus adversários. Eu vou falar do meu sonho de Portugal. O meu sonho de Portugal é de um Portugal com um novo contrato social. E por isso, eu naturalmente acredito na social-democracia antiga, a que foi praticada no norte da Europa e que desenvolveu no norte da Europa uma economia competitiva, altamente tecnológica, mas também um povo com elevada coesão social, em que ninguém fica para trás.

Aqui ficam os destaques do discurso de Gouveia e Melo, num jantar-comício na Terrruga, em Sintra, o almirante diz não entender, por exemplo, como 18% da população está em risco de miséria. Para esta quarta-feira, o almirante vai andar por Lisboa, também por Oeiras, mais à tarde vai se deslocar até Abrantes. Para terminar, digo-lhe que o Irão acusa Estados Unidos de utilizarem um guião repetido para justificar uma intervenção militar. Através de um comunicado deixado nas redes sociais, a missão iraniana, junto das Nações Unidas, atira críticas aos últimos discursos do presidente dos Estados Unidos. Teerão quer os membros do Conselho de Segurança da ONU a condenarem o incitamento à violência, ameaças de utilização da força e interferência nos assuntos internos do país. O Irão reforça ainda que o povo iraniano vai defender o país e garante que os Estados Unidos vão falhar novamente. Tudo dito neste noticiário das 03h. Informação na Rádio Observador regressa às 03h30.