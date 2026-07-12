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Duas horas.

Boa noite! São 4 da manhã, está com a Rádio Observador e está na hora de atualizar toda a informação com o noticiário. Eu sou o Martim Madeira e vamos falar desse mundial. Estávamos no minuto 90 há pouco e, Diogo, está aqui um jogo ao rubro, porque vamos nos nove minutos de jogo e, ao que parece, ainda está tudo empatado. Vamos ter mesmo que ir para o prolongamento.

Sim, já ultrapassamos esse tempo e acabou. Acabam os 90 minutos, João Pinheiro apita e vai mesmo ser necessária mais meia hora. Prolongamento entre a atual campeã do mundo, a Argentina, e a Suíça, que tenta fazer história e chegar pela primeira vez a uma meia final de um campeonato do mundo. Marcou primeiro Mac Allister ao minuto 10, empatou Dan Doi ao minuto 67 e a Argentina, Martim, vai novamente a prolongamento, já depois de ter necessitado dessa meia hora extra frente a Cabo Verde nos 16 avos-de-final. Contra o Egito não necessitou, mas esteve muito perto.

Quase.

Agora volta a necessitar frente à seleção europeia da Suíça. Portanto, Martim, em Kansas City, no Missouri, vamos para prolongamento.

E o futebol não dá descanso, Diogo Varela, vais ter mesmo que ficar aqui mais meia hora, pelo menos, se não for a pênaltis. Aqui o Diogo Varela com as informações todas deste Argentina-Suíça, que está um a um. Vamos para prolongamento neste jogo. O Diogo, claro, vai estar aqui para dar todas as informações desta partida. Prosseguimos agora com as notícias, com a atualidade internacional. O Irão declara que o Estreito de Ormuz está fechado, uma informação dada pela agência de notícias britânica Reuters. Esta decisão surge depois de um navio civil com bandeira de Chipre ter sido atingido pelo Irão. O Irão alega que o navio viajou por uma rota não autorizada e que desligou os sistemas de localização, uma tática usada em frotas-sombra, e que por isso teve de atingir o navio por este não estar a cumprir ordens. Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques ao Irão em resposta a este navio atingido, e por isso o Irão decidiu fechar o Estreito de Ormuz durante um período indeterminado. Diz a Guarda Revolucionária Iraniana que isto pode durar até os Estados Unidos saírem da região do Golfo. O secretário de defesa norte-americano, Pete Hegseth, já reagiu a esta decisão. Escreve nas redes sociais que o Irão vai pagar pela má conduta e pela má escolha que fez. Vamos ainda continuar nesta atualidade internacional, isto porque houve um tiroteio em Toronto. Cinco pessoas estão feridas e duas estão mortas, de acordo com a Polícia Metropolitana de Toronto, que publicou uma publicação na rede social X, onde diz que cinco pessoas, de facto, foram vítimas deste tiroteio e que ficaram feridas com ferimentos através de balas, mas que não se sabe ainda mais sobre o estado dessas vítimas. Pelo menos duas morreram na sequência deste tiroteio, que ocorreu no meio da cidade de Toronto, no centro da cidade de Toronto, num festival chamado Salsa em Santa Clara, um festival anual para celebrar a cultura latina no Canadá. Passamos à atualidade nacional e à crise da água em Almada. O novo furo de captação de água estava previsto para o final do mês, mas foi acelerado e vai já arrancar neste domingo. Poderá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento de Almada. De acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário poderá ter um papel importante no reforço do abastecimento do conselho, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água. Segundo fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado em tempo recorde, permitindo assim antecipar significativamente o calendário inicial que previa a entrada em funcionamento apenas no final do mês. Passamos para outra polêmica, neste caso, os exames nacionais. A FENPROF vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para a abertura de um inquérito ao processo de classificação dos exames nacionais. Em comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a FENPROF sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes são totalmente alheios. O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Numa entrevista à Sic Notícias, Manuel Castro Almeida garante que o ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames. Vamos ouvir então essas declarações de Castro Almeida.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Houve aqui uma perturbação, houve um abanão que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias também não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Garantia do ministro da Economia e da Coesão Territorial nesta entrevista à Sic, onde admitiu também que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil. Aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia O Bloco de Esquerda pede a demissão do Ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito aos exames nacionais. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza reconsidera também que o pagamento das horas extraordinárias aos professores classificadores não é uma generosidade, apenas uma obrigação de cumprir a lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor Lapalisse. Há trabalho, deve ser remunerado.

Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da mesa nacional do partido. Entretanto, também a Federação Nacional de Educação considera justo e necessário o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores. A FNE sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um reconhecimento excepcional. Passamos ao desporto ou, neste caso, voltamos ao desporto. O treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada, perdeu por 2x1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Foi um duelo de treinadores portugueses em jogo do Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público desta nova equipa de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro. Samuel Lino, perto do intervalo, acabou por fazer o primeiro, mas ainda antes do apito final da primeira parte, Pavez empatou de pênalti. Na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol da vitória para o Flamengo. Em declarações à CNN Portugal, o novo treinador do Benfica, Marco Silva, diz não estar contente com o resultado, mas mostra-se satisfeito com a atitude e reação da equipa, sobretudo na segunda parte do jogo.

Não estamos contentes com o resultado, como é lógico. Somos o Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar e, neste caso, não foge à regra. Alguns bons momentos, a equipa um pouco ainda presa, principalmente no último terço, não fomos a equipa que queremos e que vamos ser. Alguns bons momentos, como falou, a reação na segunda parte, os dois gols teremos que fazer muito melhor, sermos muito mais fortes.

O novo treinador das Águias garante que o Benfica do futuro vai ter e tem de ser melhor. Os encarnados vão ter agora novo jogo particular frente ao Villarreal, de Espanha, na próxima sexta-feira, dia 17. Voltamos também ao tópico do Mundial. A Inglaterra venceu a Noruega por 2x1 e está nas meias-finais da competição. No terceiro jogo dos quartos-final da competição, Jude Bellingham bisou para safar os ingleses. A Noruega começou a vencer com um grande gol de Schjelderup, mas Bellingham deu a volta. França e Espanha já são adversários na meia-final da próxima terça-feira, às 20h. Falta saber quem defronta Inglaterra, se a Argentina ou se a Suíça. Esse jogo está a ser acompanhado aqui na Rádio Observador. Vamos também atualizar mais detalhes dessa partida, que está empatada ainda 1x1, já vai no prolongamento. Depois teremos certamente o Diogo Varela, que está a fazer o minuto 90 deste jogo, mais pra frente para fazer ou no minuto 90 ou na síntese, depende de quando é que coincide este final de partida. Também nas modalidades, o atleta português Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem, em Montreal, no Canadá. O canoísta português venceu a prova K1 100 metros. Fernando Pimenta terminou com o tempo de 3 minutos e 35 segundos à frente do australiano Thomas Green e do checo Josef Dostal. O atleta garante, assim, o segundo pódio português na competição, depois da prata do K4 500 metros, que foi conquistada na sexta-feira. Notícia de fecho deste jornal das 04h. A informação está de regresso às 04h30. Até já.