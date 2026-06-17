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As notícias com Carla Jorge Carvalho. "O sonho comanda a vida." Esta é a frase que marca a conferência de imprensa de Roberto Martínez antes da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo.

Que vai ser mais logo, às 18h. A antevisão à partida frente ao Congo foi feita esta madrugada, isto devido à diferença horária com os Estados Unidos. O selecionador nacional pede que a equipa portuguesa seja racional na entrada para o campeonato, mas diz que todos na comitiva sonham com a conquista da taça.

O sonho comanda a vida para todos nós. Vocês, como jornalistas, tudo é um sonho e comanda a vida. Para nós, a seleção portuguesa é o sonho, comanda o nosso mundial. Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado.

Mas com o sonho a comandar a vida, a frase escolhida por Martínez na conferência de imprensa de ontem. O selecionador nacional confirma também a ausência, já esperada, de Ruben Dias, o defesa central é baixa por lesão. De resto, ele tem estado a treinar à parte desde que chegou aos Estados Unidos.

Antes do Roberto Martínez, falou o médio Bruno Fernandes.

Que fala também no sonho de estar no mundial, sendo que Bruno Fernandes tem uma mensagem para os adeptos que vão acompanhar a seleção em Portugal, em particular para os mais novos.

Eu já fui essa criança que, em 2004, no Europeu, que foi a primeira que eu tenho memória, caminhava pelas estradas até os ecrãs gigantes para tentar ver Portugal com uma bandeira às costas, a bandeira pintada na cara. E eu vejo um pouco desse menino ainda em campo e, mais do que isso, quero que esses meninos que tanto olham para nós e tanto nos idolatram, possam amanhã sentir-se bem representados e sonhar cada vez mais em um dia poder cá estar, porque foi assim que começou o meu sonho e hoje estou aqui e espero que muitos deles consigam também alcançar esse sonho.

Bruno Fernandes na antevisão do Portugal-República Democrática do Congo. A estreia neste campeonato confirma a sexta participação de Cristiano Ronaldo num campeonato no mundo, num dia em que vai voltar a tornar-se no jogador mais velho a representar a seleção portuguesa. No outro encontro do grupo K, o estreante Uzbequistão defronta a Colômbia na Cidade do México.

Portugal-República do Congo, às 18h, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Emissão especial de desporto começa logo a seguir ao Jornal das 5. Ainda o mundial, se a Entidade Reguladora da Comunicação Social ameaça multar o canal de YouTube que tem transmitido os jogos do Campeonato do Mundo, um por dia, de forma gratuita.

O regulador entende que o canal em causa ultrapassou o prazo legal para se registrar. Falamos da LiveModeTV. O canal tem cerca de 450 mil subscritores e concorre de forma direta com os canais de televisão tradicionais. Num comunicado emitido ontem, a ERC entende que a LiveModeTV é um órgão de comunicação social e que, por isso, deve ser registrado, mas que o prazo legal para o fazer já terá sido ultrapassado. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social ameaça agora aplicar uma multa à empresa responsável pelo serviço.

O primeiro-ministro regressa hoje ao Parlamento para o debate quinzenal, um dia antes do debate sobre a reforma laboral.

Luís Montenegro vai começar hoje mais cedo a responder aos deputados, também por causa do jogo da seleção nacional. Os partidos concordaram em dar início aos trabalhos às 14h, altura em que o primeiro-ministro deve responder sobre a proposta do governo para a revisão do Código do Trabalho, que vai ser discutida amanhã e que não está em aprovação garantida. O primeiro-ministro esteve ontem reunido pela segunda vez, em menos de uma semana, com André Ventura. No final dessa reunião, o presidente do Chega admitiu que ainda não há consenso, mas que a porta para o entendimento não está fechada. Horas depois, o presidente do Chega admitiu avançar com uma proposta de reforma para a Segurança Social. Em entrevista à SIC Notícias, Ventura volta a pedir o fim das subvenções vitalícias para políticos e ex-políticos.

Nem é dar a mão ao governo, eu até admito mais, eu admito que seja o Chega a propor uma reforma da Segurança Social. Nós queremos, por um lado, diminuir a idade da reforma, e isso parece-nos importante, mas também somos coerentes. Nós também queremos limitar pensões milionárias. Isto é uma coisa que a direita não tem coragem de dizer. Nós tivemos. Dizer, pessoas que recebem pensões de € 5 mil, de € 6 mil, de € 7 mil, devem ter uma limitação e um teto. Isto obriga a uma reforma da Segurança Social, porque num país em que muitos recebem € 500, € 600, € 700, haver pessoas a ganhar 10 mil e terem trabalhado 10 anos ou 15, é uma injustiça e uma imoralidade!

André Ventura na SIC Notícias. O PS não recebeu qualquer convite de Luís Montenegro para reuniões sobre a reforma laboral ou a prestação social única. Os socialistas estão a trabalhar numa proposta alternativa com um grupo de economistas.

E no dia em que termina a Cimeira do G7, em França, Donald Trump e Volodymyr Zelensky esperam voltar a encontrar-se no dia de hoje.

Os dois líderes já estiveram ontem reunidos para discutir a guerra na Ucrânia. À saída, ambos admitiram que gostavam de repetir o encontro. Os aliados europeus estão reunidos em França. Eles terão tentado pressionar o presidente dos Estados Unidos a convencer Vladimir Putin a sentar-se também ele à mesa das negociações. E tanto o Trump como o Zelensky admitem que a conversa de ontem foi muito boa e aumentou a esperança de obter uma paz no futuro próximo.

Na análise, o coronel José do Carmo realça a importância que o chefe de Estado norte-americano pode ter na resolução deste conflito.

Considera que é o único líder capaz de mediar as negociações.

Toda gente precisa de um mediador. E Trump, com todos os seus defeitos, é de facto o único mediador que é reconhecido como tal por ambas as partes e, portanto, parece ser a única pessoa, neste momento, capaz de colocar na mesa as duas partes, nomeadamente a Rússia, sobre a qual Trump tem alguma credibilidade, pelo menos ela lhe vem das cedências ou da maneira como se deslocou da sua posição de aliado da Ucrânia para mediador, digamos assim, se colocou à parte. E por isso tem essa capacidade.

O coronel José do Carmo, na análise ao encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, à margem da cimeira do G7.

Foi o convidado do Gabinete de Guerra desta manhã, o coronel. Este episódio fica, entretanto, disponível em podcast. São 8:07, Carla. Antes dos Momentos de Glória, que outras notícias merecem destaque?

O Irão diz que vai responder de forma severa aos ataques israelitas de ontem no sul do Líbano, que causaram quatro mortos. De acordo com Teerão, Israel violou o cessar-fogo mais de 80 vezes desde que foi anunciado o memorando de entendimento com Washington. O comandante das Forças Armadas do Irão promete, por isso, uma resposta dura se a situação não se alterar. Já o exército israelita explica que interceptou rockets do grupo Hezbollah, que terão sido disparados em direção às tropas israelitas no sul do Líbano. O ex-presidente do governo espanhol, José Luís Zapatero, é ouvido hoje em tribunal sobre o caso em que está indiciado por tráfico de influências e branqueamento de capitais. Zapatero foi o líder do governo espanhol entre 2004 e 2011. Foi também líder do Partido Socialista Espanhol e um dos grandes apoiantes do atual executivo de Pedro Sánchez. O Benfica conhece hoje o adversário que vai defrontar na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. As Águias são cabeça de série no sorteio, que se realiza hoje na cidade suíça de Nyon. De recordar que esta fase da Liga Europa começa no dia 23 de julho, apenas quatro dias depois da final do Campeonato do Mundo de Seleções.