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Porção, 9 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. O Partido Socialista acusa o governo de atacar os imigrantes para roubar eleitores ao Chega e afirma que o Executivo está a instrumentalizar o tema da imigração para fins de comunicação política.

Isto no dia em que a AIMA faz dois anos e depois da Lei da Nacionalidade ter sido aprovada no Parlamento. O deputado e líder parlamentar do PS, Pedro Delgado Alves, acusa o governo de promover uma política contra os imigrantes, na esperança de ganhar votos ao Chega. Fala também numa instrumentalização do tema da imigração como arma de comunicação política e eleitoral. Em declarações à Agência Lusa, o socialista diz que não tem dúvidas: o governo assumiu as bandeiras do Chega para impedir que o partido de André Ventura cresça, mas avisa que essa estratégia não resulta.

Como dissemos, a Lei da Nacionalidade foi aprovada no Parlamento depois do acordo entre PSD e Chega. Luís Montenegro fala num dia marcante, também por causa da aprovação do Orçamento do Estado.

O primeiro-ministro deu uma conferência de imprensa em São Bento para se congratular pelas aprovações que, garante, vão definir a política nacional dos próximos anos. Luís Montenegro deixa também críticas e avisos ao PS e promete continuar a tomar medidas para controlar a imigração. João Gama.

"Um dia marcante para a democracia portuguesa" é como Luís Montenegro descreve a aprovação do Orçamento do Estado, na generalidade, e a nova lei da nacionalidade. O primeiro-ministro lembra que conseguiu o apoio de 70% dos deputados e rejeita qualquer desconforto.

Esses são os nossos objetivos e nós tentamos prossegui-los independentemente dos cartazes que qualquer partido político possa ter na rua.

O Chega que colocou cartaz onde se pode ler que Portugal não é o Bangladesh. O governo conseguiu aprovar a Lei da Nacionalidade e Luís Montenegro deixa críticas a quem ficou de fora, como o Partido Socialista.

Continuar a não reconhecer o erro cometido nos últimos anos.

Uma lei que serve a Luís Montenegro de mote para explicar o que é ser português.

Para trabalhar em Portugal não é preciso ser português, mas para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal.

E o primeiro-ministro promete não ficar por aqui.

Em breve, apresentaremos também a Lei de Retorno para podermos ter um mecanismo de repatriamento e melhor a cooperação com os países de origem de imigrantes que não respeitem as regras que estão estabelecidas.

Luís Montenegro não adivinha o que irá fazer Marcelo Rebelo de Sousa quando o documento chegar a Belém, mas confiança não falta ao primeiro-ministro.

E respeitaremos aquela que for a sua decisão, embora a minha e a nossa convicção é que há todas as razões para se proceder à promulgação do decreto que sairá da Assembleia da República, à sua publicação e à sua entrada em vigor.

Marcelo que exclua remeter para o Tribunal Constitucional a lei de estrangeiros. Também houve tempo para a aprovação do Orçamento do Estado. O primeiro-ministro deixa avisos à oposição com foco no Chega e no Partido Socialista.

Mas estes, em particular, têm a responsabilidade de não desvirtuar o orçamento, nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas.

Luís Montenegro, na sala da Loureira do Palácio de São Bento, afirma que o governo está a trabalhar para unir os portugueses.

João Gama, com os destaques da conferência de imprensa do primeiro-ministro no Palácio de São Bento. Ontem à noite tinha sido aprovado o Orçamento do Estado na generalidade e também a Lei da Nacionalidade.

São temas que vão estar em debate no Explicador, já a seguir a este jornal, com Alberto Fonseca, do PSD, Rodrigo Tasha, do Chega, e Miguel Costa Matos, do PS. O CDS anuncia que Paulo Portas está fora da corrida presidencial. Os centristas inclinam-se a apoiar Luís Marques Mendes. No entanto, este apoio não é consensual dentro do partido.

O anúncio foi feito ontem à noite pelo presidente do CDS. Nuno Melo revela que Paulo Portas não é candidato à Presidência da República. As bases do partido dividem-se agora entre Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo, dois nomes que geram divisão. Miguel Gato.

O CDS esperou, prolongou a indecisão até à última hora, mas a notícia que chegou ao Conselho Nacional do partido não foi a mais desejada.

O doutor Paulo Portas não será candidato nestas eleições presidenciais.

Nuno Melo quer ouvir todos os conselheiros nacionais e propor o apoio do CDS já na próxima semana, mas sabe o Observador que o partido está dividido. Há quem considere que o bom senso dita juntar-se ao PSD no apoio a Luís Marques Mendes, mas há também militantes com a ideia de que a candidatura do social-democrata não entusiasma e de que Marques Mendes não tem mostrado particular interesse em contar com o apoio do CDS. Para alguns centristas, é preferível o nome de Henrique Gouveia e Melo. Desde logo, figuras como Francisco Rodrigues dos Santos e José Ribeiro e Castro já anunciaram publicamente o apoio ao almirante. No entanto, com mais ou menos entusiasmo, a escolha do CDS deverá mesmo cair em Luís Marques Mendes, apesar de o nome não ser consensual.

Miguel Gato e a corrida presidencial do ponto de vista do CDS, quando não há consenso sobre o candidato a apoiar.

Destaque agora para os efeitos do mau tempo. A Proteção Civil registou mil ocorrências nas últimas horas, mas garante que não há registo de situações graves. A Grande Lisboa é a região mais afetada.

É o ponto de situação mais recente feito pela Proteção Civil. Uma pessoa ficou ferida ontem depois de ter sido arrastada pela chuva. Não há, no entanto, registo de danos significativos em infraestruturas. O comandante de operações, Paulo Santos, dá conta à Rádio Observador das regiões mais afetadas.

Desde as 12h de ontem até às 7h de hoje, registámos no território continental 162 ocorrências, às quais acrescem as da cidade da Lisboa, das quais ainda não temos o valor exato, mas que permitirá que estas ocorrências ascendam às mil, seguramente. Estamos a falar de ocorrências de inundação urbana, quedas de árvores e quedas de estruturas, mas com especial impacto aqui na região da Grande Lisboa, Península de Setúbal e toda a região do Médio Tejo. No Comando Nacional não temos conhecimento de infraestruturas que tenham sido afetadas ou destruídas por esta precipitação.

Declarações de Paulo Santos, comandante de operações da Proteção Civil, numa altura em que o IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso vermelho para a chuva. Aviso vermelho é o mais grave. Setúbal, Évora e Beja continuam sob aviso laranja.

9:07. Já a seguir o Explicador com debate entre PSD, Chega e PS sobre o Orçamento do Estado e a Lei da Nacionalidade, mas primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que marcam esta manhã.

Daqui a meia hora tem início o julgamento da Operação Lex. O processo, que foi tornado público em 2018, tem 16 arguidos, incluindo os ex-juízes desembargadores Rui Rangel e Vaz das Neves e o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Foram libertados os dois homens espanhóis suspeitos de terem estado envolvidos no acidente que matou um militar da GNR no rio Guadiana. Tinham sido localizados quando seguiam de carro numa ponte sobre o rio, em direção à Espanha, e transportavam quantias avultadas de dinheiro. Têm antecedentes criminais, mas, entretanto, a CNN avança que foram libertados. Da Faixa de Gaza surgem denúncias de violação de cessar-fogo no Médio Oriente. Pelo menos 60 pessoas, incluindo 24 crianças, terão morrido nas últimas horas após ataques israelitas no enclave. A Associated Press adianta que Israel notificou os Estados Unidos sobre estes bombardeamentos em Gaza. Donald Trump garante que o acordo de cessar-fogo se mantém em vigor, mas frisa que o governo de Benjamin Netanyahu tem o direito de retaliar.