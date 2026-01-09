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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. A ministra da Saúde recusa demitir-se mesmo depois das três mortes por demora no socorro do INEM. Ana Paula Martins garante que não pediu, nem vai pedir para sair do governo.

E avisa que só deixa o cargo quando o primeiro-ministro decidir. É o que afirma a própria ministra da Saúde ao semanário Expresso, muito pressionada pelos partidos da oposição e criticada pelos candidatos presidenciais. Ana Paula Martins volta a afastar um cenário de demissão. Diz que essa decisão só cabe ao primeiro-ministro. Isto numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa também já veio exigir explicações sobre o que falhou no INEM e que contribuiu para a morte de três pessoas no Seixal, em Sesimbra e em Tavira esta semana. Sendo que o primeiro-ministro voltou a segurar a ministra, apesar destes casos. No Parlamento, Luís Montenegro disse que os problemas da saúde não se resolvem com demissões, mas sim com competência e resiliência.

Também no Parlamento, o primeiro-ministro anunciou a compra de novas ambulâncias, mas estas viaturas já estão previstas desde 2023, ou seja, ainda no tempo de António Costa.

E há mais: não devem chegar antes do verão. Isto porque o processo para transformar estes veículos comprados em ambulâncias ou em viaturas médicas demora entre três a seis meses. Ou seja, mesmo que o processo avance agora, estas novas ambulâncias não vêm a tempo de ajudar na atual época gripal, que tem pressionado e muito as urgências. É o que avança esta manhã o jornal Público, que acrescenta também que 2025 foi o ano em que as viaturas médicas do INEM estiveram mais tempo paradas por indisponibilidade. Foram mais de nove mil horas entre janeiro e novembro. Este é o pior valor dos últimos 12 anos.

A campanha para as eleições presidenciais entra hoje no sexto dia. Vamos passar, por isso, em revista os destaques da última noite. Começamos com Luís Marques Mendes, que repete que não é o candidato do governo.

O candidato apoiado pela AD insiste na ideia da total independência desta candidatura.

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas. Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Marques Mendes esteve em Torres Novas, contou com a presença da vice-presidente do PSD, Leonor Beleza.

Henrique Gouveia e Melo esteve em Fafe, a terra natal de Luís Marques Mendes.

Onde voltou a invocar Sá Carneiro para deixar uma crítica, precisamente, a Marques Mendes.

É muito interessante, porque cá nesta terra, alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Henrique Gouveia e Melo critica também aquilo que descreve como excesso de partidarização.

António José Seguro esteve em Portalegre, onde voltou a defender um pacto para a saúde.

Numa semana marcada pela morte das três pessoas por atrasos do INEM, o candidato apoiado pelo PS insiste que a saúde vai ser a prioridade se for eleito.

Eu não estou a pedir aos partidos que eles abdiquem das suas opiniões e das suas posições ideológicas. O que lhes estou a pedir é um bocadinho de cada um para se encontrar uma solução forte, uma solução eficiente, para que os portugueses possam ter saúde a tempo e horas e que não lhes falhe o socorro e a emergência quando mais precisam.

António José Seguro afirma ainda que é o candidato contra a lama da política e contra os extremismos.

Ainda ontem à noite, destaque para João Cotrim Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal anuncia que enviou uma carta ao primeiro-ministro.

Uma carta na qual se compromete a ajudar o governo a avançar com reformas em três áreas que considera essenciais: saúde, economia e Segurança Social.

São 20h06, Carla. Antes dos Momentos de Glória, que outras notícias marcam esta sexta-feira?

Em plena campanha para as presidenciais, reúne-se hoje o Conselho de Estado no Palácio de Belém. Os candidatos Luís Marques Mendes e André Ventura vão interromper a agenda para estarem presentes. A guerra na Ucrânia e a situação na Venezuela são os temas em cima da mesa. O pacote de habitação apresentado pelo governo é hoje discutido no Parlamento. Em cima da mesa estão medidas como o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados. Os deputados discutem também hoje várias propostas sobre as propinas no ensino superior. Destaque ainda para os protestos no Irão. Milhares de pessoas saíram esta noite às ruas a pedir mais liberdade. Pelo menos dois membros da Guarda Revolucionária Iraniana morreram na sequência dos protestos. Teerão cortou as comunicações do país, incluindo a internet e as linhas telefónicas, o que resultou num apagão informativo. Donald Trump já deixou a ameaça de que os Estados Unidos podem atingir fortemente o Irão se os protestos forem reprimidos.