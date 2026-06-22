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Jornal das 9. Jornal das 9, na Rádio Observador, com a edição de Carla Jorge Carvalho. Carla, os diretores escolares defendem a suspensão de aulas no pré-escolar e primeiro ciclo por causa do calor e pedem uma articulação direta entre escolas, autarquias e Ministério da Educação.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas alerta que as escolas em Portugal não estão preparadas para lidar com o calor. Chama a atenção, sobretudo, para as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Ouvido pela Rádio Observador, Filinto Lima explica que a eventual decisão de suspender aulas tem de ser tomada em conjunto entre escolas, autarquias e Ministério.

Eu não me repugo de nada, as aulas do pré-escolar e do primeiro ciclo, porque neste momento temos ainda mais 15 dias de aulas com estes jovens, dos três aos 10 anos, possam ser suspensas em algumas localidades, em alguns concelhos, em alguns distritos, não em todos, necessariamente. Aqui terá que haver uma parceria, uma interação com o Ministério da Educação, com certeza, com as escolas e com as autarquias, perceber-se em que circunstâncias e em que localidades é que, de fato, esse calor extremo pode ser prejudicial para as nossas crianças.

Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, ouvido esta manhã, não considera necessária a suspensão dos exames nacionais, visto que os alunos são mais velhos e as provas acontecem de manhã, quando o calor é menos intenso. A Rádio Observador já questionou o Ministério da Educação sobre este tema e aguarda resposta.

A semana começa com previsão de calor extremo em algumas regiões do país. Amanhã os termômetros podem chegar aos 45 °C.

O período mais crítico deve registrar-se na sexta-feira, dia 26. A Direção Geral de Saúde ativou o nível um de contingência, o que corresponde ao nível amarelo ou vigilância reforçada. Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão hoje sob aviso laranja por causa do calor. Todos os outros distritos do continente estão com aviso amarelo. Mais de 30 concelhos do interior Norte e Centro estão também em perigo máximo de incêndio.

E o calor está a afetar muitos países europeus. Três pessoas morreram em França devido às altas temperaturas. O governo francês reúne-se hoje para discutir os efeitos desta vaga de calor.

Com as temperaturas que podem chegar aos 43 °C na região oeste do país. A imprensa francesa relata o encerramento de centenas de escolas nesta segunda-feira. Pelo menos metade da população francesa está em alerta para esta vaga de calor, Carlos Pedro.

São 49 departamentos do país em alerta vermelho para o calor, outros 40 estão hoje sob alerta laranja. O que significa, diz o Le Monde, que cerca de 90% da população francesa vai estar hoje exposta a um nível muito alto ou extremo de calor. Entretanto, o Serviço Nacional de Meteorologia da França prolongou os alertas até amanhã. O mesmo organismo aponta para temperaturas sem precedentes entre os 39 e os 43 °C. O Le Monde diz também que três idosos morreram devido ao calor extremo. Falamos de pessoas com idades compreendidas entre os 80 e os 95 anos. Nos mais jovens, 845 escolas e faculdades estão fechadas neste início de semana. Outras 1800 escolas tiveram horários ajustados, informou o Ministério Francês da Educação. Há relatos ainda de incêndios em zonas de mato. Onze departamentos franceses estão em alerta máximo para o risco de incêndio. O Le Monde sublinha ainda que esta vaga de calor vai afetar ou tem afetado vários países da Europa, incluindo Portugal.

E os efeitos, Carlos, já se notam noutros países europeus. Várias atividades foram canceladas este fim de semana.

Sim, logo aqui ao lado, em Espanha, onde estava prevista a exibição do jogo do Mundial entre os espanhóis e a Arábia Saudita. O jogo ia passar numa praça em Madri, mas o calor obrigou as autoridades a cancelar o evento. Também na Bélgica, a circulação de comboios vai ser suspensa nas horas de maior calor para reduzir o risco de falhas nas vias. E na Alemanha, o Open de Berlim, em tênis, foi suspenso e o público mandado embora. A partida só foi retomada seis horas depois.

Carlos Pedro, com algumas das medidas que estão a ser tomadas pelos países europeus perante a expectativa de mais uma vaga de calor, a segunda no espaço de menos de um mês.

Destaque agora para as negociações entre Estados Unidos e Irã, que estão a decorrer na Suíça. Depois de um arranque tenso, a primeira ronda de conversas terminou com progressos positivos.

É a expressão utilizada pelos mediadores, Qatar e Paquistão. Numa declaração conjunta, os mediadores anunciam ainda a criação de uma célula de resolução de conflitos entre Estados Unidos, Irã e Líbano. O objetivo é pôr fim total à guerra de Israel contra o Hezbollah, no sul do Líbano. Na análise, o especialista em Relações Internacionais, Miguel Baumgartner, explica que a ideia pode ser difícil de concretizar e sublinha que o principal objetivo é acalmar Israel.

Qual é a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade é a questão política. O Irã acaba por manter o próprio regime que Donald Trump dizia também querer combater, neste momento financiado por aquilo que vai ser a libertação de sanções e as autorizações para a venda do petróleo. E depois é a sobrevivência política e até existencial de Israel, que está posta, de alguma forma, em causa naquilo que é a sua própria segurança e como é que estas duas forças vão poder coabitar naquele espaço do Médio Oriente, quando as duas, mais ou menos, têm como objetivo destruir a outra.

As negociações duraram toda a noite na Suíça, devem prolongar-se durante a semana. Os trabalhos arrancaram ainda assim com alguma tensão. Os negociadores iranianos chegaram a abandonar a reunião depois de uma série de ameaças feitas por Donald Trump, mas as negociações acabaram por ser retomadas.

9h07, vamos ao Mundial. Portugal joga amanhã com o Uzbequistão. A seleção nacional faz hoje o último treino antes da partida e viaja mais logo para Houston, no Texas, onde vai decorrer o encontro.

Primeiro, o treino às 15h, hora de Lisboa, em Palm Beach, na Flórida. Depois, a comitiva portuguesa viaja para Houston, local da segunda partida, o segundo jogo de Portugal no grupo K. Destaque também para Cabo Verde. A equipa voltou a empatar, desta vez frente ao Uruguai por 2 x 2. No final do jogo, a Rádio Observador falou com vários jogadores de Cabo Verde. Vozinha foi um deles, o guarda-redes, sensação deste campeonato mundial, garante que a equipa não está na competição só para participar, afirma que querem competir e passar aos 16 avos.

Sim, nós estamos aqui para competir, respeitamos todos os adversários, trabalhamos muito bem todos os dias e vamos continuar a trabalhar sempre para competir com qualquer adversário.

Os cabo-verdianos estão perto do apuramento para a próxima fase do Mundial do Futebol. Na próxima jornada vão ter um jogo decisivo contra a Arábia Saudita. No outro jogo desta madrugada, a seleção do Egito venceu a Nova Zelândia por 3 x 1 e já está nos 16 avos de final do Mundial.

Já a seguir o explicador sobre o Congresso do PSD e o chumbo da reforma laboral, mas antes, Carla, ainda há tempo para outras notícias em destaque esta manhã.

Impasse no Reino Unido, Keir Starmer pode demitir-se hoje após uma série de polémicas. O primeiro-ministro britânico está em Downing Street com jornalistas de todo o mundo à porta a aguardar um possível anúncio. Mais de uma centena de deputados do Partido Trabalhista pediu a demissão de Keir Starmer por considerarem que perdeu a autoridade. O nome mais apontado à sucessão é o de Andy Burnham, até agora presidente da Câmara de Manchester. Foi eleito deputado ao Parlamento na semana passada. Duas pessoas morreram e seis naufragaram depois de um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Mar das Caraíbas. O ataque aéreo foi dirigido contra uma embarcação onde seguiam alegados traficantes de droga. Este ataque foi anunciado ontem à noite, faz subir para mais de 210 o número total de mortes desde que a administração de Donald Trump iniciou a ofensiva em setembro. O presidente da República encontra-se hoje com o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão. Os dois chefes de Estado vão visitar a sede da CPLP, cuja presidência está atribuída precisamente a Timor-Leste. Xanana Gusmão vai ainda reunir-se com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com o procurador-geral da República e ainda com diretores e reitores de faculdades de Direito. A CPLP celebra no próximo mês 30 anos de existência.