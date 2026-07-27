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Jorge de Carvalho. Começamos este jornal das 9, Carla, com o líder parlamentar do PSD. Afasta uma remodelação no governo e acredita que os ministros da Educação e Administração Interna vão continuar. Hugo Soares fala em pequenos casos que vão ser ultrapassados.

Fernando Alexandre e Luís Neves têm condições para continuar no governo, é o que afirma o líder parlamentar do PSD, que acredita que em setembro vão continuar a ser ministros. Em entrevista à CNN Portugal, Hugo Soares afasta mudanças por causa das polêmicas que afetam os dois ministros e desvaloriza os dois casos.

Eu julgo que quando chegarmos a setembro, teremos, provavelmente, o mesmo elenco governativo e eu assim espero. Espero por um conjunto de razões que creio que são importantes, não para o governo ou para o PSD, mas sobretudo para o país. A primeira das quais é que a estabilidade governativa, também no que diz respeito ao exercício da função de membro do governo, de ministro, no caso, é essencial para que as políticas possam prosseguir e algumas delas possam até ter continuidade no terreno para poderem ser implementadas. E, por outro lado, porque é também sinal de que os pequenos casos que atingiram designadamente dois ministros, o ministro da Educação e o ministro da Administração Interna, estão ultrapassados. E julgo que isso significa estabilidade política e significa sucesso nas políticas.

No caso da Educação, Hugo Soares reconhece que a correção digital dos exames não correu bem, mas elogia o trabalho feito até aqui por Fernando Alexandre. Elogios que também se estendem a Luís Neves.

Estamos a falar de dois ministros que tinham uma cotação, do ponto de vista da percepção pública, muito alta. O ministro Fernando Alexandre tem sido um extraordinário ministro da Educação, do Ensino Superior e da Ciência, com resultados já evidentes naquilo que são as suas políticas, num conjunto de transformações muito assinaláveis, como de resto é esta também, que conduziu a este caso nos exames nacionais, que manifestamente não correu bem, não há como dizê-lo de outra forma. E o ministro da Administração Interna tem também, no terreno, uma reputação muito alta e tem eficácia e nos resultados isso poder-se-á ver já, espero eu, na condução também daquilo que normalmente acontece no nosso período de verão.

Hugo Soares sairá em defesa dos ministros da Educação e da Administração Interna numa entrevista ontem à noite à CNN Portugal.

Entretanto, José Luís Carneiro vai pedir uma reunião com Luís Montenegro por causa deste caso que envolve o ministro da Administração Interna.

Os socialistas sublinham que o ministro deve dar explicações claras e fundamentadas. Se isso não acontecer, o secretário-geral do PS vai pedir uma reunião a Luís Montenegro para discutir o assunto. A informação é avançada pelo jornal Público, que cita fonte do PS. Luís Neves voltou a garantir este fim de semana que vai esclarecer ponto por ponto todas as questões, no tempo oportuno. No centro da polêmica está sobretudo o caso do atrelado de droga apreendido, que estava com o empreiteiro e amigo, que fez obras para a Judiciária e também nos montes do ministro, no Alentejo.

A inscrição para a época especial dos exames nacionais do secundário começa hoje e uma sondagem mostra que a maioria dos portugueses não confia no ministro da Educação para liderar este processo.

A inscrição abre hoje, dura até sexta-feira. O objetivo é compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais. A fase extraordinária vai realizar-se entre 3 e 8 de setembro. O barômetro do DN/AXIMAG mostra que a maioria dos inquiridos não confia no ministro da Educação para conduzir esta próxima fase de exames. 54% dizem que a capacidade da atual equipe ministerial é má ou muito má. Só 12% reconhecem em Fernando Alexandre boa capacidade para liderar o processo. Hoje também começa o processo de correção digital dos exames da segunda fase. De acordo com a Missão Escola Pública, ainda há 300 alunos que continuam sem receber as classificações da primeira fase.

Destaque agora para os incêndios em França e Espanha. Mais de 330 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa, numa altura em que uma nova onda de calor pode agravar o trabalho das autoridades.

O tempo vai voltar a aquecer a partir de amanhã, tanto em França como em Espanha. São esperadas, por isso, maiores dificuldades no combate a estes incêndios. Em França, Carlos Pedro, o incêndio em Bordéus é um dos maiores alguma vez registrados no país. Ainda assim, o governo recusa para já a evacuação da cidade de Bordéus.

Não está na agenda, diz Chaumond-Brégion, porta-voz do governo liderado por Sébastien Lecornu. As autoridades continuam em vigilância nos locais afetados e que reúnem maior preocupação, em especial as instalações industriais que armazenam substâncias perigosas e inflamáveis. Este incêndio já consumiu mais de 42 mil hectares, 240 casas sofreram danos e mais de 200 mil pessoas foram retiradas de casa, de 23 municípios da região de Gironda. Cerca de 3 mil portugueses residem nesta área afetada pelos incêndios no sudoeste de França. O Le Monde destaca a análise de alguns especialistas que descrevem uma tempestade de fogo e um fenômeno completamente imprevisível. É um dos maiores incêndios em França e também por isso está marcada para esta hora uma reunião de Emmanuel Macron com o governo francês no Palácio do Élysée. O presidente e executivo vão debater os próximos passos do combate às chamas, sendo que há uma iminente subida das temperaturas a preocupar as autoridades.

Também em Espanha, Carlos, as temperaturas devem subir três graus amanhã. Ainda assim, as primeiras pessoas retiradas de casa em Madri devem regressar já hoje.

Isto apesar de o incêndio estar longe de estar resolvido. É o maior incêndio florestal da região de Madri, referiu ontem a presidente desta comunidade. O incêndio em Ávila é mesmo o maior da história recente da Espanha. São mais de 50 mil hectares de área ardida, de um total de 77 mil hectares em todo o país. Cento e vinte operacionais portugueses estão no terreno a ajudar no combate às chamas e, de acordo com o primeiro boletim do dia divulgado pela comunidade de Madri, as rajadas de vento na casa dos 30 km/h vão mesmo dificultar o combate às chamas nas próximas horas. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, tem agendada para esta hora uma visita à cidade valenciana de Castellón, onde morreu uma pessoa vítima do incêndio.

Carlos Pedro, que tem estado a olhar para os incêndios em Espanha e em França, porque as temperaturas sobem a partir de hoje e colocam os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até amanhã. A única exceção é Faro.

O transporte fluvial de passageiros entre Porto e Gaia regressou ao Rio Douro depois de uma pausa durante a pandemia. O serviço voltou nos últimos dias e por isso é altura de fazer um balanço.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia está a fazer este trajeto esta manhã. Miguel, a esta hora ainda há poucas pessoas por aí.

Tal e qual, Carla. Neste regresso do transporte fluvial de passageiros ao rio Douro, para já, e tendo em conta também que é muito cedo, não há grande movimento. Nós estamos a bordo da embarcação São João, a fazer a travessia entre Gaia. A travessia começou há pouco tempo em Gaia e estamos a chegar agora mesmo ao Porto e olhando para as duas margens, vê-se ainda pouco movimento, alguns turistas a passear e algumas esplanadas que estão prestes a abrir. E também algumas filas de turistas para entrar nos barcos Rabelos, estes barcos clássicos do rio Douro e que, desde a semana passada, voltaram a ter a companhia destas pequenas embarcações que fazem esta travessia, tanto aqui na zona ribeirinha entre Gaia e Porto, como entre a Furada e o Cais do Ouro, do lado do Porto. Estes dois trajetos que foram retomados, trajetos curtos que duram pouco menos de 10 minutos e se neste momento se sente aqui uma leve brisa, num dia de céu limpo com algum calor, há quem tenha expressado, dos passageiros que já utilizaram estes transportes, outra preocupação relacionada com o tempo, porque falamos de uma embarcação pequena, com um motor e que tem apenas um toldo a cobrir os bancos onde se sentam os passageiros. Por isso, não há nenhuma cobertura lateral, o que tem feito alguns passageiros questionar como será no inverno. Ora, na inauguração desta travessia, na semana passada, na quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto e também o presidente dos Transportes Metropolitanos do Porto asseguraram que a solução para o inverno será repensada para garantir que não há aqui nenhum impedimento para a realização desta travessia durante o inverno. Para os habitantes do município do Porto, como foi anunciado recentemente por Pedro Duarte, este transporte é gratuito, como são agora todos os transportes públicos, e no caso dos habitantes de Gaia, estas viagens são gratuitas para os residentes com mais de 65 anos. Para os restantes, estas viagens podem ser compradas com o título do Andante ou a bordo, têm um custo de 3 € neste serviço que retomou depois de um hiato na pandemia e teve testes ainda em 2025. Este serviço que foi adjudicado à empresa Douro Azul por quase 400 mil €, um contrato de meio ano. Entretanto, será também estudado o lançamento de um concurso público internacional para que esta travessia seja feita em barcos movidos a energia elétrica, o que ainda não acontece. Para já, e neste dia que marca o arranque da primeira semana com o serviço a funcionar em pleno, as pequenas embarcações vão repetindo este pequeno trajeto. As travessias a cada 30 minutos começam às 07h30 de segunda a sexta-feira, às 09h30 no fim de semana e de domingo a quinta-feira, o serviço termina às 20h. Sexta e sábado dura até às 22h. Para já, como dizia, com pouco movimento, também por ser cedo, é expectável que nas próximas horas o movimento se intensifique com turistas, mas também passageiros entre as duas margens.

Na verdade, ainda só são 09h. A reportagem do Miguel Pinheiro Correia a dar conta do regresso do transporte fluvial de passageiros entre Porto e Gaia, no Rio Douro.

Já a seguir, a explicador sobre o aumento do preço dos combustíveis. Mas primeiro, ainda temos tempo neste jornal das 09h, Carla, para outras notícias que estão a marcar a atualidade.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas num incêndio num prédio em Lisboa. O alerta foi dado esta madrugada perto da Avenida de Ceuta. O fogo atingiu vários andares, alastrou-se a outros edifícios, é o que relata a CNN Portugal. É uma informação que contamos também desenvolver nos próximos jornais. A Câmara de Sintra alerta para a presença de matéria inorgânica em várias praias do Conselho. A autarquia revela que foram avistadas partículas de cor escura no areal. Pede aos banhistas que evitem o contato direto com essas partículas e que avisem os nadadores salvadores para que a situação possa ser comunicada às entidades competentes.