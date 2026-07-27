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Notícias. Jornal das 8 com a Carla Jorge Carvalho. Carla, começamos com os casos que estão a afetar o governo. O líder parlamentar do PSD afasta uma remodelação. Hugo Soares fala em pequenos casos e acredita que o Executivo vai manter a sua composição.

O líder parlamentar do PSD acredita que Fernando Alexandre e Luís Neves têm condições para continuar no governo e acredita que em setembro vão continuar a ser ministros. Em entrevista à CNN Portugal, Hugo Soares defende que se isso acontecer, é bom para a estabilidade política.

Eu julgo que quando chegarmos a setembro teremos, provavelmente, o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes, não para o governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do governo, de ministro, no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno e para poderem ser implementadas. E, por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram designadamente dois ministros, o ministro da Educação e o ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas.

Hugo Soares saúda ainda a posição do PS quanto ao caso que envolve o ministro da Administração Interna. Os socialistas querem aguardar pelos esclarecimentos e destacam o princípio da presunção da inocência. No caso da Educação, Hugo Soares reconhece que a correção digital dos exames não correu bem, mas elogia o trabalho feito até aqui por Fernando Alexandre.

Estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da perceção pública, muito alta. O ministro Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência, com resultados já evidentes naquilo que são as suas políticas, num conjunto de transformações muito assinaláveis, como de resto é esta também, que conduziu a este caso nos exames nacionais, que manifestamente não correu bem, não há como dizê-lo de outra forma. E o ministro da Administração Interna tem também, no terreno, uma reputação muito alta e tem eficácia e nos resultados isso poder-se-á ver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão.

Hugo Soares a sair em defesa dos ministros da Educação e da Administração Interna perante os casos que estão a afetar o governo de Luís Montenegro.

Mas, Carla, o barómetro da ANA/CIMAR mostra que a maioria dos inquiridos não confia no ministro da Educação. Isto no dia em que arrancam as inscrições para a época especial de exames para o ensino secundário.

54% dos inquiridos dizem que a capacidade da atual equipa ministerial é má ou muito má para conduzir as próximas fases e épocas de exames nacionais. Só 12% reconheceram a Fernando Alexandre boa capacidade para liderar o processo. Sobre a confiança nos exames, apenas 3% consideram os resultados da correção muito confiáveis, 49% dizem que são pouco confiáveis e 21% dos inquiridos entendem que são nada confiáveis. Como dissemos, hoje arranca a fase de inscrições para a época especial de exames. Os alunos do secundário têm até o final da semana para se inscreverem. A época extraordinária decorre depois entre 3 e 8 de setembro. Hoje também começa o processo de correção digital dos exames da segunda fase. De acordo com a Missão Escola Pública, ainda há 300 alunos que continuam sem receber as classificações da primeira fase.

Atenção a quem vai à praia neste verão. A Câmara de Sintra alerta para a presença de matéria inorgânica em várias praias deste concelho, mas também já observada em praias de Torres Vedras, Mafra e Cascais, e as autoridades já deixaram algumas recomendações aos banhistas.

A Câmara de Sintra revela que foram avistadas partículas inorgânicas de cor escura no areal. Nas redes sociais, pede aos banhistas que evitem o contato direto com essas partículas e que avisem os nadadores-salvadores para que a situação possa ser comunicada às entidades competentes. A origem das partículas não é conhecida. Pode tratar-se de restos da lavagem de tanques de petroleiros ou um derrame não identificado. Entretanto, a Agência Portuguesa do Ambiente desaconselha também a ida a banhos na praia de Anjeiras Sul, em Matosinhos. No site da APA, pode encontrar-se o aviso para não tomar banho devido a uma contaminação microbiológica. Este aviso foi emitido na última quinta-feira.

O transporte fluvial de passageiros entre Porto e Gaia regressou ao Rio Douro. A iniciativa foi retomada depois de uma pausa durante a pandemia e, por isso, é altura de fazer um balanço.

O transporte fluvial foi retomado nos últimos dias, está agora a ser acompanhado pelo jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia. Bom dia, Miguel. Há muitas pessoas a recorrer a este transporte esta manhã?

Bom dia, Carla. Para já, ainda não. Há pouco movimento. Nós estamos neste momento precisamente no Rio Douro, na embarcação São João, uma pequena embarcação com apenas um motor e desde a semana passada, esta aqui é a primeira semana com este transporte a funcionar em pleno. Arrancou na semana passada, na quarta-feira, e por isso tem sido habitual ver partir de meia em meia hora, ora do lado do Porto, ora do lado de Gaia, estas pequenas embarcações que têm passado no Rio Douro para transportar passageiros. É o regresso, como dizias, deste transporte de passageiros ao Rio Douro, transporte que foi habitual durante muitos anos, interrompido na pandemia e depois de um teste nos últimos anos, voltou agora. E, como dizia, há pouca gente neste momento, tanto no lado do Porto como de Gaia, sobretudo turistas, que têm optado mais pelos barcos rabelos, as embarcações típicas também do Rio Douro e, por isso, para já, estas embarcações que começam o seu serviço às 7h30, que vão fazendo a viagem, a mesma embarcação faz Porto, Gaia e depois retoma o sentido inverso, tem decorrido normalmente sem grandes problemas. Na semana passada houve a inauguração destas embarcações ou deste regresso Destas travessias e um evento que contou com o presidente da Câmara do Porto e presidente da Câmara de Gaia, que celebraram este regresso, sendo que, pelo menos para os munícipes do Porto, é um transporte gratuito. Pedro Duarte também há pouco tempo anunciou essa gratuitidade dos transportes públicos, que incluem também estas travessias e para os habitantes do município de Gaia, são gratuitos para quem tem o cartão, que será, neste caso, para as pessoas com mais de 65 anos. Como dizia, estas travessias acontecem a cada 30 minutos, começam às 7h30, de segunda a sexta-feira, e às 9h30 no fim de semana. De domingo a quinta-feira, o serviço termina às 20h e sexta e sábado, em perspectiva para o movimento maior de fim de semana, terminam mais tarde, terminam às 22h. Esta travessia que eu estou a fazer neste momento é entre a Ribeira do Porto e Gaia, mas há também outro ponto de travessia na Furada e o Cais do Ouro, um pouco mais distante do local onde me encontro, onde também aí talvez menos turistas, mas também alguns passageiros. Para já, esta embarcação, que leva 12 pessoas, mais dois tripulantes, está vazia, acabou de chegar mesmo agora à margem do Porto. Uma viagem curtíssima de oito minutos, que pode levar, como dizia, 12 passageiros, ainda bicicletas, para quem desejar fazer essa travessia com bicicleta. O serviço retomou em pleno e por isso a perspectiva é que agora as pessoas passem a conhecer este regresso e que por isso, nos próximos tempos, estas embarcações, tal como esta, a embarcação São João, comecem a encher de passageiros às primeiras horas da manhã, mas também durante o dia, com esse reforço dos turistas.

Ainda é tudo muito calminho. Aproveita, Miguel Pinheiro Correia, para tirar fotos. Deve ser muito bonito esta passagem do Porto para Gaia. Este transporte fluvial de passageiros foi retomado na última quarta-feira, esteve parado por causa da pandemia.

Falamos agora dos incêndios que estão a afetar França e Espanha. As chamas obrigaram até agora a retirada de 330 mil pessoas de casa. É uma situação que pode agravar-se porque está a chegar uma nova onda de calor.

As temperaturas sobem a partir de amanhã, sobretudo em França, mas a onda de calor vai também afetar algumas regiões de Espanha. Esperam-se, por isso, maiores dificuldades no combate aos fogos que estão a afetar estes dois países. Carlos Pedro, vamos a França primeiro. O presidente Emmanuel Macron volta esta manhã a reunir o governo para discutir os próximos passos, sendo que os especialistas alertam para o caráter imprevisível do incêndio em Bordéus.

Sim, estamos a falar de um incêndio que já consumiu mais de 42 mil hectares, provocou danos em mais de 200 habitações e já levou à retirada de mais de 200 mil pessoas em apenas quatro dias. É um incêndio descrito como uma tempestade de fogo e um fenômeno completamente imprevisível, devido ao vento que está a alimentar as chamas. Os especialistas ouvidos pelo Le Monde consideram também que é um milagre que não tenha havido mortes, apesar das 240 habitações que sofreram danos. As chamas consumiram até agora 42 mil hectares de floresta. Há o registo de 84 bombeiros feridos, mas sem vítimas civis. É já um dos maiores incêndios alguma vez registados em França e as autoridades temem que a situação piore amanhã, com a subida das temperaturas. Também por isso, Emmanuel Macron discute o tema esta manhã numa reunião com o governo. E dizer ainda que cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França. A estimativa é transmitida à Agência Lusa por Valdemar Félix, antigo conselheiro da Comunidade Portuguesa na região. Há também bombeiros portugueses a ajudar no combate às chamas.

E o mesmo acontece aqui ao lado, em Espanha. Pedro Sánchez visita esta manhã a cidade de Castellón, em Valência, onde morreu uma pessoa. Durante a noite, o incêndio evoluiu de forma positiva, mas lenta. Agora, Carlos Pedro, o vento está a dificultar o trabalho dos operacionais.

Sobretudo no incêndio em Madrid. Ao El País, o delegado da Agência Estatal de Meteorologia diz que as condições atmosféricas são hoje piores do que ontem, mas não tão más como quando começou o incêndio. As temperaturas devem subir amanhã em três graus, pelo que preocupa as autoridades espanholas. Para além de Madrid, Ávila e Toledo são outras regiões que também estão a ser afetadas pelos incêndios. Ao todo, foram consumidos 77 mil hectares de terreno. Só em Ávila arderam 50 mil hectares. É o maior incêndio florestal da história recente de Espanha. Cento e vinte operacionais portugueses estão no terreno a ajudar no combate às chamas.

Carlos Pedro, com a atualização dos incêndios em Espanha e em França. Por cá, as temperaturas sobem a partir de hoje, por isso, quase todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo até amanhã. Faro é a única exceção. Entretanto, está dominado o incêndio que começou ontem à tarde em Soure, no distrito de Coimbra. O fogo entrou em fase de resolução pouco antes das 23h, é a informação da Proteção Civil. Todos os distritos do Norte e Centro de Portugal continental e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio.

Daqui a pouco temos os Momentos de Glória. Antes disso, ainda um olhar para outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

Os preços do petróleo estão a cair mais de 5% nos mercados internacionais. Isto é explicado depois de Donald Trump ter anunciado uma pausa nos ataques dos Estados Unidos contra o Irão. Esta pausa está a aliviar a pressão sobre os mercados energéticos e também a reduzir os receios de interrupções no fornecimento de petróleo. Ainda assim, os preços da gasolina e do gasóleo voltam a subir hoje em Portugal. O gasóleo deve subir €0,09 por litro, a gasolina €0,03. Os combustíveis entram assim na barreira dos €2 ou mais. O novo primeiro-ministro britânico recebe hoje Volodymyr Zelensky em Londres. É o primeiro encontro de Andy Burnham com um chefe de Estado estrangeiro desde a tomada de posse na semana passada. Os dois líderes vão reunir-se numa base naval e vão acompanhar exercícios militares conjuntos entre operacionais ucranianos e britânicos. A Ucrânia, que pediu para hoje uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O objetivo é abordar os ataques da Rússia contra navios de carga civis e o impacto da guerra na segurança alimentar global. A própria Ucrânia tem vindo a intensificar os ataques contra navios de carga que abastecem os portos russos do Mar Negro. Kiev justifica com os ataques com drones da Rússia das últimas semanas.

Mais notícias com a Carla Jorge de Carvalho às 20h30.