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E são 8 horas. Jornal das 8, com a edição do Rui Casanova, e começamos com a crise migratória em Ceuta. O governo português apoia a realização de um Conselho da União Europeia de ministros do Interior.

Esta reunião de emergência está confirmada, vai acontecer na próxima terça-feira. O pedido inicial partiu de Espanha. Depois, um grupo de 22 Estados-membros reforçou a necessidade de realizar este conselho, através de uma carta enviada à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu. Portugal não se integrou neste grupo de países, mas vai participar e apoia o debate. Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro diz que é a favor da realização deste Conselho da União Europeia, que vai reunir os ministros da Administração Interna dos 27. O primeiro-ministro tem rejeitado respostas mais restritivas defendidas por alguns governos e insiste numa política de regulação e humanismo. É a expressão utilizada nesta publicação feita ontem à noite na rede social X. O chefe do governo já avisou, por exemplo, que rejeita a suspensão do espaço Schengen. Em causa está a crise migratória em Ceuta, depois de mais de 60 mil migrantes terem entrado no território espanhol a partir de Marrocos, com registro de pelo menos 67 mortos. Entretanto, Espanha garante que a situação continua a voltar à normalidade. As autoridades espanholas dizem que praticamente todos os migrantes que entraram em Ceuta regressaram a Marrocos. Ainda assim, há relatos de centros de acolhimento sobrelotados e imagens de agências internacionais que mostram migrantes ainda a chegar a nado a Ceuta nesta manhã.

Donald Trump cancelou o ataque em larga escala que estava previsto contra o Irão. E Rui, o presidente dos Estados Unidos anuncia que há a perspectiva de um novo acordo.

Sim, Donald Trump afirma que estava pronto para atacar o Irão com terror e força militar que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial, mas explica que aceitou travar a ofensiva a pedido do próprio Irão e também de outros países do Médio Oriente, após terem sido alcançadas as bases para um novo acordo. O anúncio é feito pelo presidente norte-americano através de uma publicação na Truth Social, feita esta madrugada. Trump garante que tem o apoio de Israel neste processo. Afirma também que este princípio de entendimento prevê a reabertura do estreito de Ormuz, assim como o fim da ameaça nuclear iraniana. O cancelamento deste ataque surge numa altura em que o Médio Oriente estava precisamente em alerta máximo para uma eventual ofensiva dos Estados Unidos. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirma, em entrevista à Fox News, que o Irão está agora mais disponível para negociar com os Estados Unidos.

Tema para analisar no Gabinete de Guerra das manhãs 360 de fim de semana, para ouvir logo depois do Jornal das 10. Destaque agora para o incêndio de Vale de Passos. Está dominado, Rui, mas mais de 700 operacionais, apoiados por 230 viaturas e um aéreo, continuam no terreno para evitar que as chamas voltem a sair do controle.

Falamos de um incêndio que começou em Vale de Passos, distrito de Vila Real, na terça-feira. Foi ontem dominado, depois de atingir, ao longo de três dias, Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança. O autarca de Vale de Passos alerta que o fogo destruiu 16 mil hectares de terreno durante estes dias. A Proteção Civil explica que o incêndio está controlado, mas ainda não extinto. Por isso, continua o trabalho dos operacionais no terreno. São mais de 700, apoiados por 230 viaturas e um meio aéreo que se juntou ao combate nos últimos minutos. O objetivo, como dizíamos, é evitar que este incêndio volte a sair de controle.

E vamos ao desporto. O Futebol Clube do Porto conquistou a Supertaça. Os Dragões venceram o Torreense por 1 x 0.

É a Supertaça número 25 da história do Futebol Clube do Porto. Os Dragões começam, sim, a nova temporada 2026/2027 com mais um troféu. Valeu o gol de Viktor Klaesson Froholdt aos 38 minutos, gol de cabeça. Francesco Farioli admite que a vitória não foi fácil. O técnico portista afirma também que depois de começar a época da melhor forma, já olha para o regresso ao campeonato.

"Foi uma partida muito difícil. Mérito total ao Torreense pela organização e pela qualidade de muitos jogadores. É uma equipa muito física, que complicou bastante a nossa vida, mas era importante vencer e conseguimos. Agora temos algumas horas para comemorar e depois foco total na próxima semana e no início do campeonato."

Análise de Francesco Farioli, técnico do Futebol Clube do Porto. Já olhar para frente. Declarações à Sport TV no final deste jogo em Coimbra. Do lado do Torreense, Luís Tralhão diz que apesar da derrota, sai orgulhoso do que a equipa fez em campo.

Fazer o jogo que fizemos aqui hoje, enche-me de orgulho. Fico muito entusiasmado também para o que aí vem. Por outro lado, já estou começado habituado a ganhar taças. E sentir que ficamos perto, ficamos tão perto. Não existe vitórias morais, mas há aqui um sentimento agridoce. Muito orgulhoso pelo que fizemos em campo. Acho que o Futebol Clube do Porto e nós tivemos quase o mesmo número de oportunidades. Não tenho a estatística, mas sentimos que estivemos muito próximos de marcar. Obviamente, estamos a jogar com uma equipa de um poderio fantástico, uma intensidade brutal, mas honestamente, hoje, acho que pelo menos era justo irmos a prolongamento.

Luís Tralhão, treinador da equipa de Torres Vedras, orgulhoso da prestação dos jogadores, apesar de ter perdido este jogo frente ao Futebol Clube do Porto, em Coimbra. A taça vai para os Dragões. A partida que marca o arranque oficial da nova temporada decorreu esta noite no Estádio Cidade de Coimbra. Vitória por 1 x 0 do Futebol Clube do Porto frente ao Torreense.

Vai ser um tema em destaque no "E o Campeão É?" desta manhã, para ouvir depois da síntese de notícias das 11h30. O Jornal das 8 fica por aqui. Teve edição do Rui Casanova.