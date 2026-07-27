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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das Seis na Rádio Observador. José Luís Carneiro vai pedir uma reunião com o primeiro-ministro por causa da polêmica que envolve Luís Neves. Ao público, fonte da direção dos socialistas afirma que as explicações do ministro da Administração Interna devem surgir o mais rapidamente possível, de forma clara e fundamentada, mas que caso os esclarecimentos não sejam considerados sólidos, o secretário-geral do PS vai mesmo pedir uma reunião com Luís Montenegro para discutir o assunto. A mesma fonte da direção socialista sublinha que as explicações de Luís Neves devem demonstrar que as decisões foram tomadas com transparência e rigor. Caso isso não aconteça, afirma que a responsabilidade pela perda de confiança numa das instituições mais importantes da Justiça, a Polícia Judiciária, caberá ao primeiro-ministro. Luís Neves voltou a garantir este sábado que vai esclarecer ponto por ponto todas as questões no tempo oportuno. Ainda sobre as polêmicas do governo, o líder parlamentar do PSD afasta uma remodelação do governo. Hugo Soares acredita que o executivo vai manter a composição, apesar das polêmicas que envolvem os ministros da Administração Interna e também da Educação. O líder da bancada parlamentar social-democrata refere-se a estas polêmicas como pequenos casos e acredita que tanto Fernando Alexandre como Luís Neves vão continuar a ser ministros em setembro, no regresso das férias parlamentares. Em entrevista à CNN Portugal, Hugo Soares sublinha a importância da estabilidade política e por isso acredita que não vai haver remodelação.

Eu julgo que quando chegarmos a setembro, teremos provavelmente o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes, não para o governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do governo, de ministro, no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno e para poderem ser implementadas. E, por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram, designadamente dois ministros, o ministro da Educação e o ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas.

O líder parlamentar do PSD sai em defesa de Fernando Alexandre e Luís Neves. No caso da Educação, Hugo Soares reconhece que a correção digital dos exames não correu bem, mas elogia o trabalho feito até aqui pelo ministro, elogios que também se estendem à Administração Interna.

Estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da percepção pública, muito alta. O ministro Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência, com resultados já evidentes naquilo que são as suas políticas, num conjunto de transformações muito assinaláveis, como de resto é esta também, que conduziu a este caso nos exames nacionais, que manifestamente não correu bem, não há como dizê-lo de outra forma. E o ministro da Administração Interna tem também, no terreno, uma reputação muito alta e tem eficácia e nos resultados, isso poder-se-á ver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão.

O líder parlamentar do PSD, ontem à noite na CNN Portugal, Hugo Soares saúda também a posição do Partido Socialista quanto ao caso que envolve o ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro afirmou este fim de semana que o PS vai aguardar pelos esclarecimentos e destacou o princípio da presunção da inocência. O líder parlamentar do PSD fala numa posição sensata por parte dos socialistas. E arrancam hoje as inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário. Os alunos têm até sexta-feira para se inscreverem. Esta é uma medida criada para compensar os atrasos na correção digital das provas e permite aos estudantes que receberam as notas mais tarde, possam repetir os exames em setembro com mais tempo de preparação. A época extraordinária decorre entre 3 e 8 de setembro, destina-se a todos os alunos que tinham condições para realizar as provas na segunda fase, tenham ou não comparecido aos exames. Será depois contabilizada para nota a melhor prova entre a segunda fase e a época especial. Hoje começa também o novo processo de correção digital dos exames da segunda fase. De acordo com a Missão Escola Pública, ainda há 300 alunos que continuam sem receber as classificações da primeira fase. Na saúde, os trabalhadores do INEM ameaçam com uma greve contra a retirada de 100 ambulâncias. A contestação à reorganização do dispositivo de emergência pré-hospitalar está a aumentar e pode levar a uma paralisação já em agosto, de acordo com o Jornal de Notícias. Em causa está a retirada de 100 ambulâncias do dispositivo operacional de emergência pré-hospitalar. O alerta é do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. O dirigente exige que a ministra da Saúde trave a medida antes da entrada em vigor da nova lei orgânica do INEM, a 1 de agosto. A decisão prevê a transferência de 54 ambulâncias de emergência médica para as ULS e a passagem das 46 ambulâncias SIF para viaturas sem transporte de doentes. Todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, vão estar sob aviso amarelo até amanhã, devido ao calor. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as máximas devem ultrapassar os 35 graus em vários distritos. Santarém, Beja e Évora podem mesmo chegar aos 40 graus. O alerta emitido pelo IPMA vigora entre as 9h de hoje e as 18h de amanhã. Com a subida das temperaturas, aumenta também o risco de incêndio. Por esta altura, está já em fase de resolução o incêndio em Soure, no distrito de Coimbra. No local permanecem, ainda assim, quase 200 operacionais. Já em Espanha, estão mais de 120 operacionais portugueses no combate às chamas do maior incêndio em território espanhol. A evolução dos incêndios está a ser positiva, mas lenta, diz o ministro espanhol da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska. Os fogos que atingem o centro do país são os maiores e mais agressivos da história de Espanha. Já arderam mais de 153 mil hectares, seis vezes a área ardida no ano passado no país. Só em Ávila foram mais de 50 mil hectares ardidos. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou hoje a zona afetada pelos incêndios florestais em Castellón, na comunidade valenciana. Também em França As chamas vão preocupando as autoridades. 84 bombeiros já ficaram feridos desde o início do incêndio de Gironde. Diz o "Le Monde" que só durante este domingo, nove profissionais sofreram ferimentos durante o combate às chamas. As autoridades garantem, ainda assim, que não há vítimas civis. Em França, os incêndios já queimaram 115 mil hectares. O ministro francês do Interior fala de uma situação sem precedentes e revela que por dia há 30 a 40 novos fogos no país. O incêndio que continua a levantar maiores preocupações é o de Gironde. Cerca de 3 mil portugueses residem nesta área afetada pelos incêndios no sudoeste de França. A estimativa é feita por Valdemar Félix, antigo conselheiro da comunidade portuguesa na região de Gironde, à Agência Lusa. Na mesma zona, em Bordéus, está outro contingente português. E à RTP, Alexandre Penha, que está no local, explica que as operações não têm sido fáceis.

Ontem acabamos por não fazer a última missão do dia, por dificuldade dos pilotos descolarem. Não existia visibilidade, o que condiciona a segurança à descolagem. Portanto, foi uma das razões para não se fazer essa operação. E mesmo hoje de manhã vimos a operação ser retardada no seu início, porque o fumo estava denso e mais uma vez, questões de segurança não permitem estas aeronaves que voam à linha de vista poderem descolar.

As dificuldades no apoio aéreo a dificultarem o trabalho aos operacionais portugueses. Caso a situação em Portugal se agrave nos próximos dias, a equipa terá de regressar, diz Alexandre Penha. Dizer ainda que entre Espanha e França, mais de 325 mil pessoas foram retiradas de casa. Os preços do petróleo estão a cair mais de 5% nos mercados internacionais, depois de Donald Trump ter anunciado uma pausa nos ataques dos Estados Unidos ao Irão. A decisão foi tomada após duas semanas de confrontos, está a aliviar a pressão sobre os mercados energéticos e a reduzir os receios de interrupções no fornecimento de petróleo. De acordo com a Agência Reuters, o petróleo Brent, referência para o mercado europeu, caiu para pouco mais de $91 por barril. No entanto, este alívio não deverá chegar aos preços dos combustíveis esta semana. A partir de hoje, os preços da gasolina e do gasóleo devem voltar a subir, passando a barreira dos €2 por litro. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 18h30. Até já.