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A Eileiria. Muito bom dia. Notícias às 7, na Rádio Observador, uma edição do jornalista Luís Soares. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol afirma que o novo selecionador nacional vai ser conhecido nos próximos dias e promete um novo ciclo de vitórias já na Liga das Nações.

Foram as declarações de Pedro Proença há minutos, no aeroporto de Lisboa. A seleção portuguesa aterrou na última hora, depois da eliminação do Mundial de Futebol. Momento acompanhado pelo repórter Miguel Gato, que se junta agora a nós em direto. Miguel, Pedro Proença afirma que o perfil do próximo técnico da seleção está traçado. Não confirma Jorge Jesus, mas garante que o processo de transição vai ser rápido.

Sim, foi um dos destaques dessa declaração de Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que foi o único elemento da comitiva portuguesa a falar aos jornalistas aqui à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. Também já não vai haver mais declarações, uma vez que o autocarro já saiu daqui e os jogadores também já deixaram o aeroporto e, portanto, ficaram essas declarações de Pedro Proença. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol falou num novo ciclo. Diz que agora se abre um novo ciclo depois da saída de Roberto Martínez do comando técnico da seleção. Diz que o novo treinador, esse dossiê é para tratar já nos próximos dias.

Neste momento, o perfil do novo treinador tem que ser consentâneo com aquilo que é a realidade do futebol português. Obviamente, onde a nossa seleção entra é para ganhar e, portanto, nós tínhamos efetivamente colocado a fasquia aí. O perfil do novo treinador tem que ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol da nossa seleção. É com esse perfil que nós vamos procurar e que vamos encontrar uma solução que queremos, obviamente, que nos próximos dias possamos apresentar.

Uma solução para tratar nos próximos dias e o perfil para o próximo treinador da Seleção Nacional já está traçado, um perfil português. Pedro Proença, que não confirma se é ou não Jorge Jesus, que é o nome apontado para o comando técnico da seleção portuguesa. Pedro Proença, que diz também que esse dossiê vai começar a ser tratado já hoje para preparar a Liga das Nações, que começa em setembro.

Ainda hoje irei para a cidade do futebol para tratar eu pessoalmente desse dossiê e espero que até o final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas, porque temos já uma Liga das Nações onde queremos participar, onde queremos obviamente ter a fasquia de ganhar. Temos um campeonato da Europa, temos depois um campeonato do mundo em Portugal, também onde seremos coorganizadores e, portanto, a nossa ambição é imensa e não vamos abdicar com esta qualidade de jogadores de efetivamente querermos habitar.

O novo treinador da seleção com olhos postos nessa Liga das Nações, também no próximo Europeu e no próximo Campeonato do Mundo, que Portugal vai organizar juntamente com a Espanha e também Marrocos. Já sobre aquilo que é a prestação de Portugal neste Campeonato do Mundo, Pedro Proença tinha estabelecido um objetivo mínimo, a chegada às semifinais. Portugal ficou-se pelos oitavos de final e, portanto, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol diz que a prestação portuguesa ficou aquém das expectativas.

Este Campeonato do Mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a Federação Portuguesa de Futebol, esta também não era uma nossa opção. Assumimo-la, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isso possa acontecer.

Os jogadores que já saíram aqui do Aeroporto Humberto Delgado, o autocarro saiu há minutos. Não se viu Cristiano Ronaldo, que terá saído por outra porta que não esta, que dá acesso aqui à zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, onde estavam dezenas de adeptos. Jogadores como Vitinha, Bruno Fernandes, também Nuno Mendes, acabaram por dar alguns autógrafos, também tirar algumas fotografias com os adeptos, assim como o treinador que agora sai, Roberto Martínez. Foi assim a chegada da seleção aqui ao Aeroporto Humberto Delgado, depois da eliminação do Campeonato do Mundo de Futebol.

Miguel Gato em direto do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de uma longa viagem, um voo que partiu ontem à noite dos Estados Unidos e que trouxe de volta a seleção portuguesa de futebol. No dia 12, partiram 26 atletas para os Estados Unidos. Só chega agora a seleção a Portugal, quase um mês depois, mas com uma comitiva mais pequena.

Ainda no Mundial, a Suíça e também a Argentina apuraram-se para os quartos de final e agora as duas seleções vão encontrar-se na próxima roda.

Num jogo agendado para o próximo domingo, a seleção suíça deixou pelo caminho a Colômbia nas grandes penalidades, depois de um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento. Já a Argentina garantiu a passagem com uma reviravolta frente ao Egito por 3 x 2. Lionel Messi voltou a marcar e já vai no nono jogo consecutivo a marcar pela seleção argentina.

A noite foi de novos ataques entre Estados Unidos e Irão. Washington atacou mais de 80 alvos no país e Teerão respondeu com ataques a bases militares no Bahrain e no Kuwait.

E acusa Washington de violar o acordo de cessar-fogo. Os Estados Unidos justificaram os ataques contra o Irão como sendo uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz. O Comando Central Militar norte-americano considera que a agressão demonstrada pelo Irão foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo. Na resposta, a Guarda Revolucionária do Irão diz que atacou 85 alvos militares norte-americanos, nomeadamente no Bahrain e no Kuwait, mas os Estados Unidos não confirmaram ainda se esses alvos foram atingidos. O certo é que as sirenes de alerta tocaram no Kuwait devido a um ataque com drones e mísseis, que as defesas antiaéreas estão a interceptar. Também no Bahrain, as sirenes de aviso tocaram pelo menos por duas vezes, com as autoridades a pedir aos habitantes para se protegerem em locais seguros

O secretário-geral da NATO defende os ataques norte-americanos contra o Irão.

À chegada para a Cimeira Atlântica, em Ancara, na Turquia, questionado sobre a mais recente troca de ataques entre Estados Unidos e Irão, Mark Rutte defende a decisão de Washington.

Penso que o ataque norte-americano foi totalmente necessário. Quando temos um cessar-fogo e o Irão viola esse cessar-fogo, como vimos ontem, penso que é crucial a reação dos Estados Unidos.

Mark Rutte, à entrada para o segundo dia da cimeira da NATO em Ancara, na Turquia, defendeu que a reunião de hoje tem por objetivo implementar as decisões que foram já definidas na cimeira de Haia.

São temas que vamos analisar já de seguida no Gabinete de Guerra, hoje com o coronel José do Carmo. O ministro da Educação assume a responsabilidade política pela polêmica à volta da correção digital dos exames e admite que o Estado pode vir a compensar as famílias afetadas pelas alterações de prazos.

Fernando Alexandre reconhece que o digital tem riscos e admite que nem tudo correu bem no processo de correção digital dos exames do 11º e 12º anos. Em entrevista ontem à CNN Portugal, o ministro da Educação garante que não há motivos para novas medidas nos prazos, que tiveram que ser alterados por causa das falhas. Sobre os constrangimentos causados à família, Fernando Alexandre reconhece o impacto das alterações ao calendário e promete que, caso existam famílias prejudicadas, o Estado vai ressarcí-las.

É claro que a alteração de um calendário pode afetar alguma família, é possível. Nós procuramos precisamente fazer uma alteração que é marginal, ou seja, foi dentro da mesma semana, foram dois dias, não passamos para a semana a seguir. Eu já tive a oportunidade de o dizer. Se houver alguma família que demonstre que foi efetivamente, porque nesta altura eu acho que é muito difícil, porque não sabe se o aluno vai à segunda fase ou não, à partida. Se demonstrar que de fato houve um prejuízo, obviamente, o Estado deve ressarcir a família, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso.

A garantia deixada por Fernando Alexandre, entrevistado ontem pela CNN Portugal. O ministro da Educação admite que a transição para o digital deveria ter sido feita de forma gradual. Pela primeira vez, os exames feitos à mão estão a ser corrigidos digitalmente, mas a plataforma tem registado falhas, o que tem levado a um atraso no processo.

Eluís, em Almada, os cortes de água continuam e por isso os moradores e comerciantes promovem hoje um cordão humano para chamar a atenção para o problema.

Um cordão humano silencioso pelas ruas de Almada é o que promete a organização do protesto. Moradores e comerciantes querem alertar para a recorrente falta de água, sobretudo na Costa de Caparica. A iniciativa está marcada para o início da noite, no centro histórico da Costa de Caparica. A Junta de Freguesia e os bombeiros locais começaram ontem a disponibilizar água à população para as necessidades básicas em casa. Entretanto, a Câmara Municipal anunciou que vai proibir alguns gastos de água não essenciais para restabelecer as reservas. Em declarações à Agência Lusa, Inês de Medeiros avisa que o município vai reforçar as ações de fiscalização.

Portanto, vamos ter que ser ainda mais rigorosos e proibir mesmo qualquer rega, não é apenas a pública, a privada. Por outro lado, também já estamos a pôr em marcha todo um sistema de distribuição d'água por cisterna para as zonas mais críticas, para poder fornecer água às populações e, naturalmente, mais uma vez, garantindo sempre o fornecimento de água aos encaminhamentos mais frágeis. E também, é verdade, vamos lançar uma grande campanha de fiscalização a tudo que seja desvio indevido d'água.

A autarquia de Almada espera que no prazo de duas a três semanas seja possível ultrapassar estas sucessivas falhas de abastecimento no município. Ontem a ministra do Ambiente alertou que Almada é o município com maiores perdas de água no país. Maria da Graça Carvalho fala em perdas na casa dos 35% e sublinha a necessidade de manutenção e investimento da rede de abastecimento.

Este é também o tema da história do dia que já está disponível em podcast. 7 e 9, Luís Soares, que outras notícias estão em destaque?

Está dominado o incêndio no Sabugal, no distrito da Guarda. O fogo que tinha começado ontem à tarde numa zona de mato chegou a ter duas frentes ativas. Foi dominado esta madrugada. Ainda assim, no terreno continuam 300 operacionais apoiados por 90 viaturas. Destaque também para o acidente de ontem com um autocarro no terminal de Agualva-Cacém. Doze dos 15 feridos assistidos no Hospital Amadora-Sintra tiveram alta nas últimas horas. Os outros três continuam sob observação. O acidente fez dois mortos e cerca de 20 feridos. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começa hoje uma visita de quatro dias à Venezuela, duas semanas depois dos sismos que afetaram o país. Emídio Sousa vai avaliar no terreno o apoio de Portugal. O mais recente balanço dá conta de 100 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais. Outras 59 pessoas ainda estão desaparecidas.