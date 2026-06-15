Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Bom, o Mau e o Vilão das manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é José Luís Carneiro.

Sim, senhora. José Luís Carneiro. O Observador já tinha escrito sobre isto há um mês e esta semana o Expresso insistiu no tema. O líder do PS vai mesmo avançar com várias medidas internas para reforçar a ética dentro do partido. Vai criar um registo de interesses para atividades de dirigentes e até de funcionários com maiores responsabilidades. Vai instituir um código de ética. Vai passar a contar com uma comissão de ética, que terá a missão de avaliar as transgressões e atenção, muita atenção, parem tudo o que estão a fazer, o PS vai ter um canal interno de denúncias. Eu achei esta última medida especialmente interessante, porque quando há dias o governo anunciou que pretendia associar à nova prestação social única a abertura de um canal de denúncias para fraudes, o PS atirou-se ao teto. O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, disse que se trata de, vou citá-lo: "Uma ideia repulsiva e antidemocrática que pretende colocar portugueses atrás de portugueses". E é sempre bom ver que José Luís Carneiro não embarca nesta demagogia de Eurico Brilhante Dias. Se a Autoridade Tributária tem um canal de denúncias, se a Provedoria de Justiça tem um canal de denúncias, e o PS até quer a Provedoria de Justiça, e se todas as empresas portuguesas com mais de 50 trabalhadores são obrigadas a ter um canal de denúncias, então, de facto, não há motivo para a PSU, e já agora o PS, não terem um canal de denúncias.

E digo-te mais, se fossem canais de televisão, tinham muita audiência.

Achas?

Claro que tinham.

Da maneira que isto anda, não é, Paulo?

Claro, obviamente.

Também acho.

O bom é José Luís Carneiro, o teu mau também é José Luís Carneiro.

É verdade. A vida, de facto, reserva-nos estas surpresas. É que este fim de semana o Observador escreveu que Vítor Ferreira, presidente da Câmara da Amadora, também foi constituído arguido na Operação Emergente. Mas atenção, ele não foi constituído arguido agora. Ele foi constituído arguido logo nas buscas que aconteceram a 28 de maio e que se estenderam à sede do PS no Largo do Rato. Há 37 arguidos no total, este é o oitavo arguido conhecido com ligações ao PS e parece-me que está aqui uma lição sobre a maneira de lidar com processos destes. O melhor é contar logo tudo. Se há buscas no PS e se há arguidos do PS, então é preferível, politicamente, que eles sejam conhecidos de uma vez, porque se isso tivesse acontecido, não haveria agora um prolongamento do caso com notícias sobre arguidos que só são conhecidos depois. Mais vale descobrir logo tudo, dizer logo tudo, mas enfim, não vale a pena porque os partidos não aprendem.

Se houvesse um canal de denúncias, nada disto tinha acontecido.

Ó Paulo.

Não tinha chegado a este ponto, pelo menos.

É espalhá-los pelo país, como dizia o outro.

Miguel, não me digas que o teu vilão também é José Luís Carneiro.

Adivinhaste.

É impressionante, não é?

Isto é impressionante.

Três em linha.

Três em linha.

Meu Deus. Mas então, é sim senhor, é José Luís Carneiro, porque neste sábado o líder do PS publicou um vídeo nas redes sociais onde se queixa de ver aquilo que diz serem representantes da direita liberal e também da extrema-direita a porem em causa o valor do encontro que houve entre todos os democratas em Barcelona. E eu vou citá-lo: "Aí, no encontro que tive com Pedro Sánchez, dei conta de que era importante ter em consideração o modo como a Espanha estava a crescer na sua economia e como era importante também estarmos unidos na defesa do direito internacional." E conclui: "Nada me estranha hoje quando vejo que procuram denegrir as pessoas, procuram atacar as pessoas e não atacar e colocar em causa as suas ideias." E eu achei isto esquisito, porque se o encontro em Barcelona aconteceu a 16 de abril, por que carga de água é que José Luís Carneiro vai recuperar o tema a 13 de junho? 16 de abril pra 13 de junho, agora está com isto? Bem, a verdade é que Carneiro não disse só isto quando esteve em Barcelona. Ele gravou um vídeo ao lado de Sánchez, muito embevecido, a jurar que o socialista espanhol é uma inspiração e um exemplo pra todos os socialistas democráticos. O problema é que isto foi feito quando Sánchez já estava rodeado de casos de corrupção por todos os lados e de lá pra cá a coisa só piorou com a acusação de corrupção a Zapatero, o grande guru de Sánchez. E eu percebo que José Luís Carneiro se tenha arrependido muito de fazer aquele vídeo. Agora, a companhia de Pedro Sánchez é tóxica, já era na altura, agora ainda é mais, aquilo é tóxico a torto e a direito, eu sei, mas enfim, José Luís Carneiro é que quis fazer o vídeo, e agora tem que fazer outro vídeo, anda aqui a fazer vídeos. Vidas difíceis.

E depois uma vez que está online, já não se consegue apagar.

Uma vez na internet, sempre na internet.

Exato.

Vamos ao resumo. O bom desta segunda-feira é José Luís Carneiro, o mau é José Luís Carneiro e o vilão de hoje é José Luís Carneiro. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360, que também pode ouvir em podcast.