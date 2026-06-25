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Observador 8:01. Há 32 mortos confirmados e 700 feridos depois dos sismos que atingiram esta madrugada a Venezuela, mas os números podem aumentar de forma significativa nas próximas horas. Os Estados Unidos estimam que o número de vítimas mortais venha a ultrapassar os 10 mil. A Casa Branca, que já anuncia o envio de ajuda para Caracas. Os terremotos na Venezuela atingiram uma área cerca de 160 km a oeste da capital, Caracas. As autoridades venezuelanas explicam que houve dois abalos, um primeiro de magnitude 7,2, considerado um precursor do sismo de magnitude 7,5, que aconteceu cerca de um minuto depois. Os 32 mortos foram confirmados pela presidente interina, Delcy Rodríguez, mas, Miguel Gato, o Serviço Geológico dos Estados Unidos estima um número muito superior de vítimas.

Indica que é muito provável que ultrapasse as 10 mil, sendo que pode mesmo haver 100 mil mortos depois deste terremoto na Venezuela. Neste momento, as autoridades estão no terreno a avaliar os estragos e também a procurar possíveis vítimas. Os primeiros relatos apontam para estragos consideráveis em estruturas de várias cidades na Venezuela. Nos vídeos que começam a circular nas redes sociais, veem-se edifícios a colapsar. Há também imagens e vídeos de prédios destruídos na capital Caracas, incluindo estragos também no aeroporto, que foi encerrado nas últimas horas. Para já, não há registro de danos nas infraestruturas petrolíferas da Venezuela. Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, declarou o estado de emergência no país.

Miguel, e já há várias reações, a começar pela do governo dos Estados Unidos.

Sim, na última hora, o secretário de Estado norte-americano garante que a ajuda de Washington já está a caminho da Venezuela. Na rede social X, Marco Rubio diz que os Estados Unidos vão enviar imediatamente equipes de busca e resgate, recursos médicos e também assistência humanitária. Já antes, Donald Trump tinha garantido na rede social Truth Social que a Casa Branca estava pronta a ajudar. Países vizinhos como o Chile, El Salvador, Equador, também já vieram oferecer auxílio às autoridades de Caracas. A líder da oposição no exílio, Maria Corina Machado, também envia uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano. Na rede social X, escreve que cada hora conta e deixa também um apelo à ajuda da comunidade internacional.

Também há, Miguel, da parte de Portugal, uma reação da Presidência da República.

António José Seguro manifesta consternação por este sismo na Venezuela e garante que está a acompanhar a situação. Numa nota no site da Presidência, o chefe de Estado português deixou uma mensagem de solidariedade às autoridades, ao povo venezuelano e, em especial, à comunidade portuguesa que vive no país. A Rádio Observador contactou há poucos minutos a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que nos indicou que, de momento, não há informação de portugueses afetados.

Vamos continuar a confirmar essa informação e outras que chegam aqui com o Miguel Gato. Houve dois sismos nas últimas horas na Venezuela. Há pelo menos 32 mortes, mas as autoridades admitem que o número venha a aumentar de forma significativa. Pode chegar aos 10 mil. Esta é uma notícia em destaque a esta hora no site do Observador e que vamos continuar a acompanhar nos próximos jornais. Os deputados votam hoje no Parlamento a prestação social única proposta pelo governo. PS e PSD chegaram a acordo para aprovar as alterações. Parecia tudo inclinado para um acordo entre PSD e CHEGA, mas a ordem dos fatores inverteu-se. À meio da tarde de ontem, André Ventura deu conta de que tinha falhado o acordo entre os dois partidos. Falhou o entendimento, sobretudo quanto aos critérios para a atribuição da PSU a estrangeiros de fora da União Europeia. Os socialistas chegaram-se à frente, negociaram com o governo, apesar, Carlos Pedro, de inicialmente os partidos mostrarem algumas contradições.

Pelas declarações públicas de Eurico Brilhante Dias e Hugo Soares, os dois pareceram entender-se melhor em privado. Primeiro, o líder parlamentar do PS garantiu que o trabalho social para quem recebe a prestação social única deixava de ser obrigatório e passava a ser opcional. Mas minutos depois, o presidente da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, garantia que a atividade de solidariedade social continuava a ser obrigatória. A contradição mereceu novo comentário por parte de Brilhante Dias. Diz que, em rigor, o trabalho social está enquadrado no rendimento social de inserção. Ao Observador, fontes do PSD dizem que a opinião dos sociais-democratas é de que não cai a obrigatoriedade do trabalho social e que está previsto um plano individual de inserção. Mal-entendidos à parte, as propostas foram aprovadas pelos dois partidos na especialidade e ponto por ponto.

Mas não foi fácil este entendimento. As negociações demoraram várias horas, Carlos.

Sim, e começaram cedo. Pelas 9h00. A votação na especialidade estava agendada para às 11h30 da manhã, mas foi adiada a pedido do PSD, porque ainda não estava alcançado o acordo com o PS. O fumo branco chegou, sabe o Observador, às 17h00, minutos antes de Eurico Brilhante Dias anunciar o acordo aos jornalistas. Anunciou, de resto, um entendimento com a ideia de que o PS terá conseguido dar a volta à proposta de lei original do governo. Para se chegar a este entendimento, foram necessárias horas de negociações entre PSD e PS.

Carlos Pedro, com as negociações entre PS e PSD que levaram ao acordo para aprovação da Taxa Social Única, mais logo na Assembleia da República. Este vai ser o tema do Explicador, com debate entre Carla Barros, do PSD, e Miguel Cabrita, do PS, para ouvir logo a seguir ao Jornal das Nove. E Carla, voltamos à notícia de abertura deste jornal, os sismos na Venezuela. Com informações atualizadas. Para isso, vamos contar com a ajuda do presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Pena Roias, que está agora em direto ao telefone. Bom dia, obrigada por estar conosco. Tem informação de alguma tripulação da TAP que esteja em Caracas na altura do sismo?

Sim, já estamos em contacto com a tripulação que chegou a Caracas no dia 22 e que estava em Caracas neste momento, quando ocorreu os sismos. Estamos em contacto com eles. Neste momento, felizmente, fisicamente estão bem, apesar de todo o susto E o transtorno que, como podem imaginar, foi provocado pelo sismo. Já estão alojados num hotel, neste momento, em segurança. Estamos em contato-

São quantas pessoas, Ricardo Penarrojas?

São 11 pessoas. Tripulação de cabine e técnica. São 11 pessoas que estão em Caracas da tripulação da TAP. Também temos conhecimento que existem outros portugueses, tripulantes de cabine de outra companhia aérea, que também estão em Caracas. Estamos a tentar também saber informações para dar contato aos familiares que estão aqui deste lado, que muitas vezes a comunicação é mais complicada. Da nossa parte, o sindicato já está em conversações e em contato permanente com a TAP, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até para saber quando é que será possível evacuar, retirar esses tripulantes de cabine que estão neste momento em Caracas e que a única coisa que têm, da informação que nós temos, é a roupa do corpo, porque depois que ocorreu o sismo, tiveram de evacuar rapidamente o hotel, que desabou, pelo que nos foi exposto. A situação foi dramática, foi difícil. Os relatos que nós temos são difíceis de ouvir. Estamos em contato permanente com eles e esperamos dar o apoio total e a companhia também já está em contato conosco.

Nesta altura, o protocolo é colocá-los rapidamente em Portugal, não sabemos é como isso poderá acontecer.

Sim, até porque nós temos neste momento as informações do aeroporto que são limitadas. Temos que perceber se o aeroporto estará operacional ou quando será operacional. Portanto, neste momento, será prematuro dar uma informação concreta do regresso dessas tripulações, porque não estou apenas a falar da tripulação da TAP, neste momento, porque quer abranger mais pessoas. Mas como eu digo, não sabemos ainda neste momento qual é que foi o impacto, os danos que foram provocados no aeroporto e quando será possível retomar a operação, não direi normal, mas pelo menos para começar a operar em Caracas para poder retirar as pessoas que estão lá neste momento.

O dado mais importante é que estão bem, é a informação que nos consegue garantir, apesar de toda a aflição, Ricardo. Sim.

Neste momento, a única coisa que eu sei é que só um colega que ficou ligeiramente ferido, pela forma como saiu do quarto, na altura do sismo, mas o resto da tripulação está bem. Claro que emocionalmente, como podem imaginar, estarão bastante abalados. Então, da nossa parte, do sindicato e da TAP, seguramente também, todo o apoio será dado.

É isso mesmo. Ricardo Penarrojas, muito obrigada por nos ter facultado esta informação, para já do presidente nacional do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo de Aviação Civil. Estão bem os 11 tripulantes de um voo da TAP que estava em Caracas na altura dos dois sismos. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma à Rádio Observador que, para já, não há informação de vítimas portuguesas. São 08h11. Já a seguir temos novo episódio de Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? O Parlamento vai debater hoje propostas de incentivo à natalidade, por iniciativa do CDS. A proposta visa dar maiores benefícios fiscais às famílias com três ou mais filhos. Donald Trump afirma que as negociações com o Irão estão a correr muito bem e repete que os Estados Unidos saem cada vez mais vitoriosos do confronto com Teerão. O presidente norte-americano afirma que está a vencer por larga margem e que o Irão está a fazer muitas cedências.