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"Operação Stop" na Rádio Observador. Todas as semanas as novidades do mundo automóvel, sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana?

Foi lindamente. E hoje temos aqui um tema de luxo. Por acaso não é muito, mas ok.

Pelo menos os automóveis são de luxo, certamente. Hoje, na "Operação Stop", Alfredo, queres debruçar-te sobre os veículos de Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela, que foi preso pelos Estados Unidos, está a aguardar julgamento. São carros luxuosos e potentes, pergunto eu, Alfredo, ou estão ao nível da pobreza que se vive na Venezuela?

José Rafael, eu percebo a tua questão, mas deixa-me responder que são modelos importantes, grandes, até luxuosos, se quiseres, alguns deles, outros são mais práticos, mas não são aqueles modelos de encher o olho e fazer sonhar, tendo em conta que a Venezuela tem mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita. E nós sabemos os carros que os sauditas costumam utilizar. Mas digamos que como a Venezuela está longe de usufruir do mesmo nível de riqueza dos sauditas, uma vez que o salário venezuelano mínimo é de somente meio dólar por mês, o que equivale a cerca de €0,45, que é para não obrigar as pessoas que nos ouvem a fazer contas, está tudo dito. Ainda assim, o parque automóvel de Nicolás Maduro impressiona, face à pobreza do país, claro está. Sendo que um dos pormenores mais curiosos, que a mim me fascinou, é que apesar da animosidade, e agora reforçada, uma vez que está preso nos Estados Unidos, mas diziam que apesar da animosidade que o Maduro tinha pelos Estados Unidos, e tem, com certeza, agora ainda mais, a maioria dos carros são efetivamente americanos e produzidos nos Estados Unidos, o que é no mínimo estranho.

Mas vamos por partes, Alfredo. Qual era o carro que Maduro mais utilizava no dia a dia?

O carro em que ele era mais visto, mais filmado e mais fotografado regularmente, era um SUV de dimensões mais do que generosas, aliás, é tão grande que nunca foi comercializado na Europa, e trata-se de um Toyota Sequoia. É assim um SUV construído com base numa picape, daquelas full size que os americanos tanto gostam, e tinha montado um imponente motor V8 com 5,7 litros, era um motor soberbo, que desenvolvia 380 cavalos. Além da robustez e do luxo, acreditamos que a preferência do ex-presidente por este Sequoia tem muito a ver com o facto deste SUV ser blindado ao nível da chapa, dos vidros, dos pneus, etc. E tudo isto para tentar aumentar a esperança de vida do ditador. Mas como te disse há pouco, é estranho, não deixa de ser estranho que o Maduro não tenha optado por um carro chinês ou um carro russo, que eram os seus parceiros mais próximos.

Isto acaba por ser um carro com algum estatuto, digamos assim, mas não é assim nada de mais impressionante. Posto isto, o que mais é que tinha Nicolás Maduro na garagem?

Além do mencionado Toyota Sequoia, o Maduro usava habitualmente um Toyota 4Runner. E nesta altura tu estás a pensar que o homem era concessionário da marca japonesa. Mas não. Este 4Runner é um SUV mais pequeno, é mais prático e menos luxuoso. Curiosamente, é também o veículo que ele utilizaria para passar mais despercebido, uma vez que é o carro oficial das forças de segurança. Na garagem do ex-presidente estava também um Ford Explorer e outro Toyota, não podia deixar de ser, desta vez um Land Cruiser, que é assim mais um jipe forte e duro. Mas eu calculo que aquilo que levava o ditador a ser um fã, aparentemente, da Toyota, era a tradicional robustez que está associada à marca, uma vez que as peças de substituição para automóveis devem ser uma coisa tão rara na Venezuela como alimentos. Logo, faz todo sentido.

Isso acabam por ser carros relativamente modestos. Não há assim um automóvel verdadeiramente emblemático, um Ferrari, um Lamborghini, um Rolls-Royce.

Eu sabia que tu ias aí, José Rafael. Não resististe. Pois é. Deixa-me dizer-te que há efetivamente alguns carros que nos deixam de boca aberta, mas deixa-me começar por um deles, que tu vais ter dificuldade em encaixar. Eu tive, por isso é que eu acho que também vais estranhar.

Vais-me pôr à prova.

Não é de todo o carro que tu pensas encontrar na garagem do ex-presidente, seja de que país for. Pois bem, um dos veículos mais utilizados, não será dos mais utilizados, mas frequentemente utilizado por Nicolás Maduro, é curiosamente, e eu espero que estejas sentado, eu sei que estás sentado, é um autocarro, um autocarro de transportes públicos, daqueles grandes.

Costumam ser Mercedes.

Não. Neste caso, não faço ideia da marca, não foi especificada pela imprensa local, mas é um autocarro que habitualmente está ao serviço do metro de Caracas, ou seja, a Carris lá do sítio, se quiseres. O Nicolás Maduro utilizava este autocarro, sobretudo em comícios e em administrações regionais Simultaneamente para recordar o povo dos tempos em que a sua profissão era condutor de autocarros, ele era um rapaz que conduzia autocarros e muito bem, aparentemente. Não foi por isso que foi contratado para presidente. Isto aconteceu numa época em que Maduro ainda não tinha chegado a presidente, nem tinha, alegadamente, começado a mandar assassinar os seus concidadãos porque não gostavam de ser dirigidos por ele. Maduro tinha igualmente, e aí vou entrar nos carros que nos fazem sonhar e que tu estavas a pensar na altura que me fizeste a questão, um Ferrari California. Estamos a falar de um roadster descapotável com motor V8, 570 cavalos e que era capaz de atingir 316 km/h. Não era um carro novo, aliás, nenhum destes carros era novo, não era o último modelo em nenhum dos casos. Eram carros com bom aspeto, funcionais, tinham cinco anos, 10 anos, mas eram carros funcionais. Nada na Venezuela era verdadeiramente novo. Mas não era o pai Maduro que utilizava esta bomba italiana, mas sim o seu filho apelidado carinhosamente de Nicolazito, sendo que este desportivo tinha um valor aproximado de $300 mil. Num país em que o ordenado é $0,50, dá para algumas coisas.

Alfredo, já falámos de vários carros, até de um autocarro. Na garagem de Nicolás Maduro, no que foi apreendido, há apenas veículos de quatro rodas?

Não, curiosamente não. E se tu quiseres saber quais são os brinquedos mais caros de Maduro, não tinham duas rodas, tinham três ou seis, se tu quiseres, porque aquilo é aos pares. Estou a falar de aviões, estou a falar dos jatos privados que estavam ao serviço do ex-presidente. Ele utilizava-os frequentemente para ir com a família e com os amigos, normalmente para visitar os países amigos que são um pouco longe da Venezuela, nomeadamente a China e a Rússia. O primeiro destes aviões que o ditador viu literalmente voar da sua posse foi um Falcon, construído pela Dassault, um Falcon 900EX, que é um aparelho, um excelente jato privado, nós já tivemos alguns portugueses com aviões deste género, avaliado em $13 milhões. E foi um avião que foi deslocado para a República Dominicana, mas que nem assim evitou que os Estados Unidos fossem lá apreendê-lo, e isto aconteceu em setembro de 2024. Pouco depois, em fevereiro de 2025, os EUA apreenderam um outro Falcon, desta vez um 2000EX, este com um valor muito mais acessível, que dava perfeitamente para nós os dois podermos ir para o Algarve, para a Ilha das Berlengas, etc., porque custa apenas $8 milhões. Também este jato privado estava escondido, mas sem grande sucesso, na República Dominicana e, como seria de esperar, também ele foi agarrado. De maneira que em termos de brinquedos, aqueles que voaram mais alto e literalmente que mais doeram às contas do El Presidente, foram estes dois aviões.

Ora bem, fica aqui então o inventário dos veículos de Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela, tudo o que tinha na garagem. Agora será mais complicado conseguir fazer uso fruto desses carros. Alfredo Lavrador, muito obrigado. Ficámos com este inventário dos carros de Nicolás Maduro e ficamos também com a promessa de regressar para a semana com mais uma edição da "Operação Stop". Até lá, um grande abraço.

Está combinado.