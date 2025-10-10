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Cinco horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

Bom dia, vamos às notícias que estão a marcar a atualidade. O Nobel da Paz vai ser atribuído esta sexta-feira em Oslo, na Noruega. Todos os olhos estão voltados para o presidente norte-americano Donald Trump, que afirma ser merecedor do prêmio. A divulgação do vencedor vai acontecer cerca de 48 horas depois de Donald Trump ter anunciado que Israel e o Hamas tinham chegado a acordo e aprovado a primeira fase de um plano de paz para Gaza. Plano esse impulsionado pelo próprio líder norte-americano, que já afirmou considerar que vai ser um insulto para os Estados Unidos se não receber o Nobel da Paz. O anúncio está marcado para às 10h, hora de Lisboa. Já esta noite de quinta-feira, o governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza, uma confirmação feita através do executivo nas redes sociais. É agora expectável que as Forças de Defesa de Israel se retirem para as linhas acordadas dentro de 24 horas. Já no prazo de 72 horas após a retirada dos militares, todos os reféns, vivos e mortos, devem ser libertados pelo Hamas. Múltiplas explosões foram ouvidas em Kiev nesta madrugada. O governo ucraniano relata ataques maciços às infraestruturas energéticas do país. É uma informação avançada pela Força Aérea na plataforma Telegram. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na capital e três em Zaporizhzhia. A Força Aérea apela à população para permanecer em abrigos. O presidente da Câmara de Kiev afirma que o inimigo está a atacar as infraestruturas essenciais da cidade e dá conta de cortes de energia. Na política nacional, o secretário-geral do Partido Socialista assegura que vai contribuir para a estabilidade política no debate do Orçamento do Estado para 2026. Insiste, contudo, na necessidade de aumentar as pensões mais baixas de forma duradoura e estrutural, uma preocupação deixada por José Luís Carneiro durante o discurso no comício autárquico desta noite de quinta-feira em Braga. O primeiro-ministro destaca o esforço social a que o governo se comprometeu com as medidas destinadas aos pensionistas no Orçamento do Estado e fala numa proposta intrageracional, bem como um orçamento feito a pensar dos mais novos aos mais velhos. É o que garante o primeiro-ministro. Em Sintra, lembrou as isenções fiscais para os jovens contempladas na proposta de Orçamento do Estado apresentada esta quinta-feira pelo governo, assim como também a subida em €40 do complemento solidário para idosos. Luís Montenegro pede que as contas continuem equilibradas para que seja possível ir ainda mais longe nos próximos anos. Notícia de fecho desta síntese. A informação regressa às 18h. Até já.