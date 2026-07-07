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Três horas. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Portugal está fora do Campeonato do Mundo. A seleção nacional caiu nos oitavos de final depois de perder frente a Espanha por um bola a zero. Um gol de Mikel Merino, já nos últimos minutos, ditou a eliminação portuguesa. Portugal despede-se assim do Campeonato do Mundo. Após o final da partida, Roberto Martínez confirmou que foi o último jogo ao serviço da seleção portuguesa.

Eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar. Acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar.

Já sobre o jogo, o selecionador nacional diz que os detalhes fizeram toda a diferença.

Defensivamente tivemos muita coragem, boa agressividade, defendemos muito bem. E depois, o que acontece nos jogos de oitavos de um mundial, detalhes importantes, a bola pegar na barra, entrar, não entrar. A oportunidade no minuto 90, que é um recomeçamento, uma falta rápida, e isso foram os detalhes que fazem a diferença, mas é um orgulho incrível.

Explicações de Roberto Martínez após a eliminação de Portugal no Campeonato do Mundo. Já do lado de Espanha, o selecionador espanhol, Luis de la Fuente, afirma que Portugal e Espanha possuem os dois melhores meio-campo do mundo.

Eu sou um admirador do futebol português e dos futebolistas portugueses. O que nós fizemos tem muito mérito. Somos duas seleções muito parecidas, que contam com os dois melhores meio-campos do mundo. Hoje, a qualidade destes futebolistas foi demonstrada.

E vamos a mais reações, a começar pelos jogadores da seleção nacional. Cristiano Ronaldo assegura que deu o melhor pela seleção nacional, hoje e sempre, e admite que Portugal podia ter feito melhor.

Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados como uma das equipes também que, no meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco azar, sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse ontem, sair de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor.

Ronaldo, que agradece ainda ao selecionador nacional.

Foi uma pessoa que eu adorei trabalhar com ele, um grande ser humano, um grande treinador e aquilo que ele fez por Portugal foi muito grande. É de louvar aquilo que ele fez, ganhou um título por Portugal. Muitas pessoas, se calhar, não dão valor, mas eu dou muito valor, porque Portugal antigamente não tinha ganho nada e nos últimos anos ganhou três títulos. Isso demonstra muito o bom que tens que ser pra poder ganhar um título por Portugal.

As palavras do capitão da equipe portuguesa na zona mista. À imprensa internacional adiantou que era o último jogo em mundiais, mas momentos depois, e desta vez já à imprensa nacional, o avançado de 41 anos afirma que a permanência na seleção nacional ainda está em aberto. O guarda-redes da equipe das Quinas, Diogo Costa, fala em falta de sorte para Portugal.

Faltou-nos também um pontinho de sorte, também bola à barra, bola muito perto da baliza. É preciso sorte também, mas acho que a atitude foi muito boa, foi positiva. Acho que demos o nosso melhor em termos de atitude, em termos de exigência e trabalho mental. Acho que demos o nosso melhor, mas tal como eu disse, faltou-nos um pontinho de sorte.

Já Rúben Dias não conseguiu esconder a frustração.

Cada pessoa lida com a emoção de maneira diferente, é obviamente um sonho de todos nós. E obviamente, a frustração existe. A nossa ambição é maior, é de chegar aqui e ganhar. E como tal, é sempre duro não conseguir vencer.

Já Bruno Fernandes diz que faltou mais agressividade na segunda parte do jogo.

Devíamos ter continuado da maneira que continuamos, ser mais agressivos sem bola, tentar fazer com que a Espanha não jogasse tanto, mas sobretudo eu acho que tínhamos que ter jogado mais com bola. Eu acho que temos qualidade pra mais, temos jogadores bem capazes disso e acho que não por falta de capacidade, mas se calhar porque em momentos não fazemos aquilo que estamos habituados a fazer ou que sabemos fazer e acabamos por nos perder um bocadinho no jogo.

As reações portuguesas após a eliminação do Campeonato do Mundo, Portugal caiu nos oitavos de final, derrotado pela Espanha. Na zona mista, falou também o primeiro-ministro. Apesar da derrota, Luís Montenegro diz estar orgulhoso do percurso da seleção nacional e afirma que a equipe portuguesa demonstrou estar entre as melhores do mundo.

Aquilo que eu registo com profundo sentimento de gratidão é que estes atletas também demonstraram que nós estávamos ao nível dos melhores. E estávamos, e estivemos ao nível dos melhores. Acabamos por não vencer este jogo, mas isso não significa que não tenhamos feito um percurso, de fato, muito favorável e muito meritório.

As declarações de Luís Montenegro, captadas pela RTP Notícias, ele que deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo. Após a eliminação, Portugal regressa a Lisboa na quarta-feira. A chegada está agendada para às 06:00. Mudamos de tema. O presidente da República alertou para os riscos que o uso da inteligência artificial, sem regras, constitui para a democracia. António Guterres fez o discurso de encerramento da quarta edição do prêmio Vencer o Adamastor, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O chefe de Estado considera que a inteligência artificial é o Adamastor dos dias de hoje, um algoritmo que decide sem explicar e que afeta as decisões da população

O Adamastor de hoje não é o mesmo dos Lusíadas de Camões. Hoje chama-se opacidade, chama-se caixa negra, chama-se algoritmo que decide sem explicar. Vivemos num tempo em que sistemas de inteligência artificial tomam decisões que afetam diretamente a nossa vida. Bloqueiam pagamentos, avaliam candidaturas, fazem triagem de crédito, sinalizam comportamentos, fazem-no em escala, em tempo real, com uma eficiência que nenhum ser humano consegue igualar. E a democracia exige uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil: que as decisões que afetam as pessoas possam ser compreendidas, contestadas e corrigidas pelas pessoas.

As declarações do presidente da República no Porto, com um alerta para os riscos da inteligência artificial. Durão Barroso defende que Portugal deve reforçar o sentimento de comunidade nacional, mas sem xenofobia. O antigo presidente da Comissão Europeia foi o orador convidado das jornadas parlamentares do PSD, disse que patriotismo não é nacionalismo, uma vez que, para Durão Barroso, o nacionalismo é o ódio dos outros. O antigo primeiro-ministro diz que Portugal não pode descurar a vocação atlântica, nem o sentimento de pertença à Europa.

Que nós, portugueses, hoje, numa situação como esta, temos o dever de reforçar o sentimento de comunidade nacional, porque há alguns que procuram pô-lo em causa através da polarização. Mostrar que, citando o célebre autor Romain Gary, que o patriotismo não é o nacionalismo. O nacionalismo é o ódio dos outros, o patriotismo é o amor do que é nosso. E, por isso, podemos ser patriotas e europeístas ao mesmo tempo.

Durão Barroso nas jornadas parlamentares do PSD. Sobre Donald Trump, diz que pode-se ou não gostar do presidente dos Estados Unidos, mas é preciso entender que ele mudou a política mundial. O governo prolongou a situação de alerta de incêndios até à meia-noite de quinta-feira. A informação é avançada pelo Ministério da Administração Interna. Apesar da situação no terreno estar menos crítica, o ministério de Luís Neves pretende manter a prontidão para evitar problemas. A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco, bem como Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro. Segundo o Ministério da Administração Interna, a decisão é justificada pela manutenção da onda de calor e pelas previsões meteorológicas de grande adversidade dos próximos dias. A declaração de alerta implica a proibição de acesso, circulação e permanência no interior de certos espaços e caminhos florestais, bem como da realização de queimadas e também não é possível fazer trabalhos em espaços florestais com maquinaria. Na atualidade internacional, a Cimeira da NATO arranca esta terça-feira em Ancara, na Turquia, um encontro marcado pela tensão entre a Europa e os Estados Unidos. Até quarta-feira, os 32 países membros vão discutir o reforço do investimento militar europeu, a produção industrial e o apoio à Ucrânia. Portugal vai estar representado em Ancara pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, bem como pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também vai estar na capital turca e é esperado um encontro com Donald Trump. Na Venezuela, o governo atualizou o número de mortos na sequência dos sismos. A atualização feita na noite desta segunda-feira. São mais 200 em relação ao número anterior. Os dois sismos que atingiram a Venezuela mataram 3535 pessoas. Quanto ao número de feridos, continua acima dos 16 mil. Há ainda mais de 17 mil desalojados e quase 900 edifícios foram danificados ou destruídos. Entre os mortos, há pelo menos 96 portugueses e lusodescendentes e outros 60 estão desaparecidos. E fechamos o jornal das 15h com os sismos na Venezuela. A informação está de regresso às 15h30.