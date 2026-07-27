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Jornal das sete com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, o líder parlamentar do PSD afasta uma remodelação do Governo. Hugo Soares acredita que o Executivo vai manter a composição, apesar das polémicas que envolvem os ministros da Educação e da Administração Interna.

O líder parlamentar do PSD refere-se a estas polémicas como pequenos casos e acredita que Fernando Alexandre e Luís Neves vão continuar a ser ministros em setembro, no regresso das férias parlamentares. Em entrevista à CNN Portugal, Hugo Soares sublinha a importância da estabilidade política e, por isso, acredita que não vai haver qualquer remodelação.

Eu julgo que quando chegarmos a setembro teremos, provavelmente, o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes não para o Governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do Governo, de ministro, no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno e para poderem ser implementadas. E, por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram designadamente dois ministros, o ministro da Educação e o ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas.

O líder parlamentar do PSD sai em defesa de Fernando Alexandre e de Luís Neves. No caso da Educação, Hugo Soares reconhece que a correção digital dos exames não correu bem, mas elogia o trabalho feito até aqui pelo ministro. Elogios que também se estendem à Administração Interna.

Estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da perceção pública, muito alta. O ministro Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência, com resultados já evidentes naquilo que são as suas políticas, num conjunto de transformações muito assinaláveis, como de resto é esta também, que conduziu a este caso nos exames nacionais, que manifestamente não correu bem, não há como dizê-lo de outra forma. E o ministro da Administração Interna tem também, no terreno, uma reputação muito alta e tem eficácia. E nos resultados, isso poder-se-á ver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão.

O líder parlamentar do PSD, em entrevista ontem à noite à CNN Portugal, Hugo Soares saúda também a posição do PS quanto ao caso que envolve o ministro da Administração Interna. José Luís Carneiro afirmou este fim de semana que o PS vai aguardar pelos esclarecimentos e destacou o princípio da presunção da inocência. Ora, o líder parlamentar do PSD fala numa posição sensata por parte dos socialistas.

No dia em que arrancam as inscrições para a época especial de exames para o ensino secundário, o barómetro DN/Aximage mostra que a maioria dos inquiridos não confia no ministro da Educação.

Mais de metade diz que a capacidade da atual equipa ministerial é má ou muito má para conduzir as próximas fases e épocas de exames nacionais. São ao todo 54%. Só 12% reconhecem a Fernando Alexandre boa capacidade para liderar o processo. Sobre a confiança nas provas digitais, apenas 3% consideram os resultados da correção dos exames muito confiáveis, 49% dizem que são pouco confiáveis e 21% entendem que são nada confiáveis. 76% dos inquiridos responsabilizam o ministro ou o Governo pelos problemas na classificação dos exames e só uma pequena parcela atribui a culpa a professores ou a diretores escolares. Deste barómetro da Aximage para o DN, nota-se também que o problema é percepcionado como importante ou muito importante pela maioria dos inquiridos, mesmo entre os eleitores da AD.

Ora, os alunos têm até o final desta semana para se inscreverem nessa fase extraordinária de exames, que se realiza em setembro.

Foi a forma encontrada pelo Governo para compensar os atrasos na correção digital das provas. Permite aos estudantes que receberam as notas mais tarde repetir os exames com mais tempo de preparação. A época extraordinária decorre entre 3 e 8 de setembro. Destina-se a todos os alunos que tenham condições para realizar provas na segunda fase, tenham ou não comparecido aos exames. Será depois contabilizada para nota a melhor prova entre a segunda fase e a época especial. Hoje também começa o processo de correção digital dos exames da segunda fase. De acordo com a Missão Escola, ainda há 300 alunos que continuam sem receber as classificações da primeira fase.

A Câmara de Sintra alerta para a presença de matéria inorgânica em várias praias do concelho, mas também nas praias de Torres Vedras, Mafra e Cascais. As autoridades já deixaram algumas recomendações aos banhistas.

Este alerta chegou nas redes sociais. A Câmara de Sintra revela que foram avistadas partículas inorgânicas de cor escura. Pede aos banhistas que evitem o contato direto com essas partículas e que avisem os nadadores-salvadores para que a situação possa ser comunicada às entidades competentes. A origem das partículas não é conhecida. Pode tratar-se de restos da lavagem de tanques de petroleiros ou um derrame não identificado. Entretanto, a Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha a ida a banhos na praia de Angeiras Sul, em Matosinhos. No site da APA pode encontrar-se o aviso para não tomar banho devido à contaminação microbiológica. O aviso foi emitido na última quinta-feira.

Destaque agora para os incêndios que estão a afetar Espanha e França. As chamas obrigaram até agora a retirada de mais de 330 mil pessoas de casa. A situação pode agravar-se com uma nova onda de calor que está a chegar.

As temperaturas sobem a partir de amanhã, sobretudo em França, mas a onda de calor também vai afetar algumas regiões de Espanha, o que pode vir a dificultar o combate às chamas destes incêndios. Carlos Pedro, começamos em França. Emmanuel Macron vai voltar a reunir o Governo esta manhã para discutir os próximos passos.

O presidente francês vai presidir a mais uma reunião de emergência para fazer um ponto de situação do grande incêndio que está a afetar a região de Bordéus e, de acordo com as autoridades, o fogo está estável e durante a madrugada não houve grande evolução. As chamas consumiram até agora 42 mil hectares e levaram à retirada de 220 mil pessoas. Há também registro de 84 bombeiros feridos, 100 vítimas civis. Este é já um dos maiores incêndios alguma vez registrados em França e as autoridades temem que a situação piore amanhã com a subida das temperaturas Cerca de 3000 portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França. A estimativa foi transmitida à Agência Lusa por Valdemar Félix, antigo conselheiro da Comunidade Portuguesa na região.

Carlos, viramos agora atenções para a Espanha. A evolução dos incêndios está a ser positiva, mas lenta.

É o que indica o mais recente ponto de situação feito pelo ministro da Administração Interna de Espanha. Os incêndios que estão a atingir Madri, Ávila e Toledo consumiram até agora 77 mil hectares, 116 mil pessoas foram retiradas de casa. Só em Ávila, arderam até agora 50 mil hectares. É mesmo descrito pelo governo espanhol como o maior incêndio florestal da história recente do país. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visita hoje a zona afetada pelos incêndios florestais em Castellón, na comunidade valenciana. 120 operacionais portugueses estão no terreno, na ajuda, no combate às chamas.

Carlos Pedro com uma atualização dos incêndios em Espanha e França. Por cá, as temperaturas sobem a partir de hoje e, por isso, quase todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo até amanhã. Faro é a única exceção. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as máximas devem ultrapassar os 35 °C em vários distritos. O aviso emitido pelo IPMA entra em vigor a partir das 9h de hoje e dura até às 18h de amanhã.

Os preços do petróleo estão a cair mais de 5% nos mercados internacionais. Isto depois de Donald Trump ter anunciado uma pausa nos ataques dos Estados Unidos contra o Irão.

A decisão do presidente norte-americano foi tomada após duas semanas de troca de ataques no Médio Oriente. Esta pausa está a aliviar a pressão sobre os mercados energéticos e a reduzir os receios de interrupções no fornecimento de petróleo. De acordo com a Agência Reuters, o petróleo Brent, referência para o mercado europeu, caiu para pouco mais de $91 por barril.

Mas, Carla, este alívio ainda não vai fazer sentir-se esta semana.

Não vai. Na verdade, os preços da gasolina e do gasóleo até vão voltar a subir a partir de hoje. O gasóleo deve subir €0,09 por litro, a gasolina €0,03. Isto de acordo com os dados da ANAREC e do Automóvel Clube de Portugal, divulgados na última sexta-feira.

Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Está dominado o incêndio que começou ontem à tarde em Sor, no distrito de Coimbra. O fogo entrou em fase de resolução pouco antes das 23h, de acordo com a Proteção Civil. No local continuam a esta hora 200 operacionais, apoiados por 50 viaturas. O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos ao final da tarde. Todos os distritos do Norte e Centro de Portugal continental e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio. O resto do território está em perigo muito elevado. A Ucrânia pediu para hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O objetivo é abordar os ataques da Rússia contra navios de carga civis e o impacto da guerra na segurança alimentar global. A própria Ucrânia tem vindo a intensificar os ataques contra navios de carga que abastecem os portos russos do Mar Negro. Kiev justifica com os ataques com drones da Rússia das últimas semanas. E agora, o que acham desta combinação de uma boa fofoca e café?

Indissociáveis.

Café com leite.

É melhor, não é?

Então, não é.

Em Valência, há uma pastelaria que está a oferecer uma recompensa por uma boa fofoca. Quem tiver uma boa fofoca, ganha um café.

Mas há um júri? Como é que isto se avalia?

Com quem sabe disto. O cliente conta a fofoca, que tem que ser considerada muito boa pelos funcionários da pastelaria. No nível, são eles que exigem. Quanto mais polêmica, melhor. Estamos aqui a falar de uma pastelaria que tem uma vasta tradição no marketing. No ano passado, tinha uma outra proposta. Dava a experimentar batidos a quem passava na rua. Quem acertasse nos ingredientes não pagava o batido.

Olha que interessante. Faz lembrar aqueles cafés que não aumentam enquanto o Sporting, o Benfica ou o Porto não forem campeões.

Isto já levou vários cafés à ruína.

Exatamente. Esta diverte mais, agita mais.

Sem dúvida.

Notícia de fecho. Fomos a Valência, Espanha, e falamos de fofocas no fecho do jornal das 19h.