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São 5 horas. As notícias com Teresa Freire. O Irão e os Estados Unidos concordaram em criar uma célula de gestão de conflitos para pôr fim aos combates no Líbano, que têm prejudicado o cessar-fogo em vigor no Médio Oriente. A informação é avançada num comunicado conjunto dos mediadores do Paquistão e do Qatar. O mesmo documento diz que os Estados Unidos e o Irão acordaram um roteiro para alcançar um acordo final em 60 dias para pôr fim à guerra. O anúncio surgiu depois dos delegados iranianos terem brevemente abandonado as conversas em protesto contra uma mensagem do presidente norte-americano, Donald Trump, considerada como insultuosa pelos representantes de Teerão. Este abandono ocorreu ainda no primeiro dia de negociações, este domingo. Entretanto, estas negociações entre o Irão e os Estados Unidos devem continuar na Suíça. A informação foi avançada pela agência de notícias France Press, que cita um diplomata norte-americano que tem estado envolvido nas negociações. Israel vai retirar-se de algumas zonas do Líbano, que vão passar a ser controladas pelo exército libanês. A notícia foi avançada pelo jornal "Haaretz", que cita uma fonte israelita que garante que as Forças de Defesa de Israel vão retirar-se de algumas zonas que controlam. A mesma fonte adianta que na próxima semana vão decorrer conversações ao nível dos embaixadores entre Israel e o Líbano para determinar as zonas-piloto que ficarão sob controle militar exclusivo do Líbano e sob supervisão dos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Timor inicia hoje uma visita a Portugal. Xanana Gusmão reúne-se hoje com o presidente da República português, vai ainda visitar a sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e vai também ser recebido numa sessão solene pela secretária-executiva Fátima Jardim e representantes permanentes dos Estados-membros da organização. O primeiro-ministro de Timor inicia esta segunda-feira esta visita e termina na sexta-feira. Em Anadia, no encerramento do Congresso do PSD, Luís Montenegro reafirmou uma promessa e anunciou um novo fundo soberano português, uma iniciativa que pretende investir em empresas estratégicas para criar riqueza para o Estado e garantir a participação em setores considerados importantes para o país. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no discurso de encerramento do Congresso do PSD, em Anadia, que ficou marcado pelo chumbo do Chega à reforma laboral, o que motivou Miguel Vitor Dias a um reafirmar de uma promessa de campanha por parte do chefe do Governo.

Na resposta ao chumbo da reforma laboral, perante a proposta do Chega para a redução da idade da reforma, Luís Montenegro clarificou.

Antes de ser investido nas funções de primeiro-ministro, declarei que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra.

O primeiro-ministro reforça uma promessa de campanha e diz que as pensões são um assunto inegociável para o governo.

As pensões são sagradas. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã.

E aproveita assim para atirar, mais uma vez, as forças de bloqueio.

Uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis para a travar.

Já no que toca ao rol de novidades, Luís Montenegro anuncia uma nova aposta na relação entre o Estado e empresas estratégicas.

Um fundo soberano que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias.

Um fundo sobre o qual ainda é preciso conhecer os detalhes numa lista de anúncios com oito pontos, alguns repetidos, como o fundo de catástrofes ou o lançamento da inteligência artificial portuguesa, a Mália, mas com um passo em frente na ferrovia.

A linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público.

O governo tinha já pedido um estudo à CP, avança agora com a medida numa intervenção em que procurou mostrar que o PSD não pensa no curto prazo, mas sim no futuro, e em que aproveitou para puxar pelo orgulho nacional, ao lançar também as comemorações dos 900 anos de Portugal, com sede em Guimarães.

Miguel Vitor Dias, com os destaques da intervenção de Luís Montenegro no fim deste congresso. E o PS diz que este congresso do PSD não trouxe nada de novo e que o país não está melhor. Passados dois anos de Luís Montenegro, já o Chega considera que o primeiro-ministro está longe de perceber a realidade. Críticas à direita e à esquerda por parte dos partidos convidados ao Congresso do PSD. Tal como aconteceu no sábado, também no domingo, as reações dos partidos focaram-se no rescaldo do chumbo da proposta para a revisão da Lei do Trabalho. Vasco Maldonado Correia.

Depois de um congresso repensado à última hora para reagir ao chumbo da reforma laboral e contra-atacar Chega e PS, o socialista Marcos Perestrelo preferia que o governo tivesse outras prioridades.

Eu julgo que o primeiro-ministro tem que se preocupar em governar o país e não tanto em fazer oposição à oposição.

Diz que o Congresso é a imagem do Executivo e de um país paralisado.

Estamos há dois anos com o governo em funções, em que aquilo que vimos aqui hoje foi o primeiro-ministro a falar. Tem falado muito nos últimos dois anos, mas infelizmente tem feito muito pouco e a vida dos portugueses hoje não está melhor. O lema do Congresso é Portugal Maior. Talvez seja Portugal Maior, porque não podem dizer Portugal Melhor.

Já Rita Matias fala num primeiro-ministro alheado da realidade.

Parece-nos que foi um discurso para elites, muito desligado do Portugal real.

E devolve críticas ao líder do PSD.

Houve mais do que oportunidade para tentar convergir com as linhas que o Chega apresentou, mas não houve realmente essa vontade política. Portanto, Luís Montenegro falava em falta de coragem. Só que a falta de coragem foi por parte de Luís Montenegro.

Aponta também para um padrão ao longo do fim de semana.

A palavra mais citada no Congresso do Partido Social-Democrata foi Chega.

O PCP considera que o governo não tirou as devidas ilações do falhanço das negociações com o Chega, uma ideia também reproduzida por Jorge Pinto, do LIVRE. Mostra que não aprendeu nada com aquilo que aconteceu na sexta-feira e que pra nós foi uma mudança drástica da realidade política portuguesa. Já a Iniciativa Liberal pede ao governo que não desista de reformar o país, mas Mário Amorim Lopes mostra preocupação com uma das medidas apresentadas por Montenegro.

Relativamente à ideia de constituir um fundo soberano para intervir em empresas que possam ser estratégicas, nesse preciso momento, confesso que fiquei na dúvida se estava a ouvir um discurso de Pedro Nuno Santos ou mesmo de Luís Montenegro, porque a ideia de ter um Estado acionista já foi experimentada, ainda estamos a pagar por ela. Aliás, este próprio governo ainda está a resolver o problema da TAP.

Reações dos convidados dos partidos a um congresso capturado pelo chumbo da reforma da lei do trabalho.

Vasco Maldonado Correia, a acompanhar o Congresso do PSD em Anadia. Ainda na atualidade política, o LIVRE inicia esta segunda-feira as jornadas parlamentares em Leiria, centradas na resposta às intempéries do início do ano. De acordo com o porta-voz Rui Tavares, o partido quer ir ao encontro das populações da zona centro, que foram afetadas pelas intempéries de janeiro e de fevereiro, e reunir-se com associações e entidades da sociedade civil. O objetivo do partido é fazer um balanço da reação ou da falta dela ao comboio das tempestades. Vamos ainda ao Mundial, com destaque para o Egito, que venceu a Nova Zelândia. O jogo do grupo G deu vitória ao Egito por três bolas a uma. Esta foi a primeira vitória do Egito no Mundial e também a primeira vitória deste grupo na competição deste ano. Mais cedo jogou Cabo Verde, que empatou frente ao Uruguai. A partida, que decorreu em Miami, terminou com dois gols para cada uma das seleções. Agora Uruguai e Cabo Verde ficam igualadas a dois pontos no grupo H. É o ponto final neste jornal das 05h. A informação está de regresso às 17h30.