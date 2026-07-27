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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. O Partido Socialista está a apertar o cerco a Luís Neves, ao público. Fonte da direção do partido afirma que as explicações do ministro da Administração Interna devem surgir o mais rapidamente possível e de forma clara e fundamentada, para que não restem dúvidas, caso os esclarecimentos não sejam considerados sólidos. O secretário-geral do PS vai pedir uma reunião com o primeiro-ministro para discutir o assunto. A mesma fonte da direção socialista sublinha que as explicações de Luís Neves devem demonstrar que as decisões foram tomadas com transparência e rigor. Caso isso não aconteça, afirma que a responsabilidade pela perda de confiança numa das instituições mais importantes da Justiça, a Polícia Judiciária, caberá ao primeiro-ministro. Luís Neves voltou a garantir deste sábado que vai esclarecer ponto por ponto todas as questões o quanto antes. Arrancam esta segunda-feira as inscrições para a época especial dos exames nacionais. Os alunos do ensino secundário podem inscrever-se até sexta-feira. A medida criada para compensar os atrasos na correção digital das provas permite que os estudantes que receberam as notas mais tarde possam repetir os exames em setembro, com mais tempo de preparação. A época extraordinária decorre entre 3 e 8 de setembro e destina-se a todos os alunos que tinham condições para realizar a prova na segunda fase, tenham ou não comparecido aos exames. O Ministério da Educação garante que caso os alunos repitam a prova, será considerada a melhor nota entre a obtida na segunda fase e na época especial. Esta segunda-feira começa também um novo processo de correção digital dos exames nacionais, desta vez da segunda fase. Os professores classificadores deverão receber hoje os primeiros itens a avaliar. No domingo à noite, na RTP Notícias, a porta-voz da Missão Escola Pública alertou que os problemas da primeira fase ainda não estão totalmente ultrapassados. Cristina Mota diz que cerca de 300 alunos continuam sem receber as classificações das provas realizadas na primeira fase. Os trabalhadores do INEM ameaçam com uma greve contra a retirada de 100 ambulâncias. A contestação à reorganização do dispositivo de emergência pré-hospitalar está a aumentar e pode levar a uma paralisação já em agosto. É o que avança o Jornal de Notícias. Em causa está a retirada de 100 ambulâncias do dispositivo operacional. O alerta é do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. O dirigente exige à ministra da Saúde que trave a medida antes da entrada em vigor da nova lei orgânica do INEM, já a 1 de agosto. A decisão prevê a transferência de 54 ambulâncias de emergência médica para unidades locais de saúde e a passagem das 46 ambulâncias SIV, de suporte imediato de vida, para viaturas sem transporte de doentes. O sindicato considera que a mudança reduz a capacidade de resposta do sistema. O INEM rejeita estas acusações e garante que não haverá perda de meios nem de resposta às populações. Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, vão estar sob aviso amarelo até terça-feira, devido ao calor. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as máximas devem ultrapassar os 35 °C em vários distritos. Santarém, Beja e Évora podem mesmo chegar aos 40 °C. O alerta emitido pelo IPMA vigora entre as 9h desta segunda-feira e as 18h de terça-feira. Com a subida das temperaturas, aumenta também, naturalmente, o risco de incêndio durante estes dois dias. Praticamente todo o país vai estar sob perigo máximo ou muito elevado de incêndio. A esta hora em Portugal há um incêndio ativo, um fogo em Ponte de Lima, que reúne quase meia centena de operacionais apoiados por uma dezena de viaturas. Em França, 84 bombeiros já ficaram feridos desde o início do incêndio de Gironde. Segundo o jornal Le Monde, só durante este domingo, nove operacionais sofreram ferimentos durante o combate às chamas. As autoridades garantem que não há vítimas ou feridos civis. Os incêndios em França já queimaram 115 mil hectares. O ministro do Interior francês fala de uma situação sem precedentes e revela que por dia há 30 a 49 fogos no país. O incêndio que continua a levantar mais preocupações é o de Gironde, na região onde se situa a cidade de Bordéus. 220 mil pessoas já tiveram de ser retiradas de casa. Em Gironde vivem mais de 20 mil portugueses, pelo menos 3 mil dos quais vivem nas zonas afetadas pelos fogos. Esta segunda-feira, o presidente de França, Emmanuel Macron, vai reunir em Paris o gabinete de crise para avaliar novas respostas aos incêndios na França. E no terreno, as operações do contingente português em Bordéus não estão a ser fáceis. Em declarações à RTP, o adjunto de Operações e Proteção Civil, Alexandre Pãni, explica que o fumo denso e a falta de visibilidade impediram o apoio aéreo nas últimas horas, num combate que se tem mantido extremamente difícil.

Ontem acabamos por não fazer a última missão do dia por dificuldade dos pilotos descolarem. Não existia visibilidade, o que condiciona a segurança à descolagem. Portanto, foi uma das razões para não se fazer essa operação. E mesmo hoje de manhã vimos a operação ser retardada no seu início porque o fumo estava denso e mais uma vez questões de segurança não permitem estas aeronaves que voam à linha de vista poderem descolar.

A segurança dos pilotos é prioridade e enquanto o fumo não der tréguas, os meios aéreos não vão levantar voo. Este é, no entanto, um cenário complexo e de incertezas.

O que se espera para as próximas horas, para os próximos dias, ainda é um combate muito difícil, sendo que não há uma perspectiva para um controle total, estando a ser avaliada, inclusivamente com algumas das equipas, a possibilidade de continuação da missão

Caso a situação em Portugal se agrave nos próximos dias, a equipa terá de regressar. Esta é a condição do prolongamento.

"Nós viemos com uma missão de cinco dias. Estamos a aguardar por um pedido oficial de prolongamento. Teremos que fazer uma avaliação daquilo que são as condições, tanto para a continuação aqui, como as condições de risco no nosso próprio país. Nós estamos a retirar capacidades nacionais para poder ajudar os outros países em contributo daquilo que também já fizeram por nós".

As declarações do responsável pelo contingente de ajuda portuguesa em Bordéus, Alexandre Penha. Ainda este sábado, em declarações aos jornalistas, o ministro da Administração Interna avançou que o dispositivo de ajuda aos países vizinhos poderia vir a ser reforçado, sempre em concordância com a situação dos incêndios em Portugal. Em França, são mais de 120 os operacionais portugueses que estão a ajudar no combate às chamas. Já em Espanha, a evolução dos incêndios está a ser positiva, mas lenta. É o que diz o ministro da Administração Interna, que reuniu com o comitê de emergência para gerir a resposta à crise. O governante espanhol diz que os fogos que atingem o centro do país são os maiores e os mais agressivos da história de Espanha. Já arderam mais de 153 mil hectares, seis vezes a área ardida em Espanha no ano passado. Só em Ávila foram mais de 50 mil os hectares ardidos. O preço do petróleo está a cair mais de 5% nos mercados internacionais, depois de Donald Trump ter anunciado uma pausa nos ataques dos Estados Unidos ao Irão. A decisão tomada após duas semanas de confronto está a aliviar a pressão sobre os mercados e reduzir os receios de interrupções no fornecimento de petróleo. Segundo a agência Reuters, o petróleo Brent, a referência para o mercado europeu, caiu para pouco mais de US$ 91 por barril. Já o petróleo WTI, a referência para o mercado norte-americano, negociaia perto dos US$ 84,5, uma descida de cerca de 5,5%. Este alívio, no entanto, ainda não deverá chegar aos preços dos combustíveis esta semana. A partir desta segunda-feira, os preços da gasolina e do gasóleo voltam a subir e a ultrapassar a barreira dos €2 por litro. A pausa nos ataques dos Estados Unidos ao Irão está também a alimentar especulações sobre a capacidade militar norte-americana. Donald Trump rejeita que os Estados Unidos estejam a ficar sem munições no conflito com o Irão. Ao Wall Street Journal, o presidente norte-americano garante que os Estados Unidos têm mais munições do que qualquer outro país no mundo e muito mais do que aquilo de que precisam. As declarações surgem depois das notícias da imprensa norte-americana que davam conta da preocupação da administração com a redução dos estoques de alguns sistemas de interceção de mísseis Patriots. Segundo o Wall Street Journal, o chefe do Estado-Maior conjunto terá alertado a Casa Branca para a diminuição das reservas de alguns destes sistemas de defesa aérea. Donald Trump ordenou a suspensão dos ataques contra o Irão. A administração norte-americana diz que a decisão pretende abrir espaço à diplomacia. O embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, afirma que Donald Trump está a dar uma oportunidade às negociações, mas deixa um aviso: todas as opções continuam ainda em cima da mesa. Do lado iraniano, as autoridades dizem estar disponíveis para suspender os ataques caso os Estados Unidos mantenham a pausa nos bombardeamentos. Ainda assim, Teerão continua a desconfiar das intenções de Washington. Notícia de fecho neste jornal das 05h. O essencial da informação regressa às 05h30.